Верхняя одежда на осень 2026

Дорогие девочки, всем привет!

Осень - время, когда утром ты выходишь из дома в прекрасном настроении и лёгком тренче, а уже через десять минут мечтаешь завернуться в одеяло и больше никогда из него не вылезать. Знакомо? Поэтому к выбору верхней одежды мы подходим со всей серьёзностью. Ну или почти. Потому что хочется не только не замерзнуть, но и выглядеть так, чтобы даже в пасмурный день настроение было на высоте.

Ассортимент сейчас такой, что можно подобрать вариант практически под любой стиль, образ жизни и даже внутреннее состояние. Сегодня хочется быть элегантной леди, завтра - расслабленной девочкой из кофейни, а послезавтра - загадочной героиней старого французского кино. И для каждого настроения найдется своя куртка, пальто или шуба.

Давайте разбираться, на что обратить внимание в этом сезоне, с чем всё это носить и как не превратить покупку верхней одежды в очередную попытку решить все проблемы жизни одним пальто.

С меховым воротником

Если хочется добавить образу немного богемности, ретро и ощущения, будто вы только что вышли из красивого фильма, присмотритесь к верхней одежде с меховым воротником.

Это могут быть куртки, пальто, парки, пуховики - всё, на чём нашлось место для пушистой красоты. Мех сразу делает вещь интереснее и визуально дороже. Даже простая куртка приобретает характер, а образ с базовыми джинсами и свитером уже не выглядит так, будто вы просто выбежали за хлебом. Хотя, конечно, за хлебом тоже можно - главное, чтобы булочная соответствовала вашему настроению.

И не думайте, что меховой воротник дружит исключительно с классикой. Да, с прямыми брюками, джинсами, сапогами и платьями он смотрится прекрасно. Но попробуйте надеть такую куртку со спортивными штанами, объёмными кроссовками и простой футболкой. Получится интересная игра на контрасте: немного роскоши, немного расслабленности, никакого ощущения, что вы слишком старались.

С юбками, трикотажными платьями и высокими сапогами тоже будет красиво. А если хочется добавить драматичности, выбирайте тёмную кожу, крупные украшения и объёмный воротник.

У этого тренда есть и ещё одно неоспоримое преимущество. Когда на улице ветер, холод и все прелести осенней погоды, в мех можно буквально спрятать лицо. И тепло, и уютно, и никто не видит, что вы уже мысленно переехали в теплые края. Практичность, которую мы заслужили!

Макси пальто

Для тех, кто хочет укутаться с головы до пят и по возможности не оставлять осеннему ветру ни единого шанса, придумали пальто макси. Длинное, эффектное, почти до щиколоток - в нём сразу появляется ощущение собранности и какой-то кинематографичности.

Особенно красиво смотрятся прямые и слегка свободные модели. Они вытягивают силуэт, создают вертикаль и позволяют надеть под пальто практически всё, что угодно: объёмный свитер, жакет, толстовку или многослойный комплект. Главное - оставить немного свободы для движения, чтобы прогулка не напоминала выход на подиум в слишком узком платье.

С чем носить? Да буквально со всем. С классическими брюками и ботильонами на каблуке - для элегантного настроения. С широкими джинсами и кроссовками - для повседневных дел. С трикотажной юбкой и высокими сапогами - когда хочется женственности. А с объёмными спортивными брюками и уютной обувью, хоть с меховыми тапками для коротких перебежек до машины, - когда на первом месте комфорт.

Отдельное внимание стоит обратить на модели с утеплителем. Такое пальто может стать не только осенней покупкой, но и полноценным участником зимнего гардероба. Особенно если вы не любите пуховики, но и замерзать ради красоты не входило в ваши планы. Единственный нюанс: длина должна быть удобной именно вам. Если вы много ходите пешком, пользуетесь общественным транспортом или часто попадаете под дождь, выбирайте модель, в которой не придется постоянно спасать подол от луж. Мы всё-таки за красивую жизнь, а не за ежедневную стирку.

Бомберы

Бомбер давно перестал быть исключительно спортивной вещью. Теперь он может быть кожаным, замшевым, шерстяным, стеганым, объёмным и даже вполне элегантным. Главное, по чему мы узнаем классический силуэт, - характерная резинка по низу изделия и часто на манжетах.

Модель может быть укороченной или удлинённой, прилегающей или очень свободной. Здесь всё зависит от того, какой эффект хочется получить.

Объёмный бомбер добавляет выразительности верхней части фигуры и может быть особенно полезен, если хочется визуально уравновесить более объёмные бедра. Например, сочетайте его с прямыми брюками, джинсами или юбкой, которая мягко расширяется книзу. Получится гармоничный силуэт с интересным балансом объёмов.

Но самое любопытное начинается, когда мы перестаем воспринимать бомбер исключительно как компанию для джинсов и кроссовок. Попробуйте надеть его поверх летящего платья, добавить высокие сапоги и небольшую сумку. Или сочетать с юбкой макси, тонким трикотажем и ботинками на массивной подошве. Спортивный характер верхней одежды будет интересно контрастировать с женственностью остальных вещей.

Кожаный бомбер отлично смотрится с классическими брюками и лоферами, а шерстяной можно вписать даже в довольно спокойный городской гардероб.

Если хочется немного модного хулиганства, добавьте крупные серьги, яркий шарф или обувь с характером. И ещё один приятный момент: бомбер не требует от вас особого настроения или сложных стилистических решений. Надели, застегнули, пошли. А окружающим можно оставить загадку, сколько времени вы потратили на этот образ.

Дублёнки

Дублёнка - та самая вещь, которая каждый сезон напоминает нам: практичность и красота прекрасно могут жить в одном шкафу. Она теплая, фактурная, хорошо держит форму и выглядит выразительно даже в самом простом комплекте.

Самые универсальные варианты - коричневые, чёрные и бежевые.

Коричневая дубленка особенно хороша, если вам близки природные оттенки, замша, кожа и спокойная палитра. Она прекрасно сочетается с голубым и тёмным денимом, молочными свитерами, шоколадными брюками, серым трикотажем. Получается такая уютная осенняя история, в которой хочется гулять по городу и пить кофе на ходу.

Чёрная модель выглядит более графично и немного дерзко. Её можно носить с кожаными брюками, широкими джинсами, грубыми ботинками, а можно, наоборот, смягчить платьем и изящной обувью. Если любите сочетание женственности и лёгкой драматичности, обратите внимание на дублёнки с объёмными плечами или выразительными лацканами.

Бежевая - отличный вариант для светлых образов. С кремовым трикотажем, белыми джинсами, серыми брюками и обувью в тон она выглядит очень благородно. Правда, в нашей осени светлые вещи иногда требуют чуть больше заботы. Но если душа просит бежевую дубленку, кто мы такие, чтобы ей отказывать?

По фасонам выбор тоже большой: укороченные модели, варианты до середины бедра, объёмные дублёнки с широкими воротниками и более лаконичные силуэты. Короткие хорошо дружат с широкими брюками и юбками, а удлиненные позволяют собирать более вытянутые и спокойные комплекты.

Не ограничивайтесь привычной формулой «дублёнка плюс джинсы». Попробуйте надеть её с трикотажным платьем, юбкой макси или даже с костюмными брюками. И обязательно поиграйте с фактурами: гладкая кожа, мягкая замша, шерсть и плотный трикотаж рядом друг с другом делают образ гораздо интереснее.

Стоячий ворот

Иногда модная вещь не требует сложных объяснений. Она просто удобная, хорошо выглядит и закрывает шею так, что шарф становится необязательным участником гардероба. Вот за это мы и любим пальто и куртки со стоячим воротником.

Такой воротник может быть высоким и объёмным, почти закрывающим нижнюю часть лица, или более лаконичным, аккуратно обрамляющим шею. Встречается он и на строгих пальто, и на минималистичных куртках, и на утеплённых моделях для холодной погоды.

Визуально стоячий воротник добавляет образу собранности и графичности. Особенно хорошо он смотрится с чистыми линиями, прямыми брюками, лаконичными джинсами, высокими сапогами и обувью без лишнего декора.

Если вам нравится минимализм, это вообще находка: не нужно придумывать сложный образ, потому что сама конструкция изделия уже задает нужное настроение.

Но и любительницам романтики не стоит проходить мимо. Представьте пальто со стоячим воротником, длинную юбку, тонкий свитер и небольшую сумку. Получается сдержанно, женственно и без излишней строгости.

К тому же это действительно утилитарный вариант. Воротник защищает от ветра, помогает сохранить тепло и избавляет от необходимости постоянно поправлять шарф. А если он достаточно объёмный, можно спрятать в него подбородок и сделать вид, что вы не мерзнете, а просто задумчиво смотрите вдаль. Осенний драматизм - он такой.

Укороченные пуховики

Привет из двухтысячных! Укороченные пуховики снова напоминают о временах, когда верхняя одежда заканчивалась примерно там, где начинались самые интересные приключения. Сейчас они возвращаются в более разнообразных вариантах: объёмные, спортивные, с высоким воротником, с капюшоном, лаконичные или с акцентными деталями.

Главное преимущество такой модели - удобство. Особенно для тех, кто много передвигается на автомобиле. Длинный пуховик приходится постоянно собирать вокруг себя, а короткая куртка не мешает садиться за руль и выходить из машины. Для активного городского ритма это вполне весомый аргумент.

Носим укороченные пуховики с широкими джинсами, брюками карго, джоггерами и спортивными костюмами. Но можно пойти и в сторону контрастов: юбка макси, трикотажное платье, высокие сапоги или ботинки на массивной подошве. Получится интересный баланс между функциональностью и женственностью.

Обратите внимание на пропорции. Объёмный короткий пуховик хорошо работает с высокой посадкой брюк и юбок, потому что обозначает линию талии и не дробит силуэт слишком резко. А вот если хочется визуально вытянуть фигуру, можно выбрать модель поспокойнее по объёму и поддержать вертикаль длинными брюками или обувью в тон.

И да, девочки, важное объявление: поясницу бережём! Красиво - это прекрасно, но если куртка заканчивается ровно там, где начинается холодный ветер, стоит подумать о высокой посадке брюк, теплом слое под низом или просто о другой модели для долгих прогулок. Для машины - отлично, для двухчасового ожидания автобуса в ноябре - уже вопрос к вашей любви к моде.

Приталенные силуэты

После нескольких сезонов, когда мы дружно привыкали к объёмным курткам и пальто, хочется иногда вспомнить, что у одежды есть и другие формы. Например, приталенные силуэты, которые подчеркивают талию и делают образ более женственным.

Здесь речь не обязательно о вещах, которые плотно облегают фигуру. Часто все решают вытачки, конструкция плеч, форма боковых швов и правильное расположение линии талии. Пальто приобретает чёткий силуэт, а в этом сезоне такую идею можно встретить и в меховых изделиях.

Приталенное пальто прекрасно сочетается с прямыми брюками, юбками миди, платьями и сапогами. Оно может выглядеть очень элегантно даже с простыми джинсами и лаконичной обувью. А если добавить перчатки, структурированную сумку и очки в выразительной оправе, получится образ женщины, у которой, кажется, всё под контролем. Даже прогноз погоды.

С приталенными шубами история ещё интереснее. Мех сам по себе добавляет объёма, поэтому обозначенная талия помогает сделать силуэт более собранным. Особенно эффектно смотрятся модели с выраженной линией плеч и мягким расширением книзу.

Однако не стоит выбирать приталенность только потому, что она обещает подчеркнуть фигуру. Важно, чтобы под верхней одеждой оставалось место для тёплого свитера и чтобы изделие не стесняло движений. Осенью нам нужна возможность спокойно поднять руки, обнять подругу и донести домой все покупки. Желательно за один заход.

На кулиске

Если хочется регулировать силуэт под настроение, обратите внимание на верхнюю одежду на кулиске. По сути, это ещё один способ сделать изделие приталенным, но с приятным бонусом: степень выраженности талии вы выбираете сами.

Кулиска может быть внутренней - тогда силуэт меняется за счёт шнурка внутри изделия. А может располагаться снаружи, с лямками или завязками, которые остаются на виду и становятся дополнительной деталью дизайна. Чаще всего такой прием встречается на парках и куртках, но его можно увидеть и на других видах верхней одежды.

Почему это удачная покупка? Потому что одна и та же куртка может выглядеть совершенно по-разному. Затянули кулиску - получили более женственный силуэт с обозначенной талией. Ослабили - и вот уже расслабленный объёмный вариант, под который удобно надеть толстовку или тёплый свитер.

Сочетать такую верхнюю одежду можно практически со всем повседневным гардеробом. С джоггерами и кроссовками - для активных будней. С прямыми джинсами и ботинками - для прогулок. С брюками-палаццо и аккуратной обувью - для более интересного городского комплекта. А если парка достаточно лаконичная, можно добавить юбку макси и высокие сапоги.

Особенно хороши модели спокойных цветов: хаки, тёмно-синего, чёрного, серого, коричневого. Они не привязаны к одному конкретному сезону и легко вписываются в гардероб на годы вперед. Поэтому качественная парка на кулиске - действительно разумная инвестиция. Конечно, при условии, что она подходит вам по посадке, теплу и образу жизни, а не просто потому, что стилист сказал «надо».

Куртка-кимоно

Восточные мотивы продолжают вдохновлять дизайнеров, и куртки-кимоно снова оказываются в центре внимания. У них узнаваемая конструкция: свободный крой, запах или отсылка к нему, выразительные рукава, иногда пояс.

В зависимости от материала такая вещь может выглядеть расслабленно, драматично или даже очень элегантно.

Для осени особенно интересны объёмные модели - мягкие, словно облачко. В них есть та самая непринуждённость, когда вещь не обтягивает фигуру, но при этом красиво движется и создаёт выразительный силуэт.

Если хочется чего-то необычного вместо привычной куртки, кимоно может стать отличным вариантом.

С чем носить? Здесь хорошо работает принцип контраста объёмов. Если куртка широкая и свободная, попробуйте сочетать её с прямыми джинсами, лаконичными брюками или юбкой, которая не спорит с верхом за внимание. Но если вы любите многослойность и сложные пропорции, можно поэкспериментировать с широкими брюками и объёмной обувью.

Кимоно прекрасно смотрится с однотонными вещами, которые позволяют ему оставаться главным героем образа. А если сама куртка выполнена из интересной ткани, с вышивкой, принтом или фактурным рисунком, лучше не перегружать комплект другими активными деталями.

Для более женственного настроения добавьте сапоги, небольшую сумку и украшения. Для повседневного - кроссовки, джинсы и трикотаж. И не забывайте про пояс: иногда достаточно подчеркнуть им талию, чтобы свободная вещь приобрела совершенно другое настроение. Правда, перед покупкой стоит оценить не только красоту, но и практичность модели. Некоторые куртки-кимоно больше подходят для сухой прохладной погоды, чем для настоящего холода с ветром и дождем. Пусть это будет модная вещь, а не красивый повод мёрзнуть.

Шуба

Кажется, мех в этом сезоне решил, что скромность - совершенно необязательная добродетель. Шубы встречаются во всевозможных вариантах: укороченные и длинные, с коротким или длинным ворсом, с воротником и без, однотонные, цветные, с принтами. В общем, если вещь выглядит так, будто в ней можно эффектно войти в помещение и сразу занять всё пространство, мы берем её на заметку.

Самое приятное, что шуба больше не требует особого повода. Не нужно ждать похода в театр, ресторана или встречи с человеком, на которого особенно хочется произвести впечатление.

Её можно надеть с джинсами, простым свитером и ботинками, с широкими брюками и кроссовками, с трикотажным платьем и сапогами. Даже со спортивным костюмом - если хочется добавить в повседневный комплект немного роскоши и самоиронии.

Укороченные модели отлично сочетаются с широкими брюками и джинсами высокой посадки. Длинные шубы создают эффектную вертикаль и особенно красиво смотрятся с лаконичными комплектами. Модели с длинным ворсом становятся главным акцентом образа, а варианты с коротким мехом выглядят более сдержанно и могут оказаться более универсальными на каждый день.

Отдельная радость - цвет. Если в гардеробе уже есть базовая верхняя одежда, почему бы не присмотреться к цветной шубе? Розовой, голубой, жёлтой, фиолетовой - той, которая заставляет улыбнуться ещё в примерочной.

Можно выбрать и животный принт, если хочется добавить образу характера. Только помним: активный мех уже привлекает много внимания, поэтому остальным вещам необязательно устраивать с ним соревнование.

И ещё один важный момент: шуба не обязана быть натуральной, чтобы выглядеть эффектно. Современные искусственные варианты тоже бывают очень красивыми, фактурными и выразительными. Выбирайте то, что соответствует вашим принципам, бюджету и образу жизни.

Главное правило здесь простое: не берегите шубу исключительно для особенных случаев. Если вы купили красивую вещь, носите её. В конце концов, обычный поход за продуктами тоже может стать поводом почувствовать себя роскошницей. А если кассир посмотрит с интересом - считайте, образ удался.

Девочки, верхняя одежда - это не просто то, что мы надеваем последним слоем перед выходом на улицу. Это большая часть образа, которая задает настроение всему комплекту.

Иногда можно надеть самые обычные джинсы, свитер и ботинки, но стоит добавить интересное пальто, объёмный бомбер или меховую куртку - и образ уже выглядит совсем иначе. Поэтому при выборе ориентируйтесь не только на тренды, но и на собственную жизнь. Если вы каждый день много ходите пешком, вам нужна одна история. Если большую часть времени проводите за рулем - другая. Если любите платья, каблуки и эффектные выходы, не стоит покупать исключительно спортивную парку только потому, что она практичная. И наоборот: если ваш идеальный осенний образ - джоггеры, кроссовки и теплая куртка, не нужно насильно превращать себя в героиню французского кино.

Пусть в гардеробе будет место и для разумной базы, и для вещи, от которой просто радуется сердце. А если этой осенью вам внезапно захочется шубу с длинным ворсом, пальто до щиколоток и куртку-кимоно, то, возможно, это не кризис гардероба. Возможно, это просто осень.

Тепла нам, красивых образов и погоды, в которой хотя бы иногда можно расстегнуть верхнюю одежду, чтобы все увидели, что же там под ней такое прекрасное!