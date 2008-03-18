Весна! Хотим мы быть стройнее!

Телеканал "Россия" представляет новый уникальный проект, аналогов которому пока нет на нашем телевидении. На примере реальных историй участников программа призвана научить россиян правильно питаться и ценить свое здоровье.

Ни для кого не секрет, что в нашем мире "худых и стройных" быть слишком крупным плохо. Люди с избыточным весом, безусловно, страдают - как от несовершенства своей внешности, так и от внутренних переживаний. Но парадокс заключается в том, что они сами довели себя до такого состояния.

Участники проекта - люди с лишним весом. Это обычные женщины и мужчины, которые не побоялись признаться в своей проблеме. В течение восьми недель герои программы, строго следуя советам диетолога, посещают клинику, проходят определенные процедуры и занимаются спортом. На глазах телезрителей участники будут менять стиль своего питания и… преображаться!

Среди гостей студии - известные люди, редакторы журналов, врачи. Ведущая: Фекла Толстая, Главный диетолог проекта: Марианна Трифонова.

Сейчас участники проекта «Ты - то, что ты ешь» заметно похудели. Что за диеты им помогли?

Врач-диетолог Марианна Трифонова: Курс каждого участника длился 8 недель. Прежде чем давать рекомендации, мы проводили тест на пищевую непереносимость. Старались подобрать для каждого диету, при которой ему не пришлось бы «ломать» себя, употребляя нелюбимые блюда. За три часа до сна все участники проекта выпивали по стакану обезжиренного кефира.

Диета-победитель

Результат: минус 31 кг за 5 месяцев (участница не ограничилась сроком в 8 недель).

Исключить: фастфуд, вареную колбасу, сырокопченую грудинку, маринованные овощи, белый хлеб, майонез, сгущенку, жирные молочные продукты (сырковую массу, молоко, сливки), алкоголь, сахар, соль.

1-й день

Завтрак: отварная рыба, 100 г обезжиренного творога, 100 г ягод, зеленый чай.

Обед: салат из спаржи, редиса и огурца, тушеные грибы с укропом.

Полдник: 250 г фруктов.

Ужин: отварная курица, зеленый салат, яблоко.

2-й день

Завтрак: гречневая каша, 100 г обезжиренного творога или йогурта, 1 киви.

Обед: салат из огурцов с растительным маслом и укропом, отварная рыба.

Полдник: 2 яблока.

Ужин: отварное мясо, овощной суп-пюре, листья салата.

3-й день

Завтрак: перловка на воде, яблоко, стакан смородины, зеленый чай.

Обед: салат из огурцов и обезжиренного йогурта, отварная чечевица с луком.

Полдник: 2 киви.

Ужин: суп из кабачков, овощное рагу, яблоко

4-й день

Завтрак: отварная рыба, 100 г обезжиренного творога, чай, яблоко.

Обед: куриная грудка, салат из овощей с укропом.

Полдник: стакан черной смородины.

Ужин: чечевица с луком, тушеные овощи, 2 яблока.

5-й день

Завтрак: перловая каша со смородиной, 100 г обезжиренного йогурта.

Обед: салат из овощей с оливковым маслом и лимонным соком.

Полдник: 2 яблока.

Ужин: отварное мясо, овощи на гриле.

6-й день

Завтрак: макароны из твердых сортов пщеницы, грибы тушеные, зеленый чай.

Обед: овощное ассорти со спаржей, 250 г отварной или запеченной рыбы.

Полдник: киви, яблоко.

Ужин: овощное рагу, куриная грудка, зеленый салат с редисом.

7-й день

Завтрак: ржаные хлебцы, 100 г отварной рыбы, 100 г обезжиренного йогурта или творога, взбитого с ягодами.

Обед: салат из овощей, тушеные кабачки, 200 г куриной грудки.

Полдник: 300 г арбуза.

Ужин: суп из грибов, спаржа, стакан черной смородины.

Диета для вегетарианцев

Результат: минус 20 кг за 2 месяца.

Исключить: сахар, мясо, птицу.

Ограничить: соль (1/2 ч. л. в день).

1-й день

Завтрак: 100 г отварных креветок, 100 г обезжиренного творога, 100 г ягод, зеленый чай.

Обед: редис, макароны с грибами, растительным маслом и укропом.

Полдник: 250 г фруктов.

Ужин: судак, запеченный с кабачком, зеленый салат, яблоко.

2-й день

Завтрак: отварная рыба, 100 г обезжиренного творога, 1 киви.

Обед: салат из огурцов, листьев салата с растительным маслом и укропом, 200 г макарон.

Полдник: 2 яблока.

Ужин: овощной суп-пюре, листья салата.

3-й день

Завтрак: гречка на воде, яблоко, стакан смородины, зеленый чай.

Обед: салат из огурцов и обезжиренного йогурта, вареная чечевица с луком.

Полдник: 2 киви.

Ужин: суп из морепродуктов, овощное рагу, яблоко.

4-й день

Завтрак: печеный картофель, 100 г обезжиренного творога, чай, яблоко.

Обед: отварная рыба и 200 г креветок, салат из овощей с укропом.

Полдник: стакан черной смородины.

Ужин: гречневая каша, тушеные овощи, 2 яблока.

5-й день

Завтрак: перловая каша со смородиной, 100 г нежирного йогурта.

Обед: салат из овощей с оливковым маслом и лимонным соком.

Полдник: 2 яблока.

Ужин: суп из шпината с креветками, овощи на гриле.

6-й день

Завтрак: ржаные хлебцы - 2 штуки, зелень, 100 г творога, зеленый чай.

Обед: овощное ассорти (обязательно спаржа), 250 г отварной или запеченной рыбы.

Полдник: киви, яблоко.

Ужин: овощное рагу, тушеные грибы, зеленый салат С редисом.

7-й день

Завтрак: 100 г обезжиренного йогурта или творога, взбитого с ягодами.

Обед: салат из овощей, тушеные кабачки.

Полдник: 300 г фруктов.

Ужин: 250 г отварных креветок, спаржа, стакан клюквы.

Диета для семейных пар

Результат: жена - минус 15 кг, муж - минус 10 кг за 2 месяца.

1-й день

Завтрак: отварное мясо, 100 г обезжиренного творога, 100 г ягод, зеленый чай.

Обед: редис, макароны с грибами и укропом.

Ужин: судак с кабачком, зеленый салат, яблоко.

2-й день

Завтрак: отварная рыба, 100 г творога, 1 киви.

Обед: салат из огурцов с укропом, отварная телятина.

Ужин: овощной суп-пюре, куриная грудка, салат.

3-й день

Завтрак: гречка, яблоко, смородина, зеленый чай.

Обед, салат из огурцов с йогуртом, вареная чечевица.

Ужин: суп из морепродуктов, овощное рагу, яблоко.

4-й день

Завтрак: печеный картофель, творог, чай, яблоко.

Обед: отварная рыба, 200 г креветок, салат из овощей с укропом.

Ужин: куриная грудка, тушеные овощи, 2 яблока.

5-й день

Завтрак: перловая каша со смородиной, йогурт.

Обед: салат из овощей с оливковым маслом.

Ужин: суп из шпината с креветками, овощи на гриле.

6-й день

Завтрак: 200 г говядины, зелень, творог, зеленый чай.

Обед: овощное ассорти, 250 г запеченной рыбы.

Ужин: овощное рагу, тушеные грибы, зеленый салат с редисом.

7-й день

Завтрак: 100 г йогурта, взбитого с ягодами.

Обед: салат из овощей, тушеные кабачки, 200 г куриной грудки.