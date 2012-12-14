Экспресс диеты, или Как быстро похудеть к Новому Году?

Когда путь к желаемому силуэту преграждают несколько лишних килограммов, на подмогу приходят экспресс диеты - незаменимые помощники в борьбе с ненавистными «пятью кг»! Быстрых диет очень много, но, к сожалению, большинство из них вместе с маленькими «несовершенствами» могут прибрать к рукам и наше хорошее самочувствие. В этой статье мы разберем самые популярные и эффективные диеты, отсечем вредные и послушаем мнение диетологов.

Начнем, пожалуй, с диет, которые пусть и не обещают модельную фигуру через 10 дней, но зато точно избавят нас от 2-3 кг и при этом проведут генеральную чистку организма перед праздниками!

Правильные экспресс диеты

Если вас не пугают монодиеты, и вы сможете продержаться неделю на одном продукте, то следующая диета вам будет интересна!

Диета «7 дней с гречей»

Срок: 7 дней.

Вес: минус 3-4 кг.

Как видно из названия, в течение семи дней потребляется только греча, причем не вареная, а запаренная горячей водой с вечера. В течение дня её можно съесть сколько угодно, но запивать можно лишь 1 л кефира жирностью 1%. Чтобы не сорваться с диеты, в рацион можно ежедневно включать на выбор 1 ложку меда, 1 яблоко, капустный салат, зелень. Зеленый чай и воду можно пить в неограниченном количестве.

Мнение диетологов: В данной диете очень правильная рекомендация - обильное питье и включение в рацион продуктов ради вкусового разнообразия. Любая монодиета тяжела в психологическом плане и такие маленькие отступления помогают избежать сильного стресса. Греча – крупа сытная и полезная, поэтому «голодной» диету не назовешь. А из-за того, что допустимый объем съедаемого в диете не прописан – количество потерянных килограммов будет всецело зависеть от дисциплины худеющего. Греча может помочь в чистке организма, это дополнительный бонус диеты, особенно для тех, кто редко потребляет свежие овощи и фрукты. Главным риском моно диеты является развитие аллергической реакции на продукт, поэтому людям, склонным к аллергии, лучше выбрать более разнообразную по составу диету.

Рекомендация ю-мам: Диета подойдет тем, кто любит гречу, не страдает аллергией, и не стремиться кардинально похудеть.

Если же монодиеты по каким-то причинам вас не радуют, а похудеть хочется, то диетологи предлагают кефирную диету, она более разнообразна по составу!

Диета «Кефирная»

Срок: 9 дней.

Вес: минус 3-6 кг.

Суть данной диеты заключается в том, что каждые 3 дня меняется рацион, но одно остается неизменным – каждый день выпивается 1,5 л кефира. Помимо кефира, в первые 3 дня можно съесть 200 г риса, в следующие 3 дня – белое куриное мясо, а завершают диету 3 яблочных дня. Исключаются соль и любые приправы, разрешается обильное питье.

Мнение диетологов: Чем хороша данная диета – она сбалансирована, т.е. содержит в себе углеводы, белки и клетчатку. Если нет аллергии на молочное и проблем с кишечником, то диета поможет: и с лишними килограммами справится, и здоровью не навредит, а скорее улучшит работу кишечника, выведет шлаки, разгрузит организм. Самое главное - кефир выбирайте не очень жирный, но и обезжиренный продукт тоже не подходит для диеты. Если же присутствует негативная реакция кишечника на кефир или его совмещение с другими продуктами (проблемы со стулом, вздутие живота), то лучше выбрать другую экспресс диету.

Рекомендация ю-мам: Диету можно сократить до 6 дней и яблочный этап сделать вторым. Эффект будет хорошим, а стресса гораздо меньше.

Если кефир не относится к списку ваших любимых продуктов, то возможно вы любите суп?

Диета для любителей вареного лука или «Противная»

Срок: 7 дней.

Вес: минус 5-6 кг.

Основным продуктом этой диеты является лук, а вернее суп, с большим количеством разваренного лука и добавлением капусты, болгарского перца и сельдерея. Помимо супа ежедневный рацион обогащается на выбор: печеным картофелем (200 г), вареным рисом (200 г), зелеными овощами (200 г), вареной говядиной (200 г), яблоками (1,5 кг). Исключаются соль и сахар. Воду и зеленый чай можно пить в неограниченном количестве.

Мнение диетологов: Большой плюс диеты – её разнообразный состав, неделю можно продержаться без вреда для нервов и здоровья. Однако большое количество лука, богатого фитонцидами, может раздражать желудок, клетчатка в разваренных овощах будет в нерабочем состоянии и обилие супа может быть небезопасно для больных панкреотитом. Ловушка этой диеты – неограниченный объем порций супа, этим можно легко растянуть желудок и тогда диета спровоцирует усиление аппетита, а следом – увеличение веса.

Рекомендация ю-мам: Не разваривать овощи, не объедаться супом (есть часто, но мало) и частично заменить лук другими овощами, например, капустой брокколи.

Если же первые три диеты вам не понравились – то не проходите мимо следующей диеты! Всем известна классическая японская диета на 14 дней, но существует еще и экспресс вариант этой диеты!

Диета «Мини японская»

Срок: 7 дней.

Вес: минус 3-5 кг.

В 1, 3, 6 дни на завтрак подается только черный не сладкий кофе. Во 2, 4 и 7дни – к кофе добавляется целый кусочек ржаного хлеба, ну а 5-й день обойдется без кофе на завтрак, он заменяется салатом из моркови с маслом.

Обеды весьма разнообразны: в 1-й день – это 2 вареных яйца и салат из моркови, во 2-й день съешьте грамм 200 отварной или жареной рыбки и капустный салат на растительном масле, на 3-й день придется пить сырое яйцо и заедать его салатом из моркови, 4-й день вас побалует только жареным кабачком, зато на 5-й день можно вареную рыбку с томатным соком. Если у вас еще осталось желание продолжать, то 6-й день – это праздник «живота», ведь можно съесть половину курицы с салатом из моркови или капусты, ну а завершит обеденное меню вареная говядина и фрукты на 7-й день!

Ужины тоже радуют своим составом: в 1-й день – это рыба, во 2-й день – говядина и кефир, в 3-й – только яблочки (это разгрузочный день диеты), зато 4-й день обещает быть сытным, ведь можно и говядину, и яйцо, и салатик из капусты. Вечером 5-го дня опять придется обойтись одними яблоками, а на 6-й день салатом из моркови и вареными яйцами, зато на ужин 7-го дня можно выбрать меню из любого дня диеты.

Мнение диетологов: С одной стороны, эта диета самая сложная по составу, с другой стороны – самая разнообразная и более-менее сбалансированная по белкам, жирам, углеводам и жидкости. Слабое место диеты — скудный завтрак, который однозначно отменяет мероприятия, предполагающие серьезные энергозатраты. Эффективность диеты зависит от множества факторов: величины порций, жирности продуктов, способа приготовления рыбы и мяса.

Рекомендация ю-мам: Лучше «усилить» завтрак за счет обеда и ужина и установить четкий объем порций. Если не знаете, сколько вам надо съесть, чтобы похудеть – просто делите объем желаемой порции пополам!

К каким диетам лучше не прибегать?

Диетологи весьма критичны относительно большинства экспресс диет, потому как «ударное» похудение это всегда стресс для организма, но есть диеты, прибегать к которым врачи настоятельно не рекомендуют. Давайте поговорим о нескольких популярных!

Следующие 4 диеты подходят лишь самым мужественным и экстремальным экспериментаторам!

Диета «Голодная»

Срок: 4 дня.

Вес: минус 4 кг.

Название диеты говорит само за себя, ведь придется в прямом смысле 4 дня голодать. Рацион весьма скуден, зато есть все шансы почистить организм за счет обильного питья. Итак, диета начинается сразу жестко – только свежие овощные и фруктовые соки, причем не более 1,5 л в день. Если первый день прошел гладко, то на 2-й день можно только 1,5 л кефира и 500 г творога, но не сразу! Их нужно разбить на 5 порций и есть каждые 2,5 – 3 часа. Третий день - «зеленый», ведь можно только 1,5 кг листового салата, заправленного двумя столовыми ложками оливкового масла. Если вы еще не обессилили от трех дней зверства надо собой, то завершает диету «сочный» день, т.е. сок, сок и еще раз сок! Все 4 дня вода и зеленый чай разрешены без каких-либо ограничений.

Мнение диетологов: В этой диете чередуются один за другим разгрузочные дни, каждый из которых не полноценен по составу. Вес начнет уходить за счет воды и мышц, к этому прибавится слабость, а кефирно-творожный день «ударит» по поджелудочной железе. Диета не очень конкретная – непонятно, какие фрукты использовать, сколько % жирности должно быть в молочных продуктах. Дни сока усугубляются еще и тем, что сок вызывает чувство голода и раздражает стенки желудка. А салатный день может закончиться диареей, т.к. попавший ранее в кишечник творог переваривается медленно и он может «встретиться» там с салатом.

Рекомендация ю-мам: Рацион этой диеты хорош для разгрузочных дней, для этого её и будем использовать.

Диета «Коктейль из сырых желтков и мёда»

Срок: 2 дня.

Вес: минус 1-3 кг.

Помните, когда вы в последний раз наслаждались вкусом сырых куриных яиц? Нет? У вас есть шанс целых два дня посвятить этому! Не пугайтесь, подсластит «пилюлю» мёд!

Итак, в 1-й день на завтрак можно съесть смесь из 2-х сырых желтков и 1 чайной ложки мёда. На обед опять съедаем эту смесь, но в прикуску можно ломтик сыра. На ужин вновь чашка яично-медовой смеси, но уже с куриным бульоном, ломтиком сыра и фруктами…Смешивать, но не взбалтывать! J

Если рассудок не пересилил стремление к экспериментам над собой, то переходим ко 2-му дню диеты. На завтрак к смеси из яиц и меда добавьте кусочек хлеба грубого помола, на обед - 150 г отварной рыбы, 100 г. капусты или шпината, а на ужин - 90 г сыра и ломтик хлеба грубого помола.

Мнение диетологов: Казалось бы, смесь яичного желтка с медом содержит огромное количество витаминов и минеральных веществ, а также необходимые белки и углеводы, что важно в условиях ограниченного питания, но как воспримет организм эту «яичную» атаку – большой вопрос, особенно, учитывая их сомнительное качество и большое количество (6 желтков в день!). Эта короткая диета может закончиться долгими проблемами с поджелудочной железой. Во всем остальном она ничем от остальных не отличается.

Рекомендация ю-мам: Без яичных желтков и мёда эта диета стандартная и очень «голодная», её можно разнообразить любыми низкокалорийными продуктами, например, нежирным творогом на завтрак и приготовленными на пару овощами и рыбой на обед или ужин.

Диета «Белковая, или много мяса не бывает»

Срок: 5 дней.

Вес: минус 5 кг.

Эта диета разрешает животные белки и запрещает всё остальное. Совсем. Из того не многого, что можно, нужно распланировать свой рацион, например, сало на завтрак, а колбасу на ужин. Причем и сочетание продуктов, и их количество остается на усмотрение худеющего.

Мнение диетологов: Белковая диета лишает нас основного источника энергии – углеводов. Организм срочно начинает сам искать источники энергии, но не в жировых тканях (именно на это и рассчитывают худеющие), а в мышечных. В результате фигура заметно «плывет» и дрябнет, а уровень холестерина в крови повышается. Распространенные последствия этой диеты - общее плохое самочувствие, неприятное послевкусие, кожные высыпания, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Потребляя такое количество мяса, важно не забывать про обильное питье, т.к. много «тяжелой» пищи – серьёзное испытание для почек. Для профилактики запоров в меню должна присутствовать свежая клетчатка.

Рекомендация ю-мам: Можно использовать данную систему для разгрузочного дня, но при условии употребления только нежирной рыбы (белой) или мяса (кролик, индейка) вкупе с овощами и зеленью.

Диета «Сладкая»

Срок: 5 дней.

Вес: минус 7-10 кг.

Если сладкоежки уже потирают ладошки, читая про эту диету – то зря! В день можно не более 80 гр. черного шоколада и 2 чашки кофе без сахара с обезжиренным молоком. И всё.

Мнение диетологов: Несмотря на то, что данная диета не имеет дефицита сахара, который нужен организму, она может пагубно сказаться на здоровье печени, а шоколад вкупе с кофе может спровоцировать резкий подъем артериального давления. Гипертоникам она противопоказана. Диета настолько скудна по составу, что организм испытает сильный стресс, что потом компенсируется резким набором веса. Вес снижается в большей степени за счет потери жидкости в организме, тем самым есть риск получить обезвоживание. А также резкая потеря хотя бы семи килограммов очень пагубно отразится на тонусе кожи.

Рекомендация ю-мам: Наслаждаться и далее вкусом шоколада и забыть про эту диету!

Когда отражение в зеркале не радует, и вы решили срочно похудеть, то следующие полезные советы помогут пройти этот путь с наименьшими потерями для самочувствия и наибольшими для килограммов!

В помощь худеющим:

· Любая экспресс-диета возможна лишь при хорошем самочувствии. Если вы находитесь в стрессовой ситуации, состоянии переутомления, недосыпа, больны, то диета не для вас.

· Ищите себе компанию экспресс худеющих, доказано, что в команде единомышленников результаты гораздо лучше.

· Любая диета сопровождается обильным питьем, но не стоит злоупотреблять зеленым чаем, он повышает артериальное давление, пейте чистую воду, не менее 1,5 л в день. Большинство диет рассчитано на потерю жидкости, а соответственно и объемов, но, «выйдя» из такой диеты, всё почти сразу возвращается обратно.

· «Входить» в диету нужно правильно. За 1-2 дня до начала – снижается количество потребляемых калорий и соли вдвое, исключаются все вредные для фигуры продукты.

· «Выходить» из диеты нужно плавно, по аналогии с подготовкой к диете. Нельзя сразу жадно накидываться на газированную воду и бутерброды, даже если очень хочется, это в вас говорит стресс. Если «вход», сама диета и «выход» из неё организованы верно, то стресс снижен максимально, а соответственно, и риск набрать все потерянные килограммы тоже.

Нет преград на пути женщины к красоте, особенно, когда впереди заветный корпоративный вечер или званый ужин! Помните, что праздничный образ – это не только идеально сидящее на вас платье, но и энергичность, здоровый румянец и отличное настроение!

