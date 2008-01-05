Праздничный стол: как съесть лишнего и не мучаться по этому поводу

Чтобы не бояться переесть в праздничные дни, когда тазики салатов подстерегают вас на каждом углу, нужно изменить свое отношение к праздничной еде. «Ну, самое время!» – скажете вы. Абсолютно верно – самое время. Иногда последствия новогодних перееданий приходится разгребать по полугода. А уж сколько душевных мук мы переживаем после, казалось бы, веселых застолий. Эта статья поможет настроиться на грамотное переедание тем, кто не придерживается строгих диет, но очень не хотел бы иметь проблемы с лишним весом после праздников.

Зачем заранее планировать плохой исход?

На чем основан страх переедания на праздниках? На попытке угадать будущее. Мы попытались заглянуть на несколько дней вперед, вообразили себя Ужасным Поедателем и испугались своей фантазии. Заодно испортили себе настроение на все праздники. Некоторые люди так устроены: они бояться загадывать что-то хорошее. «Загадаю-ка я плохое!» – думает пессимист – «Вдруг не сбудется!» Или, по крайней мере, я буду готов к этому… Психологическая готовность к трудностям – это замечательно, ключевое слово – готовность. Мы же себя не готовим, мы НАСТРАИВАЕМСЯ на провал. Не нужно помещать в представления о будущем только страхи и помогать им окапываться. Воображение будущего - это всего лишь фантазия, и то, что она нам портит жизнь в настоящем - это просто нелепо. Трудности необходимо анализировать по мере поступления, планировать их заранее – прямой путь к нескончаемым неврозам. На почве которых кушать хочется еще больше…

Простая истина: организм не любит давления. Если вы точно-преточно решите не переедать, он с удовольствием покажет вам фигу в виде постоянного чувства голода. Получив сигналы о панике, организм примется себя спасать, мобилизуя все силы – и потребует еды. «Как назло» вам захочется метать все подряд. Если вы склонны к неврозам по поводу своего лишнего веса, вам лучше спланировать свое меню заранее. Запомните: переедать – разрешается. Это нормально, это законно. Но передать мы будем с умом. Некоторые правила разумного питания в праздничные дни легко выполнять даже в состоянии неглубокого опьянения.

Домашний стол

Может быть, пришла пора сделать праздничный стол современным, а не традиционно советским? Для придания атмосферы достаточно одного-единственного оливье, причем не в количестве тазика. Вспомните горки заветренных салатов в холодильнике первого января. Их уже никто не хочет. Они – одиноки и безрадостны. И непонятно, зачем их из года в год делают в таком количестве, убиваясь на кухне. Существует огромное количество вкусных блюд, заменяющих собой бесконечные слои, пропитанные майонезом. Итак, планируем полезное меню: майонез везде, где только можно, заменяем легкими заправками (сок лимона или граната, винный уксус, соевый соус, йогурт). Вместо мяса используйте рыбу и морепродукты. Новогодний стол – это прекрасная возможность наконец-то попробовать разные экзотические фрукты, ягоды… и сделать блюда КРАСИВЫМИ.

Стол в гостях или в развлекательном заведении

Обязательно попробуйте все, что вам хочется. Причем, до выпивки. Но старайтесь больше внимания уделять салатам из овощей и фруктам – сместите на них акцент. Четко следуйте нижеприведенной системе, не боясь при этом выглядеть глупыми – в конце концов, вам официально разрешено съесть ВСЁ.

Система правильного переедания : каждая порция должна быть по объему не больше вашего кулака. Съев порцию, сделайте паузу. Хотя бы на 5 минут. Пообщайтесь, пройдитесь. Вам хочется все подряд? – прекрасно. Ешьте. Но с небольшими перерывами. Самые большие перерывы делайте между холодным и горячим, десерт отделяйте от всего остального.

Почему мы переедаем? Оказывается, нас часто подводит одно из чувств - зрение.

Исследователи доказали: если животным давать больше корма, они и съедают больше, независимо от насыщения. Для начала был поставлен смелый эксперимент на курах. Группе хохлаток насыпали по 100 граммов зерна на каждую птицу, и куры съели половину. Когда этой же группе кур дали по 200 г зерна, они также съели ровно половину. То есть вдвое больше, чем в первый раз. Следовательно, количество еды, потребное для насыщения, определяется на глазок! В целях дальнейшего подтверждения этой теории был проведен научный эксперимент: группе добровольцев с избыточным весом было предложено принимать пищу с закрытыми глазами. В отчетах испытуемые отвечали, что ощущали гораздо меньше удовольствия от еды, чем обычно. И съедали пищу гораздо быстрее - видимо, потому, что, не могли видеть, как много ее осталось на тарелке или на столе. Они считали еду законченной, как только у них пропадало чувство голода, независимо от того, оставалась ли пища в их тарелке или нет. Отсюда вывод: всеми способами избегайте большого количества пищи на тарелке или на столе! Ведь чаще всего мы переедаем именно за богато накрытым столом, когда глаза разбегаются от обилия блюд. Что, не верится? Кажется, будто опять пишущая братия дурит читающую публику? Что ж, уж эту-то теорию проверить совсем не сложно: завяжите глаза и за стол. (Ольга ЗАЙКИНА, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии МЗ РФ)

Итак, почаще поднимайте глаза над тарелкой, а лучше – над столом. Обратите внимание, какие замечательные люди сидят рядом с вами. Расслабьтесь, поговорите. Полюбуйтесь на салюты, оцените Петросяна и Галкина, в конце концов. Но, самое главное – это общение. Отдайте предпочтение ему, а не созерцанию пищи.

Вы где-то слышали, что питаться надо раздельно. И вас ужасает мысль о том, сколько всего будет хаотично смешано в новогодние дни. Однако специалисты по питанию не разделяют идеи сторонников раздельного питания. Заведующая отделением болезней обмена веществ института питания МЗ России доктор медицинских наук Ю.П. Попова отмечает: «Раздельное питание не является лечебным. Физиологических обоснований для него нет. Веками эволюции пищеварительный тракт человека подготовлен к смешанному питанию. К тому же в природе очень мало монопродуктов. Разве что соль и сахар. Все остальное - это сочетание и белков, и жиров, и кислот». Пусть эта информация вас немного утешит, но не вдохновит: разделять – нужно, но без фанатизма.

Переедаем правильно!

Дайте себе обещание, что вы будете хорошо и долго жевать. Все, что бы ни попало в рот, прожёвывайте тщательно. Попробуйте – это легко. Не запивайте еду, чтобы она «быстрее прошла» - пройдет-то она быстрее, но чувство распирания в животе вы почувствуете во всей красе. Еду запивают - не за столом будет сказано - слюной. С детства нас учили, что питаться всухомятку – вредно, но никто не учил правильно жевать. Напитки разжижают желудочный сок, мешая пище перевариваться. Вспомните правило йогов: жидкую пищу нужно есть, а густую – пить. То есть густую пищу жуем, пока она не перейдет в состояние «воды». Если вы будете все время держать в голове это правило, вы просто физически не сможете переесть. Потому что чувство сытости при правильном жевании наступает гораздо быстрее.

Не совмещайте холодные и горячие блюда. Ешьте что-то одно – к примеру, салаты. Затем сделайте перерыв – и приступайте к горячему. Подобное сочетаем с подобным: если вы едите овощи, не закусывайте их выпечкой. Десерты и сладости не сочетаются ни с чем, их нужно есть отдельно от другой пищи. Мясо запиваем красным вином или яблочным соком, эти напитки нейтрализуют вредные жиры. К мясу подойдет овощной гарнир, но не крахмалистый – нельзя сочетать мясо с макаронами, картофелем или рисом. Начинать застолье лучше с салатов и фруктов, они помогут усвоению следующих блюд.

Не садитесь за праздничный стол, где бы он ни был, голодными. За пару часов до праздника перекусите фруктами.

Отдавайте предпочтение натуральным продуктам. Лучше съесть жареное мясо, чем копченую колбасу. Домашняя выпечка предпочтительнее магазинных тортов.

Запаситесь ферментными препаратами: Креон, Мезим-форте, Фестал и пр. Они практически не имеют побочных действий, эпизодический прием 1–2 таблеток пищеварительных ферментов не оказывает влияния на функцию поджелудочной железы и считается безопасным. Проверьте наличие в своей аптечке сорбентов (уголь, лактофильтрум, энтеросгель, неосмектин, полисорб), они помогут избавиться от синдромов похмелья и/или переедания после праздников.

Если вы хорошо учились в школе, и вспомните кое-что из курса химии, вы будете сопровождать каждую порцию спиртного непременной порцией слабой кислоты (уксусной – в маринованном огурчике, лимонной – в ломтике лимона). Вы можете даже прочитать лекцию на эту тему остальным гостям и рассказать, как благодаря подобной закуске спирт чудесным образом образует с кислотами безвредные пищевые эфиры, и от целого бокала остается… ах, всего-то одна рюмка алкоголя! Алкоголь усиливает аппетит, и в процессе правильного переедания он вам не помощник.

Никогда не доедайте салаты, которые простояли в холодильнике дольше суток. И не всучивайте их своим гостям или близким людям, если вам они дороги. Даже если вам жалко пропавших салатов до слез, выкиньте их без уколов совести. Большинство веществ, содержащихся в перестоявших салатах, организм воспримет как токсины. Приготовленный салат уже через полчаса теряет половину своей ценности. Более того, в нем начинают усиленно развиваться микроорганизмы (особенно если заправлять сметаной или майонезом) и нитраты активно превращаются в нитриты. Утилизовывать их следует через мусорное ведро, а не через себя. Неприятности с желудком, чувство пустого переедания, лишний вес, как следствие, упадок иммунитета – разве все эти причины могут померкнуть перед судьбой одного одичалого салатника или тарелки с позавчерашней закуской?

Ничего нет вреднее той еды, которую поглощают с мыслью о ее вредности. Не ругайте себя мысленно, не одергивайте, не забивайте голову картинками своей неминуемой или настоящей полноты. Ешьте с удовольствием и пробуйте все, что захочется, но с соблюдением вышеприведенных советов. Смиритесь с тем, что вы все равно позволите себе лишнего в плане еды.

Праздничное меню к году Крысы

Вы не любите придерживаться банальных советов в многочисленных статьях, рекомендующих меню к году Крысы? Но, с другой стороны, это будет отличной возможностью приготовить блюда полезные и легкие. Негодующим по поводу отсутствия кулинарных изысков будете с озабоченным видом объяснять: Крыса, мол, не любит излишеств. Ей нужно угождать, иначе год не порадует позитивными событиями. Итак, чем радуем воображаемую Крысу: овощные салаты с добавлением кукурузы, мясное и рыбное ассорти, обязательно – фруктовые салаты. И, конечно же, сыр: сырная нарезка, тертый сыр, украшающий блюда. Пучки зелени, орешки в отдельных блюдцах. Привередливая мышь обожает яблочные пироги или пироги с вареньем, и весьма недолюбливает магазинную выпечку.

Легкие заправки для салата и закусок (piatto.ru)

Не забывайте, что в основе каждой заправки лежит 3 части растительного масла к 1 части уксуса или другой кислоты, например, лимонного сока или сока лайма. На этой основе можно экспериментировать с добавлением других ингредиентов:

Бальзамический уксус. Отлично подходит к средиземноморским салатам и запеченным овощам.

Яблочный уксус. Особенно хорош в салатах, в которых есть фрукты.

Уксус на хересе. Хорош с сырами с сильным вкусом - попробуйте в салате с козьим сыром.

Свежий цитрусовый сок. Лимонный сок прекрасно подходит для салата с зеленым салатом (рокет) и пармезаном, или попробуйте лайм с лапшой.

Рисовый уксус. Используйте 3 части уксуса к 1 части масла. Смешайте его с 1 ч. л. тертого имбиря, одним очищенным от семян чили и 2 ст. л. кориандра - прекрасно подходит к макаронным салатам.

Масло из грецких орехов и из фундука с их приятным ореховым вкусом и ароматом особенно хороши для салатов с голубым сыром. Но использовать их нужно очень умеренно, так что перемешивайте их пополам с подсолнечным маслом.

Кунжутное масло отлично для салатов с восточным уклоном. Оно также хорошо для тунца и курицы.

Используйте оливковое масло (extra virgin) для фруктовых средиземноморских заправок. Оно намного ароматнее, чем подсолнечное масло.

Для приятной чесночной заправки заверните половину головки чеснока в фольгу и запеките ее в духовке при 200 градусах в течение 20 мин. Добавьте мякоть в классическую заправку и оставьте на ночь, чтобы заправка настоялась.

Травы быстро и просто придают заправкам аромат. Мягкие травы, как петрушка, эстрагон или базилик лучше таких жестких, как розмарин и тимьян. Свежий базилик идеален с помидорами, мята - в греческом салате, кориандр - с креветками.

Добавьте щепотку сахара или чайную ложку меда, если вы не хотите слишком кислую заправку. Попробуйте добавить ароматизированный уксус, порезанные сушеные помидоры, мелко порезанные каперсы или тертую цитрусовую цедру или замените часть растительного масла сметаной, крем фреш или сливками.

, если вы не хотите слишком кислую заправку. Попробуйте добавить ароматизированный уксус, порезанные сушеные помидоры, мелко порезанные каперсы или тертую цитрусовую цедру или замените часть растительного масла сметаной, крем фреш или сливками. Взбейте вместе 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. белого винного уксуса и 1-2 ч. л. горчицы. Это простая основа, приготовив которую, можно легко экспериментировать.

Рецепты

Салат из сыра с оливками

100 г сыра, 1 яблоко, 1 шт. лука репчатого, 10-12 консервированных зеленых оливок без косточек, 1/2 длиннозерного стакана риса, 1 столовая ложка 6% уксуса (желательно - винного), 3-4 столовых ложки нежирной сметаны, соль по вкусу.

Отварить рис, остудить, натереть на крупной терке твердый сыр, очистить яблоко и вырезать сердцевину, после чего нарезать яблоко маленькими кубиками, мелко нашинковать луковицу, оливки разрезать вдоль на 4 части, все ингредиенты соединить, посолить, добавить уксус и сметану, перемешать.

Салат «Пестрый»

200 г сыра Гауда, 2 стручка сладкого перца, 100 г консервированных шампиньонов, 2 яблока, 1 апельсин, для соуса: 1 бутылка йогурта, 2 ч. ложки меда, 1/2 ч. ложки горчицы, 2 ст. ложки лимонного сока.

Очистить от кожицы и сердцевины яблоки, нарезать их кубиками вместе с сыром, добавить шампиньоны, нарезать кольцами перец (удалить сердцевину), дольки апельсина разрезать поперёк, из горчицы, меда, йогурта и сока лимона сделать соус, заправить им салат и тщательно перемешать.

Винегрет из морской капусты

3 клубня картофеля, 2 моркови, 2 соленых огурца, 1 свекла, 1 луковица, 1 банка консервированной морской капусты, 5 столовых ложек растительного масла, 1 чайная ложка 3% -ного уксуса, зелень петрушки и укропа, перец и соль по вкусу.

Картофель вымыть, отварить в мундире, остудить, очистить от кожицы и нарезать кубиками. Свеклу вымыть, отварить, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Морковь вымыть, отварить, остудить, очистить и нарезать небольшими кубиками или соломкой. Огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками. Лук очистить, вымыть и нарезать маленькими кубиками. Зелень укропа вымыть, просушить и мелко нарубить. Все смешать, добавить консервированную морскую капусту, посолить, поперчить, заправить растительным маслом с добавлением уксуса. Готовый винегрет перед подачей к столу украсить веточками петрушки.

Сырный рулет

500 г любого твердого жирного (желательно острого) сыра. Начинка: ветчина, консервированная морковь, огурцы, болгарский перец, консервированный горошек, зелень (укроп, лук, петрушка и т.п.), маринованные грибы, маринованная кукуруза, лук, цветная капуста, сливочного масла, хрен, майонез, соль, немного черного перца (в общем, все, что есть в холодильнике).

Сыр поместить в целлофановый пакет, завязать. Опустить пакет с сыром в кипяток, отварив, таким образом, сыр в подсоленной воде до мягкого состояния (близкого к плавленому). Вынуть из воды и, не вынимая сыр из целлофана, раскатать скалкой до состояния толстого большого блина (если сыр будет слишком толстым - не поместится начинка, а если слишком тонким - рулет будет иметь надрывы).

Количество продукта далее определяется на глаз. Приготовить начинку. Начинку пропитать смесью небольшого количества сливочного масла, растертого с хреном, майонезом, солью, добавить немного черного перца (для остроты). Массу взбить до однородного состояния. Вынуть сыр из целлофана и выложить на еще горячий сыр пропитанную начинку, завернуть в виде рулета. Рулет завернуть в пергаментную бумагу и сверху обвязать нитками, чтобы не раскрылся. Положить на 1 сутки в холодильник. Через сутки вынуть, порезать на относительно тонкие - примерно 1 -2 см толщиной - кружки.

«Рафаэлло» к пиву

Сырок - «Дружба» (или «Лето») - ЗАМОРОЗИТЬ в морозилке. Крабовые палочки - тоже заморозить. Орешки - арахис или любые другие. Чеснок и майонез

Достать из морозилки сырок - натереть на крупной терке. Добавить майонез и немного давленого чеснока. Достать крабовые палочки и тоже натереть на мелкой терке - стружку положить на плоскую тарелку. Берем чайной ложкой сырную смесь, запихиваем туда один орешек, скатываем шарик и обкатываем его в стружке крабовых палочек. Готовые «Рафаэллки» сложить на тарелку и до подачи на стол лучше держать просто в холодильнике.

Жаркое из свинины

Ингредиенты (на 12 порций): 2,5 кг свинины для жаркого, соль, перец 10-12 гвоздик, 2 ст. л. острой горчицы, 2 ст. л. меда, апельсин

Предварительно нагреть духовку до температуры 200 градусов. Вымыть и обсушить мясо. Надрезать крест-накрест шкурку. Натереть мясо солью и перцем. Нашпиговать жаркое гвоздикой и запекать в духовке около 2 1/2 часа. Примерно через 30 минут влить немного горячей воды. Несколько раз поливать выделяющимся соком. Перемешать горчицу с медом. Несколько раз смазать мясо этой смесью в последние 20 минут приготовления. Перед тем как нарезать, оставить жаркое примерно на 15 минут. Апельсин вымыть, обсушить и нарезать дольками. Разложить по тарелкам жаркое с апельсином и, по желанию, подавать с зеленым салатом.

Картофель печеный с разными начинками

Разогреть духовку до 200 гр. Картофель вымыть и обсушить салфеткой. Натереть каждую картофелину оливковым маслом и посыпать солью - это сделает кожуру хрустящей. Поместить картофель на противень и запекать полтора часа или до полной готовности. Чтобы проверить, готова ли она, слегка сожмите картофелину - она должна чувствоваться мягкой. Запекать лучше в фольге, обернув каждую картофелину. Вынуть из духовки и сделать в каждой картофелине глубокий крестообразный разрез. Подавать картофель с наполнителями в небольших пиалах.

Начинка из ветчины:

100 мл сметаны, 100 мл нежирного творога, 50 гр. мелко порезанной ветчины (лучше копченной), 1 ст.л. сливок с добавлением хрена, 50 гр. лука-порея.

Начинка из креветок:

100 мл сметаны, 100 мл нежирного творога, 1 ст. л. соуса Чили, 250 гр. мелко порезанных креветок, 1 ст.л. мелко резаного укропа.

Начинка из сыра:

100 мл сметаны, 100 мл нежирного творога, 50 гр. размятого или натертого голубого датского сыра, щепотка мускатного ореха или 0,5ч.л. паприки, или 1 зубчик чеснока.

Сыр и бекон:

Поджарить 250 г копченого бекона на гриле пока он не станет хрустящим. Порезать на небольшие кусочки. Смешать 250 г сливочного сыра с 6 мелко порезанными перьями зеленого лука, половиной бекона, приправить. Остальным беконом украсить блюдо.

Один из самых вкусных наполнителей:

Ложка сметаны + ложка красной икры.

Десерт «Мешочек Деда Мороза»

Для «мешочка»: мука - 1 стакан, молоко - 1,5 стакана, яйцо - 1 шт., сода - 1/4 ч. л., уксус - 1ч. л., 3/4 ст. ложки растительного масла, стебельки мяты, соль. Для начинки: яблоко, груша, апельсин - по 1 шт., клубника - 1/2 стакана, киви - 1 шт., сахар - 2 ст. л., сливочное масло - 2 ст. л., немного ванилина, жирные сливки - 1/2 стакана, сахарная пудра - 2 ст. л.

Яйцо, соль, сахар и холодное молоко хорошо смешайте и взбейте слегка миксером. Всыпьте муку, размешайте до однородной массы. Залейте уксусом соду, влейте в тесто и размешайте. Выпекайте на сковороде блинчики. Вымойте фрукты и ягоды, дайте хорошо стечь воде. Очистите от кожуры яблоки, грушу и киви, нарежьте вместе с клубникой мелко. Растопите на сковороде сливочное масло и выложите фрукты. Тушите 2-3 минуты, посыпьте сахаром и ванилином. Теперь выложите на каждый блинчик небольшое количество начинки, а сам блинчик соберите вверху и завяжите стебельками мяты (предварительно окуните ее в кипяток, чтобы она стала более эластичной) так, чтобы получился «мешочек». Положите на тарелку. Взбейте сливки, полейте на мешочек и вокруг него, затем посыпьте сахарной пудрой.

Ребенок за праздничным столом

Редкие дети чинно сидят за праздничными столами. Но, если случилось так, что ребенка непременно нужно посадить вместе с взрослыми, лучше сразу продумать, как сделать, чтобы он не переел тяжелой пищи. Вспомним очевидную истину: ребенок любит красивую пищу, которую легко брать руками. Если вы поставите перед ним тарелку с многослойным салатом и блюдо с овощным ассорти, украшенным разноцветными шпажками, нетрудно догадаться, чем он заинтересуется. Яркие овощи: морковку, брокколи и цветную капусту, а также отварное мясо накалываем на шпажки – можно сделать сборные «шашлычки» из нескольких кусочков. Детям традиционно нравится канапе: подсушенные ломтики хлеба украшаем овощами, зеленью и нежирным сыром. Например, можно положить на хлеб кружок из огурца, воткнуть в центр зубочистку и нанизать на нее пластик сыра в виде паруса, сделать фаршированные помидоры.

Если вас пригласили в гости, следите, чтобы добрые бабушки или заботливые хозяйки не предлагали ребенку попробовать все подряд. Правила приема пищи для детей не отличаются от взрослых правил: разделяем горячее и холодное, выпечке и сладостям отводим отдельное время. Заранее придумайте, чем вы будете кормить ребенка в первые дни после новогоднего праздника. Вспомните, что в магазинах в это время пустота. Ни в коем случае не предлагайте ребенку остатки вчерашнего пиршества. Для ребенка вчерашняя еда – это блюдо, населенное вредными микроорганизмами, пустой балласт. Каких блюд нужно остерегаться однозначно: овощных, заправленных майонезом или сметаной, а также с добавлением грибов.