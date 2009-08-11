Тип фигуры и виды фитнеса: что выбрать?
Возможно, вы видели по телевизору соревнования по легкой атлетике и заметили, что стайеры в основном невысокие и худые, а спринтеры, наоборот, мускулистые, а прыгуны - высокие. Вот то же самое и в физкультуре. Если вы подберете себе тренировки, которые подходят для вашего телосложения, то получите максимум удовольствия и несомненный эффект. Лишний жир неминуемо покинет насиженные позиции.
Пышечки
Брюшной тип обладает широкими костями, крепкими мышцами, сильно развитыми внутренними органами. Такие люди никогда не бывают худыми, они или полные, или «крепко сбитые». Обычно у них три проблемные зоны - ягодицы, бедра (область галифе) и низ живота. Сделать живот абсолютно плоским им, как правило, не удается из-за сильно развитых внутренних органов, но убрать с него жировые складки вполне реально.
Тренировки. Длительный бег трусцой, ходьба, плавание - такие тренировки вам могут показаться скучными. Вашему телу по душе взрывные, резкие, спринтерские нагрузки. Однако без должной подготовки они приведут лишь к травмам. Стало быть, проводите интервальные тренировки. Например, ходите по холмистой местности - вверх с усилием, вниз расслабленно.
Для вас подойдут велосипедные прогулки по лесу или парку, где меняются наклон дороги и окружающая обстановка. А вот бег и беговая дорожка - не ваше, вы для них слишком тяжелы. Один из самых удачных вариантов - тренировки с отягощениями, отжимания, подтягивания, где усилия чередуются с отдыхом. Важно индивидуально подобрать программу упражнений и длительность подходов. Обычно начинают с равных промежутков (минуту отжимались - минуту отдыхаете).
Крепышки
Мышечный тип имеет спортивное телосложение с рождения. Как правило, это крепкие люди, им нетрудно накачать объемные мышцы. Они не так склонны набирать жирок, как брюшной тип. Их проблемная зона - область талии, с возрастом к ней добавляются ягодицы и бедра.
Тренировки для таких людей должны быть как можно менее монотонными. Если вы принадлежите к этому типу, вы усваиваете правильную технику движений на лету. И, значит, можете пробовать любой фитнес, какой вас заинтересует.
Бег, плавание, велосипед, лыжи - классические тренировки для похудения. Правда, вам они могут показаться скучными. Тогда худейте с помощью упражнений с отягощениями и интервальных тренировок, а также любых спортивных игр и единоборств.
Бадминтон, пинг-понг, волейбол, футбол, бокс, кикбоксинг - чем более высокой координации требует упражнение, тем эффективнее оно отражается на вашем теле. Вы легко обучаетесь и поэтому быстро начинаете скучать от привычных движений. Выберите для себя несколько видов тренировок и чередуйте их. Когда человек мышечного типа находится в тонусе, его мышцы сжигают жир при любом движении, лишь бы оно вызывало положительные эмоции.
Худышки
Грудной тип по своей природе худощав, а его выносливости могут позавидовать все остальные типы. У него редко набираются лишние килограммы, но даже 1-2 кг моментально становятся заметными. Проблемные зоны - бедра и ягодицы, которые сразу обрастают целлюлитом, и руки от плеча до локтя, которые без тренировок выглядят дряблыми.
Тренировки для вашего тела лучше всего размеренные. Плавание в бассейне от бортика до бортика, пока не закончатся положенные 45 минут, - как раз для вас. Бег, ходьба, велопрогулки, кросс-походы на 5-6 часов, катание на роликах даются вам куда легче, чем представителям остальных типов.
Однако для таких длительных нагрузок надо иметь с собой спортивный углеводный напиток, воду с лимоном и медом или просто сладкий чай. Вам необходимы небольшие порции углеводов во время тренировки, иначе незначительное количество лишнего жира не захочет сдвигаться с насиженных мест.
Вторая совершенно необходимая для вас нагрузка - силовые упражнения. На тренажерах, с гантелями или отжиманиями - не важно. Без них не привести в тонус ваши проблемные руки и не выжить целлюлит.
Однако здесь тоже нужна размеренность. Не гонитесь за большими весами, вашему телу куда приятнее делать много повторений с небольшим весом. Вы вряд ли сможете нарастить объемные мышцы, зато сделать тело крепким и упругим вам будет не трудно.
Как видите, у каждого типа телосложения - свой идеал фигуры, слепить которую поможет своя физкультура.
Источник: Аргументы и Факты