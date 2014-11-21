Зачатие ребенка. Что делать, если не получается…

Я была уже уверена, что на этот раз действительно беременна. Я знала об этом по всем косвенным признакам, вот только основной, увы, в положенный срок выдал с головой мой самообман. Неужели никогда?..

Как же тяжело даются эти утра, когда ты в очередной раз осознаешь, что все ожидания были пустыми, когда намечтанные планы вновь рушатся как карточный домик. Последние две недели я пребывала в эйфории. С утра подташнивало, все время хотелось есть, тянуло поясницу, набухала грудь. Я уже знала, как сообщить новость мужу, куда поставить крохотную кроватку и в каком месяце появится на свет наше чудо. Но вот за три дня до дня «Х», на который был намечен поход за тестом на беременность, я отправляюсь в ту же аптеку за прокладками. Сколько раз все это мы проходили? Слезы катятся из глаз, и уже ничего не хочется. Очень грустно.

Вопрос о том, почему не получается зачать ребенка, меня мучает давно. И мне долго казалось, что есть какая-то сокровенная истина, не всякому доступная, и если я отыщу ее, то все изменится. Правда, не вполне понятно, где именно ее искать. Конечно, первым делом у врачей. Но когда одни, другие и третьи анализы уже сданы, и доктора говорят, что в целом родить очень даже можно, начинаешь задумываться и о других вещах. Все ли со мной в порядке? Может, я психологически не готова, только не осознаю этого? А может, есть на все происходящее глубокие духовные причины? Или что-то не так в наших отношениях? Заглядываешь на форум «хочушек» и находишь очередной диагноз, о котором прежде не слышала и на отсутствие которого не проверялась. Может, действительно причина моего здоровья в недообследованности?

И вот понимаешь, что снова недостаточно старалась. Хотя почему недостаточно? Пять лет назад, когда я твердо решила, что мне нужен второй ребенок, я написала список целей, которые нужно перед этим достичь. Часть из них были сугубо материальными, часть — скорее касались личностного роста. Все они казались недостижимыми, но чего не сделаешь ради большой мечты? Пробовать зачать мы стали, когда еще не весь список «был отработан», но сейчас уже не к чему придраться. Мы действительно готовы. И начинает казаться, что есть во всем происходящем какая-то несправедливость.

Я знаю, что я такая не одна. Это должно бы успокаивать, но почему-то, наоборот, пугает. Слишком много пар вокруг меня, которые хотели бы иметь детей, но пока их не имеют. Это адекватные, образованные, нормально обеспеченные люди репродуктивного возраста. Совершенно не ясно, что мешает осуществлению их желания. И окружающие за глаза начинают строить догадки: «увлечены работой», «упустили время», «слишком хотят», «не слишком хотят», «не подходят друг другу». Словно нужно как-то объяснить себе, почему это не выходит у других, чтобы меньше бояться за себя («у нас-то нет такой проблемы, значит, все получится»).

…В тот самый день, когда я в очередной раз поняла, что моя начавшаяся было беременность была мнимой, я решила, что с меня хватит. Я больше не хочу этих обманутых надежд и поисков несуществующей истины. Мы долго разговаривали с мужем, и я многое для себя поняла. Я не знаю, правильна ли эта моя новая позиция, к каким результатам она меня приведет, но мне захотелось ею поделиться. Может, кому-то такое отношение к ситуации поможет… По крайней мере, я очень надеюсь, что оно поможет мне.

Родить — это естественно

Мне кажется, одно из заблуждений современной (тем более, успешной) женщины в том, что ничего не дается просто так. Мы привыкли ставить цели и добиваться их реализации, мы знаем, что за все надо платить, усвоили, что всякое важное дело требует ответственной подготовки. И возвели все эти представления в абсолют. Что-то не получается? Значит, где-то недоработали. Начинаем все сначала.

Подходя таким образом к беременности, мы пытаемся ее из естественного акта (каковым она по сути и является) перевести в разряд социальных. Чересчур упорно «работая над задачей», мы отказываемся от чего-то глубоко женского внутри себя, мы заглушаем интуицию и спонтанные желания своими рьяными стараниями.

Нет, я не к тому, что нужно отказаться от врачебной помощи и сидеть сложа руки в ожидании чуда. Сколько бы детишек не появилось на свет, если бы их родители, в конце концов, не обратились к современным методам, вроде ЭКО? Естественно и я в назначенный срок отправлюсь к доктору за коррекцией лечения, если оно в нынешнем виде не поможет. Я про другое. Про то, что больше не хочу участвовать в негласном конкурсе «на самую предусмотрительную» и «на самую обследованную у лучшего доктора». И еще хочу перестать сдавать самой себе экзамен на максимальную психологическую готовность.

Я хочу до глубины души поверить, что забеременеть и родить — естественное женское предназначение. Природа уже наградила нас такой способностью. И мы не должны доказывать себе или кому-либо еще наше право иметь детей.

…Я часто вспоминаю 14-летнюю девочку, с которой пересеклась в предродовой палате много лет назад. Она не могла ответить ни на один вопрос врачей и все время плакала. Как ей было страшно и больно! Ей совершенно не нужен был тот ребеночек, который спустя несколько часов появился на свет. Она не хотела даже взглянуть на него, только повторяла: «Буду отказываться!» Мне было очень жаль ее — мы все пришли за долгожданным счастьем, а ей казалось, что ее жизнь сломана. И позднее, терзаясь своей неспособностью снова зачать, я все время спрашивала себя: почему этой девочке выпало забеременеть? Неужто она была к этому готова? Видимо, все-таки беременность — не награда за наши усиленные старания и непререкаемые добродетели.

Кстати, опыт ю-мамочек подтверждает эту мысль. Поразительно, но у многих пар чудо произошло, именно когда они бросили или отложили на время попытки зачать естественным путем. Расслабились, перестали беременеть и начали жить.

Не откладывать жизнь на потом

Мне кажется, эта способность — жить, а не только беременеть — достойна того, чтобы поговорить о ней отдельно. Начиная планировать ребенка, мы поневоле начинаем подстраивать под это событие все остальные сферы. Бывает, отказываемся от интересных возможностей. Бывает, машем на многое рукой. В итоге огорчает не только отсутствие беременности как таковое, но и осознание упущенного, а к тому же необходимость решать те проблемы, которые с наступлением декрета могли бы исчезнуть сами собой.

Кого-то категорически не устраивает работа, но не хочется менять ее во время планирования. Кто-то надеется, что с появлением ребенка муж изменит свое поведение или собственные чувства к нему станут ярче. Кто-то рассчитывает на официальную регистрацию отношений благодаря столь вескому поводу. Еще, ожидая беременности, можно бросить следить за фигурой — все равно ведь скоро испортится. Список задач, которые мы, порой неосознанно, рассчитываем решить благодаря родам, можно продолжать - у каждой из нас он свой.

И для себя я понимаю, что от подобных мыслей надо избавляться. И не только потому, что они становятся дополнительной причиной для расстройства, если зачатия не происходит. Но и потому, что нет ничего хорошего в том, чтобы искать работу еще не рожденному ребенку. И, главное, потому что, все эти ожидания — самообман. Беременность чаще всего только усугубляет существующие проблемы — и в семье, и в карьере. Если вам прежде доводилось приходить с работы в слезах или едва дотягивать от зарплаты до зарплаты, то представьте, каково станет с появлением в животике малыша?

По сути, наоборот, куда лучше уйти в декрет с хорошей работы. Куда проще выносить малыша, если до беременности вы были в хорошей физической форме. Куда спокойнее, когда по поводу семейных конфликтов уже приняты определенные решения. И вряд ли стоит думать, что беременной женщине или молодой маме будет не до творчества, не до общения с друзьями и близкими, не до хобби. И, главное, все это поддержит вас уже сегодня. Ну да, от экстремальных увлечений, вроде прыжков с парашютом или поглощения виски на скорость, может стоит отказаться во время планирования. Но в остальном мы можем позволить себе очень многое, только порой сами загоняем себя в угол, ограничиваем, лишаем радостей на протяжении месяцев или лет ожидания, посвящая все силы одной цели.

Не стоит думать, что отложенное на потом счастье автоматически наступит с появлением ребенка. Тот, кто хочет быть счастливым, счастлив уже сегодня. Тот, кто откладывает, не будет счастлив никогда. Прямо сейчас в жизни каждого из нас есть немало прекрасного. Под хорошее настроение я пишу список таких хороших, уже состоявшихся вещей. В моменты разочарований он очень поддерживает.

Позволить больше уже сегодня

Запрещая себе что-то сейчас, я параллельно мечтаю вознаградить себя с наступлением беременности. Куплю себе красивое красное платье. Устрою профессиональную фотосессию. Переложу на мужа неприятные обязанности по дому. Перестану таскать из магазина тяжелые сумки. Позволю себе питаться дорогими, но «правильными» продуктами. Да мало ли что еще может позволить себе будущая мама?

И вот я подумала, почему бы прямо сейчас, вот в этот самый день мне не встать и не пойти в магазин за красивым красным платьем просто потому, что мне его хочется? Почему не поручить мужу закупку продуктов — тем более он от этого совершенно не отказывается. Я — женщина, и я могу позволить себе быть любимой и окруженной заботой, не дожидаясь статуса будущей мамы.

Не путать роль свою и Бога

Все-таки я убеждена, что сотворение нового человека не обходится без божественного провидения. Я верю в то, что где-то сверху нас видят и помогают. И масштаб этого видения куда шире, чем у любого человека.

Несколько лет назад я также торопила события, но сейчас понимаю: действительно хорошо, что тогда забеременеть не получилось. Я не представляла, что мои жизненные обстоятельства настолько изменятся. И очевидно, что сегодня мне куда легче и радостнее во второй раз стать молодой мамой, нежели тогда. Другой вопрос, что возможно, я не вижу чего-то еще, что откроется мне позднее. Так что, не дело это судить за Бога: когда мне лучше забеременеть. У него, наверное, есть свои веские причины и соображения. Обижаясь и жалуясь на несправедливость, я пытаюсь идти против его воли.

Другое дело, что нельзя уподобляться герою притчи, который упорно отказывался садиться в лодки, посылаемые ему Богом, и в итоге утонул. Свою часть работы мы, конечно, должны делать. К тому же она состоит не только из походов по врачам, но и из очень приятных вещей — занятий любовью, например. Да, я за то, что бы все было именно так: заниматься любовью, а не совершать половой акт в период овуляции.

Сейчас мне очевидно, что я не справилась с поставленной задачей. Начиная писать, я хотела разобраться, что сделать, чтобы забеременеть. А в итоге разобралась только с тем, как жить дальше, если беременность пока не наступает. Впрочем, в моей ситуации это понимание тоже пригодится.