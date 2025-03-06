Кандидозная инфекция (молочница). Как с ней справиться?
Кандидоз или кандидозная инфекция — заболевание, вызываемое грибами рода Candidа, которые способны поражать слизистые оболочки, внутренние органы и кожу.
Встречается как среди детей, так и среди взрослых (и мужчин, и женщин). Однако наиболее часто с этим недугом сталкиваются женщины в виде поражения слизистой вульвы и влагалища — развивается кандидозный вульвовагинит.
Поговорим обо всем по порядку…
Знакомимся с терминологией — для понимания происходящих процессов
Наш организм не стерилен, в норме его населяют различные микроорганизмы, мирно уживающиеся друг с другом и образующие некие ассоциации между собой.
* Нормальная микробиота или микрофлора — сообщество микроорганизмов, способных сосуществовать на каком-то определенном участке/локусе или в среде (влагалище, коже, полости рта, моче и т.д.), не вызывая развитие заболевания.
* Микробиом человека — разнообразие и совокупность ВСЕХ микробов (бактерий, вирусов, грибов), обитающих в организме человека как внутри (внутренние органы, желудочно-кишечный тракт и др.), так и снаружи (кожа, слизистые оболочки). Состав нормального микробиома меняется под влиянием различных факторов: болезней, приема лекарственных препаратов, стресса и др.
* Условно-патогенная микрофлора — компоненты (микроорганизмы) собственной нормальной микробиоты. Их количество в норме небольшое, но под воздействием тех или иных факторов они могут размножаться и приводить к различным недугам.
Кто ты, гриб рода Candida?
* Относится условно-патогенным микроорганизмам и входит в состав нормальной микробиоты желудочно-кишечного тракта (особенно, толстого кишечника).
* Имеет свои физиологические области обитания: слизистая полости рта, кишечника и влагалища у женщин.
* Принимает участие в защите кишечника, влагалища и полости рта от заселения различными болезнетворными микроорганизмами.
Candida в обычных условиях не оказывает негативного влияния и не требует лечения. Однако по разным причинам Candida начинает размножаться: формируется дисбаланс между микробами в микробиоте обитания и развивается заболевание.
Кандидозная инфекция: актуальность проблемы на современном этапе
Кандидоз вызывается Candida albicans (преобладает) и Candida non-albicans (15-20%). Среди пациентов с нормальным иммунным ответом грибковые поражения обусловлены C.albicans в 20% случаях, среди больных с хроническими заболеваниями — 80-90%.
Однако все чаще и чаще встречаются смешанные вульвовагинальные инфекции (грибы+бактерии и/или вирусы), лечение которых традиционными методами не всегда эффективно — лежит в основе рецидивов (повторных эпизодов обострения) после, казалось бы, успешного лечения.
Ситуация обусловлена нарушением совместной работы защитных механизмов микробиоты и нашего организма (иммуноглобулинов, эпителия, слизи и др.), которые в норме предотвращают заселение «плохих» микроорганизмов и избыточный рост условно-патогенной микрофлоры. Слаженность работы систем защиты зависит от активности как местного, так и общего иммунитета, но существует причины, приводящие к их дисбалансу (экология, образ жизни, жёсткие диеты/голодания, потребление в избытке углеводов и др.).
Наиболее часто встречающиеся формы и «маски» кандидоза
1. Кандидоз кожи проявляется покраснением, отеком, эрозиями, мокнутием, зудом. Поражения располагаются на ягодицах, промежности, внутренней поверхности бедер, кожных складках (подмышками, под молочными железами у женщин). Местные противогрибковые препараты эффективны и приводят к быстрому выздоровлению, но, если возникает рецидив, следует подумать о том, что кожное грибковое поражение — проявление иных недугов (кандидоза кишечника, сахарного диабета и др.).
2. При кандидозе кишечника:
— имеет место диарея, связанная с приемом антибиотиков, раздражение кишечника и симптомы пищевой непереносимости (вздутие, запор/диарея, головная боль и др.).
— снижается активность иммунной системы и развиваются аллергические реакции;
— возможно инициация развития рака глотки и, по некоторым данным, — рака кишечника (Candida вызывает воспаление и подавляет иммунитет).
3. Вульвовагинаьный кандидоз (ВВК) или урогенитальный кандидоз (УГК) — частая причина обращений женщин за медицинской помощью. Проявления: раздражение, дискомфорт, зуд, жжение в области влагалища/вульвы, болезненность при половом контакте и мочеиспускании, творожистые выделения из влагалища (симптомы, как правило, обостряются перед началом менструации).
Урогенитальный кандидоз: особенности течения, диагностики и терапии
По статистике, 75-80% женщин на разных жизненных этапах сталкиваются хотя бы с одним эпизодом молочницы, около 30-40 % из них страдают от рецидивов ВВК или смешанных вульвовагинальных инфекций.
Роль микробиоты влагалища
Нормальная флора влагалища представлена в основном лактобактериями, вырабатывающими бактериоцины (белки с антимикробной активностью), молочную кислоту и перекись водорода — они формируют защитные механизмы, не позволяющие размножаться чужеродным и условно-патогенным микроорганизмам.
Предрасполагающие факторы ВВК и его рецидивов
* Нарушенный иммунный статус при:
— заболеваниях (ожирении, сахарном диабете, патологиях щитовидной железы, нарушениях местного и/или общего иммунитета, опухолях и др.);
— физиологических состояниях (например, во время беременности).
* Внешние факторы: прием антибиотиков, гормонов, противоопухолевых препаратов и иммунодепрессантов; лучевая терапия; ношение белья из синтетических тканей и/или тесного белья (эффект «парника»); спринцевание; длительное использование гигиенических прокладок, внутриматочных средств, спермицидов и влагалищных диафрагм.
Формы ВВК
* Неосложненный: при нормальном иммунном ответе и до 4-х обострений за последние 12 месяцев;
* Осложненный/рецидивирующий: при нарушенном иммунном статусе и более 4-х эпизодов за последние 12 месяцев;
Диагностика
* Традиционный подход: исследование отделяемого из половых органов под микроскопом и посев влагалищного отделяемого и/или уретры на специальные среды.
* Современный подход: обнаружение фрагментов ДНК-возбудителя методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР-диагностика). Классический метод ПЦР точен и широко используется. Однако для диагностики вульвовагинальных инфекций разработаны тест-системы (real-time PCR), позволяющие быстро в режиме реального времени определять ДНК-возбудителей.
Смешанные вульвовагинальные инфекции: сочетание Candida с другими микроорганизмами
Вызываются:
— инфекциями, передающимися половым путем (трихомонада, хламидия и др.);
— бактериальным вагинозом или анаэробным вагинитом (влагалищные лактобактерии замещаются условно-патогенными микроорганизмами).
Выявление и успешное лечение смешанных процессов затруднено из-за того, что что классическое проявление одной инфекции отвлекает внимание, при этом другая — остается не выявленной.
Направления в терапии
* Единичный эпизод ВВК: местно (вагинально) назначается антимикотический препарат, содержащий: клотримазол, миконазол, бутоконазол или итраконазол.
* При смешанной вульвовагинальной инфекции используются комбинированные препараты, действующие как на грибы рода Candidа, так и на другие возбудители.
* При обнаружении C. non-albicans рекомендован натамицин.
* При рецидивирующем ВВК после успешного лечения обострения, на 2-ом этапе назначается поддерживающая терапия на 6-ть месяцев по одной из схем: вагинально — натамицин или клотримазол 1 раз в неделю, внутрь — флуконазол 1 раз в неделю.
Подходы при рецидивах и смешанных процессах
* После основного лечения рекомендуется использовать препараты, содержащие:
— интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, оказывающий противовирусное, противомикробное и иммуномодулирующее действие;
— живые ацидофильные лактобактерии для восстановления микрофлоры.
* Орошение влагалища лекарственными растворами, обработанными низкочастотным ультразвуком (ультразвуковая кавитация) — способствует подавлению инфекционного процесса в нижнем слое слизистой и успеху в лечении.
Кандидозная инфекция нередко является маркером довольно серьезных патологий, длительно протекающих без проявлений. Следовательно, проблема лежит гораздо глубже, что требует комплексного подхода к диагностике и лечению.