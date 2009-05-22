Ребенок на даче: инструкция по выживанию

Однажды доктора Комаровского спросили, с какого возраста ребенка можно отвозить на дачу. В ответ доктор мягко намекнул, что такие вопросы почему-то волнуют только городских мам и совсем не беспокоят деревенских. Мы, мамы городские, должны думать не о том, как ребенок адаптируется к дачной «грязи» и каким-то особым бактериям на траве. А о том, как побыстрее увезти детей из города с его стремительно ухудшающейся экологией. Вспомните наш город летом. И забудьте, если у вас есть дача!

Когда Котенку Гаву сказали, что во дворе его ждут одни неприятности, он очень обрадовался. И немедленно побежал их искать. Так и дети – попадая на дачу, они сразу убегают в точку, бесконечно радуясь всем возможностям, одно упоминание которых вызывает у родителей крупную дрожь. От всего уберечь невозможно – да и нужно ли. Сконцентрируемся на основных пунктах.

Здоровье

Во всех критических ситуациях, когда состояние здоровья ребенка внушает опасения, нужно сразу найти способ обратиться к врачу. Что можно сделать самим? Во-первых, не выписывать лекарственные средства самостоятельно. Известны случаи, когда прием фуразолидона или имодиума приводили к печальным последствиям. А именно такие лекарства, как правило, и находятся в дачной аптечке, ведь ею частенько заведуют только бабушки, покупающие лекарства по старинке да по рекламе.

Современная дачная аптечка выглядит так:

Средства от солнца, Пантенол.

Средства от укусов насекомых и для обработки после укусов. Специальный клещевой крючок (продается в аптеке человеческой и зооаптеке).

Пакетики для льда или емкости для кубиков льда.

Антисептические средства для обработки ран, ушибов (зеленка, перекись водорода, бальзам «Спасатель», мазь «Тизоль»).

Детские жаропонижающие средства (Панадол, Нурофен, сам градусник). Свечи Вибуркол (жаропонижающее, противовоспалительное, «антизубное» средство).

Антигистаминные средства (Фенистил гель, Фенистил в каплях или Зиртек).

Средства для лечения заболеваний ЖКТ (Смекта, Регидрон, Эспумизан). Активированный уголь изменяет микрофлору, его лучше заменить чем-то современным - Лактофильтрум, Фильтрум-Сти или Полифепан.

Средство от насморка - Аква-марис, от кашля/простуды - мазь «Доктор Мом», жидкая «Звездочка», от боли в ушах - Отипакс.

Средства от дискомфорта при прорезывании или зубной боли (Калгель, Камистад).

Валерьянка или Персен для мамы по вечерам (для изготовления фирменного коктейля «завтра - новый день!»)

Остальное: ватные палочки, ватные диски, бинт марлевый и эластичный, пластырь, обычный детский крем, ромашка и шалфей в пакетиках, настойка календулы, масло пихты (как растирание от кашля).

Если ребенок живет на даче длительное время (больше двух недель) – на всякий случай узнайте, где ближайшая больница. Ну, просто так, чтобы эта информация у вас была. И не забудьте взять с собой медицинский полис ребенка или его копию.

Первая помощь при…

…отравлении. Симптомы: частая рвота после еды, боли в животе схваткообразного характера. Сразу начинайте промывание желудка: давайте пить ребенку часто и маленькими порциями. Надавливайте на корень языка, чтобы вызвать рвоту, либо на ключичную впадинку под шеей. Маленьким детям необходимо давать воду по 1-й чайной ложке через каждые 5 минут. Рвоту у таких детишек лучше не вызывать, так как ребенок может захлебнуться. Независимо от возраста ребенка необходимо дать любой сорбент. Если симптомы отравления появились после употребления грибов – немедленно везите ребенка к врачу.

…ожоге . Не менее 15-ти минут охлаждайте больное место с помощью прохладной воды. Затем обрабатываем ожог Пантенолом или бальзамом «Спасатель». Можно дать обезболивающее, питье, обернуть рану бинтом или чистой тканью. Нельзя сразу смазывать ожог маслом, кефиром, Пантенолом и пр.! Это лишь задержит отдачу тепла с поверхности кожи, и тепло будет уходить вглубь раны, повреждая более глубокие слои. Сначала место ожога нужно как следует охладить, чтобы не создалась герметичная подушка из масла/мази, не позволяющая снизить температуру больного участка. Выводим тепло, А ПОТОМ уже применяем мази. Не применяйте йод или зеленку, они задержат выздоровление. Не протыкайте пузыри, они защищают поврежденную часть кожи от микробов.

…тепловом ударе. Симптомы: потеря сознания, жар и сильная головная боль, сухая и горячая кожа, учащенный пульс. Отнесите ребенка в прохладное место, разденьте и устройте полулежа. Заверните в прохладную влажную простыню. Обмахивайте простыню, чтобы испарение более эффективно охлаждало пострадавшего. Если ребенок потерял сознание, охлаждайте его, положив на бок. Проверяйте дыхание и пульс. Нельзя давать ребенку лекарства от жара (аспирин и др.).

…царапинах, ранах. Ссадины нужно сразу же очистить от загрязнения, обработать перекисью водорода или зеленкой. При обширных ссадинах можно наложить защитную сухую повязку. Нельзя заливать царапину йодом. Йод сжигает ткани внутри раны и только усугубляет дело. Если рана глубокая, ее нужно очистить перекисью водорода, предварительно разведя ее водой в пропорции 1:10. Остановите кровотечение: сдавите пострадавшее место стерильным бинтом на 5-10 минут. Если кровотечение сильное, накладывается жгут повыше раны. Его накладывают на мягкую подкладку, чтобы не прищемить кожу, затем стягивают и оставляют на 1,5 часа. Для обработки ран хорошо подходят препараты на основе фурацилина, марганцовки, перекиси водорода, хлоргексидина. Они не содержат спирта, и дети хорошо их переносят. Если рана на голове под волосами, она может сильно кровоточить, это объясняется тем, что под волосами находится много кровеносных сосудов. Именно поэтому не стоит думать, что случилось что-то непоправимое. Промойте порез холодной мокрой марлевой салфеткой: холод поможет сосудам сократиться. Потом промокните ранку салфеткой, смоченной в антисептике, или прижмите ее на несколько минут к поврежденному месту, чтобы остановить кровь. После хорошенько просушите ранку. При необходимости успокойте боль - дайте ребенку лекарство с парацетамолом. Накройте пострадавшее место небольшой марлевой салфеткой и закрепите ее пластырем. Рану закрывайте так, чтобы захватить вокруг нее 2-3 см. Не стягивайте поврежденное место, чтобы не вызвать отек и не мешать движению крови. Меняйте повязки каждый день или даже два раза в день, поскольку мокрый или грязный бинт помогает бактериям чувствовать себя как дома. Через 2-3 суток повязку нужно снять: лучше, если поврежденное место будет заживать на воздухе.

Защита от укусов

Комары

Для защиты детей от насекомых используют репелленты, соответствующие возрасту. По сравнению с репеллентами для взрослых они менее токсичны. Кремы, молочко и гели наносятся на кожу без втирания. Они не только защищают, но и ухаживают за кожей, обладают противовоспалительным действием. В них входят вещества, которые образуют барьер между вредной химией и кожей. Эмульсии и лосьоны в виде спреев можно распылять на одежду. Аэрозоли от насекомых для детей не используются, они слишком концентрированные и могут при распылении повредить слизистые оболочки. В идеале лучше всегда обрабатывать одежду, а не кожу. Область лица и кистей рук оставляют необработанными – меньше вероятности, что ядовитая химия попадет в рот. По этой же причине не «подмазывайте» ребенка каждые пять минут: если комары и мошки почему-то не испугались первой дозы, не испугают их и последующие. Если репеллент не отпугивает насекомых – возможно, вы купили его в сомнительном месте, и это подделка. Любое средство должно защищать не менее двух часов в жаркую погоду – и до четырех часов в прохладную. На детском средстве должно быть указано четкое ограничение по возрасту, если на нем просто написано «детский» - используют только от 3 лет. Не забывайте вовремя смывать химию с кожи теплой водой с мылом.

Средства от комаров, подходящие для детей: Gаrdex Baby (от 1 года), Masque baby aqua (от 1 года), Mosquitall молочко-спрей, Наша мама (от 1,5 лет), Крем-гель Lebensformel детский от комаров и солнцезащитный (от 1 года), Picnic Baby (пр-во Арнест, от 1 года), Тайга Гвоздика (от 1 года), Бэби Дэта (от 2 лет), Glorus Молочко и гель с экстрактом алоэ и гвоздики (от 2 лет), OFF! Детский (от 3 лет).

Для спокойного сна без отражения атак насекомых в дачном домике используют электрофумигаторы. Предпочтительнее фумиганты без запаха или специальные детские. Например, пластинки и жидкость Mosquitall «Нежная защита», «Неженка» Фумитокс, «Некусайка» Раптор. Конструкция прибора рассчитана на любознательных детей, ее сложно вскрыть. Инсектицидные спирали и стики в присутствии детей НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. Для дачи подойдут электрические лампы-уничтожители (они же световые ловушки-дезинсекторы). Это хорошая альтернатива химическим средствам, абсолютно безопасная для детей и взрослых. По форме такие приспособления напоминают уличные фонарики. Можно вешать и внутри дома, и снаружи перед дверью (если модель водостойкая). Лампочка привлекает насекомых, они радостно летят на свет, толпясь, и отталкивая друг друга – и попадают внутрь в ловушку. Периодически лампу следует чистить или заменять клейкую ленту. Такие приспособления стоят дорого (от 500 до 3000 рублей), но и служат они очень долго.

И все-таки, увлекаться кремами и пластинками от насекомых не стоит. Химия есть химия, и на дачу вы приехали для экологически чистой жизни. Лучше заранее позаботьтесь, чтобы на дверях и окошках присутствовала противомоскитная сетка, такие же сетки существуют в продаже и для детских кроваток.

Защитить ребенка на улице можно подручными средствами:

1. Смешиваем порошок ванилина с подсолнечным маслом или детским кремом. Эта смесь наносится на одежду или на кожу. Также можно нанести на одежду (при защите спящего ребенка - на салфетку, уголок подушки) несколько капель гвоздичного или эвкалиптового масла.

2. Смешайте 50 мл растительного масла, 30 капель масла чайного дерева и 5 капель гвоздичного масла. Перелейте полученную смесь в бутылку темного стекла и сильно встряхните. Этот натуральный репеллент подходит и для очень чувствительной кожи.

Осторожно с маслами! Особенно гвоздичным. Любые эфирные масла нужно обязательно разводить кремом или растительным маслом. Иначе рискуете получить солнечный ожог в смазанном месте.

Средства после укусов: гомеопатия - Ледум, Апис, Эдас 402 (опельдок); борный спирт, настойка календулы, сок репчатого лука (срез луковицы), «Звездочка», кефир или простокваша, Фенистил гель, масло чайного дерева, старое пионерское средство – зубная паста (не гелевая).

Клещи

Способы защиты от клещей делятся на специфические и неспецифические. Специфические – это прививки. Прививаться начинают в холодное время года, осенью или зимой. Курс состоит из двух прививок с интервалом 1-3 мес. Повторные прививки от клещевого энцефалита проводятся через 9-12 месяцев и 3 года. Вакцина ФСМЕ-ИММУН Инжект, применяется с 6 месяцев, разрешена во время беременности и кормления грудью, вакцину Энцепур ставят детям от года. Отечественный препарат Энцевир разрешается только с трехлетнего возраста. Противопоказания к прививке: аллергия на яичный белок.

Неспецифические средства: для детей до пяти лет их НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Это сильный яд. Чтобы защитить ребенка от клещей, нужно его всего лишь правильно одеть и почаще осматривать. Штаны заправляйте в носки, не оставляйте голову и шею, чтобы клещ не упал в открытый ворот. Если ребенок бегает по траве голышом, осматривайте его каждые 20 минут - клещ никогда не впивается сразу, он долгое время ползет вверх. Если ребенку уже исполнилось пять лет, и вам грозит долгое пребывание в лесной местности (на необработанной территории), обработайте его одежду средством от клещей.

Что делать, если вы нашли на ребенке присосавшегося клеща: не пытайтесь удалить его немедленно, чтобы не занести в ранку инфекцию. Захватите клеща грубой ниткой, пинцетом или специальным клещевым крючком как можно ближе к коже и очень осторожно вывинчивайте. Клеща держим строго перпендикулярно коже. После процедуры обязательно вымойте руки. Не нужно капать на клеща маслом, бензином или спиртом, а также прижигать его сигаретой! Это опасно. Перед смертью вредный паук выдавит в рану слюну – возможно, инфицированную. И мертвого клеща вытащить гораздо труднее, он может порваться. А если его смазать маслом, голова клеща фиксируется в коже веществом, сходным по составу с цементом. Он не выживет, но и не вылезет.

Если вы не уверены, что сможете вытащить клеща самостоятельно, обратитесь к специалистам. Как и в том случае, если хоботок остался в коже. Место присасывания обработайте тетрациклиновой или левомицитиновой мазью, спиртом или йодом и заклейте бактерицидным пластырем. Удаленного клеща поместите в стеклянную баночку и положите туда же смоченную водой бумажную салфетку. Доставить клеща в лабораторию нужно в течение двух суток. В случае заражения вводить иммуноглобулин можно только в течение трех суток со времени заражения. В любом случае, если ребенка укусил клещ, обязательно обратитесь в медучреждение.

Кроме энцефалита клещ может быть заражен болезнью Лайма. Если энцефалит – заболевание вирусное, то болезнь Лайма – бактериальная. С бактериальными инфекциями человечество научилось, в большинстве случаев, справляться с помощью антибиотиков. А вот таких же эффективных противовирусных средств в руках медицины еще нет. Болезнь Лайма очень трудно определить по симптомам, поэтому ребенка, укушенного клещом, показывайте врачу в любом случае.

Антиклещевые репелленты для открытых участков тела: Диптерол-супер, Гардекс аэрозоль экстрим, Дэфи-тайга, Кра-реп, Офф-экстрим; для обработки одежды: Москитол антиклещ, Рефтамид таёжный, Гардекс-антиклещ, Претикс.

Осы, пчелы, слепни

Укус пчелы, осы: пинцетом или ногтями удалите жало (осы не оставляют жало), протрите место укуса спиртом и приложите лед или салфетку, смоченную содовым раствором или холодной водой (компресс меняйте по мере согревания). Если малыш аллергик, то дайте ему антигистаминные препараты, а место укуса смажьте гелем «Фенистил». Хорошее средство - приложить листик петрушки, она снимает местный отек.

Укус слепня: обработайте ранку мыльной водой, приложите на 15 минут пасту из равных частей питьевой соды и водки. Дайте антигистаминное и обезболивающее.

Укус мошки: мелкие мошки активны на солнце, они реагируют на запах пота и любят белые одежды. Кусая, мошка впрыскивает под кожу ядовитую слюну-заморозку и разжижители крови, чтобы удобнее было вампирить. Яд вызывает значительный отек, а за ним и зуд. Воздержаться от расчесывания практически невозможно – что взрослому, что ребенку. Укус протирают нашатырным спиртом и прикладывают лед, который, с одной стороны, охлаждает воспаленное место, с другой – заставляет ткани сжиматься и выбрасывать яд наружу. Лед тает, вода стекает, яд благополучно смывается.

Пчелы, осы, шмели, шершни и слепни впрыскивают перед укусом яд, который может вызвать аллергическую реакцию - вплоть до анафилактического шока при повторных укусах. Даже если вам кажется, что именно ваше дитя спокойно реагирует на яды насекомых, не забудьте взять в аптечку любое антигистаминное средство. Эта мера предосторожности может спасти жизнь. И следите за реакцией после укуса, такие симптомы как одышка, боли в груди, сонливость, сильный отек – должны стать поводом для быстрого обращения в медпункт.

Бродячие собаки

Если собака заболевает бешенством, она становится вялой, отказывается от пищи. Вследствие параличей челюсть у нее отвисает, язык свешивается, появляется слюнотечение, лай становится хриплым. Так выглядит собака бешеная, но укусить может, к сожалению, любая. При укусах рану тщательно промывают мыльным раствором (один кусок туалетного мыла или 1/4 хозяйственного на 2 стакана воды) и прижигают настойкой йода. После этого ребенка нужно немедленно отправить в ближайший медпункт. Бешенство переносят не только собаки, но и невинные ежики. Причем ежик с виду не меняется, выглядит бодро, и на глаз определить, что он носит вирус бешенства, невозможно. Ему даже кусаться необязательно – достаточно попадания слюны на слизистую носа, глаз или рта человека. Сто раз подумайте, прежде чем с умилением гоняться за ежами, прибившимися к участку. Переносчиками бешенства являются также лисы, зайчики, мышки, крысы, и не исключено, что птицы.

Змеи

К сожалению, незваными гостями на участках бывают и ядовитые змеи. После укуса змеи (он выглядит как две точки) нельзя ранку прижигать и промывать, накладывать жгуты. Из раны можно отсосать яд, но при этом есть шанс отравиться, если во рту имеются ранки или кариозные зубы. Обеспечьте ребенку обильное питье, дайте антигистаминное средство и немедленно везите его к врачу.

Ядовитые растения

Позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений, таких как морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевик, борщевик, волчий ягодник, крапива, бобовник.

Ядовитые вещества содержат олеандр, дурман, майский ландыш, глициния. Подробнее здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1318. После ожога растением нужно протереть кожу спиртовым раствором (камфорным, борным, салициловым), чтобы снять ядовитое вещество, вызывающее раздражение. Пораженное место смазать противовоспалительной мазью или кремом, если ситуация вызывает опасения - выдать антигистаминный препарат. Волдыри успокаивают примочками с 1%-ным водным раствором борной кислоты. В рамках знакомства с живой природой проведите экскурсию по участку и близлежащему лесу – покажите детям, какие растения и ягоды нельзя трогать и тем более тянуть в рот.

Инструкции будут продолжаться…