Ядовитые растения. Это нужно знать!

Какие ядовитые растения встречаются чаще всего, как они выглядят, где растут и какие последствия и признаки от контакта с ними. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями.

Попробовать на вкус яркую ягоду - большой соблазн для ребенка. Встретить ядовитое растение можно не только в городском дворе, но и на прогулке по лесопарку, в саду, на даче, где ребенка окружает неповторимый мир растений – удивительных, прекрасных, но порой, увы, и очень опасных, ядовитых.

Внимание детей чаще всего привлекают плоды, напоминающие съедобные ягоды, а также сочные корни. И хотя ядовитые растения часто являются лекарственными, тем не менее, одни и те же биологически активные вещества при разных условиях (разной дозе, а также различном состоянии организма, температуре и т.д.) могут нанести сильнейший вред.

Чистотел большой

Буквально повсюду – в тени около заборов, в садах и огородах, на мусорных местах, залежах, в лесных оврагах растет чистотел большой. Его стебли достигают высоты 30-100 см. Листья у чистотела сверху светло-зеленые, снизу сизоватые, слегка опушенные. Ярко-желтые цветки диаметром до 1 см, с четырьмя лепестками, собраны в соцветия. Все части растения содержат ядовитый оранжевый млечный сок, который при попадании на кожу оставляет бурые пятна и вызывает сильное жжение. Трава и млечный сок чистотела оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему. Основными признаками отравления являются сильная жажда, тошнота, рвота, понос, тяжесть в области желудка и головы, головокружение, обморок, в тяжелых случаях - паралич дыхательного центра.

Белена черная

Довольно широко распространена у нас и белена черная, встретить которую можно на мусорных местах, в огородах, у дорог, на полях, залежах. Это растение высотой 20-80 см покрыто мягкими липкими волосками. Цветки у белены довольно крупные, грязновато-желтые, с фиолетовыми жилками. Ядовиты все части этого растения, но особенно листья и семена. К сожалению, дети очень часто принимают плоды-коробочки с семенами за мак и с удовольствием начинают их жевать. Все мы знаем выражение «белены объелся». Действительно, отравление этим растением вызывает симптомы, сходные с умопомешательством. При отравлении возникают сухость и жжение во рту и глотке, жажда, расстройство речи и глотания, светобоязнь, нарушение ближнего видения, сердцебиение, одышка, головная боль, покраснение и сухость кожи, учащение пульса, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, сильное возбуждение и зрительные галлюцинации. В тяжелых случаях появляются бред и судороги, происходит потеря сознания, развивается коматозное состояние, паралич дыхательного центра. Ребенка необходимо срочно госпитализировать.

Багульник болотный

Распространен в наших сосновых лесах, особенно на болотистых местах, вечнозеленый сильно пахучий кустарник высотой до метра, с белыми (реже красноватыми) цветками, собранными в кисти на концах веток – багульник болотный. Это ядовитое растение обладает сильным одурманивающим запахом, вызывающим тошноту, головокружение и головную боль. Будьте осторожны, если случайно набредете во время прогулки на заросли этого растения; не задерживайтесь около них.

Цикута

Гораздо более опасна встреча с цикутой, или ядовитым вехом. Растет он на болотах, сырых лугах, по берегам водоемов. Стебли у него прямые, дудчатые, высотой 50-100 см, ветвистые вверху; мелкие белые цветки собраны в зонтики. Ядовиты все части растения, но особенно корни и корневища – полые внутри, разделенные поперечными перегородками на крупные, хорошо заметные воздушные камеры. По запаху растение немного напоминает петрушку, а корневища его сладковатые на вкус. При надрезе из них выступает светло-желтый, темнеющий на воздухе смолистый сок, вызывающий сильнейшие отравления, смертельные в 50 процентах случаев. По внешнему виду корневища сходны с безобидной репкой, поэтому дети вполне могут попытаться попробовать их на вкус. Через 15-20 минут после приема внутрь любых частей цикуты развивается общее недомогание, боли в животе, жажда, тошнота, рвота, понос, головокружение, расширение зрачков, судороги, конвульсии. Интоксикация быстро развивается, от остановки дыхания и угнетения сердечной деятельности может наступить летальный исход.

Волчеягодник

В лесах, на вырубках довольно часто можно увидеть небольшой кустарник высотой до 1-1,5 метров со стеблями, покрытыми морщинистой желтовато-серой корой, и кожистыми листьями длиной 3-8 см. Цветки с четырьмя лепестками, темно-розовые или белые, душистые, расположены пучками, распускаются еще до появления листьев. Плоды овальные ярко-красные, вполне способны привлечь внимание ребенка. Это волчеягодник, или волчье лыко. Очень ядовиты кора и косточки у его плодов. При отравлении ими наблюдаются жжение и гиперемия слизистой оболочки рта и глотки, сильная слабость, слюнотечение, тошнота, кровяно-слизистая рвота, появление крови в моче, судороги. Прикосновение влажной коры или сока растения к коже человека может вызвать ее воспаление, появление пузырей, изъязвление.

Паслен

Привлекательны для маленьких детей и яйцевидные ярко-красные ягоды паслена сладко-горького. Это ветвистый от самого основания полукустарник с лазающим стеблем, деревянистым внизу. Цветки у него, с пятью сине-фиолетовыми лепестками, собраны в соцветие. Растет паслен по берегам рек, травяным болотам, на пойменных лугах, в сырых лесах, на полях, в огородах. Его плоды ядовиты; на вкус они сначала сладковатые, а при дальнейшем разжевывании становятся горькими. Сильных отравлений при поедании они не вызовут, но неприятности все же могут причинить – тошноту, рвоту, боли в животе, понос, слабость, головокружение, аритмию.

Борщевик Сосновского

Это растение можно встретить везде – на дачном участке, в городском парке и во дворе многоэтажки. Каждое лето борщевик доставляет неприятности и взрослым, и детям. Несмотря на то, что на борьбу с этим растением выделяются немалые деньги, победить его не удается.

Опасность представляют все части растения – стебли, листья, плоды. Высота растения порой достигает 3 метров, имеет мощные стебли, большие листья и цветонос. Растет, образуя густые заросли. Даже молодое растение вы отличите по толстому стеблю и крупным листьям.

Сок борщевика, попадая на кожу человека, повышает ее чувствительность к ультрафиолету. Даже если вы просто прикоснетесь к борщевику, сок останется на коже, а под влиянием солнечных лучей он провоцирует образует воспаление, похожее на ожог. Если сок выделился более обильно, то на коже появляются волдыри с жидкостью внутри. Раны заживают очень долго, остаются язвы, а позже образуются рубцы и пятна. Очень опасно попадание сока в глаза, это может стать причиной слепоты.

В жаркий ветреный день борщевик также опасен даже на расстоянии – отделившиеся со стебля волоски могут попасть в дыхательные пути и вызвать тяжелейшие ожоги.

Следует объяснить детям, что играть около борщевика, и тем более трогать его, категорически запрещено.

Первая помощь при попадании сока на кожу: обильно промыть водой пораженный участок, наложить повязку, избегать попадания солнечных лучей в течение следующих 2 суток. Если появились пузыри – немедленно обратиться к врачу.

"Двойники" ядовитых растений

Будьте также особенно осторожны с этим лесным растением - плоды ландыша легко спутать с ягодами брусники или костяники.

Ягоды ландыша Ягоды брусники Ягоды костяники

Стоит запомнить, что ягоды вороньего глаза похожи на ягоды черники. Покажите ребенку ту и другую ягоду в сравнении, отметьте их отличия. Расскажите об опасности.

Ягоды вороний глаз Ягоды черники

Помните, что при любых отравлениях растениями надо немедленно вызвать врача, а до его прихода дать выпить ребенку большое количество воды, чтобы вызвать рвоту (но не используйте для этого рвотные препараты и механическое раздражение задней стенки глотки). Можно дать активированный уголь, препараты, усиливающие диурез, солевые слабительные. Если есть возможность, промойте желудок. А лучше всего не оставляйте своих малышей один на один с еще непознанным ими и далеко не всегда безопасным окружающим миром.

