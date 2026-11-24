Дорогие девочки, всем привет!

Кажется, прошло то время, когда модно было ходить без шапки, демонстративно мерзнуть, прятать уши в воротник и делать вид, что мороз - это просто легкий бриз. Теперь мы повзрослели, поумнели и наконец-то признали: держать голову и уши в тепле - это не слабость, а вполне себе стильная стратегия. Тем более что выбор головных уборов сегодня такой, что можно подобрать вариант практически под любой образ, настроение и даже характер.

Хотите быть уютной девочкой в объемной вязаной шапке? Пожалуйста. Загадочной героиней французского кино в меховой панаме? Легко. Или женщиной, которая вышла из дома в шляпе и явно знает что-то, чего не знаем мы? И для этого тоже есть варианты.

Головной убор давно перестал быть просто необходимостью на холодное время года. Теперь это полноценный аксессуар, который может задать настроение всему образу, добавить ему характера или, наоборот, собрать комплект воедино.

Давайте посмотрим, что актуально этой зимой и как все это носить, чтобы было и красиво, и тепло. Потому что красота красотой, а уши у нас одни.

Шапки-бини

Классика из классики.

Если вы не знаете, с чего начать знакомство с зимними головными уборами, или просто хотите одну универсальную шапку на все случаи жизни, присмотритесь к бини.

Она прекрасно сочетается практически со всем: с классическим пальто, объемной шубой, дубленкой, пуховиком, спортивной курткой. И это тот редкий случай, когда можно не слишком долго думать над сочетаниями. Надели - и пошли. Даже если утром на сборы у вас было ровно семь минут, а пять из них вы искали вторую перчатку.

Бини бывают тонкими и плотными, с отворотом и без, объемными и более прилегающими. Здесь важно подобрать не только цвет и фактуру, но и пропорции.

Если у вас объемная верхняя одежда, хорошо смотрятся шапки с достаточным объемом, которые не теряются на фоне большого воротника или капюшона. К лаконичному пальто можно выбрать более аккуратную модель.

Отдельный вопрос - ширина отворота. Широкий отворот визуально добавляет объема в верхней части головы и может стать акцентной деталью. Он хорошо смотрится с более свободными моделями шапок и объемной верхней одеждой. Узкий отворот выглядит спокойнее и лаконичнее, подходит для тех, кто любит минимализм и не хочет дополнительного объема около лица.

Если у вас небольшие черты лица, слишком массивная шапка с огромным отворотом может перетянуть на себя внимание. А если хочется визуально уравновесить объемное пальто или широкие плечи, более выразительная бини вполне справится с этой задачей.

По цветам можно выбирать как базовые оттенки - серый, черный, молочный, шоколадный, так и яркие акценты. Красная, розовая или фиолетовая шапка способна оживить даже самый спокойный комплект. И, кстати, совсем необязательно подбирать ее точно в цвет шарфа или перчаток. Иногда гораздо интереснее, когда аксессуары не близнецы, а хорошие друзья.

Полосатые шапки

Если вы заметили, что полоска в этом сезоне буквально повсюду, то вам не показалось. Она перебралась с джемперов и брюк на головные уборы и теперь уверенно занимает место на наших головах.

Полосатые шапки - один из самых заметных и немного хулиганских аксессуаров сезона. Они могут быть с цветными полосами, контрастными ахроматическими или выполненными в близких оттенках. Черно-белые, серо-молочные, красно-розовые, синие, зеленые - выбор зависит от того, насколько громко вы готовы заявить о себе.

Такая шапка моментально добавляет образу непринужденности. Даже если на вас строгое пальто, классические брюки и аккуратные ботинки, полосатая бини внесет немного иронии и снимет излишнюю серьезность. Получится тот самый эффект, когда вроде бы все элегантно, но не скучно.

Особенно интересно полосатые шапки смотрятся с однотонной верхней одеждой. Черное пальто, широкие джинсы, ботинки и шапка с яркими полосами - готовый городской комплект. Или бежевый пуховик, молочный шарф и полосатая шапка в шоколадно-кремовой гамме. Очень уютно и при этом с характером.

Можно поддержать один из цветов полоски в других аксессуарах: сумке, перчатках или шарфе. Но не стоит собирать весь комплект из одинаковых полосатых вещей. Мы все-таки не собираемся выходить на улицу в качестве навигационной разметки.

Если хочется добавить в зимний гардероб немного игры, но при этом не покупать яркую верхнюю одежду, полосатая шапка - отличный способ. Маленькая деталь, а настроение меняется моментально.

Шапки с «пипкой» и помпоном

Помните шапки с маленькой пипкой на макушке? А может, у кого-то в детстве была модель с большим пушистым помпоном? Так вот, они снова с нами. И, кажется, уходить пока не собираются.

В прошлом сезоне такие шапки довольно быстро завоевали внимание модниц, а теперь уже уверенно поселились в городских гардеробах. Они добавляют образу немного наивности, спортивного настроения и той самой непринужденности, которой иногда так не хватает зимним комплектам.

Модели могут быть с маленькой вязаной пипкой или помпоном. Одни выглядят почти минималистично, другие сразу привлекают внимание. Выбирайте в зависимости от того, насколько выразительный аксессуар вам нужен.

С чем носить? Конечно, с пуховиками, короткими куртками, дубленками и спортивной верхней одеждой. Но интереснее всего такие шапки работают в сочетании с более строгими вещами. Например, длинное классическое пальто, широкие брюки, ботинки и шапка с помпоном. Получается красивый контраст между элегантностью и легкой игривостью.

Можно сочетать их и с меховыми изделиями, но здесь важно не переборщить с объемами. Если у вас уже очень активная шуба с длинным ворсом, лучше выбрать шапку с небольшим помпоном или лаконичной фактурой. А вот с простым пуховиком можно позволить себе более заметную модель.

Главное - не относиться к таким шапкам слишком серьезно. Иногда гардеробу полезно немного пошалить. И если вы давно хотели вернуть себе ощущение беззаботной зимы из детства, вот он, отличный способ.

Теплые панамы

Панамы давно вышли за пределы летнего гардероба. Теперь они утепленные, мягкие, вязаные, шерстяные и даже меховые. И это прекрасная новость для тех, кто любит женственные головные уборы, но не хочет ограничиваться привычными шапками.

Зимняя панама добавляет образу немного ретро-настроения и выглядит очень интересно с классической верхней одеждой. Особенно красиво она сочетается с пальто, дубленками и шубами. Представьте: длинное пальто, высокие сапоги, перчатки и аккуратная панама. Получается такой образ городской героини, которая явно знает, где в этом районе подают самый вкусный кофе.

С пуховиком панама тоже может подружиться, особенно если модель не слишком спортивная и имеет мягкую форму. Здесь хорошо работает игра фактур: гладкая куртка, пушистая или шерстяная панама, объемный шарф.

По цветам можно выбирать спокойную базу: молочный, серый, шоколадный, черный, бежевый. Но если хочется сделать панаму главным акцентом, присмотритесь к насыщенным оттенкам или интересной фактуре.

Важный совет: если выбираете панаму, обязательно примеряйте ее с верхней одеждой. В магазине панама может выглядеть прекрасно, но дома внезапно выяснится, что вместе с вашим пуховиком они напоминают два независимых предмета, случайно встретившихся в одном гардеробе. Нам нужна дружба, а не случайное соседство.

Повязки

Для тех, кто не очень любит шапки, но все-таки хочет сохранить уши в тепле, есть прекрасная альтернатива - повязки.

Они бывают вязаные, шерстяные, кашемировые, меховые, широкие и более лаконичные. Особенно интересны меховые модели. Они добавляют образу немного ретро, женственности и той самой богемной нотки. С пальто, шубой или дубленкой такая повязка выглядит очень эффектно.

Можно собрать комплект с крупными серьгами, очками и перчатками - получится почти кинематографично.

Вязаные повязки более универсальны и подходят для повседневных образов. Их можно носить с пуховиками, куртками, утепленными комбинезонами. Особенно хорошо они смотрятся с объемными шарфами и свитерами, когда хочется сохранить уютное настроение, но не надевать полноценную шапку.

Ушанка

Если хочется максимального уюта, тепла и немного ностальгии, присмотритесь к ушанкам. Они уже давно перестали быть исключительно практичной вещью для суровых морозов и превратились в полноценный модный аксессуар.

Современные модели могут быть меховыми, кожаными, замшевыми, стегаными, с длинными или короткими ушами, которые можно завязать сверху, оставить свободными или закрепить под подбородком. Вариантов много, и каждый задает свое настроение.

Меховая ушанка отлично смотрится с пуховиком, дубленкой и объемной шубой. Особенно эффектно - с лаконичной верхней одеждой, когда головной убор становится главным акцентом.

Кожаные и замшевые модели выглядят более сдержанно и интересно сочетаются с пальто, парками и куртками.

Если хочется современного городского образа, попробуйте ушанку с широкими джинсами, объемным свитером и грубыми ботинками. А если ближе женственность - сочетайте ее с длинным пальто, трикотажным платьем и сапогами. Контраст между немного брутальным головным убором и более изящными вещами всегда смотрится интересно.

В сильные холода ушанка - настоящая палочка-выручалочка. Уши закрыты, затылок в тепле, ветер не страшен. Можно спокойно гулять, не пытаясь одновременно держать шапку на голове и натягивать воротник до самых глаз.

Единственное, с чем стоит быть аккуратнее, - объем. Если ушанка сама по себе очень пушистая и крупная, лучше не перегружать образ еще и огромным шарфом, массивным воротником и чрезмерно объемной верхней одеждой. Хотя если вы любите эффект «я маленькое теплое облако», кто мы такие, чтобы вас останавливать?

Чепчик

Кажется, чепчики окончательно вышли за пределы бабушкиного гардероба и уверенно поселились в современной моде.

В этом сезоне присматриваемся к вязаным моделям, вариантам из мягкого трикотажа и даже пушистым чепчикам. Они красиво обрамляют лицо, закрывают уши и добавляют образу немного романтики.

Носить их можно с пальто, пуховиками, дубленками и объемными шарфами. Особенно интересно чепчик смотрится в сочетании с более грубой верхней одеждой: например, с кожаной курткой или объемным пуховиком. Получается тот самый модный контраст нежности и брутальности.

Выбирая модель, обращайте внимание на посадку: чепчик должен комфортно прилегать к голове, но не слишком обтягивать. А завязки можно оставить свободными или аккуратно завязать под подбородком - здесь уже дело вкуса и градуса кокетства. И да, если в детстве вы не любили завязывать шапки под подбородком, возможно, сейчас самое время пересмотреть свои взгляды.

Капор

Капор - чуть более свободная и мягкая альтернатива балаклаве. Он закрывает голову и шею, но обычно не так плотно облегает лицо. За счет этого выглядит более расслабленно и часто напоминает уютный капюшон, который можно надеть отдельно от верхней одежды.

Вязаные капоры особенно хороши с пальто, дубленками, пуховиками и объемными куртками. Они добавляют образу мягкости и немного романтичного настроения.

Если выбрать модель из пушистой пряжи, получится очень уютный комплект, в котором хочется гулять даже тогда, когда погода явно против вас.

Но главный стилистический прием сезона - носить бейсболку под балаклавой или капором. Да, звучит как модная матрешка, но выглядит действительно интересно. Козырек выглядывает из-под верхнего слоя, добавляя образу спортивности и немного уличной эстетики. Такой прием особенно хорошо работает в casual- и спортивных комплектах. Например, объемный пуховик, широкие брюки, кроссовки, бейсболка и сверху капор. Или куртка-парка, джоггеры и утепленная обувь. Получается многослойно, современно и совсем не скучно. Если хочется попробовать этот прием, выбирайте бейсболку без слишком активного декора, а капор - достаточно свободный, чтобы оба аксессуара комфортно разместились друг с другом.

Шляпы во всех их проявлениях

А теперь немного торжественности. Шляпы - это, конечно, не всегда вариант на каждый день, особенно если ваш обычный маршрут состоит из машины, магазина и школы. Но если хочется произвести вау-эффект, добавить образу характера и выйти за пределы привычных решений, стоит присмотреться.

В этом сезоне можно встретить самые разные формы: широкополые шляпы, пилотки, шляпы-таблетки, котелки. У каждой свой характер и свое настроение.

Широкополая шляпа - для тех, кто любит драму и эффектные силуэты. Она прекрасно смотрится с длинным пальто, шубой, дубленкой, сапогами и крупными очками. В таком комплекте даже обычная прогулка за кофе приобретает некоторую значимость.

Шляпа-таблетка выглядит более ретро и женственно. Ее можно сочетать с пальто по фигуре, меховым воротником, перчатками и аккуратной сумкой. Особенно интересны меховые варианты, в том числе с леопардовым принтом. Да-да, меховые таблетки под леопарда уже замечены в модной повестке.

Для тех, кто считает, что зимний гардероб должен быть немного театральным, это просто подарок. Пилотки и котелки - более специфические модели, но именно в этом их прелесть. Они могут стать тем самым необычным акцентом, который превращает спокойный комплект в запоминающийся образ.

С такими шляпами важно учитывать общую стилистику. Если головной убор уже очень выразительный, не обязательно добавлять еще и активный принт, крупные украшения и сложную верхнюю одежду. Хотя если вы любите максимализм, можно поиграть с этим осознанно.

И главное - шляпа должна хорошо сидеть. Не сползать, не давить и не требовать от вас постоянного контроля. Потому что ходить весь день с рукой на голове, придерживая аксессуар от ветра, - это уже не стиль, а отдельная спортивная дисциплина.

Меховые шапки

Ну и куда же зимой без меха! Меховые шапки - отдельная большая история, которая может быть и очень уютной, и роскошной, и немного ироничной.

Они бывают объемными и компактными, с коротким ворсом и длинным, в натуральных оттенках и ярких цветах. Особенно эффектно смотрятся модели с длинным ворсом. Они сразу добавляют образу объема, фактуры и заметности. Такая шапка может стать главным акцентом даже в самом простом комплекте: джинсы, свитер, пальто - и уже совсем другое настроение.

Модели из короткого меха выглядят более сдержанно и часто легче вписываются в повседневный гардероб. Их можно сочетать с классическим пальто, дубленкой, кожаной курткой и даже спортивным пуховиком. А вот объемные пушистые варианты особенно красиво смотрятся с лаконичной верхней одеждой, которая не конкурирует с ними по фактуре.

По цветам есть где разгуляться: молочный, шоколадный, черный, серый, карамельный, бордовый, розовый. Можно выбрать спокойную базу, а можно сделать ставку на яркий оттенок или принт. Леопардовый мех, например, прекрасно работает как самостоятельный акцент. С ним даже черное пальто уже не будет выглядеть скучно.

Девочки, головной убор зимой - это не наказание за холодную погоду и не обязательная часть образа, которую нужно поскорее снять, добравшись до помещения. Это полноценный аксессуар, способный изменить настроение всего комплекта.

Иногда именно шапка делает образ интересным, добавляет цвета, фактуры или той самой изюминки, которой не хватало. Поэтому не ограничивайтесь одной привычной бини, если давно хотелось попробовать панаму, меховую шапку или капор. Примеряйте, экспериментируйте, сочетайте с разной верхней одеждой. И не забывайте про практичность: головной убор должен не только красиво смотреться в зеркале, но и действительно греть.

А если вы до сих пор из тех, кто выходит зимой без шапки, потому что «она мне не идет», предлагаю устроить небольшое модное расследование. Возможно, вы просто еще не нашли свою форму, посадку или цвет. А может, вам нужна не шапка, а повязка или капор. Вариантов теперь достаточно, чтобы договориться даже с самой принципиальной головой.

Так что держим уши в тепле, настроение - на высоте, а головной убор выбираем не только по прогнозу погоды, но и по любви. И пусть этой зимой нас узнают не по красному носу, а по красивым шапкам.