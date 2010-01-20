Есть такая страна - Япония, где женщины почти не страдают от ожирения, живут дольше чем жительницы других стран, редко болеют и при этом едят, ни в чем себя не ограничивая. Один из секретов японского здоровья и долголетия - кухня - вкусная, здоровая, заряжающая энергией и отличным настроением.

Удивительно, но источником создания японской кухни, какой мы ее знаем, стала нехватка продовольствия. Скудность растительного и животного мира Страны восходящего солнца приучили его жителей благоговейно относиться к повседневной пище, скромным кушаньям они старались придать максимально эстетичный вид. Нехватка топлива заставила японцев делать упор на сыроедение, а хлеба здесь не знали еще несколько десятилетий назад. Датой рождения японской кухни считается момент, когда японцы стали возделывать рис. По легенде, он был принесен в Японию в посохе из тростника божеством риса Инари-сама. Случилось это 2500 лет назад. Рис был всем: пищей и деньгами. Вожди племен хранили его в специальных амбарах - окура. Даже сейчас в Японии Министерство финансов называется Окура-сё, то есть министерство амбаров.

Для большинства европейцев японская еда - это суши и роллы. Суши действительно одно из самых любимых блюд в Японии, но помимо него существует масса другой еды. Японцы страстные эпикурейцы. Ни в одной стране мира так не развита культура питания. Еда здесь повсюду. Причем самого высшего качества. У японцев культ свежести. Это основа основ приготовления любого блюда. Продукты должны быть либо с грядки, либо еще теплыми. Японские супермаркеты - это храмы свежести. На пакетах с мясом, рыбой или овощами с точностью до получаса указаны время и день упаковки. В японской кулинарной культуре почти нет замороженных продуктов и консервантов. Актер, сценарист и режиссер Дональд Ричи писал: «удивительная свежесть японской кухни привлекает внимание, как шепот среди криков. Открывается подлинный вид и вкус продуктов. Их предлагают и едят практически сырыми, ничто не готовится слишком долго. Наслаждаешься почти естественным вкусом пищи». В основе всего многообразия японской кухни лежит десять принципов, которые и делают ее самым полезным способом питания на земле.

1. Рыба

Японцы помешаны на рыбе. Ее едят на завтрак, обед и ужин. Ее кладут на рисовые шарики, внутрь рисовых шариков, едят сырой, копченой, запеченной, обжаренной, тушеной с приправами и просто так. Но среди тунцов, угрей и форелей у японцев есть любимая рыба - лосось и они придумали массу способов его приготовления. Это стейки из лосося, маринованная в уксусе кожа лосося, лососевая икра, малосольные почки лосося и многое другое. Страсть японцев к рыбе зародилась в VII веке, когда император - буддист издал указ запрещающий убивать и есть любого, кто бегает по земле. Императорский указ действовал двенадцать столетий, что с лихвой хватило, чтобы изменить вкусовые предпочтения нации. Зато теперь Япония потребляет около десяти процентов мирового производства рыбы, хотя на ее территории проживает всего два процента населения земли. При этом исследователи всего мира отмечают, что благодаря содержащимся в рыбе жирным кислотам омега-3 существенно снижается риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнью Альцгеймера, ревматического артрита и некоторых форм рака.

2. Овощи

Среднестатистическая японка знает об овощах все. Она прекрасно разбирается в достоинствах и сортах лука, баклажанов, перца, помидоров, свеклы, бата и репы. Жители страны восходящего солнца обожают овощи. Особенно популярны смеси, приготовленные на пару, тушеные на рапсовом масле, состоящие из красного перца, зеленого горошка, цуккини, баклажанов, белого лука, нэги, кинзы и конечно же риса. Не надо забывать про грибы сиитаке. Мелко нашинкованные, они служат великолепным дополнением к прозрачному супу. Кабачок хорош натертым с корнем имбиря и не забудь про травы: сисо, мицуба и мойога. Японки постоянно готовят своим детям еду с водорослями, которые богаты витамином С, клетчаткой, калием и йодом. Основанная на овощах, насыщенных витаминами и минералами, японская кухня отличается низким содержанием калорий и не дает повода для переедания.

3. Рис

Япония - это бесконечный рисовый пир, который длится вот уже 1 300 лет. С рисом у японцев существует почти мистическая связь. Рисовым полям были посвящены картины и стихи. Долгое время рис был основной валютой страны. Рис - обязательный участник японского стола и постоянный спутник японца. Из рисовых зерен японцы готовят ритуальные и праздничные блюда, повседневную пищу, масло, уксус, саке. И наконец рис - незаменимый источник полезных углеводов. Японцы любят круглый, белый рис, потому что он долго жуется, немного вязкий и пышный. Зернышки должны держаться вместе, но не склеиваться. Самый популярный сорт риса - «косихикари», слегка сладковатый. По случаю торжеств японские хозяйки готовят моти. Рис долго толкут, пока не получат однородную, тягучую массу из которой лепят квадратные пирожки.

Рис - это основа высокоуглеводной диеты благодаря которой японские женщины бьют все рекорды долгожительства. Исследования показали, что люди, которые едят продукты с высоким содержанием углеводов не страдают лишним весом. К тому же в рисе почти нет соли, отсутствуют насыщенные жиры и холестерин.

4. Соя

Для японца немыслимо прожить день и не съесть блюдо из низкокалорийной, нежирной, богатой протеинами сои. В основном ее едят в виде супа мисо, кусочков тофу, соевого соуса или сброженных бобов натто. Творог тофу попал в Японию из Китая, около тысячи лет назад, быстро став любимым лакомством дзен буддистских священников. Мисо - обжареная паста из бобов с зерном пшеницы или ячменя тоже родом из Китая. Специалисты считают, что высокое потребление соевых продуктов в Японии служит причиной здоровья и долголетия японской нации.

5. Лапша

Еще один эмигрант на японской кухне - лапша. Прибывшая в Японию из Китая вместе с буддизмом лапша быстро завоевала сердца и желудки жителей страны восходящего солнца. Правда в семнадцатом веке соба (лапша) считалась едой низшего сословия. В начале восемнадцатого столетия стали появляться хорошо оборудованные ресторанчики, которые привлекли в свои стены богатых горожан. В 1818 веке в Эдо было более 3 тысяч ресторанчиков предлагающих собу. Разновидностей лапши много и ее предпочтения зависят от региона. Так на юге и западе от Токио, в Киото и Осаке, любят тягучую, белую лапшу-удон, сделанную из пшеничной муки, а токийцам нравится тонкая, коричневая лапша, которую делают из смеси гречневой и пшеничной муки.

6. Чай

Зеленый чай - это символ Японии. А чайная церемония - эссенция дзен буддизма, процесс, который совершенствовался на протяжении пятисот лет. Дзен буддийский монах по имени Эйсаи привез чай в Японию из Китая в XII веке. Вскоре японская знать устраивала дегустации, где можно было встретить сотни разновидностей этого напитка. Связь чая с едой укрепилась с появлением каисэки рери - особых блюд, сопровождающих чайную церемонию. Монах, который завез этот напиток в Китай, писал, что «чай - это секрет долголетия. На горных склонах он расправляет свои листья, словно душа земли».

7. Монастырская кухня

Апофеозом здоровой кухни является стопроцентно вегетарианский стиль, или содзин рери - храмовая кухня, которую дзен буддистские священники практиковали в Японии на протяжении восьмисот лет. Основной смысл содзин рери - еда должна способствовать духовному росту. Ничего нельзя выбрасывать. Допускаются только маленькие порции простых растительных продуктов. Типичный обед - это тушеный дайкон, с нарезанным пореем и соусом мисо. В седзин нашло свое отражение священное для буддистов число пять. Пять способов приготовления (сырым, на пару, на гриле, отварные, просто жареные), пять цветов (зеленый, желтый, красный, белый, черный), пять вкусов (сладкий, острый, горький, кислый, соленый) и пять фраз, которые монахи должны произносить перед трапезой:

* Я думаю о труде благодаря которому я могу поесть

* Я думаю о собственном несовершенстве и о том, заслужил ли я эту еду

* Пусть мое сознание освободится от предпочтений и жадности

* Пусть эта пища дарует мне исцеление и сохранит здоровье

* Пусть эта пища поможет мне в моем совершенстве.

8. Завтрак

Японки знают, что такое завтрак с большим зарядом энергии, но без булочек и блинчиков. Типичная утренняя трапеза - это зеленый чай, чашка вареного риса, суп-мисо с тофу и луком, маленьких листочков водорослей нори, омлет и кусочек копченого лосося. В Японии завтрак - это самая главная и самая обильная трапеза дня.

9. Десерты

Японки обожают сладости, они без ума от шоколада, мороженого, выпечки и пирожных. Однако в отличии от Запада, десерты они едят гораздо реже и в малых количествах.

10. Правильное отношение к питанию

Японки не изнуряют себя голоданием и не терроризируют свой организм различными диетами. Их рацион и способ питания почти не меняется на протяжении всей жизни.

Резко менять свой режим питания не нужно. Но вот некоторые советы все же могут оказаться небесполезными. Что касается экзотических ингредиентов, то они давным -давно обосновались на полках российских супермаркетов.

Источник: Аргументы и факты