Проверено на… диетах

Это была самая черная пятница из всех, которые нам довелось пережить. Десять озлобленных, нервных людей с голодным блеском в глазах сидели в офисе и, тихо скрипя зубами, смотрели на часы. Они ждали только одного – 6 часов вечера, когда закончится самый бесчеловечный эксперимент в истории клуба естествоиспытателей UralWeb.ru.

Если бы тремя днями ранее мы хотя бы отдаленно представляли, чем это может закончиться, никто бы на такой эксперимент не решился…

Интернет и модные журналы пестрят рецептами, как можно ценой фактического голодания в течение нескольких дней потерять несколько килограммов. Естественно, проверять их все у нас не было ни сил, ни здоровья, поэтому команда естествоиспытателей Uralweb взяла на себя титаническую задачу, и проверила на себе самые радикальные методы быстро потерять в весе.

Для замера мы использовали сразу несколько параметров, которые в сумме позволяли более-менее объективно оценить эффективность той или иной диеты.

1. Прежде всего, абсолютный показатель – вес тела. Всех взвесили до и после.

2. Объем тела. Соответствующие замеры талии, бедер и груди, тоже до и после.

3. Индекс массы тела. Эта величина позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста. ИМТ вычисляется по формуле I=m/h^2, где m — масса тела в килограммах, а h — рост в метрах.

Ужины отменить

Самый классический способ, который в первую очередь советуют, когда надо гарантированно похудеть – это исключить из своего ежедневного рациона ужин. Или попросту не есть после 18 часов.

Конечно, прогрессивная общественность уже пришла к выводу, что гораздо гуманней просто не есть за три часа до отхода ко сну, но мы решили проверить классическую «девчуковую» легенду: после 6-ти не есть!

Естественно, проверку «девчуковой» легенды мы могли доверить только представителю мужского пола – так интересней.

Итак, исходные данные испытуемого – рост 183 сантиметра, вес 93,5 кг.

Правила были простые – днем питаешься как обычно, вечером – ни крошки в рот. В качестве средства подавления аппетита вечером использовался зеленый чай. Правда, пить его приходилось примерно раз в час. Таким образом, диета прошла без особых физических и психологических потрясений: холодильник не разгромлен, дома все живы.

Результат вполне впечатляющий, за три дня участник испытания потерял 2.5 килограма, и его вес составил 91 кг.

Метод заслуживает доверия, но все-таки, для более стабильного результата ее следует придерживаться подольше, а в идеале просто взять за правило не есть за 3 часа до отхода ко сну.

Винная диета

Но предлагаем закончить с безобидными «не есть после шести», и перейти к развлечениям пожестче. Следующая на очереди – винная диета. Это лишь один из экстремальных способов потери веса, который нам удалось найти на просторах интернета с пометкой «don’t try this at home» (т.е. «не пытайтесь это повторить»).

Диета подразумевала употребление внутрь в течение дня: 1 яйцо, 1 помидор, 1 огурец, 1 яблоко, 200 грамм творога, 1 бокал вина. Вот такой вот блокадный рацион.

Естественно, такой диетический мазохизм мы могли поручить только девушке. Нельзя сказать, что ее вес к тому времени выходил за рамки приличия (а если верить шкале ИМТ, то у нее наблюдался даже небольшой дефицит массы тела), но какая женщина откажется от возможности избавиться от килограмма-другого.

Итак, первый день оказался самым сложным. К вечеру голова просто перестала соображать. То есть думать она могла, но только о еде! Психологический момент в диете был самым сложным.

На второй день огурец, помидор и яблоко были закуплены максимальных размеров, и день прошел легче. Голова все так же не работала, зато организм тратил все оставшиеся силы на всплески ярости по отношению ко всему окружающему. Разговоры или даже невинные шутки по поводу еды могли привести к кровавой развязке. К обеденному времени чувствовалась большая слабость, к вечеру состояние улучшилось.

К обеду третьего дня участница эксперимента стала падать в обморок. В ушах звенело, и в мозгу чувствовалось явное кислородное голодание. Эксперимент было решено прекратить досрочно, чтобы дело не закончилось вызовом неотложки.

Девушкой немедленно была съедена шоколадка и несколько кусков сахара. И оставшееся время она наслаждалась ощущением того, как этот сахар проникает в ее организм и заставляет мозг работать.

За три дня винной диеты удалось потерять 1,6 кг (до 52.9), минус 2 см в талии и бедрах.

Выход из диеты был недолгим. Один вечер в ресторане (который можно посчитать романтическим ужином), и к понедельнику вес достиг тех же величин, что и до диеты, зато настроение и общее состояние были просто отличными.

Итог. Сидеть на такой диете можно только один раз в жизни. Да и то, если вам себя совсем не жалко.

Просто мало еды

Есть такой класс диет, которые предлагают просто мало есть. То есть желающим похудеть предлагается минимальный набор продуктов, который сможет какое-то время поддерживать жизнь в организме, пока в нем, как в печке, будут гореть лишние калории.

Следующая диета, по которой одному (точнее – одной) из нас выпало худеть, обещала минус 5 кг за три дня. Естественно, ни один молодой человек на это снова пойти не смог, поэтому отдуваться снова пришлось девушке.

Итак, диета:

Завтрак 150-200 мл воды с 5(!) каплями лимонного сока и одной столовой ложкой меда. Через 15 минут (если в вас еще полезет) чай или кофе.

Обед: вареная индейка плюс овощи, но не более 500 гр.

Ужин: 150-200 гр. капусты нашинковать и сварить на медленном огне в 150-200 мл воды без соли. Затем медленно, в течение 30-40 минут пить отвар (!). Можно ли есть капусту – диета умолчала.

На второй день после такого ужина так схватило желудок, что спас только 0,5 литровый пакет кефира. Его, кстати, можно было пить при возникновении вечером чувства голода.

Про воду в течение дня ничего не было сказано – можно пить или нет. Наша испытательница пила, иначе желудок просто отказывался жить в таких условиях.

Что касается самочувствия, то оно с первого дня, с самого утра оставляло желать лучшего. Слабость, сонливость, мышечная утомляемость. Постоянно подташнивало от пустоты в желудке. На третий день чувство голода притупилось и даже сонливость прошла, но добавилась раздражительность!

Печальный итог – минус 1,5 кг (с 68,6 кг до 67,1 кг), объемы остались на месте, а вот чувство недовольства жизнью и собой прибавилось!

Колбасно-сырная диета

Еще одно развлечение для тех, кто слишком доволен жизнью, и хотел бы проверить на себе, как оно там – в Освенциме.

Очередная отчаянная девушка из числа естествоиспытателей UralWeb взяла на себя риск довести себя до голодного обморока посредством:

8-00: кофе без сахара или с сахарином

10-00: 1 варёное яйцо

12-00: 200г нежирной колбасы

14-00: 100г нежирного сыра

16-00: 250г обезжиренного творога

18-00: стакан нежирного кефира

Все продукты малокалорийные и нежирные, так что голод ощущался уже через час после очередного «приема», а после шести все естество рвалось на штурм холодильника. Но как и обычно, только первый день был таким сложным. На второй было значительно легче, даже несмотря на то, что вес всех продуктов был добровольно уменьшен до 100 г. А на третий жутко хотелось сладкого. Кстати, яйцо в последний день было заменено на 8 орешков фундука, а колбаса на курицу.

В результате трех дней такого питания было потеряно 2 килограмма (с 71 до 69 кг).

Пей пиво, ешь мясо!

Такую диету сам бог велел доверить представителю сильного пола. Три дня питаться одним только мясом и пивом – это же мечта любого брутального мачо! Ну, по крайней мере, мы сначала именно так и подумали.

Принцип диеты: утром ешь что захочешь, в течение дня – не более 100 граммов мяса и запивать чувство голода одним литром пива – суровая такая мужская диета.

Стоит сказать, что строго придерживаться этой диеты у нашего естествоиспытателя не получалось, однако, даже при этом такой рацион довольно быстро его измотал. Нормальной еды хотелось уже на второй день. Хотя признаем, что молодые люди в принципе более легко переносили лишение еды.

Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что эта диета – самая эффективная! За три дня диеты наш «пациент» потерял 4 килограмма, а его талия в обхвате уменьшилась на 4 сантиметра!

Так что, несмотря на всю сомнительность, пивная диета оказалась наиболее эффективной. Хотя стоит иметь в виду, что за выходные три килограмма вернулись.

Балеринам на заметку

Есть две профессии, представители которых постоянно хотят есть: это солдаты и балерины. Одним не дают, другим нельзя.

Классический пример жертвы балетной диеты – Анастасия Волочкова, у которой высохло буквально все тело, включая мозг. Естественно, нам стало интересно, как она это делает, и рецепт мы нашли – диета на томатном соке. Просто и по-балетному экстремально: можно пить только воду и до 2 литров томатного сока в день. Все.

К счастью, девушка-испытатель оказалась большим любителем томатного сока, и провести с ним все три дня ей оказалось достаточно просто. В обморок не падала, перепадов настроения не было, кожа, волосы и ногти не пострадали. Автомобиль тоже водила без каких-либо затруднений.

Результат тоже вполне почетный: за три дня было утеряно 1.8 кг. Правда, после пикника на природе 200 граммов вернулись на родину, но это уже неплохо.

Томатный сок, как выяснилось, субстанция вообще довольно питательная: 2 литра томатного сока содержат необходимую суточную норму железа, калия, магния, натрия, витамина А, В1, В6, В9, С и Е. Также в состав сока входит клетчатка, о полезности которой каждый худеющий знает не понаслышке. Но сбалансированной эту диету, конечно, назвать нельзя: сок практически не содержит витамина D, а также в нем недостаточно йода, селена, фтора и цинка.

Томатный сок в пакетах, вопреки расхожему мнению, вовсе не лишен витаминов и минералов: современные технологии его производства позволяют сохранить достаточно полезных веществ.

Но, конечно, свежеотжатый томатный сок, выпитый сразу же после того, как его приготовили, гораздо полезнее. Поэтому для желающих - наш традиционный бонус от UralWeb :

Рецепт приготовления домашнего томатного сока

Спелые мягкие помидоры вымыть, ошпарить кипятком и снять шкурку. Оголенные тела томатов разрезать на кусочки и поставить на небольшой огонь. Ни в коем случае не кипятим, чтобы не разрушить витамины. Нагреваем градусов до 70, помешивая, и варим, пока помидорки не станут мягкими. После этого полученную массу кидаем в блендер и размалываем до консистенции сока, после чего опять льем в кастрюлю и греем, попутно добавляя соль, специи, травки - кто что любит. Полученный в результате сок может успешно храниться довольно долгое время, но витаминов в нем со временем останется столько же, сколько и в магазинном. Поэтому пейте сразу же, не отходя от кассы, то есть, от плиты!

Физкульт-привет

Считается, что наиболее адекватный способ сбросить вес – это физические, а точнее, аэробные нагрузки. Конечно, он может быть и не настолько эффективен, как голодание Освенцим-style, но в отличие от всех остальных диет, такой метод не только не наносит вреда здоровью, но и приносит ощутимую пользу.

Физические нагрузки никто из молодых людей на себя взять не решился, поэтому пришлось опять отдуваться девушке. Каждое утро в течение трех дней она пробегала по 5 км, а вечером в тренажерном зале проводила на беговой дорожке 40 минут и еще 20 минут на велотренажере. Если бы в городе остались работающие бассейны, к концу испытания у нас был бы готовый триатлонщик.

Питание первые два дня оставалось таким же, как до эксперимента, и вес при этом вообще не менялся. Инструктор в тренажерном зале сказал, если не менять питание, то вес все-таки будет уходить, хотя и очень медленно, а первые результаты при этом можно будет увидеть не раньше, чем через неделю. Так что на третий день было решено питаться по-другому: кофе без сахара, клетчатка 3 раза в день, 1 кг огурцов, три яблока, вареная куриная грудка, и вечером – бокал белого сухого вина. Этот вариант - спорт+диета - результат дал сразу же. За этот день вес уменьшился на 700 грамм, и за последующие два выходных дня не вернулся.

Обертывание с антицеллюлитным кремом

Оказывается, бороться с жировыми отложениями можно и без диет. Сейчас достаточно процедур, которые вроде бы как позволяют быстро и не особо болезненно убрать излишки веса на определенных участках тела. В их число попало обертывание пищевой пленкой с предварительным нанесением антицеллюлитного крема.

Режим питания был неизменным в течение трех дней: легкий завтрак + обед. Дополнительных физических нагрузок не было.

Согласно инструкции, обворачиваться нужно было на ночь. Ощущение – как в скафандре. Ноги не согнуть, лечь на кровать тоже было проблематично. Всю ночь грело, как рядом с батареей, и наша естествоиспытательница постоянно скатывалась с кровати. Естественно, не выспалась совсем.

На вторую ночь было решено замотаться всего на 2 часа. В этот раз ощущения были приятнее. Грело не так сильно, как ночью, но тело все равно пропарилось. Самым лучшим моментом из всей этой процедуры можно считать прием душа. Тело все скользкое и не сразу отмывается.

3 день – кожа заметно приятнее и нежнее на ощупь. Но, как ни странно, вес скакал от 55 кг до 57 кг. На период контрольного взвешивания весила 54 кг.

Теоретически, это наиболее простой способ привести себя в форму перед началом пляжного сезона, когда нужно привести в форму конкретные части тела, например, талию или бедра.

Все по науке

Мы очень хотели испытать липосакцию или резекцию желудка, но в три дня уложиться было нереально, да и настолько отчаянных в наших рядах не оказалось. Поэтому мы выбрали самый комфортный способ худения - вакуумный массаж Skintonic.

Для непосвящённых. Дерматония — это новое высокоэффективное направление в современной медицине, позволяющее успешно бороться с такими проблемами, как локальные жировые отложения, целлюлит.

В первый свой визит к косметологу мы рассказали о нашей проверке и заявили, что похудеть надо за 3 дня. Ответ был - "25".

О таком количестве потерянных килограммов наша испытательница и мечтать не могла. Но хитрая сотрудница клиники уточнила: «Вам надо посетить 25 процедур». Умножив 25 на стоимость одной процедуры, мы получили путёвку на двоих, в отель 5 звёзд на неделю.

Но останавливаться было поздно. Сама процедура очень приятная, целый час тебя массируют разными насадками, есть и болезненные, замечены небольшие синячки по всему телу. Кожа хорошеет на глазах, становится более гладкой и упругой.

За 3 процедуры мы отдали 5 400 рублей, и наша испытательница похудела на 1,5 кг. Объёмы уменьшились на 1 см в талии и бёдрах. Режим питания при этом не менялся вообще.

Правда, косметолог сразу предупредил, что начиная с 4 процедуры, надо добавить аэробную нагрузку, иначе смысла не будет.

Волшебные порошки

В эксперименте мы не могли пройти мимо "волшебных" средств по снижению веса без особых усилий. В аптеке, словно специально для нашего эксперимента, нам попалась коробочка за 400 рублей, на которой было написано "Турбо-слим. Экспресс-похудение. Если у Вас есть всего три дня."

Мы выбрали самого крупного участника эксперимента - женщину под 90 кг и выдали ей пачку пилюль. Согласно инструкции, нужно было принимать разноцветные пилюли по две утром, в обед и вечером и в течение дня пить специально разведенную водичку. Там же предлагалось перестать есть и заниматься спортом, но для чистоты эксперимента мы не стали менять привычный рацион питания, а решили проверить действие только этого средства.

Настроение у испытуемой было отличным, аппетит тоже, особых изменений в организме она не почувствовала. По итогам трех дней замеры показали - изменений нет, никаких, ни в весе, ни в сантиметрах.

Там же была приобретена баночка клетчатки для снижения аппетита . Стоимость 80 рублей. Внешне и на вкус она напоминала обыкновенные древесные опилки с легким привкусом панировочных сухарей. Эту смесь полагалось разводить в стакане с кефиром и выпивать за 20 минут до приема пищи. С одной стороны, это притупляло аппетит, а с другой, по словам производителя, значительно способствовало усвоению пищи, в том числе сахаров и белков.

Питаться этим комбикормом было поручено молодому человеку, чей вес до начала эксперимента составлял 84.1 кг при росте 180 см.

Следует сказать, что каких либо неудобств такая диета не доставила, если не считать необходимость жевать древесные опилки по три раза в день. Изменений в самочувствии не наблюдалась, работоспособность тоже не снижалась.

В результате за три дня вес испытателя уменьшился на 1 кг до отметки 83.1 кг.

После окончания диеты - реабилитационный банкет :)

Все данные о результатах наших диет мы свели воедино в такую таблицу и распределили их в зависимости от изменения индекса массы тела. Как видим, самой эффективной оказалась пивная диета. Самой бессмысленной - турбослим.

Место Диета (пол) Потеря веса, вес до/после, кг

Индекс массы тела, m/hхh 1 Пивная (м) - 4 кг ( 69/65 кг) - 1.31 (22.53/21.22) 2 после 18.00 не ем (м)

- 2,5 кг (93/90,5 кг)

- 0.75 (27.77/27.02) 3 Колбасно-сырная (ж) - 2,0 кг (71/69 кг)

- 0.71 (25.16/24.45) 4 Томатный сок (ж)

- 1,8 кг (60/58,2 кг)

- 0.59 (19.59/19.00) 5 Винная диета (ж)

- 1,6 кг (54.5/52,9 кг)

- 0.59 (19.79/19.20) 6 Капустная (мало еды) (ж)

- 1,5 кг (66/64,5 кг)

- 0.53 (23.38/22.85) 7 Skintonic (ж) - 1,5 кг (75/73,5 кг) - 0.52 (25.95/25.43) 8 Клетчатка (м) - 1,0 кг (84/83 кг)

- 0.3 (25.92/25.62) 9 Зал + бег (ж) - 0,7 кг (51,5/50,8 кг)

- 0.28 (20.37/20.09) 10 Турбослим; обёртывание (ж)

- 0 кг

