Как быстро и эффективно похудеть за два месяца

Если вы думаете, что похудеть к лету уже не получится ( всего-то два месяца осталось!), то ошибаетесь. Восьми-девяти недель вполне хватит для того, чтобы привести себя в форму, даже если у вас «перевес» в 8–10 килограммов. Поэтому вместо паники и восклицаний «Шеф, усё пропало!» прочтите наши советы и приступайте к делу.

Никакого экстрима

Рекламные лозунги типа «5 кг за 5 дней» или «пуд за месяц» — это если не обман, то призыв вволю и с далеко идущими последствиями поиздеваться над бедным организмом. Так худеть ни в коем случае нельзя. Полкило-килограмм в неделю — вот максимально допустимая скорость похудения, которая не навредит.

Также диетологи убеждены, что пользы не принесут:

• жесткие диеты (после них обычно хочется уйти в отрыв, а потому риск «наесть» утраченное и даже прибавить в весе очень велик);

• полное голодание (не получая еды, вы, конечно, поначалу немного постройнеете, но потом организм решит, что настали тяжёлые времена и уйдёт в глухую оборону, приберегая энергию и силу на «черный» день и упорно отказываясь худеть).

Все эти «шоковые» методы и не нужны. Ведь вполне реально и безопасно к лету избавиться от 4 — 8 килограммов, не изнуряя себя.

Лишний вес? Гасим пищевую зависимость! Беспокоит лишний вес, тревожность, переедание? Чтобы еда была в радость и приносила только пользу — займемся собой, любимой. Читать дальше

Основа основ

Если вы хотите похудеть, то это уже полдела. Значит, мотивация у вас имеется. В качестве дополнительных стимулов подойдут любимое/новое платье, которое лучше сядет, если вы похудеете, или старая фотография, на которой вы стройны, как кипарис. Выбирать в качестве путеводной звезды кого-то , кроме себя, не стоит: фигуры, наследственность и возможности организма у всех разные (да и про фотошоп забывать не стоит). Поэтому почаще доставайте платье, а свою фотографию повесьте на холодильник. Они помогут вам не отступать от намеченной цели и видеть перспективы.

Разобравшись с мотивацией, приступайте к действиям.

Есть надо правильно

Первым делом пересмотрите свою систему питания. Как уже было сказано, жёсткие диеты ни к чему. А вот грамотный подход к еде — отличный помощник в деле похудения.

Правила питания знают многие, но, как известно, повтороенье — мать ученья. Поэтому давайте ещё раз вспомним, как нужно есть, чтобы худеть:

• регулярно

• небольшими порциями

• полноценно

• разнообразно

Если вы будете выполнять эти правила, то худеть будет не так сложно, как мы привыкли думать. Никто не заставляет полностью отказываться от сладкого или очень уж вкусного. Время от времени вполне можно побаловать себя и конфетой, и мороженым и жареной картошкой (в небольших количествах, разумеется). Зная, что нет абсолютных запретов, а есть лишь незначительные ограничения, контролировать себя гораздо проще.

Старайтесь не пропускать приёмы пищи — по-настоящему голодному человеку сложнее остановиться. Всегда имейте с собой небольшой полезный перекус на такой случай, когда полноценно поесть не получится.

Пропускать ужин, как делают многие, не нужно. Просто помните, как должны распределяться по приёмам пищи калории:

• Завтрак — 25 — 30%

• Обед — 40%

• Полдник — 10 — 15%

• Ужин — 15 — 20%

Если вы едите пять-шесть раз в день, то при распределении калорий на каждый приём пищи следует учитывать это, чтобы не переедать. Последний приём пищи должен быть не в 18.00, как почему-то считается, а за 2–3 часа до сна.

Кроме того, чтобы питаться правильно:

• перед каждым приёмом пищи обязательно выпивайте натощак стакан — два воды (за 20 минут до еды);

• соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов (вспомните пирамиду питания);

• не забывайте об «ускорителях» обмена веществ: корне имбиря, мидиях, креветках, рыбе с большим содержанием йода, специях, яблочном уксусе (им можно заправлять салаты, например), овощах и фруктах;

• обязательно ешьте продукты с «минусовой калорийностью»: брокколи и вообще любую капусту, сельдерей, редис, кабачки, баклажаны, морковь, яблоки, апельсины, ананасы, сливы, помидоры, огурцы, лук, свеклу, грибы, любую зелень.

Физкультминутки

Как бы нам ни хотелось худеть лёжа на диване (пусть даже голодными), но не получится. Чтобы успеть постройнеть к лету, придётся потрудиться. Но не стоит пугаться: обосновываться в спортзале не придётся. Можно и вообще без него обойтись. Существует великое множество способов быть активными в обычной жизни, причём без издевательств над собой:

• Откажитесь от высоких каблуков. Так вы сможете больше ходить пешком. Быстрая ходьба — доступный и довольно лёгкий способ похудеть. Только не бегите как на пожар: ходите в ровном темпе, следите за дыханием и получайте удовольствие от прогулки.

• Вспомните о лестницах. Лестницы — отличные бесплатные (!) тренажёры, которые можно найти почти везде. Они и калории сжигают превосходно, и ноги с ягодицами «качают». Правда, есть и «ложка дёгтя»: наибольший эффект достигается, если по лестницам ходить не время от времени, а регулярно и в течение 20 — 30 минут. В этом случае вполне реально за одну тренировку похудеть на 500–700 г. А какие ноги у вас будут уже через пару недель!

Если вы решитесь воспользоваться этим советом, то не стоит забираться на верхний этаж небоскрёба. Лучше ходите вверх-вниз до четвёртого-пятого этажа и обратно. Делайте это в среднем темпе, старайтесь дышать спокойно, не спускайтесь вприпрыжку. 10–20 таких циклов — и можете быть уверены: процесс похудения и укрепления мышц идёт полным ходом.

Помните, что первые «лестничные» тренировки не должны длиться дольше 10 минут. Постепенно увеличивайте время и к лету вы себя не узнаете.

• Танцуйте. В Интернете много видеоуроков танцев. Но можно и просто включать энергичную музыку и 10–15 минут в день отплясывать, как в юности на дискотеке.

• Занимайтесь между делом. Печёте блины или ждёте, пока вода наберётся в чайник? Не стойте, а действуйте. Наклоны, приседания, махи руками, прыжки на месте — всё это можно сделать даже на крохотной кухне, и ведь на эти движения организм расходует энергию, что нам и нужно, если мы хотим похудеть.

Хорошо бы подключить и «тяжёлую артиллерию»: специальные комплексы упражнений, найти которые сейчас проще простого. Заслуженно пользуется популярностью тренер Джиллиан Майклс. Её видеоуроки довольно короткие (меньше получаса), рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки и требуют минимальных материальных и территориальных затрат. Для полноценных занятий всего-то и нужны удобная одежда, гимнастический коврик (можно обойтись и без него), гантели и полтора квадратных метра площади.

Те, кто уже занимался по её методике, советуют:

• объективно оценивать свои силы и начинать с наиболее простого уровня;

• выбирать маленькие гантели (0,5–1 кг вполне достаточно);

• сочетать занятия с правильным питанием;

• помнить, что тяжело первые 10–12 минут, когда упражнения идут по нарастающей, дальше становится легче.

Важно! Серьёзной физической активностью лучше заниматься до еды (оптимально — до завтрака) или через час-два после него. Да и сразу после нагрузок наедаться не стоит. Лучше выполните упражнения на растяжку (скретчинг), примите душ и лишь после этого можно поесть.

Фото: globallookpress.com