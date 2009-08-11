Тип фигуры и виды фитнеса: что выбрать?

Возможно, вы видели по телевизору соревнования по легкой атлетике и заметили, что стайеры в основном невысокие и худые, а спринтеры, наоборот, мускулистые, а прыгуны - высокие. Вот то же самое и в физкультуре. Если вы подберете себе тренировки, которые подходят для вашего телосложения, то получите максимум удовольствия и несомненный эффект. Лишний жир неминуемо покинет насиженные позиции .

Пышечки

Брюшной тип обладает широкими костями, крепкими мышцами, сильно развитыми внутренними органами. Такие люди никогда не бывают худыми, они или полные, или «крепко сбитые». Обычно у них три проблемные зоны - ягодицы, бедра (область галифе) и низ живота. Сделать живот абсолютно плоским им, как правило, не удается из-за сильно развитых внутренних органов, но убрать с него жировые складки вполне реально.

Тренировки. Длительный бег трусцой, ходьба, плавание - такие тренировки вам могут показаться скучными. Вашему телу по душе взрывные, резкие, спринтерские нагрузки. Однако без должной подготовки они приведут лишь к травмам. Стало быть, проводите интервальные тренировки. Например, ходите по холмистой местности - вверх с усилием, вниз расслабленно.

Для вас подойдут велосипедные прогулки по лесу или парку, где меняются наклон дороги и окружающая обстановка. А вот бег и беговая дорожка - не ваше, вы для них слишком тяжелы. Один из самых удачных вариантов - тренировки с отягощениями, отжимания, подтягивания, где усилия чередуются с отдыхом. Важно индивидуально подобрать программу упражнений и длительность подходов. Обычно начинают с равных промежутков (минуту отжимались - минуту отдыхаете).

Крепышки

Мышечный тип имеет спортивное телосложение с рождения. Как правило, это крепкие люди, им нетрудно накачать объемные мышцы. Они не так склонны набирать жирок, как брюшной тип. Их проблемная зона - область талии, с возрастом к ней добавляются ягодицы и бедра.

Тренировки для таких людей должны быть как можно менее монотонными. Если вы принадлежите к этому типу, вы усваиваете правильную технику движений на лету. И, значит, можете пробовать любой фитнес, какой вас заинтересует.

Бег, плавание, велосипед, лыжи - классические тренировки для похудения. Правда, вам они могут показаться скучными. Тогда худейте с помощью упражнений с отягощениями и интервальных тренировок, а также любых спортивных игр и единоборств.

Бадминтон, пинг-понг, волейбол, футбол, бокс, кикбоксинг - чем более высокой координации требует упражнение, тем эффективнее оно отражается на вашем теле. Вы легко обучаетесь и поэтому быстро начинаете скучать от привычных движений. Выберите для себя несколько видов тренировок и чередуйте их. Когда человек мышечного типа находится в тонусе, его мышцы сжигают жир при любом движении, лишь бы оно вызывало положительные эмоции.

Худышки

Грудной тип по своей природе худощав, а его выносливости могут позавидовать все остальные типы. У него редко набираются лишние килограммы, но даже 1-2 кг моментально становятся заметными. Проблемные зоны - бедра и ягодицы, которые сразу обрастают целлюлитом, и руки от плеча до локтя, которые без тренировок выглядят дряблыми.

Тренировки для вашего тела лучше всего размеренные. Плавание в бассейне от бортика до бортика, пока не закончатся положенные 45 минут, - как раз для вас. Бег, ходьба, велопрогулки, кросс-походы на 5-6 часов, катание на роликах даются вам куда легче, чем представителям остальных типов.

Однако для таких длительных нагрузок надо иметь с собой спортивный углеводный напиток, воду с лимоном и медом или просто сладкий чай. Вам необходимы небольшие порции углеводов во время тренировки, иначе незначительное количество лишнего жира не захочет сдвигаться с насиженных мест.

Вторая совершенно необходимая для вас нагрузка - силовые упражнения. На тренажерах, с гантелями или отжиманиями - не важно. Без них не привести в тонус ваши проблемные руки и не выжить целлюлит.

Однако здесь тоже нужна размеренность. Не гонитесь за большими весами, вашему телу куда приятнее делать много повторений с небольшим весом. Вы вряд ли сможете нарастить объемные мышцы, зато сделать тело крепким и упругим вам будет не трудно.

Как видите, у каждого типа телосложения - свой идеал фигуры, слепить которую поможет своя физкультура.

Источник: Аргументы и Факты