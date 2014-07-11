Ребенок на даче: наблюдаем за ежиками и раскрашиваем ботинки!

Возле участков, а то и внутри коллективного сада всегда есть какой-нибудь водоем. Пусть это будет маленький заросший прудик, но дети все равно с завидным упорством потянут к нему родителей, чтобы кидать камешки, «удить» рыбу с помощью длинных палочек – или на поиски лягушек. Итак…

Кто живет в пруду?

Пиявка

В небольших водоемах, лужах и канавах живут ложноконские пиявки. Они очень большие – до 15 см в длину. Цветом темно-зеленые, почти черные. У ложноконских пиявок аж пять глаз. Человек склонен верить в кровожадность любых пиявок, ими пугают детей, запрещая плескаться в водоемах из-за возможного нападения мелких чудовищ. Тем временем в наших дачных лужах обитает, в основном, пиявка ложноконская, не способная укусить человека – ей слабо. Челюсти слабые. Она не сможет прокусить кожу. Тем не менее, эта пиявка весьма прожорлива, ее агрессивность можно наблюдать, посадив ее в банку вместе с другими мелкими обитателями пруда. Поедает она и дождевых червей и личинок и даже мелких рыбешек. Чем отличается пиявка кусачая (медицинская) от пиявки безопасной (ложноконской): у первой очень широкая присоска, у второй присоска только чуть шире тела.

Водомерка

Дует, дует ветерок,

Плачет водомерка:

- Кто бы тёплый свитерок

Дал мне на примерку…

У меня холодный нос

И стучат коленки.

Кто бы кофточку принёс

С розовым оттенком…

Кто бы тёплые носки,

С красочным рисунком…

Подарил бы мне: - Носи!

Лапки в них засунь-ка.

Мне же здесь еще часок

Бегать по водице.

А без кофты и носков

Можно простудиться.

(Михаил Придворов)

Один из самых любимых детьми жителей водоема – клоп водомерка. Его ноги смазаны специальным жиром, поэтому они не смачиваются водой при движении. А двигается водомерка необычайно быстро, наблюдатели рассказывают, что он совершает прыжки до метра. Если на пути встречается препятствие в виде листьев или веток, клоп делает сильный скачок и перепрыгивает через него. Многие замечают, что птицы не нападают на водомерок, хотя забавные клопы передвигаются по водной глади целыми стадами – бери, ешь. Все дело опять же в фантастической скорости передвижения. За ними еще и не угонишься. Самки водомерок откладывают яйца все лето, поэтому в водомерочном стаде можно увидеть особей всех возрастов: от огромных «дедов» до маленьких лялек.

Лягушка

Поют лягушки хором.

Какой прекрасный хор!

Вот есть же хор, в котором

Не нужен дирижер!

Как славно! Все запело -

Все реки, все пруды...

Не скажешь, что капелла

Набрала в рот воды!

Расскажите детям, что лягушки – вернее земноводные – первыми из позвоночных научились дышать с помощью легких. Мало того! – когда земноводные впервые попали из воды на землю, оказалось, что для глотания сухой добычи нужна слюна. И лягушки стали первыми «слюнтяями» планеты. И это еще не все. Смешно звучит, но лягушки первыми начали подмигивать окружающему миру. Ведь в воде мигать не обязательно, глаза не высыхают, а на земле этот рефлекс оказался ценным. Основной вопрос, который дети задают о лягушках: как они так долго сидят под водой и при этом не задыхаются? Оказывается у лягушек очень большие легкие. И они могу запасти много воздуха для пребывания под водой. Питается лягушка насекомыми и паучками, мальками. Во всем мире существует много видов лягушек. Есть даже летающие и ядовитые. Детки лягушек похожи на рыбок, они растут 2-3 месяца и превращаются в маленьких лягушат.

Чайка

Подогрела чайка чайник,

Пригласила восемь чаек:

"Приходите все на чай!"

Сколько чаек – отвечай?

Чайка очень полезная птица. Она ловит рыбу только с поверхности воды, а ведь на поверхности чаще всего задерживаются рыбы больные, таким образом, чайки являются санитарами водоемов. Многие наверняка заметили, что чаек можно встретить не только над озерами, они летают далеко за пределами водоемов – зачем? Все очень просто. Они собирают корм, а для этого удаляются аж за 20 км от гнезда, вылавливая вредных грызунов и насекомых. Поэтому на полях и участках чайка – желанный гость. Романтичный ореол над этой птичкой слегка потускнеет, если вспомнить, что чайки жадны и агрессивны – они забивают чужих птенцов, заплутавших в поисках своего гнезда, нападают друг на друга, вырывают у соседей еду. Мальчикам будет интересно узнать, что обычная чайка страшнее для самолета-истребителя, чем вражеский снаряд. В каждом летном училище курсантам обязательно приводят такой наглядный пример: при весе птицы 1,8 кг и скорости самолета 700 км в час сила удара в три раза сокрушительнее, чем попадание 30-миллиметрового снаряда. Истребитель МиГ-29 взлетает на скорости примерно 220 км в час. Сила удара птицы величиною с чайку при подобной скорости самолета составляет примерно три тонны. Поэтому на аэродромах придуманы различные приспособления для отпугивания птиц: от создания миллиона солнечных зайчиков до включения во время полетов магнитофонных записей тревожных криков чаек. В некоторых странах для этой цели применяют даже собак, гоняющих птичьи стаи на земле, но полностью проблема исчезнет только после выведения летающих пород.

Утка-кряква

Гордо в заводи плывёт

Утка, словно пароход.

Вереницей кораблей

Семь утят спешат за ней.

(Александра Монич)

Эти утки крякают громче всех, за что их и окрестили как есть – кряквами. Мужским особям и здесь везет (это мы выяснили еще в прошлой статье о лесных птичках) – селезень (на фото) красив необычайно. Кряквы-тетеньки коричневые, пестренькие с золотом. Селезни преданно сторожат своих уток, стоят над ними как часовые – никогда селезень первым не улетит без жены. Утке приходится прятаться от своего ревнивого друга даже с целью постройки гнезда. Многие не раз видели драки селезней из-за одной утки или выволочки, которые глава семьи устраивает своей даме за попытки скрыться из-под его неусыпного контроля. Только перья летят. Высиживание яиц длится недели три, в это время утка сидит на гнезде так плотно, что может не соскочить, даже если человек подойдет совсем близко. После вылупления утят мать уводит их в какое-нибудь тихое место, причем она как кошка переносит их во рту через трудные места. Если по каким-то причинам утята теряют мать, они могут прибиться к другой маме – и она спокойно (в отличие от чаек) поведет их по жизни как своих. Питаются утки всем подряд – и травой, и водяными растениями, и лягушками, и насекомыми. Делают набеги (налеты) на поля, обдирая колосья.

А вот какие игры можно предложить ребенку на берегу водоема , если он уже исчерпал свой запас самостоятельности:

Поиски клада. Закопайте в песок «сокровище» и предложите ребенку отыскать его. Усложним задачу: попросите малыша отвернуться и разбросайте по поверхности песка несколько монеток или других маленьких вещиц. Перемешайте их с песком. Пусть ребенок попробует найти все сокровища с помощью сита.

Игра, которую с восторгом воспринимают и мальчики и девочки. На расстоянии друг от друга сделайте из песка и камешков кучки, они же – вражеские замки . Ребенок должен расстрелять врагов камнями или песочными «гранатами». Если детей несколько – устройте настоящее соревнование, позаботившись о безопасности игроков: заранее объясните, с какого расстояния идет расстрел. «Замки» лучше располагать в ряд возле воды, чтобы стрелки стояли лицом к воде и не попадали друг в друга. Отличной мишенью – только уже в воде - может служить бумажный кораблик, песочная формочка или плавающая свечка.

Возьмите с собой на берег фломастеры и предложите ребенку раскрасить камушки .

Поставьте ведерко, наполовину заполненное водой . Теперь по очереди с малышом бросайте в него по одному камешку. Чей камешек стал «критической массой», после чего вода выплеснулась из ведра, тот и проиграл.

Если вы захватите на пляж полую картонную трубку (на такие обычно наматывают бумажные полотенца, пищевую пленку, фольгу), то сможете придумать много увлекательных забав. Прежде всего, это отличная подзорная труба. А еще в трубочку можно насыпать песок, бросать камешки и смотреть, как они высыпаются с другой стороны.

Жители леса

Хищные птицы

Мы часто любуемся парящими на невообразимой высоте хищными птицами, но совсем не умеем их различать. Сокол, коршун, ястреб?.. Попробуем запомнить хотя бы нескольких.

На картинке можно увидеть, чем различаются хищные птицы – размером, формой хвоста. Самые частые жители уральских небес над лесными зонами – канюк и коршун. Канюк – птица небольшая, его хвост в полете похож на короткий распахнутый веер, крылья довольно широкие – компактная птица. Кричит канюк жалобно – канючит («хиииэээ… хиииэээ»). Характерные особенности полета: парит очень медленно, зависает в воздухе, трепеща крыльями. Помните Братца Сарыча из сказки о Братце Кролике? – это и есть канюк или сарыч. Коршуны крупнее канюков, их легко узнать по форме хвоста в виде «вилки». Кричат коршуны дрожащими трелями, напоминающими помехи в радиоприемнике. Они любят охотиться над водоемами, нередко можно увидеть коршуна, высматривающего добычу над озером или рекой – он высоко парит, нарезая круги.

Ежики

У смолистой ёлки

Колкие иголки,

А на них снежинки

Лёгкие дрожат…

Ёжик тоже колкий,

Тоже весь в иголках,

Он привёл под ёлку

Маленьких ежат.

Принесли на спинках -

Кто-то гроздь рябинки,

Кто-то пару яблок,

Кто - лесной орех…

Нарядили ёлку,

Да прилипли к смолке

Отлеплялись долго

Под весёлый смех.

Бабушка Ежиха

Радуется тихо –

Пусть внучата с внучками

Водят хоровод…

Ничего, что в смолке,

Но, зато под ёлкой

Ежики колючие

Встретят Новый Год.

(Елена Неменко)

Если ваш участок расположен недалеко от леса, это означает, что незваные колючие гости посещают вас достаточно регулярно. Радость ребенка, увидевшего героя мультфильмов и сказок не имеет границ – обязательно понаблюдайте за ежами и попробуйте их прикормить, но не торопитесь брать на руки и нянчиться с ними. Все-таки ежи являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, об этом надо помнить. Ежики собирают на себя клещей, счесывая их с травы как расческой. Для самого хозяина иголок клещи не представляют опасности, но убрать их самостоятельно он не в силах – так и таскает на себе. Специалисты-паразитологи используют эту способность ежей для учета количества клещей. В литературу вошла даже особая единица учета - «еже-час», означающая количество клещей, собранных ежом на себя за час пробега. Обращайте внимание на моральный облик ежа, чтобы он не был вялым, слишком грязным.

Два самых распространенных мифа о ежах, вышедших из детских сказок: ежи накалывают на иголки яблоки и любят пить молоко. К сожалению, ежи не переносят лактозу и с яблоками на иглах их видели только режиссеры-аниматоры. В своих фантазиях. Биологи утверждают, что ежу яблоки ни к чему. Зато их можно прикормить хлебом, печеньем, картошкой, макаронами и даже сухим кошачье-собачьим кормом. Еж уничтожает вредных насекомых, в том числе и жалящих – ему ничего не стоит разорить осиное гнездо и съесть его обитателей. Питается он жуками, червями, очищает участок от слизней и мышей. Еж совершенно невосприимчив к сильным ядам, его не берут яды змей, укусы насекомых. Какие только яды не проверяли на ежах – мышьяк, опиум, синильная кислота, а им все по барабану. Наука бессильна в исследовании этого феномена, весьма пригодившегося бы в медицине.

Копилка идей: строим шалаш

Все мы когда-то были детьми и помним свою необъяснимую тягу к укрытиям, домикам, пряткам под одеялом. Да почему необъяснимую – вполне понятную. Любому человеку в темной и теплой утробе почему-то хорошо - грызут воспоминания о жизни до рождения (ау, Станислав Гроф!) Так вот, шалаш. Для его создания достаточно взять деревянный каркас и прибить его к стенке настоящего дома или к забору. Каркас можно обшить досками и покрасить в яркий цвет или просто обтянуть старыми покрывалами. Возле него вбейте колышки и натяните веревки от них к вершине шалаша – на веревках будут покачиваться разноцветные флажки, которые вы сделаете вместе с ребенком из цветной бумаги. Если вы протянете веревки от шалаша к дачному дому (от окна к окну), можно будет обмениваться с ребенком письменами, для этого веревки, сложенные вдвое, следует приспособить на какой-нибудь роликовый механизм типа двойных колес от старого кресла или кроватки. Украсят шалаш ветки камыша, забавно торчащие во все стороны. Сюда же подойдут и вьющиеся растения. Другая идея постройки – используйте старые дуги от парника, которые располагаются на расстоянии друг от друга и накрываются тканью.

Украшаем дачный участок

В последнее время в моду входит дачный hand-made: оригинальные украшения сада, сделанные своими руками. К этому полезному труду можно и нужно приобщать детей всех возрастов. Некоторые идеи обсуждаются в нашем форуме.

Рисуем на камнях. Для росписи выбираем камни-голыши необычных форм, краски подойдут самые яркие – акриловые, после высыхания можно покрыть камешки полиакриловым лаком.

Обновляем старую обувь. Берем старые ботинки – имейте в виду, если ботинки сморщенные, после раскрашивания могут появиться трещины. Вам понадобятся толстые кисти и акриловые краски, а лучше аэрозольная эмаль. Сначала смываем ацетоном въевшуюся грязь, зачищаем шкуркой, грунтуем белой краской и даем высохнуть. В принципе на этом можно и закончить – такие ботинки тоже выглядят прикольно. Либо наносим произвольный рисунок. Шикарно будет выглядеть окрас серебряный или золотой, некоторые умельцы обмазывают ботинок (калоши) клеем и насыпают пайетки или обрезки фольги, толченые елочные игрушки. Под конец – после полного высыхания - по желанию лакируем. Обновленные ботинки украсят альпийскую горку или иной уголок сада, включая веранду, в них можно вставить горшочек с растением или сухоцветы, заселить их тряпочными куклами, гномиками – все в вашей фантазии.

Раскрасить можно все что угодно: бочки, ведра, разнообразные горшки, старые стулья, целые композиции составляются из толстых веток: ветки тоже раскрашиваются и украшаются тотемами из перьев, колокольчиками («музыкой ветра»), самодельными «гнездами» с самодельными же птичками или деревянными расписными яйцами. На эти же ветки можно подвесить колыбельки с куколками, тогда у вас появятся личные феечки, оберегающие участок от… ну, от кого-нибудь.

Был бы колышек, а шляпка найдется. На вашей даче наверняка найдутся старые тазики, сковородки без ручек, прохудившиеся лейки. Раскрасьте их по своему усмотрению и наденьте на колышки забора. Оригинально выглядит раскраска «мухомор»: на красном фоне белые горошинки.

На чем мы еще не рисовали? Правильно – на старых автомобильных покрышках. Эту замечательную вещь можно использовать по-разному: устроить в ней мини-клумбу, песочницу, из нескольких покрышек – целый туннель. И, конечно же, раскрашиваем, причем каждую клеточку – в свой цвет, получится красивая мозаика. Идея для маленьких детей: они рисуют на покрышках, прикладывая к ней ладошки или даже пятки.

Из природных материалов делаем различных существ: от деревянных человечков до птеродактилей. Посмотрите на фотографию, какие забавные граждане получаются из деревянных обрубков. Легко склеить из веток диковинных птиц, для этого понадобится скотч и ваша неуемная фантазия. Собираем каркас птицы из веток (складываем их крест- накрест) и скрепляем прозрачным скотчем, на концах веток должны быть листья для эффекта «перьев».

Из пластиковых бутылок делаем забавных пингвинов. Для этого берем пластиковые бутылки, ненужные носки, акриловую краску, декоративные гвозди, картон. Раскрашиваем бутылку под пингвина, приклеиваем нос, глаза и лапки и мастерим забавные шапочки из носков.

