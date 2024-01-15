Разгрузочные дни после праздников: способ восстановления уставшего отдыхать организма!

Стресс, который незаметно копился весь декабрь, с 1 января начинает давать о себе знать неограниченным расслаблением. Это и переедание, и недосып, и много алкоголя. В результате к концу праздников – на весах 2-3 лишних кг, непонятный цвет лица, и усталость. Как войти в привычную колею жизни?

С чего начать?

Самое главное – это настрой и желание. Не надо срочно худеть самой голодной диетой или скупать все дорогие маски в соседней аптеке, все необходимое уже лежит в холодильнике!

Разгрузочные дни, как известно – это проверенный способ чистки организма. После (и накануне) праздников это актуально, как ни что другое. Ведь именно зашлакованность кишечника, недосып и перегруженная печень создают самые плачевные последствия и для самочувствия, и для внешности. Для того, чтобы снизить стресс и повысить эффективность разгрузочного дня, необходимо правильно рассчитать суточную норму калорий. Для этого умножьте свой вес на 24 и вычтите из получившейся суммы 20%, например: 60 кг*24-288 (20%)=1 152 килокалории в сутки.

Основные правила проведения разгрузки:

Самое важное правило – обильное питье – не менее 1,5-2 л в сутки.

Подготовка к разгрузочному дню и выход из него. За сутки до и сутки после разгрузки из меню должны быть исключены: алкоголь, выпечка, солености и копчености. Количество сахара и соли должно быть снижено.

За день до, во время и день после разгрузки питаться надо маленькими порциями 5-6 раз в день.

Разгрузочные дни проводятся не чаще 1-2 раз в неделю.

Во время болезни, сильных эмоциональных стрессов и физическом переутомлении разгрузки не проводятся.

Как выбрать разгрузочную диету?

Подумайте, что вы любите больше всего? Даже на мясе получаются эффективные разгрузочные дни!

Итак, самые распространенные и популярные разгрузочные дни: на яблоках, кефире, гречке (или рисе). Какие существуют ограничения и рекомендации?

Яблочный разгрузочный день

Как известно, съедая 1 яблоко в день, мы проводим профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Яблоки содержат "эпикатехин полифенол", который улучшает процесс циркуляции крови и замедляет затвердение сосудов. Также в состав яблок входит масса витаминов, каротин, железо, калий, органические кислоты и клетчатка. Все это, с разных сторон, и улучшает пищеварение, и стимулирует иммунитет, и помогает работе почек. Ударная доза яблок станет поддержкой для вашего здоровья.

Когда нельзя? Если вы страдаете заболеваниями ЖКТ, повышенной кислотностью, аллергией, запорами – то это не ваш вариант.

Как разнообразить диету? Даже если вы очень любите яблоки – их сложно есть сырыми весь день… Поэтому разделим суточную норму яблок (примерно 1,5 кг) на 3 части: 1 часть съедим сырыми, 2 часть запеченными, а 3 часть сварим в компоте.

Компот желательно сварить заранее, чтобы он настоялся и яблоки отдали всю свою сладость, т.к. использовать сахар в разгрузочный день запрещено. К выбору яблок тоже подходим тщательно, покупаем только российские (и стран ближнего зарубежья) и не привлекательные на вид, с черными точками от насекомых. Как говорят – по плохому яблоку червяк не поползет.

Кефирный разгрузочный день

Кефир подавляет процессы гниения в кишечнике и выводит конечные продукты обмена веществ, тем самым предотвращая отравление гнилостными ядами. Он активизирует пищеварение, при этом полностью усваивается организмом, помогает победить хроническую усталость и способствует здоровому румянцу.

Когда нельзя? Людям, которые чувствительны к молочным и кисломолочным продуктам, эта диета противопоказана, иначе все может закончиться тяжестью, газообразованием и отеками.

Как разнообразить диету? Вместо кефира вы можете использовать простоквашу или другой кисломолочный обезжиренный (с 1% жирности) продукт объемом 1,5 литра. Выбирайте кефир или простоквашу «вчерашнюю», т.к. свежий кефир повышает газообразование, а на третьи сутки может вызвать запор, конечно, это не важно, если выпить 1 стакан, но 1,5 литра точно отразятся на вашем самочувствии. Вечером, когда чувство голода особенно сильно – залейте кефиром несколько ложек отрубей, овсяных хлопьев или толокна. Благодаря их чистящим свойствам вы поможете кишечнику вывести ненужные продукты.

Гречневый разгрузочный день

«Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец родной»

В зернах гречихи содержится до 16% легкоусваеваемых белков, жиры, углеводы, медь, фосфор, железо, магний, цинк, кислоты, витамину группы В, РР и Р, и еще масса всего полезного! Гречка способствует образованию красных кровяных телец и улучшает цвет лица, поддерживает идеальное кровяное давление, укрепляет ногти и зубы, помогает в борьбе с депрессией и лишним весом, выводит продукты распада из кишечника.

Это идеальный и незаменимый продукт для женщины! Нужно отдавать ему предпочтение, хоть изредка!

Когда нельзя? Гречка – один из немногих продуктов, у которых нет противопоказаний.

Как разнообразить диету? Гречневый разгрузочный день очень самодостаточен. Но, если вам сложно есть только эту кашу, то можно размочить гречу кефиром, можно добавить в готовую кашу кусочек топленого масла или меда, можно приготовить гречу, просто сварив в воде, а можно немного обжарить на топленом масле и потом сварить или замочить – так она становится значительно вкуснее.

Если же вы отдаете предпочтение рису (ведь есть люди, которые просто не любят гречу!), то это тоже отличный продукт для разгрузочного дня!

Рисовый разгрузочный день

Рис – уникальный продукт, это источник женской красоты и молодости. Он содержит необходимые для организма витамину группы В, именно они помогают поддерживать нормальную работу нервной системы, красоту волос, кожи и ногтей, повышают жизненные силы и иммунитет! Входящий в состав риса лецитин способствует хорошей работе мозга, кислоты помогают работать кишечнику, а калий выводит ненужную жидкость и соли, и многое другое.

Когда нельзя? Он противопоказан людям с аллергией на клейковину, а также тем, кто страдает хроническими запорами.

Как разнообразить диету? Сортов риса очень много, но, к сожалению, при обработке рис теряет множество своих полезных свойств, поэтому лучше всего выбирать бурый рис (его шелуха содержит 80% полезных веществ). Если же он вам категорически не нравится, то при приготовлении белого длиннозернового риса избегайте соли, большого количества воды и промывания после варки. Если боитесь запоров, то рис прекрасно сочетается со свежим кефиром или простоквашей, также в рис можно добавить немного свежего или печеного яблока и тогда разгрузочный день точно не будет однообразным.

Мясной разгрузочный день

Мясо – уникальный источник аминокислот, которых нет в других продуктах, многих витаминов и микроэлементов. Мясо очень сытное, поэтому многие выбирают разгружаться именно на нем, чтобы не голодать.

Когда нельзя? Если вы редко едите мясо или наоборот убежденный мясоед – то ударная доза животного белка и жиров может вам навредить. Также люди, страдающие повышенным артериальным давлением, запорами и больными почками тоже должны выбрать другую диету.

Как разнообразить диету? Для правильной разгрузки лучше выбрать индейку или кролика. Мясо индейки рекордсмен по содержанию железа, а мясо кролика насыщенно белком при одновременном низком количестве жира и холестерина.

Мясо очень тяжелый продукт для пищеварения, поэтому улучшить и ускорить его усвоение поможет зелень. Это настоящий кладезь разнообразия! Забудьте о петрушке и укропе! Купите пучок рукколы, базилика, стебли сельдерея и несколько сортов листового салата – и тогда от мясного дня вы получите не только пользу, но и гурманское удовольствие!

В день можно не более 500 гр. вареного или запеченного мяса, можно добавить натуральные специи.

Разгрузочный день на кураге

Существует масса рецептов разгрузочных дней на фруктах, но зимой и весной рынок насыщен бесполезными для нашего организма фруктами.

Сухофрукты же сохраняют в себе все необходимые человеку вещества в концентрированном виде: это пектин, витамины, микроэлементы и клетчатка, при этом сухофрукты не содержат искусственных добавок. Курага не рекордсмен по витаминному составу (при сушке теряется витамин С), но по части микроэлементов может составить конкуренцию даже нашей признанной королеве – гречке! Курага известна большим количеством калия и магния, которые помогают при малокровии и гипертонии. Курага сытная, но в ней нет ни жиров, ни холестерина. А по содержанию каротина может сравняться с яичным желтком.

Когда нельзя? Если вы страдаете болезнями ЖКТ, панкреатитом, гипертонией, пониженной функцией щитовидной железы – то лучше выбрать другой продукт.

Как разнообразить диету? Курага известна большим содержанием клетчатки и в неограниченных объемах может вызвать расстройство кишечника. Поэтому важно сочетать курагу (100-150 гр) с другими продуктами. Разнообразьте меню разными сортами листового салата, бурым рисом и зеленым чаем, тогда день «на кураге» может стать вашим постоянным помощником в борьбе за красоту и здоровье!

Имбирный разгрузочный день

Не нужно питаться одним имбирем! Просто целый день пьем имбирный чай!

В странах Восточной Африки его употребляли для повышения иммунитета и борьбы с ангиной. Целители Восточной Азии считали имбирь природным стимулятором для продления молодости. Японцы считали имбирь лекарством от похмелья. В Китае имбирь наделили свойствами афродизиака. Европа покорилась его кулинарному потенциалу. И кто бы мог подумать, что в дореволюционной России национальное блюдо борщ приправляли заморским двурогим корнем! Короче говоря, как ни посмотри, а корень имбиря всем хорош!

Если в общих чертах, то имбирь и антибактериальное, и противовоспалительное, и антиспазматическое, и потогонное, и чистящее, и сжигающее жиры, и кардиотоническое, и возбуждающее, и тонизирующее средство… Не удивительно, что перевод с санскрита звучит как «универсальное лекарство»!

Когда нельзя? Людям, страдающим гастритом, язвой, кожными болезнями, геморроем, осложненным кровотечениями, и болезнью печени лучше выбрать другой продукт.

Как разнообразить диету? Существует невероятное множество рецептов имбирного чая. Если в день выпить несколько видов – то будет веселее, но все равно голодно… Поэтому в имбирный день можно добавить кусочек белой вареной или запеченной рыбки, приправленной имбирем, и зеленый салат, имбирь отлично раскроет свои кулинарные возможности и оздоровит ваш организм!

Разгрузочные дни – отличный способ оздоровления?

1-2 разгрузочных дня в неделю – этот тот идеал, к которому мы, охотницы за красотой, должны стремиться. Но и от 1-2 дней в месяц мы уже увидим результат!

Также мы легко можем включить в недельное меню то гречу, то бурый рис, вечером кефир, а утром яблоки… Иногда вместо шоколадки можем съедать курагу, а холодными зимними вечерами, устроившись уютно на диване под пледом, попивать имбирный чай с медом. За такую заботу о себе и фигура, и кожа, и волосы скажут нам огромное спасибо своим великолепным видом, а самочувствие будет на высоте!