Пособие по беременности и родам (БиР или декретные) могут получать только женщины, в отличие от пособия по уходу за ребенком.

Пособия по беременности и родам положены следующим категориям женщин:

работающие;

безработные (уволенные в связи с ликвидацией организаций в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными);

обучающиеся по очной форме обучения;

проходящие военную службу по контракту;

усыновившие ребенка и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Важно! Если женщина одновременно получает право на пособие по уходу за ребенком и пособие по беременности и родам, она может выбрать лишь одно из этих пособий.

Продолжительность отпуска по беременности и родам: — до родов — 70 дней при одноплодной беременности, 84 дня при многоплодной беременности; — после родов — 70 дней при неосложнённых родах, 86 дней при осложнённых родах, 110 дней при рождении двух и более детей.

Пособие по беременности и родам в 2026 году выплачивается только за период одноименного отпуска. Это значит, что если женщина не воспользуется правом на указанный отпуск и продолжит работать, получая заработную плату), то пособие ей не положено. Следовательно, за дни работы будет выплачена заработная плата. Но как только женщина решит воспользоваться правом на отпуск по беременности и родам и он будет оформлен, выплата зарплаты прекратится и начнется выплата пособия.

Куда и когда подать документы на пособие по беременности и родам

Работающим женщинам необходимо получить электронный больничный лист (обычно его оформляют на 30-й неделе беременности) и написать на работе заявление на отпуск. Пособие придёт тем способом, который вы указали при трудоустройстве для получения пособий. СФР выплатит пособие в течение 10 календарных дней.

! Декретные выплаты можно получить не сразу, но важно не пропустить срок - шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Безработным необходимо оформлять пособите по беременности и родам через сайт Госуслуг.

Размер пособия по беременности и родам

Размер пособия зависит от статуса получательницы:

Работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка. Именно от размера среднего заработка будущей мамы зависит и размер её пособия по беременности и родам.

Рассчитать примерный размер пособия по беременности и родам можно самостоятельно – сложите весь заработок за 2 календарных года, которые предшествовали отпуску по беременности и родам, разделите полученную сумму на 730 (количество дней в двух календарных годах) и умножьте на 140 (продолжительность декрета при неосложенной одноплодной беремменности).

Студентки и уволенные в связи с ликвидацией организации – в размере 100% величины МРОТ.

Рассчитывается как размер МРОТ/30 или 31 день и умноженный на 140 дней. В Свердловской области это примерно 124 тыс. руб.

Военнослужащие-контрактницы – в размере денежного довольствия.

С 1 января 2026 года в России размер МРОТ 27 093 руб., в Свердловской области размер МРОТ равен 31 156,95 руб. (с учетом районного коэффициента).

Минимальные и максимальные размеры пособия по беременности и родам в 2026 году

Пособие по беременности и родам (140 дней) Мин. — 124 702,20 рубля, макс. — 955 836 рублей. Пособие по беременности и родам (осложненные, 156 дней) Мин. — 138 953,88 рубля, макс. — 1 065 074,40 рубля. Пособие по беременности и родам (многоплодная, 194 дня) Мин. — 172 801,62 рубля, макс. — 1 324 515,60 рубля.

Как получить два посо­бия по беременно­сти и родам

Пособие по беременности и родам – единственное пособие, которое можно получить дважды за одну беременность. Для этого нужно быть трудоустроенной (или работать по договору ГПХ) и одновременно иметь статус ИП.

Если вы заплатите в СФР России добровольные взносы на социальное страхование в году, предшествующем началу декрета, то будете получать весь период декрета сумму, равную МРОТ за каждый полный месяц, а за неполный — пропорционально дням.

В 2026 году в Свердловской области это примерно 124 000 рублей.