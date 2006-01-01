Про странных покупателей с Авито.

mamatimu: Она не собиралась приезжать, а ждала когда я приеду))) и перед встречей она уточнила, я ей ответила что жду покупателя!
Так ей и напишите,что предложили подойти за востребованным товаром,но она поленилась.Вот и не купила.И по отзыву и по ответу все понятно будет.
Девочки, недавно наткнулась на "эксперта", который сказал, что сейчас авито автоматически занижает объявление, тем кто не купил объявление за просмотры. Есть тут, кто тоже заметил, я не имею ввиду тех кто продаёт свое или куплены тарифы.
Кто покупает просто размещение объявления.
икс: да, но не на 22.00 а на 18.00..... Ответ убил.... Я замерзла и уснула, только проснулась, а вы могли бы мне написать или позвонить вобще то.......... Конец. Магнитные бури да??? Где то🙈🙉🙊
не надо было отменять заказ, пока не передадите товар другому в руки. как раз из серии "ехал, ехал, не доехал"
mamatimu,
Ваша ошибка была только в том, что вы договорились с ней на следующий день. А надо было сразу сказать, что брони нет, и пишите завтра. Но вы это уже и так поняли)
У меня купили гитару, на следующий день звонят, сломали колок на гитаре, можно ли вернуть?
Можно, привезли, забрала гитару - отдала деньги обратно.
Потому что колки стоят 330 руб и заменить и продать дороже вообще-то не проблема, чем портить нервы с покупателем
Чохотел: сломали колок на гитаре, можно ли вернуть?
никогда обратно не беру. это ж не магазин. мерить/смотреть хорошо при покупке.
Аноним 570: Кто покупает просто размещение объявления.
я один раз оплатила продвижение, выделение и поднятие в списке, потом вообще его найти не могла нигде...
Аноним 56:
я один раз оплатила продвижение, выделение и поднятие в списке, потом вообще его найти не могла нигде...
Продвижение уже давно не работает, как раньше, у меня оставалась надежда, что может у них поменялась тактика, и оплата за просмотры, это не просто слив денег вникуда...
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В данном контексте не важно, она к вам или вы к ней, договорённость о встрече есть