Делай тело!

Папа Карло выстрогал своего сына из полена. И получилось очень даже ничего. А если уподобиться ему? И постараться сделать из своей фигуры конфетку? Решено! С сегодняшнего дня приступим к занятиям, направленным на улучшение контуров нашего тела. Тем более, что восьмое марта уже не за горами.

Предлагаемый комплекс не является панацеей, но мне эти упражнения хорошо помогли сбросить вес, укрепить и растянуть мышцы. Продолжительность тренировки зависит от количества повторов, которое вы можете сделать. Если вы давно или вообще никогда не занимались, то начните с 20 раз, увеличивая каждое занятие число повторений на 5-10 в зависимости от самочувствия и наличия времени. Но не «насилуйте» себя, не ставьте цель - «пятилетку за три года». От того, что вы «умираете», истязая себя фитнесом, лучше никому не будет. Это раз. Если у вас есть проблемы с позвоночником и суставами, да и со здоровьем вообще, проконсультируйтесь у терапевта. Многие упражнения содержат в себе скручивания, прыжки, некоторые задействуют много суставов. Поэтому поосторожней. Это два. Ну, а три - это ваше желание измениться!

Тренировка состоит из десяти упражнений, каждое из которых нужно выполнять по сто раз. Если вам сложно сразу сделать все повторы (например, отжиманий), то можно поступить следующим образом: сделайте 20 раз, а затем следующее упражнение, потом снова 20 отжиманий и т.д.

Теперь сам комплекс:

1. Разминка. Начинаем с 5-10 минут ходьбы или легкого бега на месте, чтобы согреться. Можно делать приставные шаги, легкие прыжки.

2. Наклоны вниз. Встать, ноги на ширине плеч, на выдохе делаем наклон вниз, стараясь опускаться все ниже с каждым повтором.

3. «Круги» корпусом. Встать, ноги вместе, руки на талии. Начинаем делать круговые движения корпусом: вперед- вправо- назад- влево- вперед и так далее. По сто раз в каждую сторону.

4. «Круги» тазом. ИП, как в третьем упражнении, ноги вместе. Крутим попой, стараясь вытолкнуть таз как можно дальше. Упражнения 3-4 «будят» жировые клетки, заставляя их покинуть ваше тело.

5. Приседания. Встать, ноги поставить широко, носки развернуть наружу, руки на пояс. Делаем приседание: плечи, голова, спина, таз должны быть на одной линии. Каждое повторение стараемся опуститься ниже, растягивая внутреннюю поверхность бедра.

6. Отжимания. Отжимаемся от пола с колен, угол между плечом и предплечьем не более 90 градусов, пресс напряжен, поясница не провисает.

7. Отведение ноги в сторону. Встать около опоры (стул, дверной косяк). Левую ногу немного согнуть в колене, она будет опорной. Правую ногу, тоже слегка согнутую, отводим в сторону, носов смотрит вперед, а пятку стараемся развернуть к потолку.

8. Пресс. Ложимся на пол, ноги прямые, руки вытянуть вдоль тела, поясница плотно (!) прижата к полу. На выдохе поднимаем прямые ноги до перпендикуляра с полом. Делаем 25-50 раз. После этого ставим согнутые ноги на пол, руки за голову в замок и отрываем усилием пресса лопатки от пола. Тоже 25-50 раз.

9. Косые мышцы. Садимся на пол, ноги разводим широко, как тока можем. Одну руку вытянуть над головой, другая - на талии, спина прямая, смотрим вперед. На выдохе делаем наклон к ноге (если правая рука вверху, то наклон к левой ноге и наоборот), стараемся коснуться пальцев.

10. Прыжки. Встаем и… прыгаем! По сто раз на каждой ноге, можно менять ноги, делать по 10-20 раз.

Походите на месте 3-5 минут, чтоб восстановить дыхание. Вот и все! Не знаю, как вы, но я этот комплекс делаю «на одном дыхании» и чувствую себя отлично. Во время тренировки понемногу можно пить, вас не должна мучать жажда, а по завершению комплекса выпейте чашечку зеленого чая и похвалите себя за проделанную работу.

Конечно, только физическими упражнениями красивой фигуры не добиться, нужна еще и диета. Но это уже совсем другая история, о которой я поведаю позже.

Желаю всем ю-мамочкам быть красивыми и здоровыми!