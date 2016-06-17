И снова с вами проект «Худеем к лету»! Уже не первый год участницы реалити-шоу убеждаются: комплексный подход к своему здоровью творит чудеса. Ю-мамы снижают вес, переходят на правильное питание, чувствуют приток сил и легкость в теле. И конечно, с радостью смотрят в зеркало!

Результат десяти недель интенсивной заботы о здоровье можно увидеть на фото, а еще – измерить в килограммах и сантиметрах. Три главные героини реалити-шоу все вместе постройнели на 36 кило, а ю-мамы из альтернативной группы избавились от трех центнеров лишнего веса, и это еще не предел!

Наши участницы получили прилив вдохновения, поддержку ю-мамской силы и, конечно же, помощь специалистов. Медики МЦ «Гармония», тренеры «Данс-Холла», косметологи из «Персонель» и «Фонграда» профессионально вели участниц к успеху. Структурированная водичка «Лонгавита» помогала наладить обмен веществ в организме. А теперь послушаем, каким был процесс и сколько радости принес результат!

Как похудеть за два месяца? Ответы участниц

Расскажите, очень хотелось попасть в проект? Что вас больше всего привлекло?

Лисена: Увидев на Ю-маме новость о том, что идет очередной набор в проект «Худеем к лету», я сразу поняла – вот она реальная возможность начать преображение!!! И если я не попаду в основной состав, то буду в альтернативной группе.

Два года назад я уже отправляла заявку. Но к сожалению, а скорей всего к радости (на это есть очень веские причины), меня не взяли. Я была расстроена и даже не поехала на взвешивание в альтернативную группу. Как потом выяснилось – зря. Я наблюдала со стороны за тем, как девочки в альтернативке худеют и поддерживают друг друга, и приняла решение, что в этот раз точно я со всеми.

А попасть не то чтобы очень хотелось, а просто безумно требовалось!!! Так как я никак не могла наладить с собой взаимопонимание и выйти из замкнутого круга невозможности похудеть и заеданием всех этих невозможностей. Можно сказать, что я просто раскисла и перестала верить, что я смогу и сделаю … сама!

Для этого мне и нужна была хотя бы поддержка… Поэтому и привлекла меня возможность попробовать похудеть и не одной, а с единомышленниками и не важно в основном или альтернативном составе. Конечно, как и все подавшие заявки, я надеялась и верила, что буду в основной тройке.

mangomango: Задолго до начала проекта стала просматривать темы форума: вдруг снова устроят реалити-шоу с похудением? У меня как раз был очередной период обжорства, который я никак не могла (или не хотела) закончить. И вот 24 марта, когда я доедала очередную упаковку эклеров, мой взгляд остановился на теме с заветными словами: "И вновь - Реалити-шоу проект «Худеем к лету»! Сердце замерло, душа заволновалась, и у меня появилась надежда стать участницей проекта. Иногда бывает такое чувство (возможно, это интуиция), что ты победишь/тебя выберут/это именно твой шанс. И в тот день я испытала именно то чувство. Конечно, я не была уверена на 100%, но что-то внутри меня подсказывало, что у меня всё получится.

Раньше я предпринимала много попыток похудеть (удачных и неудачных), много, чего перепробовала. В проекте меня привлекло, в первую очередь, осознание ответственности перед читателями, организаторами и спонсорами. И конечно, очень важным казалось то, что на протяжении всего проекта участницам будет оказана поддержка опытных врачей, тренеров, косметологов.

натулет: Да конечно очень хотелось! Видела прекрасные результаты участниц в прошлом году.

Безусловно, привлекал комплекс предоставляемых услуг, как правило, не всегда есть возможность устроить организму такое интенсивное воздействие со всех сторон!



Как вы снижали вес до проекта, поделитесь приемами? И какой был успех?

Лисена: Моя похудательная эпопея началась с началом приема гормонов. До этого меня все более или менее устраивало. Я занималась в фитнес клубе, плавала. Были опробованы диеты (протасовка, японская) с конечным хорошим результатом по кг и внешнему виду. Но после приема гормонов – это уже не помогало. От расстройств опять же еда, плюс сидячая работа до полуночи. Как итог 100 кг и расплывшаяся и ни во что не влезавшая тушка.

После рождения дочки, я взялась за себя снова. В моем арсенале было питание по системе минус 60 и небольшие занятия дома (скакалка, степ платформа, круг здоровья), многочасовые прогулки с коляской. За полгода я скинула около 20 кг, но по рекомендации врачей стала больше есть, и как итог - за три месяца снова набрала порядка 10 кг.

После 8 марта снова начала заниматься дома и придерживаться системы минус 60. Также придерживалась правила «норма стакан». То есть, есть не больше стакана в общей объеме за один прием пищи. И к началу проекта скинула 5 кг.

mangomango: Борьбу с лишним весом я веду со школы))) Мне уже тогда казалось, что бёдра - слишком толстые, попа - несовершенна и т.п. Хотя объективно веса лишнего не было. Я перепробовала: различные диеты, разгрузочные дни, занятия спортом дома и в тренажерном зале, подсчет калорий и т.п. Но каждый раз это заканчивалось срывами и обжорством. Самым действенным считаю правильное питание+спорт как образ жизни, а не до достижения нужной цифры на весах. Хорошо сбрасывала вес (8-10кг) при ограничении калорий + занятия в тренажерном зале с персональным тренером. Но тут, как я поняла, важно выбрать правильный уровень физической нагрузки, которая не будет вас угнетать, и питание должно быть полноценным и достаточным, чтобы ноги не протянуть или не сорваться.

натулет: Вообще я опомнилась в апреле 2015 г. когда мой вес составлял 102 кг(( Подключила персональные тренировки, ограничила сладкое и мучное, более-менее скорректировала свой рацион питания и итого за год ушло 11 кг!

Какие новые и при этом успешные методы похудения дал вам проект?

Лисена: Первый и самый главный метод – это настрой на позитивный лад, изменения в голове и полная замотивированность на результат. Второй метод, не менее важный, - это сочетание силовых нагрузок, правильного питания и процедур по уходу за телом в комплексе. Ранее все это у меня было, но в единое целое как-то не объединялось. Зато после проекта это будет основной метод моего дальнейшего преображения!

mangomango: Проект подтвердил мою мысль о том, что нужно менять свой образ жизни: правильно питаться всей семьей, заниматься спортом, привлекая к этому и детей, меньше сидеть дома.

натулет: В основном это касается питания!!! Помогли с ориентироваться: что? с чем? и когда? кушать. Пришло понимание, что такое белки и углеводы и что они дают организму, в каких временных промежутках можно их употреблять. Помогли разобраться с физическими нагрузками, комплексами упражнений, как технически правильно и с какой интенсивностью выполнять чтоб эффективнее был процесс жиросжигания.

Все знают, что худеть непросто, это труд. Появились ли после общения с медиками и тренерами какие-то «фишечки» и лайфхаки, которые помогали держаться и идти к прекрасной цели?

Лисена: Надо подумать…. Много всего было изучено, получено на консультациях и в разговорах и применено на практике.

Вот несколько примеров:

- после тренировки всегда нужно употреблять белок

- на тренировку никогда не приходить голодной

- если тренировка направлена на похудение, то лучше работать со свободными весами

- силовые тренировки не только для набора массы

- все молочное может задерживать воду в организме

- фрукты есть в первой половине дня

Это фишки, которые мне помогали идти к прекрасной цели.

А вот держаться мне помогали одобрения медиков и тренеров по поводу моих изменений внешних и внутренних, поддержка и помощь как их, так и моего мужа. А также причины, по которым я ооочень хотела постройнеть.

mangomango: Главное - не относиться к себе слишком строго, не ставить слишком много рамок и ограничений перед тем, как перестроить свое питание и уровень физической активности. Желательно проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы, нужно подстраивать меню под себя, позволять себе что-то вкусное. Но пусть это будет не только вкусно, но и полезно!

Важно не ходить долгое время голодным, всегда иметь при себе перекус (яблоко, груша, морковь и т. п.), пить достаточное количество чистой воды. Больше двигаться, ходить пешком. Если есть возможность, периодически баловать себя походами в косметическую клинику на специальные процедуры (теперь у меня есть любимая и проверенная - Старвак, который нам делали в клинике "Персонель"). Очень действенной и приятной оказалась детокс-программа в «Фонграде». Хорошо бы подобрать персонального тренера, который подойдет именно Вам (не будет жалеть, но и "зверствовать" тоже не станет).

натулет: Полностью согласна, похудеть "грамотно" - это труд как физически, так и психологически!!! Но цель поставлена, с головой я тоже пришла к общему знаменателю))). И конечно все: и врачи из МЦ "Гармония", и персональные тренера из фитнес-клуба "Данс Холл", и специалисты из клиники "Персонель" - внесли уверенность в том, что у меня все получится! Был даже наглядный пример)

А что было самым сложным? Может быть, новые рекомендации тренеров и врачей, отказ от любимых фруктов, долгие тренировки в зале?

Лисена: Если честно, то трудности были. Со стороны питания – только то, что надо было готовить три разных блюда в день. И это у меня не всегда получалось. В голове была куча рецептов из моего скудного набора продуктов, но по времени, как говорится, хватало только закинуть, сварить и выложить на тарелку. Либо на пару дней запечь кучу грудок и миксовать с кашами и салатом. Кроме того, нужно было готовить мужу и дочери. А это опять каждому разное. Но муж через недельку стал со мной на одной волне и ел почти все то же, что и я. А по поводу ограничений и исключений большинства продуктов – тут трудностей не возникло вообще. Даже странно. Вот что значит в голове порядок навести.

Со стороны тренировок – тяжело было только в самом начале. Первые тренировки дались мне с трудом. Как физически, так и морально. Ведь раньше я и подумать не могла, что буду как коряга… ни выносливости, ни растяжки… НИЧЕГО не осталось от той прежней меня, когда я занималась фитнесом.

Пришлось все начинать с нуля… Я прочувствовала все свои мышцы и поняла - они СУЩЕСТВУЮТ!!! Ноги и руки забивались со страшной силой. Было даже такое, что я упала во время выполнения упражнения, так как ноги после нагрузки не могли уже слушаться. Ну и что вы хотите – вес, вес и еще раз вес мешал мне выполнять упражнения. Но все это уходило с каждой тренировкой и в конце я уже стала более вынослива и сильна. И теперь с улыбкой вспоминаю свои первые тренировки.

Ну и основная трудность была во времени. Нужно было распределить домашние дела, дочь, тренировки, готовку, процедуры и т.д. Но я справилась и с этим. Организовав все так, как мне надо!

mangomango: Непривычным был темп жизни: постоянные поездки в фитнес-центр, клинику на процедуры, написание отчетов. И всё это надо было вписать в свою обычную жизнь. Сложным было ограничение питания, особенно - отказ от фруктов, белок на завтрак, отказ от творога, сыра и каш. Но постепенно ко всему привыкаешь.

натулет: Лично для меня было сложным исключить полностью из рациона питания фрукты! До проекта я частенько на ужин, в основном после 21:00 вечера, любила побаловать себя этим продуктом. И последний месяц по рекомендации персонального тренера, Андрея из фитнес клуба"Данс Холл", я вообще исключила углеводы, оставила только белок и клетчатку!

Вот это тоже было порой немного сложновато, но спасение заключалось только в разнообразии блюд. Поэтому я старалась найти и воспроизвести это разнообразие, из каких только можно продуктов). Как я уже писала в своём дневнике, я по сути своей антиспортсмен, ну и лень вперед меня родилась) На первые тренировки шла без особого энтузиазма, но выходя с тренировки, чувствовала приятную усталость и была довольна собой, что отработала на все 100%.

Как вы себя поддерживали и уговаривали, когда становилось трудно? Был ли соблазн все бросить или сбавить обороты?

Лисена: Нет и еще раз нет!!! Ни соблазна, ни сбавления оборотов… ничего такого даже в мыслях не было. Наоборот, только вперед и вперед. Особенно когда на весах становилось еще на один килограмм меньше. Ведь когда тебе выпадает такой шанс!!!! О чем вы?

Хотя… Был один раз…Когда у меня практически встал вес…Вот тогда на пару дней появился депрессивный настрой и желание послать все это куда подальше. Ведь все равно ничего не происходит… Даже хотелось сходить в ресторан или кафе и наесться чего-нибудь. Правда, из того, что мне можно.

Но просмотрев все меню на сайтах ближайших заведений и не найдя на ужин ничего мне подходящего, я купила в магазине морепродукты и успокоилась А дальше - желание преобразиться и поддержка мужа помогли мне взять себя в руки и продолжать дальше работать над собой. И это дало свои результаты – дальнейшее снижение веса и объемов.

mangomango: На удивление, желания всё бросить не появлялось ни разу за время проекта. Иногда хотелось съесть вечером фрукты (время от времени я себе это позволяла), иногда вспоминала, что придется отчитываться в дневнике - и желание пропадало. Вообще, фотоотчеты о питании очень дисциплинируют. Важно научиться переключать своё внимание с темы о еде на другие, не менее интересные для вас темы.

натулет: В проекте я себя не уговаривала, я уже приняла решение! Уговаривала я, когда наедала все лишние килограммы! А это ни больше, ни меньше - восемь лет, как говорится, "сегодня восемь лет, как я худею с понедельника" Соблазнов было много, но ведь все зависит от того, как ты к этому относишься. У меня вес уходит очень понемногу, но даже эти изменения придавали ещё больше желания двигаться дальше! А ради чего бросать?! Чтоб просто запихнуть в себя очередную булку?! Если честно, "жаба давит": уже столько сделано и пройдено, что мысли сдаться не возникло! По-хорошему это ведь нужно только мне!!!

Конечно, от сладкого я совсем не отказалась, ем шоколад 70-80% с без содержания сахара, и мне вполне этого достаточно, примерно 20-30 гр, но только на завтрак!

Как на вас повлияли спортивные тренировки? Ведь есть разные наблюдения: одни говорят, что спортзал изматывает, другие радостно уверяют, что фитнес дает заряд бодрости и повышает самооценку.

Лисена: ОООО… об этом я могу говорить и писать долго. Раньше для меня нормой было ходить на тренировки по 4-5 раз в неделю. А тут… столько времени я вообще не занималась… даже цифру в годах озвучивать не хочу.

И вот снова тренировки и тренировки. Как индивидуальные, так и групповые. В неделю у меня получалось по 4, иногда 5 тренировок. Я снова втянулась в тот ритм, который был у меня ранее. Организм снова начал требовать постоянную нагрузку, и я с радостью летела на очередную тренировку.

Тренировки нисколько меня не изматывали, наоборот, заряд бодрости и радости после каждой тренировки захватывал меня с головой. Чувство собственного удовлетворения от того, что я сделала полезное для себя и своего тела не оставляли меня долго после каждой тренировки. И придавало мне уверенности, что моя фигура уже намного лучше, чем была еще час назад

mangomango: Спорт должен быть в удовольствие! Не стоит загонять себя в тренажерном зале до полуобморочного состояния, потом вам вряд ли захочется туда вернуться. Считаю оптимальным посещение зала 2-3 раза в неделю. Если почувствуете, что способны на большее, то можно увеличить нагрузку или частоту посещений фитнес-центра, или добавить занятия танцами/йогой и т.п. Если вы все делаете правильно, то на тренировку идете с удовольствием, а после - ощущаете прилив энергии и чувство гордости за себя.

натулет: Спортивные тренировки для меня - это прежде всего поддержание мышц в тонусе, если физические нагрузки в системе, то тело приобретает силуэт и подтягивается кожа, что необходимо при потере объемов. Первое время тренировки выжимали все соки, выходила из спортзала, еле передвигала ноги))) Многие упражнения давались с трудом. Раньше периодически были попытки заниматься спортом, но хватало ненадолго... появлялось много других дел, сейчас понимаю: все это отговорки!!! Спустя некоторое время интенсивных и постоянных тренировок, становилось легче выполнять те или иные упражнения. По итогу сделала для себя вывод: что спорт и правильное питание должны стать образом жизни!!!

Расскажите о вкладе медиков и диетолога: как их советы помогали стройнеть?

Лисена: Вклад ими был сделан большой! В основном, это касалось питания. Например, что каши есть желательно на завтрак и обед, вечером совершенно никаких углеводов, даже фруктов. Только овощи и мясо. Не занижать суточное количество калорий и не испытывать голод: есть пять-шесть раз в день маленькими порциями.

mangomango: Врач-эндокринолог помогла откорректировать меню правильного питания, дала нужную информацию о продуктах, о необходимом их количестве в рационе, частоте приемов пищи и т.п. Также врач отслеживала состояние здоровья, самочувствие, давала советы о приеме витаминов и микроэлементов.

натулет: В принципе с врача-эндокринолога Медицинского центра "Гармония" началась моя дорога в мир стройных!!! А точнее, когда врач поместил меня в специальной табличке в стадию "ожирение первой степени".... страшно звучит ?? Изначально врач рассказала, какие продукты следует исключить, а какие, наоборот, добавить. В процессе похудения возникла небольшая проблемка, я поделилось с врачом и получила рекомендации: внести в рацион питания отруби! Естественно, обсудила это нововведение с фитнес-тренером, он одобрил, но сказал употреблять только в первой половине дня! И моя проблема исчезла, не прошло и двух дней)

Как изменилось ваше питание? – набор блюд, продукты, вода

Лисена: Питание стало более правильным и полезным. Исчезло из рациона все мучное, жареное, сладкое и сильно соленое. На время проекта с его усиленными тренировками в рационе стало много мяса. Сейчас только раз в день. Даже теперь, уже после окончания проекта я придерживаюсь того рациона, который для меня составили тренеры из Данс-Холла, и разбавляю его продуктами, разрешенными эндокринологом из медцентра Гармония.

Правда сейчас при переходе на правильное питание, я ввожу продукты, которые не ела в течение всего проекта и смотрю на весах, как на это отреагирует мой организм. Вода, как и раньше, литра полтора-два в день. Этому правилу я неизменно следую уже не один год.

mangomango: Я стала пить больше воды и приучила делать это детей. Теперь мы без бутылочки воды из дома не выходим, и утро начинаем со стакана чистой воды за 30 мин до завтрака. Раньше могла полдня не есть, а вечером объедаться. Теперь стараюсь не делать больших перерывов в еде. Вкусное - теперь еще и полезное: фрукты, горький шоколад, ягоды. Добавила в рацион рыбу, творог, кефир.

натулет: Питание изменилась кардинально, начиная с состава блюд и способов приготовления и заканчивая временными промежутками между приемами пищи. То есть, в день у меня 5-6 приемов пищи, три из них основных, остальные перекусы. Для примера: если раньше на завтрак готовила сырники, добавляла в них сахар, манку и обжаривала на масле, то сейчас к творогу добавляю овсяные отруби и порезанные фрукты и в духовочку на пергаментную бумагу! Вода - это вообще отдельная тема, ещё раз хочу сказать огромное спасибо представителям воды "Лонгавита". За вкусную и полезную водичку, а то, что она в таких компактных бутылочках, делало её более мобильной))) До проекта не пила воду почти, так с утра кофе и максимум 500 - 700 мл в день. Но о пользе воды мне очень доходчиво объяснили и пояснили, как она стимулирует организм для обмена веществ - и врач, и тренер, и доктор из «Персонель».

А что сказало семейство и друзья? Ведь вы изменили свой образ жизни, стали иначе питаться, часто уходили на тренировки. Была поддержка?

Лисена: Единственным человеком, кто знал, что я на проекте, был мой муж. Все остальные родственники и друзья до окончания проекта были в полном неведении, что со мной происходит. Некоторые и сейчас еще ничего не знают и меня в глаза с апреля не видели.

Так сказать, именно муж и принял основной удар побочных моментов моего пребывания на этом проекте. Еще до подачи заявки мы обговорили возможные нюансы и сложности, которые возникнут во время проекта. И муж обещал по-максимуму помочь мне во всем. Так и произошло. Даже в некоторых моментах, в ущерб своей работе и интересам он приезжал, чтобы отпустить меня от дочки на процедуры и тренировки.

Я же со своей стороны распределила посещение процедур и тренировок так, что ездила либо с самого утра (7.30-8.00) или уже в 19.00. Еще он практически перешел на такой же рацион питания, что и я. Хотя, чего бы и не перейти, если у меня постоянно было мясо, мясо, мясо, каши и овощи)))

Поддерживал меня морально и спокойно принимал то, что по вечерам я пропадала в зале по три часа, а то и больше. За это ему огромное спасибо и как вознаграждение за все его мучения – обновленная я

mangomango: А какой у детей выбор?))) Пришлось есть то, что дают. Спасибо моей маме за то, что занималась детьми, пока я ездила на тренировки в Данс-Холл, в Гармонию или в клинику Персонель. В семье все видели, что мне необходимы перемены, поэтому поддержали.

натулет: Семейство было только "за", так как муж давно подводил меня к снижению веса. Ну, и немаловажно: все домашние, как само собой, перешли на правильное питание, не пришлось готовить отдельно для всех. Супруг вообще сам за правильное питание + спорт, поэтому есть, на кого равняться! Поддержка было огромной и со стороны подруг, они порой даже не ели при мне "запрещенного", ну, чтобы, видимо, мне не так обидно было Постоянно слышала в свой адрес комплименты, слова поддержки, а для меня это лучший мотиватор!!!

Вы довольны прогрессом, есть стимул продолжать? Как вы собираетесь держать себя в тонусе после завершения такого мотивирующего проекта? Поделитесь идеями – это точно будет полезно многим ю-мамочкам!

Лисена: Естественно!!!!

Если посмотреть на фото «до» и «после», то результат просто оооочень хороший. Я сама даже такого не ожидала. Стимул? Да, конечно! Когда ты видишь наглядно, да еще не кого-нибудь, а себя, в сравнении «до» и «после» и видишь, как ты смогла измениться за эти два месяца… От этого невозможно остановиться. Ведь как говорят – «нет предела совершенству». И если раньше, похудев на пару-тройку килограмм, я махала рукой и думала - не… не получится … я не смогу… то теперь, видя результаты и понимая, что это сделала я… сама…

Я СМОГЛА!!! И что дальше то мне мешает это продолжить??!!! Я подкована и знаю, что и как делать (не все конечно), и теперь, сама смогу продолжить начатое.

И еще один немаловажный момент – это тот «волшебный пендель», который я получила под неповоротливый зад в начале проекта, и который заставляет меня лететь еще дальше и дальше. Так как он был мне дан с такооооой силой, что остановить теперь его будет сложно

Так что я продолжаю преображаться, и еще во время проекта я начала готовиться к тому времени, когда мне уже самой придется продолжать начатое. Стала читать о ПП и тренировках, различных процедурах, запасаться средствами и знаниями для дальнейшего преображения.

Идеи, как я буду жить дальше:

* на текущий момент я придерживаюсь прописанного мне ранее рациона с постепенным переходом на правильное питание;

* прогулки с дочкой никто не отменял. Теперь еще больше движения, так как мы стали много гулять ножками;

* практически каждоутреннее кардио на беговой дорожке;

* планка по минуте 3 повтора в один подход;

* Небольшие тренировки, основанные на упражнениях из персональных и групповых тренировок, которые я выполняла, находясь на проекте;

* занятия на степ платформе, с гантелями, со скакалкой и круге здоровья;

* посещение раз в неделю или две гидромассажа;

* по возможности посещение тренажерного зала (нашла рядом с домом, где можно оплачивать по 4 занятия).

После того, как закончится лето, и я буду постоянно в городе, меня ждет фитнес-зал и клиника красоты. И я хочу войти практически в тот же ритм, который был во время проекта, для еще более ощутимых результатов. Кроме того, буду пробовать методы и средства, а также тренировки, о которых вы сможете узнать на страницах моего дневника.

mangomango: За время проекта с 4 апреля я похудела на 12,5 кг. Как тут не быть довольной?! Результат виден "невооруженным глазом". Да и самочувствие улучшилось, теперь могу спокойно завязывать шнурки на кроссовках (пузо не мешает), перестала "бояться" фотоаппарата, начала смотреться в зеркало и видеть там симпатичную девушку. Останавливаться на достигнутом не собираюсь, планирую продолжить правильное питание и физ. нагрузку. Очень хочу начать ходить на танцы и изучать иностранные языки (если будет такой проект на ю-маме, с удовольствием поучаствую).

Идеи для продолжения процесса

* Повторю то, что писала в своём дневнике: во-первых, надо составить меню для себя, основываясь не только на правилах здорового питания, но и на каких-то своих особенностях, пристрастиях. Нельзя голодать! Нельзя жевать одну траву. Желательно переход с неправильного питания на новое меню осуществлять постепенно.

* Не надо рубить с плеча! Многие очень любят сладкое, и мне кажется, не надо полностью от него отказываться. Нужно заменить его на полезные сладости: горький шоколад (кстати, очень вкусный с мятой или клубникой). Можно готовить десерты со стевией (натуральный сахарозаменитель), смузи, коктейли и т.п. Главное, если Вы - не великий кулинар, то необходимо искать простые и быстрые в приготовлении рецепты блюд.

Хорошо бы подсадить всю семью на правильное питание. Делать это нужно тоже постепенно (даже еще медленнее, чем Вы сами перестраивались). Постепенно добавлять в их привычный рацион что-то полезное, что можете есть вы все - и Вы, и муж, и дети.

Когда готовите, лучше быть сытой. Это как правило "Не ходи в продуктовый магазин голодным". Можно также уделять пристальное внимание внешнему виду Вашего блюда. Чтобы хоть немножко отвлечься от мыслей: "Почему я должна опять жевать эту траву", "А может, мне нажраться, и гори оно всё синим пламенем?" Купить лично для себя красивый набор посуды, украсить блюдо зеленью, лимончиком, веточкой розмарина. Посмотреть на еду, как на произведение своего искусства. Ну, и разумеется, в магазин ходить с заранее приготовленным списком необходимого, чтобы ненароком не набрать лишнего.

натулет: Конечно буду продолжать дальше! Когда видишь снова восхищенные глаза супруга, и даже сынок говорит: "Мама ты так похудела!" – вообще, стимулов много, но самый главный стимул - это здоровье! Гораздо стало легче самой!

Также продолжаю правильное питание, отыскала уже массу рецептов! Тренажёрный зал откроют только с 20, и конечно же сразу туда, это была мотивация супруга, подаренный им годовой сертификат в фитнес-центр с бассейном. Ещё очень бы хотелось вернуться в Клинику Персонель! Хотя бы пару раз в месяц

Довольна ли я результатом?! Да я просто счастлива!!!

Комментарии специалистов от партнеров нашего проекта

Медицинский центр «Гармония»

Врач-эндокринолог высшей категории Серебренникова Елена Витальевна:

Вот и подошел к финалу замечательный проект "Худеем к лету". Время подводить итоги.

Для начала немного теории. Важнейшим показателем, характеризующим распределение жировых отложений в теле человека, является индекс талия/бедра. Чаще всего этот показатель считают исключительно эстетическим критерием, определяющим общий вид фигуры, но на самом деле он сигнализирует также о конкретных опасностях для здоровья и потенциальных заболеваниях. Это не только красивая и сексуальная фигура, но и здоровье.

Приведу показатели нормы:

Для женщины: индекс талия/бедра = менее 0,85.

Для мужчины: индекс талия/бедра = менее 0,9.



Избыточное отложение жирового запаса в области талии и живота является наиболее опасным вариантом расположения жира, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероза, ишемической болезни, инсульта), диабета второго типа, а также гиперлипидимии, то есть нарушения жирового обмена.

А теперь обратимся к результатам наших участниц. В проекте приняли участие три Натальи, поэтому чтобы было удобнее прокомментировать их достижения, воспользуемся "никами".

Лисена- 36 лет, похудела за проект на 15,7 кг - и это максимальный результат среди участниц, в процентном соотношении от исходного веса - 4,9%. Соотношение ОТ/ОБ (объем талии к объему бедер) 105/125см - исходно 0,84, в конце проекта ОТ/ОБ -94/113см-0,83.

Вторая участница - mangomango - 31 год - похудела за проект на 12 кг, т.е. на 13,9% от исходного веса. Соотношение ОТ/ОБ - исходно - 93/116см - 0,80, в конце проекта ОТ/ОБ - 79/106см - 0,74.

Третья участница - Натулет - 33 года - похудела за проект на 7,4 кг, это 8,1% от исходного веса. Соотношение ОТ/ОБ - исходно- 108/109см - 0,99, в конце проекта - ОТ/ОБ - 94/101см - 0,93.

Натулет вступила в проект позднее, примерно на неделю, возможно поэтому % снижения веса меньший, чем у других участниц. Но индекс соотношения ОТ/ОБ был изначально высокий и пока остается высоким, а все потому что жировые отложения в этой области имеют свою отрицательную, тормозящую похудение метаболическую нагрузку. Рекомендую Натулет продолжать заданный ритм в питании и физической активности, и Вы обязательно получите нужный результат!

Динамика снижения веса у Лисены и mangomango в ходе проекта практически одинаковая, и процент снижения веса очень близок, разница составила 1,0%.



А вот в индексе соотношения ОТ/ОБ-(" mangomango") превзошла всех своих соратников по похудению, тем самым приблизившись максимально к идеалу - индексу ОТ/ОБ - менее -0,8 (0,7).

Общее снижение веса в группе составило 35,1 кг.

В целом все участницы полностью выполняли все рекомендации врачей эндокринологов по режиму питания и калорийности потребляемых продуктов, достигли высоких результатов по снижению веса, и как видно из вышеперечисленного, улучшили тем самым свое здоровье.

Надеюсь, что все три Натальи усвоили навыки здорового питания. Главное теперь - удержать достигнутые результаты, продолжать работу над снижением веса до физиологической нормы и без вреда для здоровья. Эндокринологи «Гармонии» готовы и дальше оказывать участницам медицинскую поддержку, но уже вне рамок и условий проекта. Успехов Вам!

Врач-косметолог, трихолог клиники лазерной и аппаратной косметологии "Персонель" Почепко Лариса Юрьевна:

В первую очередь хочется выразить огромную благодарность участницам проекта: их позитивный настрой, четкое следование рекомендациям и легкий характер позволили добиться таких впечатляющих результатов! Нам очень понравилось работать с Натальями и мы надеемся на продолжение сотрудничества.

Итак, что же было сделано? Несмотря на то, что цель у всех участниц была общая - похудеть к лету, каждая девушка особенная и нуждается в индивидуальном подходе.

На основании рекомендаций врача-эндокринолога клиники "Гармония" и после личной консультации с врачом-косметологом клиники "Персонель" было составлено три программы похудения, включающие в себя косметические процедуры, рекомендации по питанию, спортивные нагрузки. Два месяца - достаточно малый срок, но нам определенно удалось достичь отличных результатов!

Для каждой из участниц был разработал двухмесячный комплекс процедур: вакуумно-роликовый массаж, ультразвуковое лечение целлюлита, гидромассаж, лимфодренажный массаж LPG и т.д. Процедуры проводились в среднем дважды в неделю.

Комбинация различных аппаратных методик позволила добиться выраженного эстетического эффекта: уменьшились объемы, контуры тела стали более ровными, привлекательными, повысились качество и тонус кожи и, разумеется, ушли килограммы!

Фитнес-инструктор Елена Бараковских: Проект в этом году вновь объединил 3 замечательных участниц. По условиям реалити-шоу всего за 2 месяца они должны были существенно улучшить свою фигуру.

Как показывает многолетняя практика и опыт инструкторов клуба «Данс-Холл», добиться результатов и прийти в хорошую форму можно и за такой короткий период. Секрет идеальной фигуры прост – индивидуальная методика тренировочного процесса, рациональное питание и скоординированный режим дня.

Все участницы под руководством опытных наставников: Елены Бараковских, Андрея Малкова, Александра Новожилова проявили за эти два сложных месяца свои лучшие качества: силу воли, организованность и оптимизм. При этом все приблизились к финишу с высокими результатами, что было зафиксировано на итоговом фитнес-тестировании.

Опрос, проведенный среди участниц, показал, что самым сложным препятствием на первом этапе стал переход на новый режим питания. Отказ от неправильной пищи, переориентация на дробное многоразовое питание – задача не из легких, но именно от нее зависит 80% успеха. Девочкам также было сложно встроить тренировки в свой привычный график и соблюдать необходимый для восстановления сил режим дня.

Но результатов мы все вместе добились отличных! Девушки отметили, что их мышцы пришли в тонус, повысилась общая выносливость организма. А самое главное – лед, а точнее, вес – тронулся!

Бабенко Павел Петрович, генеральный директор ООО "НПКФ ДЕКОС".

Похудение – это в первую очередь стресс для организма, потому важно, что участницы проекта не только боролись за стройные и красивые фигуры, но и комплексно укрепляли свой организм под наблюдением профессионалов.

Питание - важная часть любого процесса, связанного с нашим организмом и здоровьем, а какое питание может обойтись правильной воды?

Вода - основа нашей Жизни и давайте не будем забывать об этом!

Поздравляем участниц с выбором правильного, хоть и сложного пути к духовному и физическому развитию, которое в этом проекте вышло на новый уровень! Ведь финал - это не конец, а только начало!

Питайтесь сбалансированно, пейте правильную воду, занимайтесь с умом и все будет хорошо!

