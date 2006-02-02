Пол ребенка: не хотите ли выбрать?

У роддома - новоявленный отец: - Ну что, родился?

- Да!

- Сын?

- Нет.

- А кто????????



Во всем мире ведутся споры о законности, целесообразности и этичности выбора родителями пола будущего ребенка. Клиники репродукции в США получили разрешение на выбор пола будущими родителями при проведении процедуры ЭКО, в Великобритании же считают, что такой выбор - дискриминация по половому признаку. В Индии наблюдается явный дисбаланс между полами в пользу мужчин: с тех пор, как у женщин появилась возможность с помощью УЗИ определять пол будущего ребенка, у девочек в этой стране стало существенно меньше шансов родиться на свет. Во всем мире будущие мамочки сидят на специальных диетах, изучают мудреные календари и приметы, выбирают определенные дни цикла и позы, в которых происходит зачатие - все для того, чтобы будущее чадо было желаемого пола. А как Вы считаете, должны ли родители иметь право выбора пола долгожданного наследника? Если бы Вам дали такую возможность, Вы бы воспользовались ей? Мечтали (мечтаете) ли Вы о сыне/дочке или Вам решительно все равно?

Марья (мама двух сыновей):

Я человек не религиозный, но верующий, причем не столько в Бога, сколько в природный разум. И если человечество на протяжении миллионов лет не выбирало, кого ему рожать и выжило - значит природа всё продумала правильно. Значит, так тому и быть - всё в руках Бога, судьбы и природы. А лишать ребенка шанса родиться, только потому, что он не того пола - аморально. Бывает ведь, ждали парня, родилась девка - и полюбили ее всей душой. А так бы узнали и убили сдуру - да сплошь и рядом такое . Хотя вот у меня два пацана, муж просит еще девочку... ну что делать, загадаю желание, или в церковь схожу, или мысленно для себя девочку попрошу. Но убиваться прям, чтоб пол подгадать - не буду

Coalla (мама дочки, мечтала о сыне):

Сложный вопрос . Когда ребенок первый, то, как говорится, кого бог пошлет. Но есть пара реальных примеров: в одной семье 5(!) девчонок - папа мечтал о парне, в другой - 3 пацана, очень хотели барышню. В таких случаях, конечно, возможность выбора пола заранее была бы очень кстати. Но использовать эти методы без крайней необходимости - лично я против: сама всегда жутко мечтала о парне, девочек ненавидела , а сейчас - ну куда я без Алисы???

По поводу второго - конечно, пацан не помешал бы, но двое девчонок - это тоже круто . Лишь бы здоровые были, как говорится.

Сейчас бы я не воспользовалась возможностью выбрать пол малыша заранее. Хотя, если бы мне это предложили ДО появления Алисы - не отказалась бы. Потому что сейчас я понимаю - главное не пол (как я думала раньше), а здоровье ребенка.

Љва (мама дочки):

У меня на этот счет однозначное мнение: выбор пола - это очень плохо. Я нерелигиозна, но человек явно не всемогущ и не нужно лезть в решения, принимаемые свыше. Пол ребенка - это выбор природы, высших сил, судьба, наконец. Может быть, ты просто создана для того, чтобы вспитывать отличных парней, а девчонка будет с тобой несчастна. Кроме того, при этом получается, что человек выбирает, кому жить, а кому нет. Я считаю, это не этично.

Но вместе с тем, по моему мнению, на законодательном уровне подобных запретов быть не должно: это вопрос морали и почти религии , а у нас светское государство.

dianиЩа (мама сына):

Знаешь, была такая повесть фантастическая... Хайнлайна по-моему, где за девушек войны вели, все потому, что никто их рожать не хотел после того, как стало можно выбирать. Мое мнение - не надо в природу грязными пальцами лезть, ибо она отплатит . Так что теоретически я против разрешения родителям выбирать пол будущего ребенка (хотя подозреваю, что если рожу двух мальчиков - могу изменить свое мнение ).

Лично мне кто первый родится - было все равно. Вторую бы хотелось бы девочку. Но возможностью "заказать" пол ребенка я бы не воспользовалась. Максимум, который я, возможно, сделаю - это овуляцию посчитаю: говорят, что девочек надо делать до нее, а мальчиков - во время.

Белка (мама двух дочек):

При ЭКО право выбора пола быть должно. Я вот хочу третьего, но только мальчика. Поэтому (ну, еще и потому, что опасаюсь врожденных паталогий, типа порока сердца, а при ЭКО вроде как эмбрионы с паталогией отсеиваются еще на начальном сроке) я задумывалась о том, чтобы третьего зачать с помощью ЭКО.

Я не считаю, что отсеивание эмбрионов определенного пола при ЭКО - это против природы, против Божественного начала, ежли уж на то пошло... Ведь вовсе не факт, что эмбрион нужного пола, подсаженный тебе в матку, приживется. А вот уж если прижился, значит, Божэественное провидение его приняло, вдохнуло в него жизнь и так далее .

Батурчанка (мама дочки):

Я думаю, фанатеть по этому не надо, как говорится, кого Бог пошлет

Я была бы рада и второй доче, а что? Будут подружками, играть вместе, помогать маме опять же! У нас в семье так и есть, что у меня, что у мужа, у бабушек - по 2 дочери! Ну а если вторым ребенком будет мальчик - тоже здорово!

Возможностью выбрать пол ребенка при помощи каких-либо научных разработок я лично не воспользовалась бы. Кто знает, какими последствиями это чревато? Ну максимум по крови прикинула б время зачатия, или еще как-то .

Планировать заранее пол ребенка... никогда и не думала об этом, если серьезно. Для меня главное, чтоб здоровеньким родился, а уж кто - не так важно!

Гуч (папа дочки):

Право выбора пола при ЭКО? Ну, если есть такая возможность, то ради бога. Процент ЭКО среди всех родов - мизерный, поэтому серьезным дисбалансом полов это не грозит. И я не считаю, что это дискриминация по половому признаку... Что значит дискриминация? Просто вероятности поправили и всё . Не вижу пока даже предпосылок к тому, чтобы начать задумываться на этот счет. Вот если бы ЭКО было нечто вроде - зуб дергануть, то тогда был бы нужен ЖЁСТКИЙ контроль, чтобы не было глобальных перекосов типа на 10 девок - 1 парень.

Лично я бы не стал пользоваться возможностью выбрать пол ребенка, и я думаю, что не один такой. Пять дочек будет - ну и фиг с ними . Мне, в общем-то, без разницы, кто родится - дочки или сыновья.

Arlandino (папа сына):

Я считаю, что родители имеют право выбора пола, но с одной оговоркой - если это не первый, а даже скорее третий и более ребенок.

Вмешательства в природу, судьбу, и божественное провидение здесь, по-моему, ничуть не больше, чем, скажем, при суррогатном материнстве. К тому же, природа все равно разберется, что к чему. В Индии с мальчиками перебор? Дык значит в них скоро может Пакистан бомбой кинуть и все урегулируется.

Сейчас мы бы воспользовались возможностью выбора: с первым ребенком было все равно, а теперь мечтаем о дочке. Хотя и мальчик - тоже хорошо. Но если второй будет мальчик, то потом нужно девочку ПО-ЛЮБОМУ .

Кулька (мама сына):

Я считаю, что кого Бог пошлет, тому и надо на свет появиться. Сама метала о девочке, муж - о мальчике, родился мальчик (я очень рада). Думаю, не стала бы пользоваться возможностью выбора, нууу если только со вторым . Выбор пола ребенка нужно разрешать только в крайних случаях. Просто бывают даже на фоне этого разлады в семье, когда отец к дочке даже не подходит. Чтобы комиссия решала. А то так все мальчиков стругать будут .

Карла (мама дочки, мечтала о сыне):

Я считаю, что если есть возможность узнать заранее пол ребенка, то его надо знать. Если можно выбирать пол наследника, то надо давать людям этот выбор. И вот почему. Во-первых, большинство людей хотят, чтобы родился мальчик или хотят девочку, и это желание присутствует даже тогда, когда человек говорит себе и окружающим, что ему все равно. Если пол родившегося ребнка не совпадает с ожиданиями, то неизбежно разочарование, пусть даже минутное. А подобный негатив совсем ни к чему маленькому человечку, только что пришедшему в этот мир. Если же ребенок родился именно того пола, что хотелось родителям, то радость будет вдвойне, и я очень надеюсь, что ребенок будет любим. А не это ли главное - чтобы родители любили свое дитя.

Второй момент. Человек в плане деторождения очень сильно зависит от матушки-природы и мало что может изменить. На сегодняшний день люди научились лишь кое-что диагностировать, ну и чуть прогнозировать. В целом же мы имеем 9 месяцев неизвестности, ожидания. Разве не замечательно, когда хоть что-нибудь оказывается тебе подвластно? Другой вопрос, что лучше бы, конечно, иметь возможность заранее обезопасить себя от внутриутробных инфекций, например, или от генетических отклонений... все-таки выбор пола не самая важная задача. Но и это неплохо.

Я сама не просто мечтала, я знала, что у меня будет сын. Я была в этом уверена задолго до появления ребенка, а также в первые недели после зачатия. Уверенный ответ врача на УЗИ, что у меня будет девочка, вызвал у меня большущее удивление НО не разочарование, как ни странно. И сейчас у меня растет дочь, я люблю ее с того самого УЗИ, я даже не представляю, что на ее месте мог быть кто-то другой. Получается, что природа лучше меня знала, что мне нужно . Так что мне сейчас очень трудно сказать, воспользовалась бы я такой возможностью... Тогда воспользовалась бы, теперь вот уже не знаю.

Татулька (мама двух сыновей):

Нет, право выбора иметь не должны. Потому как "сверху" видней .

Мне кажется, не просто так у определенной пары рождаются дети определенного пола - может, этой паре никогда, ни за какие коврижки, не воспитать НОРМАЛЬНУЮ СЧАСТЛИВУЮ ДЕВОЧКУ... или мальчика... И "сверху" про это знают.

Вообще, мое мнение, это грех. Надо радоваться возможности родить, тем паче - возможности родить ЗДОРОВОГО ребенка. И совсем не важно какого он будет пола.

Мне этот вопрос напомнил про Лелика... Я до сих пор с ужасом вспоминаю ее рассказ, где она каялась, что не любила своего ребенка, только потому что он мальчик.

Я хочу, конечно, девочку. Но по большому счету мне все равно. Если я решусь родить третьего ребенка, то буду мечтать о девочке, но счастлива буду при любом раскладе.

Если бы дали возможность выбирать - не выбирала бы. Зачем? Если Бог мне послыает одних пацанов, значит, именно из мальчиков я могу вырастить настоящих людей, с душой и сердцем.

Когда мы ждали первого ребенка, мне было все равно, кто родится, но в глубине души оба с мужем хотели сына. А во второй раз было совсем все равно: как маме уже одного мальчика, мне хотелось девочку - для разнообразия. Но, опять же, как маме уже одного мальчика, не понимала, как в принципе, можно не хотеть еще одного мальчика . Вот такой каламбур .

Мария Сырочкина (Мася), врач-педиатр

О морально-этической стороне вопроса сказано уже достаточно, поэтому затрону только медицинский аспект.

Дело в том, что сама процедура ЭКО является весьма затратной и сложной операцией, далеко небезопасной для здоровья женщины и будущего малыша: это мощнейшая гормональная терапия перед операцией для стимуляции множественной овуляции (выхода многих яйцеклеток вместо одной, как задумано природой), а затем, в случае успеха, гормональная терапия в течение всей беременности. Такое воздействие на организм может иметь весьма тяжелые последствия, поэтому ЭКО - это крайняя мера, применяемая лишь при тяжелых формах бесплодия. Идем дальше. Для того, чтобы определить пол у эмбриончика, мы должны взять у него клеточку, т.е. по сути, повредить его. Как потом это скажется на малыше - неизвестно. И еще один момент: операцию ЭКО делают только 12 лет, поэтому отдаленных ее последствий пока никто не знает.

Поэтому дискуссия насчет того, а не узаконить ли ЭКО с выбором пола для тех пар, у кого с деторождением все в порядке, но хочется ребенка другого пола - для меня полный нонсенс! Мамы-папы, если можете беременеть и рожать сами - рожайте, неважно, кто родится! А уж если хочется именно мальчика или именно девочку - усыновите! Есть множество замечательных здоровых деток, по тем или иным причинам оставшихся без родителей. Вы и пол выберете заранее, и на одного счастливого малыша в этом мире станет больше!