Жизнь до родов: как готовят будущих мам в Областном перинатальном центре ОДКБ Екатеринбурга

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Беременность — пожалуй, единственный период в жизни, когда женщине разрешают думать только о себе. И в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга к этому относятся с полным пониманием. О том, как проходит подготовка к материнству в стенах крупнейшего перинатального центра региона, мы поговорили с его специалистами.

Не просто наблюдение, а забота

Для большинства будущих мам постановка на учет в женской консультации — это череда анализов и врачебных осмотров. Однако философия ОПЦ ОДКБ предлагает иной подход: беременность — это время для себя с максимальным комфортом.

Индивидуальный подход, регулярные осмотры и необходимые анализы - ключевые составляющие программ ведения беременности в Областном перинатальном центре.

Ведение беременности начинается с первичной консультации и осмотра, программы удобно разделены на триместры, поэтому есть возможность выбрать определенный триместр.

«Беременность — это то состояние, когда можно детально посвятить время себе и своим жизненным интересам. Женщина в этот период должна сконцентрироваться на себе», — объясняет Дарья Геннадьевна Коренная, главная акушерка Областного перинатального центра.

Ключевой этап подготовки к родам в ОПЦ — это Школа для будущих родителей «В ожидании чуда», которая работает на базе центра уже более 10 лет. За 2025 год её посетили более 2,4 тысячи будущих родителей.

Курс состоит из нескольких тренингов и лекций, каждое занятие ведет профильный специалист высшей категории.

Важное преимущество: на занятиях могут присутствовать партнеры — мужья, мамы, сестры, подруги. Поддержка близкого человека в период подготовки к родам помогает будущей маме чувствовать себя увереннее.

Школа будущих родителей - это важный момент подгонки к мягким родам. Роды — это не только радость встречи с малышом, но и серьёзное испытание для женщины, в стенах ОПЦ процесс родоразрешения стараются сделать максимально комфортным.

Когда будущая мама чувствует себя спокойно и уверенно, уровень стресса снижается, выделяется меньше гормонов страха, что способствует более эффективной работе организма и правильному течению родов.

Поэтому в рамках программы «Роды в комфорте» представлены специальные палаты, оборудованные с заботой о маме и ребёнке, чтобы малыш и мама могли насладиться временем вместе без лишнего стресса.

«Комфорт в родах — это ваш выбор и право. Нет нужды стесняться озвучивать свои потребности и искать специалистов, которые помогут сделать этот момент максимально приятным и запоминающимся» –, поясняет Елена Викторовна Крихно, руководитель отдела внебюджетной деятельности ОДКБ – «Мягкие роды - это целый комплекс мер:

В наших родзалах женщина не привязана к кровати. Она может ходить, танцевать, принимать душ, использовать фитбол или вертикальные подвесы («лианы»), чтобы схватки были менее болезненными.

Мы понимаем, что стресс тормозит роды. Поэтому принципы «три Т» (Тихо, Темно, Тепло) работают и у нас. Создается интимная, почти домашняя обстановка.

Контакт «кожа к коже»: Это обязательный протокол, если нет медицинских противопоказаний. Сразу после появления на свет малыш выкладывается маме на живот, что имеет не только эмоциональную важность, но и физическую».

Подробнее узнать о программах ведения беременности, школе будущих родителей или о программах «Роды в комфорте» можно на сайте ОДКБ

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