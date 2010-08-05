Дачная кухня: готовим на мангале. Часть 3: наконец-то маринуем, жарим и кушаем с соусами!

В стародавние времена повара не особенно заморачивались маринованием (да что тут говорить, для них и свежесть мяса не играла особой роли).

На сегодняшний день многие (особенно восточные) авторитетные кулинары также считают, что «мясо мариновать – только портить». Это мнение передалось довольно большом числу обывателей.

КаплЯ - растаяла Снежинка : «Один весьма компетентный шашлыковед, армянского происхождения, поведал мне, что мясо для шашлыка - не маринуют!!!! Только надо брать свежее, не подвергавшееся заморозке, как следует его помассировать, нарезать на плоские куски, посолить-поперчить, и сразу, пока мяско не дало сок, плашмя надеть на шампур».

Но, как говорится, о вкусах не спорят…

Изначально слово маринад произошло от латинского «marinara» - море. Это объясняется тем, что раньше продукты заливали простой морской водой – чтоб сохранить их от порчи. Сейчас, при наличии холодильников, в этом нет необходимости – поэтому предназначение маринадов – это придать шашлыку различные вкусовые оттенки, некую пикантность.

Какое же время необходимо для маринования? Это зависит от Ваших вкусовых предпочтений – хотите ли Вы получить ярко выраженный вкус маринада или только легкий оттенок. Минимальное время маринования: для курицы 2 часа, для свинины и телятины около 4 часов, рыбу маринуют около часа, а вот говядину можно продержать и сутки. Если Вы маринуете продукт дольше 2 часов, лучше убрать его в холодильник. Совет: если до дачи ехать далеко, а автомобильного холодильника у Вас нет – можно обложить посуду с мясом сильно охлажденной или замороженной минеральной водой (она отлично держит температуру).

Кстати, не стоит мариновать продукты в деревянных и алюминиевых емкостях. Первые отнимают у мяса сок, а вторые, окисляясь, выделяют вредные вещества.

Чем будем мариновать?

На сегодняшний день маринадов существует великое множество – всех, пожалуй, и не перечислить. Так что я попробую рассмотреть наиболее популярные.

В Советском Союзе самым известным был маринад на основе уксуса . В него входит собственно сам уксус, разбавленный водой, лук, перец, лавровый лист, соль, немного сахара. Популярность этого маринада объясняется тем, что выбор различных приправ и основ для маринада раньше был невелик, также как и наличие свежего мяса (уксус улучшает структуру старого продукта). Считается, что этот маринад подходит как для мяса, так и для птицы. Стоит отметить, что обычный уксус сегодня можно заменить яблочным или бальзамическим – будет очень вкусно! Главное – шашлык в уксусе не передержать.

Одним из самых лучших (как мне кажется, вполне заслуженно) считается маринад на основе вина . А точнее, маринады – ведь вино, используемое для маринования, делится на белое и красное. Большого различия в приготовлении нет: вино, лук, перец (лучше горошком), Ваша любимая смесь трав (рекомендую добавить базилик). Неплохо включить в маринад свежую зелень. Кстати, можно использовать уже выветрившееся вино – на вкус это не повлияет. Маринад на основе красного вина идеально подходит для всех видов мяса, на основе белого – для птицы, кролика, рыбы. Некоторые перед замачиванием кипятят маринад – в этом случае стоит добавить лавровый лист. К красному вину любители могут добавить корицу. Совет: если хотите придать необычный вкус, можно использовать вишневое или сливовое вино.

Не менее известен и популярен маринад на минеральной воде . Вода должна быть сильногазированной. К ней следует добавить много лука и специй – иначе получится пресно. Хорошо с минеральной водой сочетается лимонный сок. Этот маринад особенно подходит для жесткого мяса.

В России популярен майонезный маринад . На 1 килограмм мяса добавляют около 200 грамм майонеза. К майонезу следует добавить большое количество лука (лучше кашицу) и любых острых специй. Любители могут добавить немного кетчупа – он придаст легкий томатный вкус и приятный розоватый цвет. В таком маринаде лучше замачивать суховатый продукт - например, куриное филе. Также такой маринад хорошо подходит к рыбе.

Вкусным получается мясо, замаринованное в гранатовом соке . Если на пикнике не присутствуют дети, можно добавить к нему немного (1/4 часть) водки. С гранатовым соком хорошо сочетается лук. Безусловно, лучше всего использовать не покупной сок, а выжатый из свежего граната (зернышки убирать не надо). Из специй к гранату подходит кориандр. Вместо гранатового сока можно использовать вишневый. Маринад на основе сока великолепно оттеняет свинину.

Многие маринуют мясо для шашлыка в кисломолочных продуктах . Особенно популярен кефир, реже используют тан, айран. В маринад добавляют лук, зелень (петрушка, кинза, базилик), специи – кориандр, орегано, майоран. Некоторые добавляют лимон, имбирь, карри. Также хорошо подойдет соевый соус. Кстати, если положить в маринад несколько кусочков белого хлеба, они вытянут жир и сделают мясо еще вкуснее. Лучшего всего такой маринад подходит для курицы.

Можно использовать натуральный йогурт или сметану . Этот вариант с небольшим количеством специй подходит для рыбы.

Для свинины идеально подходит маринад из подсолнечного (оливкового) масла и аджики . С этой «базой» хорошо сочетается лук, укроп. Мясо в таком маринаде получается очень сочным, острым.

Раз уж заговорили о масле, стоит сказать, что оливковое масло с травами подходит практически к любой рыбе. К нему стоит добавить лавровый лист, розмарин, тимьян.

Очень вкусен горчичный маринад . Для этого горчицу (вкуснее брать с зернышками) смешивают с небольшим количеством оливкового масла. Этот маринад подходит для куриного филе, говядины.

Интересный вкус получается у продуктов, замаринованных в пиве . К нему следует добавить лук, черный перец, немного горчицы, хмели-сунели. Можно смешать пиво с майонезом. Данный маринад подходит для всего кроме рыбы. Если маринуете баранину, можно добавить зиру. Стоит отметить, что мясо и птицу, которые замаринованы в пиве, по каким-то причинам невозможно сильно обжарить.

Мясо и птицу (не рыбу!) также можно заливать квасным маринадом . Квас лучше брать самодельный, несладкий. К нему добавляют лук, черный перец и немного меда.

Очень вкусен маринад на основе соевого соуса . С ним существует множество вариаций. Самая простейшая – добавить давленый чеснок и залить этой смесью подготовленный для маринования продукт. Бывает соево-кефирный маринад – думаю, из названия составляющие понятны. Существует соево-медовый маринад: смесь соевого соуса и меда в равных пропорциях, а также небольшого количества оливкового масла и чеснока. Этот маринад идеален для свинины. Мне же больше всего нравится восточный вариант этого маринада – соевый соус + красное вино (если берете сухое, добавьте немного меда или коричневого сахара). Можно добавить имбирь. Очень вкусно замачивать в этом куриные сердечки.

Среди тех, кто следит за своей фигурой, популярен овощной вариант маринада . На мясорубке или комбайне превращаем в «кашу» много лука, зелени, помидор (лучше очень спелых). Любители могут положить морковь. Для остроты можно добавить дижонской горчицы. Такой легкий маринад подходит для нежирного мяса и птицы.

Можно мариновать мясо и птицу в томатном соке . При выборе данного варианта стоит добавить побольше острых специй (можно вообще мелко порубить жгучий стручковый перец).

Очень вкусная и нежная свинина, а также курица, получается в апельсиновом маринаде . Основу его составляет свежевыжатый сок. К нему можно добавить минеральную воду и горчицу. Больше ничего не надо! Любые специи в этом маринаде совершенно излишни. Апельсины можно заменить грейпфрутами или помело.

Пожалуй, наиболее экзотический популярный на сегодняшний день в России - маринад на основе киви. Его нужно мелко размять и залить мясо или птицу полученной кашицей. Держать более часа в киви продукт нельзя – этот маринад достаточно агрессивен. Но зато он размягчит Ваш шашлык и придаст ему оригинальный пикантный аромат.

Любителям китайской кухни я б порекомендовала маринад с ананасом . Если Вы берете свежий фрукт – очистите его от кожуры и перемелите мякоть в блендере. Можно использовать консервированные ананасы – в этом случае кусочки съедаются, а «рассолом» из банки заливается исходный продукт. С ананасовым соком хорошо сочетается томатная паста, соевый соус, карри. Данный маринад подходит для свинины, индейки, курицы.

Не менее экзотический маринад – ореховый . Самый популярный его состав – лук, чеснок, растительное масло, поджаренные растолченные орехи (грецкие, кешью, арахис). Существует и другой вариант.

Космонавтика : «приправа Ореховая от Айдиго, немного сухого хереса. Через час-полтора на решетку». Ореховый маринад оптимально подходит к курице.

Пожалуй, один из самых неизвестных - хлебный маринад . Черный хлеб нужно слегка размочить водой или томатным соком. Добавить лук, соль, перец. Замачиваем мясо – баранину, говядину или свинину – в этом «месиве».

Редко (что совершенно незаслуженно) используется маринад хреновый . Как Вы понимаете, речь идет не о вкусовых качествах, а о составе. Любители этой заготовки успешно могут мариновать в ней птицу, мясо, дичь. Те, кто не занимается консервированием, могут приобрести баночку покупного и смешать его со свежевыжатым яблочным соком.

Калифорния: «Я делаю иранский маринад, мой любимый. Беру мясо курицы, кладу в зип-лог мешок ( мешок с застежкой) вместе с лимонным соком, оливковым маслом, турмерик, лавровый лист, соль-перец, лук. На ночь. Курица получается супер».

Совет: если у Вас осталось замаринованное мясо с пикника – можно спокойно заморозить его в пластиковом контейнере до следующих выходных. Необъяснимо, но факт – замороженный в маринаде продукт не приобретает таких отрицательных вкусовых свойств, как сырой.

Что еще жарим?

Итак, с мясом, птицей, рыбой мы разобрались. Думаю, любой уважающий себя дачник, увлекающийся шашлыками не ограничивается этим набором. Рассмотрим самые популярные рецепты.

Безусловно, на первом месте в этом списке будут блюда из фарша – вышеупомянутые люля-кебабы . По большому счету - это продолговатая котлета, которая готовится на мангале, обжаривается на углях.

Традиционный кебаб готовится из баранины и курдючного сала. Ни яйца, ни хлеб туда не добавляют. Приправляют фарш соком лимона, рубленой зеленью, солью, перцем и другими специями.

Чтоб люля-кебабы крепко держались на шампуре, необходимо произвести несколько манипуляций. Во-первых, свежий фарш (без всяких добавок) нужно тщательно отбить на разделочной доске. Потом, смешав его с остальными ингредиентами, нужно вновь все «с остервенением» размешать – он станет вязким, плотным. Далее полученную массу лучше отправить на пару часов в холодильник – это дополнительно закрепит ее.

Jil: «Совет - вместо «правильной» приправы вкуснее всего добавлять готовую приправу для плова из пакетиков. Мясо и лук лучше рубить покрупнее, чтобы фарш потом держался на шампуре. Готовый фарш обязательно нужно «отбить» минут 20 и жалеть на это время и силы не стоит - в этом вся фишка. Если фарш с шампура слезает-таки - можно навалять котлеток и чудесно их изжарить на решетке, на вкус это не влияет».

На сегодняшний день редко кто готовит кебаб из баранины – чаще используется традиционная смесь говядина + свинина. Реже – курица.

Фрези Грант: «самое главное в этом деле - правильное мясо (обязательно с говядиной, лучше свинина + говядина). В фарш добавляем только мелко нарезанный лук и петрушку, соль, немного черного перца. ХОРОШЕНЬКО отбить готовый фарш. Бить надо долго - пока фарш не перестанет «трескаться».

Из подготовленного фарша нужно слепить сужающиеся на концах колбаски. Их аккуратно нанизывают на шампур, поворачивая его, вдавливая фарш ладонью. Совет: лепить и нанизывать будет легче, если руки периодически смачивать холодной водой.

Можно существенно упростить процесс – вместо шампуров использовать деревянные шпажки, складывать их в решетки.

Выпекают над углями люля-кебаб около 10-15 минут до образования румяной аппетитной корочки, постоянно переворачивая. Готовность проверяют зубочисткой – если выделился прозрачный ароматный сок, выкладывайте на тарелки страждущим. Дольше держать не стоит – пересушите.

В качестве блюда, приготовленного на скорую руку, отлично подходят сосиски, купаты . Все, наверное, понимают, что сосиски нужно предварительно очистить от несъедобной оболочки. Признак готовности сосисок - равномерно зажаренная поверхность. Кстати, для них продаются специальные решетки – очень удобно! Совет: сосиски получатся вкуснее, если во время жарки поливать их томатным соусом или разбавленным красным вином.

Купаты (это грузинские сырые сардельки из жирной свинины) нужно жарить размороженными, предварительно проколов оболочку в нескольких местах, чтоб она не лопнула. Особенно эти блюда нравятся детям.

Также можно жарить охотничьи колбаски . Кстати, если не хочется ждать, пока будет готов мангал, - их можно залить на сковородке спиртом и поджечь. Спирт сгорит – колбаски приготовятся.

Большинство любителей пикников запасается овощами для жарки на мангале.

Самый известный всем рецепт – ассорти из запеченных овощей. Баклажаны, перцы, помидоры жарятся целиком на шампурах, потом очищаются от обгоревшей кожуры, мелко рубятся, заправляются оливковым маслом с чесноком и зеленью.

На Урале также традиционно на мангале жарят кабачки . Лучше всего использовать молодые, «молочные» - у которых не нужно вычищать семечки и кожуру. Для них можно выбрать технику приготовления, описанную ранее. А можно их предварительно замариновать – в смеси майонеза, давленого чеснока и укропа.

Можно использовать и другой маринад:

миссис Пампкин : «Оливковое (подсолнечное) масло, ложечка меда, лимонный сок или винный уксус, соль, сушеный базилик, зира, кориандр».

Готовые кабачки для сытности можно посыпать тертым сыром. А еще очень вкусно пожарить их не кружками, а полосками – горячие же полоски свернуть рулетиками, вложив внутрь маринованные огурчики.

Абсолютно те же манипуляции можно провести с баклажанами . Они великолепно сочетаются с общеизвестным «еврейским» (сырным) салатом.

Очень вкусно жарить перец – либо предварительно промаринованный, очищенный. Либо все также целиком на шампурах. А далее предлагаю залить его заправкой на французский манер: оливковое масло, винный уксус, дижонская горчица, немного чеснока, меда, соль, перец . Залитые овощи стоит немного (полчаса) настоять.

Все мы родом из детства и помним запеченную в костре картошку . Обжигающая пальцы обгоревшая кожура… на сегодняшний день большинство предпочитают запекать ее в фольге. Очень вкусно разрезать картофелину пополам и положить в серединку кусочек сала или бекона (в этом случае солить картофель не надо). Можно также очистить картофель, порезать крупными кубиками и нанизывать на шампур, чередуя со шпиком.

Замечательное блюдо, которое готовят на мангале, - шампиньоны . На мой взгляд, эти грибы нуждаются в предварительном вымачивании. Идеально подходит смесь соевого соуса, пряных трав и небольшого количества оливкового масла или майонеза (грибы впитают жирный компонент и не будут сухими). Очень вкусно обернуть маринованные шампиньоны беконом, надеть на деревянные шпажки и пожарить в решетке.

Можно начинить шампиньоны сыром и пожарить на решетке. Также грибы фаршируют творогом, смешанным со сметаной, зеленью и чесноком. Готовятся шампиньоны примерно 15 минут.

На мангале можно жарить фрукты . Подходят груши, яблоки, сливы, бананы, персики. Яблоки и груши можно жарить, насаживая на шампуры. Бананы очищаются от кожуры, персики и сливы от косточек (кстати, выемки от них можно заполнить медом). Кусочки фруктов, выложенные на решетку, можно сбрызнуть сахарным сиропом, бренди или ликером, растопленным сливочным маслом. Некоторые добавляют к этим жидкостям корицу, душистый перец, анис, гвоздику.

Не поверите, некоторые гурманы даже арбузы и дыни готовят на мангале!

Libelle: «Они просто режутся и надеваются на маленький шампур вместе с овощами - мы делаем цуккини, лук, сладкий перец, помидоры черри, арбуз и дыню. Арбуз или дыню хорошо бы послаще. Там вся суть в том, что сахар карамелизируется. Только куском большим лучше не делать.. На вкус, конечно, необычно поначалу, но очень свежо и к мясу подходит неплохо».

Пара слов о сухофруктах . Любители салатов с черносливом вряд ли будут спорить, что он великолепно сочетается с сыром. Именно такая композиция подходит для жарки на мангале. Начиняете чернослив сыром, заворачиваете его в бекон, нанизываете на шпажки – удобно жарить в решетке. Чернослив можно заменить курагой или финиками. Лично мне больше всего нравится последний вариант.

С чем подаем? Рецепты соусов

Итак, шашлыки готовы! Аромат распространяется не только по Вашему участку, но и по окружающим (доводя соседей до голодного обморока). Тарелки ждут когда их наполнят… Но что же подать к этому блюду?

Бытует мнение, что шашлыки не терпят излишеств. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Шашлык – это главное блюдо, и все закуски, которые присутствуют на столе, должны оттенять его, а не «забивать».

В качестве гарнира для шашлыка идеально подойдут овощи – как свежие, так и приготовленные как написано выше.

Удачно с мясным, куриным шашлыком сочетается маринованный лук . Для приготовления стоит нарезать его полукольцами или кольцами (тоненько), ошпарить кипятком, чтоб убрать горечь. Добавить по вкусу уксус, соль, сахар, гвоздику, перец горошком. Хорошо перемешать и отправить в холодильник минут на 20. Кстати, лук в любом его виде расщепляет жиры и способствует пищеварению.

Безусловно, шашлык без зелени – не шашлык! У дачников это не проблема – зеленый лук, салат, укроп, петрушка – пожалуй, растут на каждой грядке. Также стоит сорвать редис. Помимо вышеописанной зелени к шашлыку подходит свежесрезанный базилик, кинза, мята и даже тархун.

К овощам идеально подойдет любые виды кисломолочного сыра - брынза, фета, моцарелла, сулугуни. Вкуснее будет, если порезанные сырные квадратики предварительно сбрызнуть оливковым маслом и обвалять в мелко порубленной зелени. С этими видами сыра хорошо сочетаются оливки .

Издавна в нашей стране считалось, что пир без хлебобулочных изделий – это не пир. По своему опыту могу сказать – обычный хлеб , расходящийся дома «на ура», на пикнике останется нетронутым (если, конечно, Вы не пожарите его в решетке, пропитав зеленым маслом и завернув в фольгу).

Поэтому стоит выбрать лаваш. Если Вы предпочли толстый – предварительно подсушите (обжарьте) его в решетке. Если дома его остатки после обеда обычно выбрасываются в мусорное ведро, - на природе даже крошек не найдете.

Но все же (на мой вкус) – тонкие листы лаваша предпочтительнее. Только не забывайте, что они быстро сохнут. Совет: купив этот лаваш, порезав готовый шашлык, овощи, завернув все это и сдобрив любимым соусом, Вы можете получить шаурму, которая не пойдет ни в какое сравнение с аналогичными продаваемыми блюдами.

Безусловно, шашлык оттенят различные соусы . В современной кулинарии их существует великое множество. Даже самое простое блюдо с помощью соуса можно сделать поистине королевским. Некоторые замечательные рецепты нам рассказала миссис Пампкин - http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5518.

Я тоже дам несколько советов.

Простейший соус – из того, что под рукой . У меня это томатная паста, дижонская горчица, немного яблочного уксуса и много зелени и мелко рубленого свежего чеснока. Просто (проще только кетчуп или майонез) и вкусно! Кстати, лучше, чтоб он настоялся в холодильнике несколько часов.

Думаю, не стоит более рассказывать о соусах, которые всем известны. А вот упомянуть не самые стандартные стоит!

Соус из крыжовника и чеснока . Крыжовник нужен с кислинкой. Вместе с чесноком он измельчается блендером, потом добавляется оливковое масло (совсем немного) и тщательно перемешивается и взбивается. Можно добавить имбирь. Этот соус подходит для жирного шашлыка.

Все, как мне кажется, знают шведские традиции (спасибо кафе «Икеа») – мясо с ягодным соусом. Самый вкусный – клюквенно-брусничный . Стоит взять ягоды в равных пропорциях, добавить сахар – примерно половина от ягодной массы.

Каперсы давно уже не редкость. Как же вкусен соус на их основе! Немного каперсов, сливок, зерновой горчицы прогреть около трех минут. Потом добавить укроп.

Я люблю соусы на основе ананаса . Очень вкусно смешать кашицу из них и маринованных огурцов с соевым соусом и небольшим количеством ликера или рома.

Очень вкусен соус из красной смородины и сахара (выжать сок ягод, немного прогреть).

Можно сделать чесночный соус на основе кефира . Помимо собственно чеснока к кефиру стоит добавить свежих огурцов, специй.

Можно приготовить сметанный соус для рыбы. Для этого нужно смешать собственно сметану с бульоном, лимонным соком, жареным луком и специями. Хорошо подойдет белый перец.

Можно приготовить зеленую аджику . Она состоит из зеленого острого перца, грецких орехов, чеснока, кинзы, укропа, мяты, базилика, кунжута.

К рыбе подходит сырный соус . Смешивается немного творога, сметаны, сыра и дижонской горчицы. Все ингредиенты нужно хорошо взбить. Любители шпината могут добавить его в этот соус.

Великолепно сочетается с любым мясом и птицей острая закуска по-кубански . Для ее приготовления смешиваются болгарский перец, стручковый острый перец, помидоры, чеснок, грецкие орехи (овощи прокручиваются на мясорубке, орехи мелко рубятся). К этой смеси по вкусу добавляется соль и растительное масло.

Грузинский ореховый соус «Баже» подходит к птице и приготовленным на гриле овощам. Около стакана орехов нужно перемолоть до пюреобразной консистенции, добавляя немного воды. К ореховой массе добавляем тушеный до прозрачности лук, немного винного уксуса и специи (шафран, кинза, хмели-сунели, красный перец).

Неизбитый вариант соуса – кукурузная сальса . Для ее приготовления смешивают консервированную кукурузу, зеленый лук, оливковое масло, винный уксус, острый перец чили. Сальса подходит как к мясу, так и к рыбе.

К рыбе и морепродуктам можно приготовить Сальса верде . Нужно размять анчоусы и чеснок в ступке пестиком. Добавить уксус, каперсы и продолжать растирать в однородную пасту. Добавить оливковое масло, мелкорубленую петрушку, специи по вкусу.

Любители могут приготовить имбирный соус . Для этого нужно смешать натертый свежий корень с соевым соусом и красным сухим вином.

К люля-кебабам подойдет мятный соус . Для его приготовления нужно посыпать листья мяты сахаром и солью, залить небольшим количество кипятка, дать остыть, добавить винного уксуса.

Не менее вкусен апельсиновый соус . Апельсины вместе с кожицей смешиваем в однородную массу. Добавляем корицу, тростниковый сахар. Варим на небольшом огне. Подавать с курицей, индейкой.

Любители фруктов так же могут приготовить густой яблочный соус . Яблоки натираются на крупной терке, пассируются на сливочном масле. В конце добавляется несладкий йогурт или сметана, горчица, немного яблочного уксуса и соевого соуса. Еще немного потомить под крышкой.

Гурманы также могут приготовить к птице пикантный медовый соус . Для его приготовления в равных пропорциях смешивается мед и лимонный сок, добавляется немного сухой горчицы и молотого красного перца. Полученная смесь прогревается до кипения.

И, наконец, чем запивать все это великолепие?

Какие напитки подают к шашлыку? Стоит отмести сладкие соки и газированные сладкие напитки типа пепси – они только разожгут чувство жажды. Исключение составляют свежевыжатые соки – гранатовый подходит к мясу, яблочный к рыбе. Хорошо подходит минеральная вода, приготовленные на ее основе лимонады со свежими ягодами или фруктами, чай с мятой (мята, кстати, способствует пищеварению, облегчает тяжесть в желудке). Подойдет холодный квас.

В жару не рекомендуют употреблять крепкий алкоголь. Если Вы все же предпочитаете его, лучше разбавить, приготовить коктейли. Джин с тоником, виски с содовой. Любителям водки и коньяка я бы посоветовала заменить эти напитки настойками, градус которых ниже.

В нашей стране крайне популярно пиво. Действительно, пенный охлажденный напиток в жару как нельзя кстати. Лучше не экономить и не покупать пиво в бутылках, банках. Купите свежее разливное пиво и наслаждайтесь! К пиву лучше всего приготовить шаурму.

Вряд ли кто-то будет спорить, что лучший напиток для шашлыка – это вино . Оно улучшает пищеварение, в частности способствует перевариванию мяса.

Какое же вино выбрать? Тут нет единых правил – ассортимент огромен – можно выбрать на любой вкус и кошелек. Единственное, стоит уточнить, - к шашлыку категорически не подходит крепленое вино.

К шашлыку из мяса традиционно подают красное вино, лучше сухое. Красные вина не охлаждают даже в жару, подают его комнатной (около 18 градусов) температуры.

Вкус и аромат рыбы и курицы великолепно оттеняет белое вино. Его подают умеренно охлажденным (примерно до 6 градусов). Белое вино считается гораздо более легким, чем красное. Исходя из этого, его стоит запасать в большем количестве.

К любому шашлыку подойдет розовое вино. Его также подают охлажденным.

Употребляя алкоголь на шашлыках – главное не переборщите! Иначе отдых на природе может перестать быть приятным. Совет: вино можно разбавить водой в соотношении 2:1. На вкус это практически не влияет, а вот крепость снижает.