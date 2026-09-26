Современные методы контрацепции. Разговор с экспертом

26 сентября - Всемирный день контрацепции.

В настоящее время методов контрацепции достаточно много, но чтобы выбрать подходящий, нужно обязательно проконсультироваться с гинекологом.

Здоровой женщине не нужно сдавать «панель гормонов», чтобы врач смог назначить контрацептив. Выбор метода начинается не с анализов, а с разговора и оценки факторов риска.

Врач уточняет возраст, наличие мигрени с аурой, курение, эпизоды тромбозов, артериальную гипертензию, заболевания печени, сердечно-сосудистые заболевания, прием лекарственных препаратов и другие состояния, которые могут влиять на безопасность метода. Для комбинированных гормональных контрацептивов принципиально важно измерить артериальное давление и окружность талии.

Чтобы избежать нежелательной беременности используют:

Комбинированные гормональные препараты, которые содержан эстроген и прогестин. Это – таблетки (комбинированные оральные контрацептивы или КОКи), пластыри и вагинальные кольца.

Исключительно прогестиновые контрацептивы. Это - внутриматочные спирали (ВМС), подкожные импланты и таблетки.

Презервативы. Плюс которых ещё в том, что они защищают от инфекций, передающихся половым путём.

Изображение New Africa/Shutterstock/FOTODOM.

Механизмы действия контрацептивов следующие:

– внутриматочные системы сгущают слизь в шейке матки, что мешает сперматозоидам добраться до яйцеклетки, подавляют рост эндометрии и служат барьером;

– комбинированные, подкожные (импланты) и прогестиновые контрацептивы подавляют овуляцию;

– презервативы – барьерный способ защиты.

Противозачаточные таблетки рекомендованы для очень дисциплинированных женщин, которые не забывают про их ежедневный приём.

Пластыри необходимо менять 1 раз в неделю в течение 3 недель, затем делать паузу на 1 неделю.

Вагинальные кольца ставят на 3 недели, затем делают паузу на 1 неделю.

Импланты вводят на 3 года, а вот внутриматочная спираль «работает» 5-8 лет.

Кормление грудью, метод лактационной аменореи, некоторые гинекологи тоже рекомендуют в качестве контрацепции. Этот метод может быть эффективным только при одновременном соблюдении сразу трёх условий:

Ребёнку меньше 6 месяцев.

Ребёнок находится на полном или почти полном грудном вскармливании с частыми кормлениями днем и ночью.

Менструации после родов еще не возобновились.

Важно помнить! Овуляция может произойти до первой менструации. Поэтому женщина может забеременеть еще до того, как увидит первое послеродовое кровотечение.

Существуют и мужские методы контрацепции, например, вазэктомия.

ВОЗ рекомендует, чтобы между беременностями прошло 2 года для полного восстановления женщины, особенно если применялось кесарево сечение.

Обязательно ли увеличится масса тела во время приёма контрацептивов?

Это один из самых распространенных мифов в гинекологии. Для большинства современных гормональных методов убедительной причинно-следственной связи со значительным набором веса не установлено.

Иногда на гормональной контрацепции возможен побочный эффект в виде повышения аппетита и стимуляции центра голода. Также 2-3 кг можно «набрать» из-за того, что некоторые препараты «задерживают воду», что приводит к отёкам.

Есть ли связь между использованием контрацептивов и онкологическими заболеваниями?

У науки нет однозначного ответа. Здесь важно не впадать ни в одну из крайностей: говорить «таблетки вызывают рак груди» неправильно, но и утверждать, что гормональная контрацепция никак не связана с риском, тоже нельзя.

Исследования показывают небольшое (на 12%) увеличение относительного риска рака молочной железы у женщин, которые в настоящее время используют или недавно использовали гормональную контрацепцию.

При этом риск снижается после прекращения приема и в дальнейшем возвращается к исходному уровню.

Для конкретной женщины гораздо важнее абсолютный риск и ее исходная ситуация: возраст, семейный анамнез, наличие заболеваний молочной железы, личная история рака и конкретный вид контрацепции. И есть важный момент: гормональная контрацепция одновременно связана со снижением риска некоторых других видов рака, поэтому оценивать ее влияние только через призму рака молочной железы некорректно.

В последнее время стало очень популярно покупать внутриматочные спирали за границей из-за более низкой цены. Поставят ли такую ВМС в России?

Внутриматочные спирали зарегистрированы в России в реестре лекарственных средств, поэтому привозить из-за рубежа ВМС можно.

Чтобы быть уверенным в покупке на 100%, перед поездкой за рубеж необходимо выбрать подходящую систему вместе с врачом. В аптеке нужно убедиться в целостности упаковки и сроке годности.

И, конечно, установка ВМС должна проводиться медицинским специалистом.

Как женщина должна понять, что необходимости в контрацепции уже нет?

Менопауза констатируется, когда прошёл 1 год после последней менструации. Но, чтобы убедиться, что менопауза наступила, женщина должна посетить гинеколога.

В перечне обследований будет УЗИ органов малого таза, анализ крови на гормоны ФСГ и эстрадиол.

Изображение fast-stock/Shutterstock/FOTODOM.

Если женщина готовится стать мамой. Беременность наступит сразу после отмены контрацептивов?

Да, овуляция может вернуться в первом же цикле. Поэтому важно сначала провести все обследования, пропить необходимые витамины, получить консультации специалистов и только потом отменять контрацепцию.

Какой оптимальный возраст для рождения первого ребенка?

Если говорить именно о биологии, женская фертильность постепенно снижается с возрастом, причем после 35 лет это снижение становится более заметным.

Одновременно увеличиваются риски некоторых осложнений беременности и хромосомных нарушений. Поэтому, если женщина точно знает, что хочет биологических детей, я советую учитывать репродуктивный возраст в своих долгосрочных планах, но не жить в режиме постоянной тревоги из-за цифры в паспорте.

Возраст мужчины тоже имеет значение, просто влияние возраста на мужскую фертильность в среднем менее выражено и развивается иначе. С возрастом могут ухудшаться некоторые показатели спермы, увеличиваться количество новых мутаций в сперматозоидах и некоторые репродуктивные риски.

Американское сообщество репродукции рекомендует обсуждать с парами возраст отца 40 лет и старше как один из факторов репродуктивного риска. При этом абсолютный риск для конкретного ребенка остается невысоким, поэтому речь идет не о запрете на позднее отцовство, а о грамотном информировании. Поэтому главный совет женщинам - не искать «идеальный возраст», а планировать репродуктивную жизнь осознанно и помнить, что биологическое время у женщины ограничено сильнее, чем принято думать.

Спасибо за развернутые ответы врачу-акушеру-гинекологу клиники «УГМК-Здоровье» Янчук Валерии Семёновне.

Напоминаем, что каждая женщина должна посещать гинеколога не реже, чем 1 раз в год.

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