Почвопокровные растения – это низкорослые, часто стелющиеся многолетние растения. У почвопокровников есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

- абсолютная неприхотливость в уходе. Почвопокровники растут сами по себе, и для их активного роста и цветения часто требуется лишь правильно выбрать место посадки, и не усердствовать с поливом.

- листва у большинства этих растений декоративна сама по себе. Они хорошо смотрятся даже вне периодов цветения. По этой причине можно отлично размещать их на первом плане рокариев и альпийских горок – хороший вид будет обеспечен в любой сезон.

- в период цветения почвопокровники выглядят очень эффектно, образуя жизнерадостные цветущие коврики, сплошь усыпанные мелкими цветками. Часто период цветения приходится на весну или начало лета, когда другие многолетники и однолетники еще не успели набрать силу. В эти сезоны почвопокровники радостно заявляют о себе бурным ростом и ярким цветением.

- образуют густые покрывала из листвы, которые частично подавляют рост сорняков под собой.

Недостатки:

- многие почвопокровники имеют довольно настойчивый характер, и могут захватывать большие участки. Приходится постоянно следить за их расползанием, и при необходимости ограничивать его. Это, пожалуй, единственное, что требуется почвопокровникам в плане ухода.

Расскажем о некоторых почвопокровных растениях, растущих в наших садах.

Флокс шиловидный

Флокс шиловидный – травянистое многолетнее растение высотой 15 - 20 см. Образует вечнозеленые плотные коврики ярко-зеленого цвета, которые остаются такими даже под снегом. Стебли покрыты мелкими, узкими, острыми и жесткими листьями, похожими на «шильца» - отсюда и название. На концах стеблей располагаются цветоносы с 1-2 цветками. Цветки мелкие, около 2 см в диаметре, могут быть различной окраски - розовой, белой, красной, лиловой, голубой и белой, с глазком в центре.

С ранней весны и до самых морозов дернинки флоксов остаются изумрудно-зелеными, и сохраняют свой цвет даже под снегом. Цветет с середины мая до середины июня - в это время растение сплошь усыпано цветочками различных оттенков.

Место посадки

Флокс очень светолюбив, поэтому основные условия при выборе места посадки - много света и солнца. Эти флоксы выдерживают засуху, но совершенно не переносят застоя влаги. Самая распространенная ошибка – посадка в месте с избыточным переувлажнением: в этом случае растение становится слабым, и может погибнуть.

Шиловидные флоксы хорошо чувствуют себя на бедной, рыхлой и сухой почве. На плодородной почве они дают много зелени, а цветут мало. В дикой природе они растут на очень бедной почве с нейтральной кислотностью, поэтому если почва на вашем участке кислая, до посадки нужно провести ее известкование (например, доломитовой мукой).

Уход

Цветут шиловидные флоксы очень обильно примерно в течение трех недель, и в уходе почти не нуждаются. Полив им нужен лишь в очень сухое и жаркое лето.

Стрижка. После цветения флокс шиловидный рекомендуется подстригать, удаляя их отцветшие стебли и подравнивая форму кустиков. Не опоздайте со стрижкой, т.к. летом на концах побегов закладываются цветочные почки, и если вы сострижете их при поздней стрижке, то цветения в следующем году не дождетесь. Стрижку нужно проводить сразу после цветения!

Флокс рекомендуется подстригать на 1/3 – в этом случае куртинка будет выглядеть компактной и опрятной. Если не проводить стрижку и формирование, то через некоторое время цветение сократится, стебли вытянутся, станут длинными, отойдут от корневой системы на большое расстояние, центр оголится, и стебли в нем станут сухими, жесткими и безлиственными. Чтобы исправить ситуацию, можно прикопать эту полузасохшую и жесткую срединную часть. Возможно, со временем она укоренится и даст новые подземные побеги. Но такое возобновление происходит не всегда. Лучше вовремя подрезать стебли для поддержания плотности дернинки, и тогда растение сможет прожить на одном месте долгое время, сохраняя декоративность.

Флоксы обычно хорошо переносят зиму, и страдают лишь при частых оттепелях с последующими заморозками. Если после зимнего периода остаются оголившиеся длинные стебли, то можно пришпилить их здоровые и сильные концы, часть сухих побегов срезать, и частично присыпать их почвой для укоренения.

Размножение

В течение всего сезона от растения можно отрывать побеги длиной 8-10 см, лучше с воздушными корешками, которые часто образуются на стеблях. Глубина посадки – не более 10 см. Побеги нужно наполовину присыпать рыхлой землей, чтобы на поверхности осталась лишь верхняя часть длиной в 3-4 см, обязательно хорошо полить и слегка притенить.

Выращивание их семян почти не практикуется.

Ясколка

Ясколка – это многолетнее почвопокровное растение со стелющимися стеблями высотой 20-30 см, серебристой листвой, и небольшими яркими белыми цветками. Образует густые, вечнозеленые заросли, которые очень быстро разрастаются и теснят другие растения.

Ясколка – один из самых распространенных садовых почвопокровников с пышным цветением. Ее стелющиеся побеги образуют плотные подушки серебристого цвета с густой опушкой листьев. Во время цветения листья почти полностью скрываются под густым покрывалом белых цветов с желтой серединкой. Благодаря своему активному росту ясколка быстро завоёвывает соседние территории, и если ее не ограничить, то вскоре ваше цветник превратится в пышную серебристую поляну, полностью затянутую этим растением.

Цветет в первой половине июня.

Место посадки

Ясколка – одно из самых светолюбивых растений, поэтому для нее требуются только солнечные, ярко освещенные участки, без затенения.

Ясколка разрастается с невероятной скоростью, и без труда может задушить растущие рядом почвопокровники с более мирным характером. Ни в коем случае не сажайте ее рядом с другими почвопокровными растениями! Я совершила ошибку при посадке: разместила в относительной близости друг от друга ясколку и гвоздику-травянку, хоть и на достаточном (около 1 м) расстоянии. Сейчас в цветнике происходит постоянная борьба почвопокровников, взаимное переплетение стеблей, и разделить их очень сложно.

Лучше выделить ясколке место, где площадь расползания ограничена: у подножия альпийской горки, возле больших камней. Для ограничения разрастания потребуется формирующая обрезка.

Уход

В уходе ясколка абсолютно неприхотлива. Это одно из самых простых растений, не требующее особого внимания, настоящая находка для «ленивых» садоводов! J Зимостойкость хорошая, зимует без укрытия. Даже если некоторые части куртинки подмерзли или подсохли за зиму, растение без труда восстанавливает эти прогалины за счет стелющихся стеблей. Для ускорения процесса восстановления можно удалить засохшие части растения, на образовавшиеся пустые пятна разложить стебли ясколки, растущие по соседству, и слегка присыпать легким грунтом. Не забывать увлажнять. В течение лета пышная серебристая шапка будет снова восстановлена в прежнем виде!

Размножение

Лучший способ размножения – укоренение ростков. Ранней весной, когда кусты ясколки начинают трогаться в рост, нужно выкопать деленку куста, и высадить на нужное место, частично присыпав стебли рыхлым грунтом. В процессе укоренения потребуется хороший полив, и частичное притенение от яркого солнца. За 1-2 года небольшая деленка превратится в огромную серебристо-сизую шапку с облаком белых цветов.

Из семян выращивается сложно, всхожесть семян невысокая.

Гвоздика-травянка

Гвоздика травянка - многолетнее почвопокровное растение со стелющимися побегами, которые образуют густые дернины. Высота небольшая, 20- 25см, стебельки восходящие, возвышающиеся над землей. Ее некрупные цветки могут быть разного цвета – ярко-красные, белые с красной серединкой, пурпурно-бордовые. Цветет с конца июня до конца лета, на протяжении почти всего вегетационного периода. В пасмурную погоду растение закрывает свои цветки.

Место посадки

Гвоздика-травянка, как и большинство почвопокровных растений, светолюбива. Для посадки ей нужно солнечное место. Она хорошо переносит засуху, и плохо реагирует на переизбыток влаги. Ей требуется легкая почва с нейтральной кислотностью. Ей хорошо подходит возвышенное место, открытое солнцу, или склон, где быстрее всего сходит снег.

Уход

Гвоздика-травянка неприхотлива в уходе. Полив ей нужен только в жаркие дни, и в умеренных объемах. Если грунт в месте ее выращивания стал тяжелым и сырым, нужно прорыхлить его, увеличивая воздухопроницаемость почвы.

Иногда после зимовки на дернинке образуются проплешины, чаще всего от весеннего выпревания. Закрывать их можно путем деления разросшихся кустиков, или путем подсеивания. При отсутствии стрижки гвоздика-травянка дает самосев – небольшие елочки-всходы. Не торопитесь избавляться от них, их также можно использовать для подсадки на оголившихся участках.

Размножение

Гвоздика-травянка хорошо размножается путем выращивания из семян – как рассадным способом, так и посевом в открытый грунт. На рассаду сеем в конце февраля. Всхожесть семян средняя, прорастают они в течение 7-10 дней. При посеве в открытый грунт лучше сеять ее на рассадную грядку с очищенной почвой, присыпая бороздки с семенами легким и рыхлым грунтом.

Также можно размножать ее путем деления куста. Лучше делать это в весенний период, до цветения.

Благодарим за предоставленные фото mыmrik, nathka, КуМа. Спасибо!