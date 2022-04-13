15 проверенных способов похудеть к лету. Некоторые вас удивят

Лето все ближе. Кто не занимался собой зимой, а нас таких много, ищут способы быстро привести себя в форму. Хорошая новость в том, что, возможно, диеты не понадобятся, если удастся изменить хотя бы пару-тройку своих привычек. Читаем и выбираем каких.

1. Ешьте суп

Отказывались от супа? Возможно, зря. Есть исследования, которые показали взаимозависимость объема потребляемой жидкости и полноты. Выяснилось, что супы-бульоны способствуют появлению чувства сытости, в итоге люди меньше едят или совсем отказываются от второго блюда (как правило, более калорийного).

2. Жирное можно!

Не стоит игнорировать жирное, считая его злом. Орехи, оливки, растительные масла, жирная рыба или мясо в разумных количествах не влияют на повышение веса. А вот энергию, чувство насыщения и полезные питательные вещества дают.

3. Пейте зеленый чай и кофе

Эти напитки тонизируют, бодрят и обладают мягким мочегонным эффектом, за счет чего вес снижается. Но! Их нужно пить без сахара.

4. Любите остренькое

Если вы обожаете острые блюда и это не вредит желудку, то продолжайте в том же духе. Острое слегка стимулирует выработку гормона адреналина, который (тоже незначительно, но все же) помогает сжигать калории. Таким действием обладает не только черный и красный перцы, но и имбирь и куркума.

5. Ограничьте соленое

Соль задерживает жидкость в организме и может таким образом увеличить вес на 1-3 килограмма. Старайтесь есть соленое реже. А если любите дополнительно досаливать блюдо, попробуйте заменить часть соли специями.

6. Ищем замену сладостям

Сладости вредны не только из-за повышенного количества калорий. Они тоже задерживают воду в теле. Часто бывает: поел на ночь конфет – утром встал с отекшим лицом. Чтобы снизить зависимость от сладкого, имейте под рукой орешки, горький шоколад, хлебцы, морковку и т.д. Но ешьте по чуть-чуть, не горстями! Или увеличьте количество белка в рационе, это даст чувство сытости.

7. Плотный завтрак

Если вы можете есть утром, то организуйте себе сытный завтрак с большим количеством белка и жира (рыба, яйца, мясо, молочка, орешки). Это зарядит энергией на весь день и создаст надолго ощущение сытости.

8. Еда только до 18-19 часов

В последнее время многие диетологи опровергают этот постулат. Тем не менее огромное количество людей худеют за счет соблюдения только одного этого правила! Скорее всего секрет в том, что, отказываясь от поздних трапез, мы просто сокращаем суточное потребление калорий. И за счет этого стройнеем и хорошо себя чувствуем.

9. Смотрим на еду, а не в телефон

Или в телевизор, монитор компьютера или книгу. Так можно не заметить, что наелся, и пойти за 2-3 порцией на кухню. А там недалеко и до обжорства. Так точно не похудеть.

10. Попробуйте интервальное голодание

Суть в том, что периодически отказываться от приема пищи. Например, для начала пару раз в неделю можно забыть про ужин. Или есть только 8 часов, а в остальные 16 – пить воду. Или в будни – обычный режим питания, а в выходные – разгрузочные дни. Исследования показывают, что периодическое голодание так же эффективно для потери веса, как и постоянное ограничение калорий. Но если у вас гастрит или проблемы с желчным, поджелудкой или надпочечниками, то вам такой формат похудения не подойдет.

11. Не держите дома сладости и вредную еду

Если у вас есть такая возможность, и близкие согласны жить без шоколадок и булочек. Делайте покупки на сытый желудок, набирайте в корзину только здоровую еду.

12. Спите больше

Достаточный сон влияет на многое: внимание, настроение, здоровье. И управление весом. По этому поводу проводилось куча исследований. Выяснилось, что если человек спит по 5 часов в день, то за неделю недосыпа вес может увеличиться почти на 1 кг. Поэтому, если для вас это сейчас осуществимо, высыпайтесь! Этим вы повышаете шансы на похудение.

13. Пейте больше воды

Этот совет дают везде, но немногие его придерживаются. Кое-кто вообще не пьет просто воду. Начните с 2 чашек в день. Главное преимущество – вода занимает пространство в желудке, за счет чего начинают меньше есть. Проводили эксперимент: женщин с лишним весом просили выпивать по 0,5 литра воды до каждого приема пищи в течение 2 месяцев. В итоге у всех испытуемых изрядно снизился аппетит и вес. Только не нужно стараться выпить больше, чем можете, у всех свои потребности. Переберете норму – будут отеки.

14. Ходите пешком

Выходить на пару остановок пораньше или парковаться подальше и идти ножками. Спускаться по лестнице, игнорируя лифт (а при желании и подниматься тоже). Ежедневные пешие прогулки в течение получаса помогают снизить вес на 1-3 кг. Да, некоторым поначалу приходится себя заставлять, а потом входит в приятную привычку.

15. Бывать на солнце

Значит, гулять в светлое время суток. Ученые считают, что солнечный свет каким-то образом стимулирует жировые клетки сжиматься, а значит, в них становится меньше жира – мы худеем. Да и вообще прогулки хороши: тут и движение, и повышение настроения, и выработка витамина Д. Все это прекрасно влияет на организм и снижает лишний вес. Но гулять нужно регулярно.

В материале использованы фотографии с сайта pixabay.com.