Кетогенная диета: как работает и почему можно не всем

Задумались о стройной фигуре и летних нарядах? Существует немало диет и типов питания, направленных на похудение. Кетогенная диета — одна из них, но подходит она далеко не всем. Расскажем подробно, каковы принципы и преимущества кетодиеты. Кому может помочь, а кому навредить?

Что лежит в основе кетодиеты?

Изначально кетодиета была разработана в качестве лечебного питания при некоторых заболеваниях/состояниях: эпилепсия у детей, защита мозга от старения и других. Однако кетогенная диета оказалась эффективной также и в борьбе с лишним весом.

Принцип: потребление углеводов минимально, доля жиров повышается, количество белков умеренное (ниже рассмотрим варианты).

Что происходит при кетодиете?

Обычно источником энергии для работы наших клеток выступают углеводы, но при их недостаточном потреблении организм вынужден «переключиться» на «добычу» альтернативной энергии из жиров (из них синтезируются кетоны).

При питании по принципам кетогенной диеты накопленный ранее жир поступает в печень, где преобразуется в кетоновые тела, используемые организмом в качестве энергии вместо глюкозы (человек худеет).

Обычно содержание кетоновых тел в крови у здорового человека небольшое (синтезируются в норме), но при кетогенной диете их уровень умеренно повышается — развивается пищевой кетоз (углеводное голодание клеток).

Пищевой кетоз и кетоацидоз — разные состояния. Кетоацидоз обусловлен нарушением обмена углеводов из-за нехватки инсулина, что угрожает жизни и требует медицинской помощи.

Пищевого кетоза можно добиться и несколькими днями голодовки — отсюда принцип разгрузочных дней. Способ может негативно сказаться на работе органов и тканей, к нему следует подходить с осторожностью. Кетодиета, напротив, позволяет минимизировать возможные нежелательные последствия вследствие недостатка углеводов и перестройки обмена веществ.

Основные виды кетогенной диеты

Дает возможность выбрать наиболее оптимальный вариант в зависимости от поставленных задач и целей.

* Стандартная/классическая: обычно включает 70-75% жиров, 20% белков и 5-10% углеводов (возможны вариации). Наиболее приемлемый вариант для людей, желающих похудеть и не занимающихся профессиональным спортом. Рекомендуются умеренные физические нагрузки: фитнес, пилатес, плавание и др.

* С высоким содержанием белка: 60% жиров, 35% белков и 5% углеводов. Подходит для спортсменов и людей с ожирением на начальном этапе (в последующем — переходом на классический вариант). Повышает физическую работоспособность и способствует наращиванию мышечной массы.

* Циклическая и целевая предназначена для спортсменов и бодибилдеров.

* Противоопухолевая: ограничение углеводов до 12 г в день, но эффективность пока не доказана до конца (ведутся исследования).

Наиболее изучены классическая и высокобелковая варианты кетодиеты. Информация, приведенная ниже, в основном относится к стандартной кетогенной диете.

Кому можно соблюдать кетогенную диету

Относительно здоровым людям, у которых нет противопоказаний, особенно медицинских.

Парадокс заключается в том, что течение некоторых заболеваний и общее самочувствие на кетодиете может улучшаться. Однако подход должен быть индивидуальным (с учетом течения болезни, осложнений, общего самочувствия) и под врачебным наблюдением.

Состояния, при которых допускается питание по принципам кетодиеты

* Детская и взрослая эпилепсия (считается, что кетоны оказывают противосудорожное действие).

* Инсулинорезистентность: снижается чувствительность тканей к инсулину — клетки не получают достаточного количества глюкозы. Приводит к повышению в крови как уровня инсулина, так и сахара. На кетодиете эти показатели нормализуются.

* Метаболический синдром: сочетание висцерального (внутреннего) ожирения, инсулинорезистентности, повышенного уровня холестерина в крови, нарушения обмена углеводов и артериальной гипертензии. Кетодиета способствует похудению, снижению уровня холестерина и нормализации обмена углеводов.

* Некоторые исследования показывают, что кетогенная диета может использоваться при сахарном диабете 2-го типа с хорошими результатами.

На заметку! Положительное влияние кетодиеты на течение некоторых болезней и улучшение общего самочувствия отмечается как ученными, так и самими пациентами. Однако пока эта информация не подтверждена достоверными научными данными и долгосрочное влияние такого типа питания на организм не до конца выяснено. Работы в этом направлении ведутся — проводятся клинические исследования.

Кому нельзя на кетодиету

При кетодиете существенно повышается нагрузка на организм, поэтому то, что одним принесет пользу, другим может нанести вред.

Состояния и заболевания, при которых от кетодиеты следует воздержаться

* Беременность и период грудного вскармливания.

* Сахарный диабет 1-го типа (высок риск резкого снижения уровня сахара в крови).

* Расстройства менструального цикла.

* Заболевания печени (цирроз, ожирение печени, гепатит, синдром Жильбера).

* Заболевания щитовидной железы.

* Недостаток веса.

* Желчекаменная болезнь, удаленный желчный пузырь.

* Камни в почках.

* Подагра.

* Период любого острого заболевания.

* Расстройства пищевого поведения.

* Заболевания желудочно-кишечного тракта (после консультации с лечащим врачом).

Польза кетодиеты

Кетодиета довольно далека от сбалансированного и здорового питания, но все-же может оказывать положительные эффекты.

* Резкое снижение в рационе углеводов запускает другой путь получения энергии, что не позволяет откладывать жиры «про запас» — способствует похудению.

* Высококалорийная пища насыщает организм — чувство голода не выражено, что помогает избежать срывов.

* Сытость наступает от небольшого количества еды и длится дольше.

* Нет перекусов, в условиях углеводного голодания уровень инсулина нормализуется — нет скачков сахаров (чувство голода меньше).

* Ряд исследований показали, что кетогенная диета способна улучшить состав микрофлоры кишечника и течение некоторых заболеваний.

Вред кетогенной диеты

Несбалансированное питание лежит в основе негативного влияния на организм.

* Снижение в рационе доли овощей и фруктов может привести к недостатку витаминов и минералов.

* Из-за нехватки клетчатки/растительных волокон возможны запоры, ухудшение пищеварения и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

* Перевес рациона питания в сторону жиров повышает риск развития атеросклероза и образования камней в почках.

* Возможно обезвоживание и появление запаха ацетона изо рта (рекомендуется обильное питье).

* Головокружения, головные боли и слабость, плохое самочувствие, апатия/раздражительность — клеткам не хватает глюкозы. Обычно состояния возникают на начальном этапе, но иногда они довольно выражены, что становится причиной отказа от кетодиеты.

* Повышенное содержание в рационе жиров/белков увеличивает нагрузку на печень и организм в целом.

* Страдают органы, использующие в качестве энергии только глюкозу: хрусталик глаза, эпителий сосудов и кишечника, корковое вещество почек, эритроциты.

Кетогенное меню: правила подбора продуктов

Перечень продуктов для кетодиеты поможет составить индивидуальный план питания.

Что можно употреблять — продукты, которые ускоряют кетоз

Богаты мононенасыщенными жирными кислотами, жирами Омега-3 и Омега-6: — масла (оливковое, кокосовое); — кедровые орешки, миндаль, фисташки; — тыквенные и подсолнечные семечки; — сало; — жирные молочные продукты: творог (12-23%), сливочное масло, сметана (более 20%), сливки, сыры. Богаты белками: — мясо птицы, говядина и свинина, баранина; — яйца; — субпродукты (печень, язык, почки); — морская рыба и морепродукты; — яйца.

Низкоуглеводные овощи

Богаты клетчаткой: зелёная стручковая фасоль, капуста цветная и белокочанная, сельдерей, брокколи, листовой салат, лук и чеснок, огурцы, редис, грибы.

Низкоуглеводные фрукты и ягоды

Употребляются изредка и в небольших количествах: дыня, ежевика, малина, смородина, клубника, вишня, черника, слива и авокадо (богат жирами, можно чаще).

Рекомендуется воздержаться — тормозят выработку кетонов

Фрукты, богатые сахарами: бананы, виноград, манго, яблоки, апельсины, мандарины, ананасы, апельсины. Фруктовые соки и сиропы. Корнеплоды с высоким содержанием сахара и крахмала: морковь, батат, картофель и свекла. Мясо промышленной обработки (консервы, колбасы, сосиски) и обезжиренные молочные продукты, Продукты, содержащие муку белых сортов пшеницы и сахар, сладкие напитки, вино, пиво, ликер. Масла: подсолнечное, кукурузное, арахисовое и соевое (медленно преобразуются в кетоны).

Кетодиета — довольно экстремальный вид питания. Прежде чем вы примете решение следовать принципам кетогенной диеты, да и во время самого процесса консультируйтесь с лечащим врачом.

Главное — худейте, не нанося вреда своему здоровью!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения