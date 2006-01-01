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Про странных покупателей с Авито.

Аноним 562

mamatimu: Она не собиралась приезжать, а ждала когда я приеду))

В данном контексте не важно, она к вам или вы к ней, договорённость о встрече есть

лэнка
мама
Екатеринбург

mamatimu: Она не собиралась приезжать, а ждала когда я приеду))) и перед встречей она уточнила, я ей ответила что жду покупателя!

Так ей и напишите,что предложили подойти за востребованным товаром,но она поленилась.Вот и не купила.И по отзыву и по ответу все понятно будет.

Аноним 570

Девочки, недавно наткнулась на "эксперта", который сказал, что сейчас авито автоматически занижает объявление, тем кто не купил объявление за просмотры. Есть тут, кто тоже заметил, я не имею ввиду тех кто продаёт свое или куплены тарифы.
Кто покупает просто размещение объявления.

Аноним 249

икс: да, но не на 22.00 а на 18.00..... Ответ убил.... Я замерзла и уснула, только проснулась, а вы могли бы мне написать или позвонить вобще то.......... Конец. Магнитные бури да??? Где то🙈🙉🙊

не надо было отменять заказ, пока не передадите товар другому в руки. как раз из серии "ехал, ехал, не доехал"

Аноним 537

mamatimu,
Ваша ошибка была только в том, что вы договорились с ней на следующий день. А надо было сразу сказать, что брони нет, и пишите завтра. Но вы это уже и так поняли)

Аноним 833

Sorry_бабушка, "Простота хуже воровства", и после этого еще и плохой отзыв напишет.

Чохотел

У меня купили гитару, на следующий день звонят, сломали колок на гитаре, можно ли вернуть?
Можно, привезли, забрала гитару - отдала деньги обратно.
Потому что колки стоят 330 руб и заменить и продать дороже вообще-то не проблема, чем портить нервы с покупателем

Аноним 897

Чохотел: сломали колок на гитаре, можно ли вернуть?

никогда обратно не беру. это ж не магазин. мерить/смотреть хорошо при покупке.

Аноним 56

Аноним 570: Кто покупает просто размещение объявления.

я один раз оплатила продвижение, выделение и поднятие в списке, потом вообще его найти не могла нигде...

Аноним 570

Аноним 56:
я один раз оплатила продвижение, выделение и поднятие в списке, потом вообще его найти не могла нигде...

Продвижение уже давно не работает, как раньше, у меня оставалась надежда, что может у них поменялась тактика, и оплата за просмотры, это не просто слив денег вникуда...

Аноним 833

CatClub, Не понятно - вы уже отправили и покупатель не получил или вообще не отправили?

Аноним 570

mamatimu,
Ну вы чоу оправдывайтесь то, кому надо тот понял сразу.

Аноним 56

CatClub,
это дурдом...не должно быть такого

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