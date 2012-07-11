Как худеть летом: продукты стройности

Лето – лучшее время года для похудения: жаркая погода и обилие свежих фруктов, зелени и овощей помогают избавляться от лишнего быстрее. Каким же продуктам следует отдать предпочтение?

Многие диетологи говорят, что если помочь себе правильным питанием, то можно довольно легко похудеть летом и без специальных диет. Вот какие рекомендации дают специалисты тем, кто хочет стать стройнее, но не хочет ограничивать себя строгими диетическими запретами:

– В жаркую погоду нужно есть чаще – 5-7 раз в день, но маленькими порциями.

– Одно яблоко или горсть ягод, небольшая порция окрошки на квасе или на тане – такие перекусы обеспечивают организм необходимыми «нетяжелыми» углеводами. Ими можно заменить один из основных приемов пищи.

– До 16 часов идет быстрый метаболизм, и организм активно сжигает калории, поэтому все лакомства и тяжелая пища должны быть съедены в первой половине дня.

– Пейте воду! Объем циркулирующей крови зависит именно от количества жидкости в организме. Если ее не хватает, процесс метаболизма замедляется. Только учтите, что ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса не газированная, не минеральная, а самая обычная питьевая вода.

9 идеальных продуктов, чтобы похудеть летом

Морковь . Содержит клетчатку, а также бета-каротин, который позволяет быстрее загореть и дольше оставаться смуглой.

Листовой салат. Один из интересных салатов - «Айсберг», который внешне похож на белокочанную капусту: он богат фолиевой кислотой, которая так необходима для укрепления нервной системы, особенно беременным и кормящим мамам.

Арбуз. Благоприятно влияет на работу кишечника и почек и почти совсем не калориен.

Шпинат . Вообще вся свежая зелень не только обогащает вкусовые качества приготовленных блюд, но и насыщает организм солями и микроэлементами, которые выводятся из него вместе с потом. Самая полезная - молодая ботва свеклы, шпинат, а также зелень горчицы.

Виноград. В плодах винограда содержатся сахар, клетчатка, органические кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В, пектиновые вещества, микроэлементы, ферменты. А еще виноград — хороший источник калия и антиоксидантов, которые помогают нам дольше оставаться молодыми.

Свекла . Она помогает избавиться от избытка воды, хранимого в организме, предотвращает запоры и содержит волокна, которые играют важную роль в борьбе с жиром, усталостью и депрессией.

Черника . Целебна против многих болезней, так как содержит много антиоксидантов, которые разрушают свободные радикалы в организме. Они улучшают циркуляцию крови, одновременно уменьшая жировые отложения, особенно в области живота.

Перец . Все виды перца являются богатым источником витамина А, витамина С и витамина К. Но особенно хорошо помогает в потере веса красный перец.

Чай . Давно известно что зеленый чай сжигает жир. В нем также содержится много антиоксидантов. На основе чая можно сделать очень вкусный и полезный летний напиток - охладить, добавить лимон и мед.

Продукты с отрицательной калорийностью

Так называются продукты, на переработку которых организм тратит больше энергии, чем получает из них самих. Тем, кто задался целью стать стройнее этим летом, советуем использовать их в качестве основы своего рациона. К продуктам с отрицательной калорийностью относятся…

Овощи: сельдерей, спаржа, капуста, лук, чеснок, перец, морковь, тыква, помидоры, огурцы, баклажаны, листовые салаты, петрушка, укроп.

Фрукты: яблоки, сливы, абрикосы, лимоны, грейпфруты, апельсины, ананасы, мандарины.

Ягоды: клюква, смородина, черника, клубника, малина, ежевика.

Специи: имбирь, перец (чили), корица, горчица (семена), лен (семена), укроп (семена), тмин, кориандр.

