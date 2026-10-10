Как справиться с депрессией

В преддверии Дня психического здоровья Юмама задала психиатру медицинкого центра Novi Станисилаву Фрейдину вопросы, которые мы чаще всего стесняемся задать или не знаем, у кого спросить.

- Как оставаться в наше время спокойным на фоне тревожных новостей со всех сторон?

-Тревога в ответ на тревожные новости - это нормальная реакция психики, но её «дозу» можно регулировать. Проверяйте новости один-два раза в день в отведённое время, отключите push-уведомления, не читайте ленты на ночь. Оставьте два-три источника, которым Вы доверяете вместо бесконечного скроллинга. Смещайте внимание на то, что зависит от вас: сон, еда, движение, время с близкими. Если тревога неделями мешает спать, работать и радоваться - это повод для консультации специалиста.

- Существует ли осенняя депрессия? И правда, что депрессии чаще весной и осенью, чем летом и зимой?

- Да, в медицине есть понятие «сезонное аффективное расстройство» - депрессия, связанная с сокращением светового дня. И статистика это подтверждает: обострения депрессий действительно несколько чаще случаются в межсезонье (весной и осенью). Меняется освещённость, сбивается сон, падает активность. Но важно: депрессия может начаться в любой месяц года. Сезон - это лишь один из множества провоцирующих факторов, а не причина, и списывать всё «на осень» опасно.

- Как понять, что у тебя депрессия?

- Три главных признака: подавленное настроение, потеря интереса и удовольствия от того, что раньше радовало, и постоянная усталость. Если это держится больше двух недель и мешает жить, то речь уже не про «плохое настроение». Часто добавляются нарушения сна и аппетита, чувство вины, трудности с концентрацией, мрачные мысли. Один грустный вечер - это еще не депрессия. Две недели «не своей» жизни - повод обратиться к специалисту и разобраться.

- Как понять момент, когда обращаться к врачу, а не покупать афобазол?

- К врачу уже пора, если состояние длится больше двух недель, мешает работать и общаться, заботиться о детях. А если появились мысли, что жить не хочется - идти нужно не откладывая. Афобазол - мягкое безрецептурное средство от лёгкой тревоги, депрессию он не лечит. Главная опасность самолечения - не сама таблетка, а потерянное время: нелеченая депрессия углубляется и в последующем хуже поддаётся терапии.

- Правда ли, что продажи антидепрессантов растут?

- По данным аптечной аналитики, продажи антидепрессантов в России растут седьмой год подряд, и за это время продажи увеличились примерно в четыре раза. Это значит не только то, что «людям стало хуже», но и то, что обращаться за помощью стало менее стыдно - а это хорошая новость. Важно помнить: антидепрессанты подбирает врач, курс длится месяцами, и резко бросать приём нельзя - самовольная отмена часто возвращает симптомы сильнее прежнего.

- Как поднимать настроение, если это не депрессия?

- Работают простые вещи: сон по 7–8 часов, дневной свет и хотя бы полчаса движения в день - это настоящие «антидепрессанты» здорового мозга. Планируйте маленькие удовольствия на каждый день, а не «когда-нибудь потом». Общайтесь с приятными людьми, сократите алкоголь и бесконечный скроллинг. Если вы всё это делаете, а пустота не уходит две недели и дольше - стоит провериться у специалиста, не депрессия ли это.

- Существует мнение, что поход к психологу можно заменить общением с друзьями. Так ли это?

- Друзья - это поддержка, и она бесценна. Но это не одно и то же. Друг устаёт, советует из собственного опыта и не может быть объективным. Психолог, врач - это профессионал, он работает конфиденциально, без оценок, с методами, эффективность которых доказана исследованиями. Лучше всего они работают вместе (поддержка друзей и профессиональная помощь).

- В чём разница между психологом и психотерапевтом? И как понять, к кому обращаться?

- Психиатр - это врач, он ставит диагноз и назначает лекарства. Психотерапевт в России - тоже врач, может сочетать лекарства и психотерапию. Психолог - специалист с высшим психологическим образованием, он ведёт психотерапию, но препараты не назначает. Если состояние тяжёлое - не можете встать с кровати, не спите, «тёмные» мысли, то идите к психиатру. При депрессии лучший результат даёт работа в связке: врач подбирает лечение, психолог или психотерапевт помогает перестроить мышление и привычки.

- Последний вопрос не о депрессии. Как понять границы нормы: где индивидуальность, а где уже проблемы со здоровьем?

- Норма очень широка. Простой ориентир: состояние становится проблемой, когда оно длится долго (недели, месяцы), причиняет страдание или мешает жить, работать, учиться, общаться, радоваться, заботиться о близких. Индивидуальность не мешает ни вам, ни окружающим. Болезнь разрушает. Сомневаетесь - это уже повод для консультации. И отдельно про детей: если ребёнок говорит, что ему плохо, то верьте ему. Дети редко выдумывают душевную боль, а фраза «пройдёт, не капризничай» учит их молчать.