Рассмотрим некоторые наиболее распространенные заболевания рассады и способы борьбы с ними. Будем помнить, что в вопросе заболеваний рассады, как и заболеваний человеческих, важную роль играет профилактика, поэтому обратим особое внимание на то, как можно предотвратить эти неприятности! :)

Черная ножка

Признаки: черная ножка поражает всходы с начала прорастания семян до появления 2–3 настоящих листьев. Корневая шейка растения темнеет, в нижней части стебля появляется черная полоска. Через несколько дней почерневшая часть стебля размягчается, и он надламывается. Всходы увядают и полегают. Поэтому заболевание и получило такое название.

Черная ножка - заболевание массовое, грибковое, передается от растения к растению через споры в почве, поэтому есть большая вероятность, что пострадают ВСЕ растения в данной емкости.

Черная ножка на рассаде.

Причины: избыточный полив, неправильная температура (если плошка стоит на холодном подоконнике), слишком высокая температура при низкой освещенности (всходы вытягиваются и потом полегают), некачественный или необработанный почвогрунт.

Как бороться: Черную ножку легче предотвратить, чем бороться с ней. Если она появилась, растение уже не спасти, увы. Пораженное растение нужно удалить вместе с частью грунта под ним.

Оставшиеся растения в плошке можно попытаться спасти такими мерами:

- опрыскать почву раствором перекиси водорода (2-3 ст.ложки аптечной перекиси водорода на 0,5 л теплой кипяченой воды);

- подсыпать сухого теплого песка или вермикулита мелкой фракции;

- подсушить;

- Если всходы в плошке уже подросшие, и имеют хотя бы 2 настоящих листика, можно досрочно их пикировать, т.е. пересадить в другие отдельные емкости с новым подготовленным и обеззараженным почвогрунтом.

Профилактика черной ножки:

* Умеренный полив, избегать переувлажнения. Почва должна быть чуть влажной, но не насквозь мокрой. Пока всходы маленькие, поливать ТОЛЬКО кипяченой чуть теплой водой.

* Если плошка стоит на подоконнике, то постелить под нее любой теплоизолирующий слой – плотный картон, небольшие доски, любой листовой деревоматериал (например, осб, дсп, фанера), подложка под ламинат (вспененный полистирол или другие виды).

* Повысить освещенность (сделать подсветку).

* Регулировать температуру окружающего воздуха: повесить термометр возле плошек с рассадой. Оптимальная температура для роста сеянцев (уже проклюнувшихся) – примерно +23 +25 градусов днем, и +17 +18 градусов ночью. После пикировки рассады и потом, по мере роста растений, температуру надо понижать (и дневную, и ночную).

ВАЖНО! Всегда проводить предпосадочную обработку почвогрунта!

Для лечения и профилактики черной ножки можно использовать препараты Глиокладин, Триходермин, Алирин (использовать по инструкции – добавлять в грунт перед посевом, или растворять в воде для полива).

Вермикулит, перекись водорода 3%, препараты для лечения и профилактики.

Вермикулит разной фракции.

Зеленый мох (или водоросли)

Признаки: отдельные участки почвогрунта покрываются зеленым налетом, и если присмотреться, можно разглядеть, что это – мох. Он покрывает верхний слой почвы, препятствует аэрации верхнего слоя, способствует ее закисанию. Сеянцы не получают достаточно кислорода, и поэтому сильно замедляют рост. А новые всходы часто не могут пробиться через корку мха. Часто возникает на плошках с долговсхожими семенами – земляникой, дельфиниумами и т.п.

Причины: неправильный кислотно-щелочной баланс почвогрунта, переувлажнение, или же почвогрунт очень плотный, и поэтому в нем затруднен воздухообмен. Чаще всего имеет место сочетание всех этих факторов.

Как бороться:

- осторожно снять/соскрести и выбросить позеленевший верхний слой;

- грунт хорошо порыхлить зубочисткой;

- поставить плошку в теплое и светлое место;

- проветривать каждый день;

- сократить полив (лучше вообще прекратить поливать на несколько дней);

Превентивно: при подготовке грунта добавлять в него вермикулит средней фракции.

Зеленый мох на почвогрунте.

Белая плесень

Признаки: на почве и на прорастающих семенах появляется белая пушистая плесень.

Часто белая плесень поражает торфяные горшочки для рассады, а также торфотаблетки непроверенных производителей. Это связано с тем, что торф обладает повышенной кислотностью. Можно превентивно обрабатывать горшочки раствором перекиси водорода. А лучше вообще использовать торфогоршки по минимуму

Причины: кислый грунт, отсутствие проветривания, использование прошлогоднего старого грунта с остатками растений.

Как бороться:

- Удалить плесень вместе с частью почвогрунта;

- Опрыскать почву раствором перекиси водорода (2-3 ст.ложки аптечной перекиси на 0,5 л кипяченой воды);

- Присыпать почву вермикулитом мелкой фракции, или растолченным активированным углем. Они, как сорбенты, впитывают в себя излишки влаги;

- Проветривать каждый день;

- Если речь идет о плесени на торфотаблетках или торфяных горшках, то еще нужно переставить их в другую сухую емкость, и принять меры для подсушивания.

Белая плесень на грунте и торфогоршках.

Черная ножка + белая плесень.