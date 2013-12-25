Беременность после кесарева: меры предосторожности

Во-первых, сегодня кесарево сечение никоим образом не ставит крест на дальнейшей репродуктивной функции женщины. Во-вторых, даже после кесарева женщина может родить самостоятельно – для этого, конечно, нужно выполнение определенных условий, но естественные роды после кесарева сечения уже не стали медицинской казуистикой. И в Екатеринбурге в ближайшие годы их станет больше. Почему? – скажем об этом немного попозже.

Итак, если говорить о плановой беременности после кесарева сечения, то специалисты все-таки говорят о том, что для нормального течения и успешного завершения беременности после кесарева должно пройти 3 года. Это время необходимо для формирования полноценного рубца на матке, который сможет выдержать новую беременность, а также для того, чтобы гормональный и эмоциональный фон у будущей мамы пришли в норму. К тому же, и уже подросшего трехлетку не придется поднимать на руки в столь ответственный период так часто, как малыша помладше.

Если маме, которая сегодня рожает первенца путем операции кесарева сечения, в будущем хочется родить и второго ребенка, ей стоит обратить внимание на следующие моменты:

- Расположение рубца на матке. Сейчас практически все операции кесарева сечения делаются через поперечный шов на матке. Это тот вид разреза, после которого мышечные волокна матки срастаются максимально быстро и прочно. Продольный шов сейчас применяется крайне редко или не применяется совсем. Но пусть будущая мама знает, что шов на матке при кесаревом должен быть поперечным – для её полного информирования и спокойствия в будущем.

- Тщательная профилактика инфекций в периоде после операции. Это выполнение всех рекомендаций врача по максимально раннему вставанию с постели после операции (да, это больно, но надо) и ношению бандажа. Матке после кесарева необходимо сократиться для того, чтобы в её полости не осталось того, что может вызвать воспаление. Поэтому если врач в родильном доме назначает инъекции для сокращения матки – женщине трижды нужно подумать, если она соберется от них отказаться. Это же касается и максимально ранней явки к акушеру-гинекологу после выписки из роддома. Внимание и любовь к себе и своим будущим детям здесь должны оказать незаменимую помощь маме в её мотивации к наблюдению и необходимому лечению. И к обязательной контрацепции на тот период, пока новая беременность не станет желанной, запланированной и своевременной. Потому что в данном случае контрацепция – это уже даже не метод планирования семьи, это защита здоровья женщины от всех моментов, связанных с наступлением беременности слишком рано после операции кесарева.

При планировании второй беременности после кесарева сечения нужно учесть главный фактор – это состояние рубца на матке.

Будущей маме нужно обязательно сделать УЗИ органов малого таза и обязательно у грамотного специалиста (подсказываю лично от себя – я после нескольких попыток нашла такого специалиста в ЦГБ № 7, также по информации от коллег специалисты по УЗИ «нижнего маточного сегмента» работают в ГКБ № 14, ЕКДЦ на Уралмаше и МЦ «Гармония»). Потому что от рубца на матке можно получить неприятный «сюрприз» и хорошо, если это случится до наступления новой беременности. Специалисты на своем языке говорят – «рубец гуляет». Никуда он, конечно, не уйдет, но и беременность при своей неполноценности (если рубец истончен, если в его области было воспаление) спокойно выносить не даст. Не хочется об этом говорить, но при несостоятельности рубца после кесарева при новой беременности может произойти разрыв матки, при котором могут погибнуть и мать, и ребенок.

Не «разгуляться» шву на матке после кесарева у будущих мам, планирующих вторую беременность, в Екатеринбурге помогают гинекологи ЦГБ № 7. Здесь, в единственной в России клинике (это не опечатка) под общим наркозом проводится операция – лапароскопическая метропластика нижнего сегмента матки по авторской методике кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по акушерству и гинекологии ЦГБ № 7 Евгения Юрьевича Глухова. Обращаю внимание, что данная операция не входит в Территориальную программу государственных гарантий, и проводится она платно для пациенток. Но сегодня это единственный метод помочь женщине с несостоятельным рубцом на матке выносить новую беременность. В настоящий момент в ЦГБ № 7 прооперировано 30 пациенток по данной методике (из всех городов России, не только из Екатеринбурга), часть из них уже успешно выносили вторую беременность. Перед этой операцией необходимо достаточно серьезное обследование – диагностическая гистероскопия и магниторезонансная томография. После этого принимается решение, нужно оперировать женщину или нет. Но в случае сомнений, на мой личный взгляд, лучше пройти этот путь ДО беременности, чем пережить трагедию во время неё.

А если внеплановая беременность после кесарева сечения все-таки наступила? Что делать?

Специалисты Городского перинатального центра (ДГБ № 10) здесь говорят одно – нужно немедленно идти в женскую консультацию и вставать на учет к врачу. Сегодня такие беременности стараются сохранить. К сожалению, по опыту ГПЦ после операции кесарева новая беременность может наступить и через 6 месяцев. Но, к счастью, и такую беременность можно сохранить – правда, если наблюдаться у врача и выполнять все его рекомендации.

Первое кесарево = второе кесарево?

Вовсе нет. После проведенной операции кесарева сечения естественные роды возможны. Здесь нужно учитывать то, по каким причинам кесарево было сделано в первый раз. Если у женщины есть тяжелые терапевтические заболевания (тяжелый сахарный диабет, пороки сердца, тяжелые нарушения ритма и так далее) или, например, узкий таз – то есть если кесарево сечение при первой беременности было единственным вариантом успешного родоразрешения, то и при второй беременности, скорее всего, выбора не будет.

Но если этих факторов нет, и у беременной женщины:

- рубец на матке не внушает опасений (медики говорят – состоятелен),

- некрупный плод,

- при поступлении в родильный дом шейка матки готова к родам,

то при сочетании всех этих факторов и хорошего общего самочувствия, а также если женщина очень хочет родить сама и, тем более, поступает в роддом с установившимися схватками – ей предоставят возможность родить самой.

В Екатеринбурге естественные роды после операции кесарева сечения чаще практикуются в родильном доме Городского перинатального центра ДГБ № 10, но уже в ближайшее время будет принят новый клинический протокол, по которому начнут работать и другие родильные дома города.

Вторая беременность – это прекрасный период в жизни любой женщины, это эмоции, умноженные на опыт уже свершившегося материнства. И пусть ничто и никогда не помешает тому, что было запланировано и желанно.