Танец живота, как лучшая подготовка к зачатию

Танец живота не зря носит такое название – именно на живот он оказывает наиболее благоприятное воздействие. Регулярные занятия улучшают кровообращение в органах малого таза и в конечном итоге способствуют оздоровлению женской репродуктивной системы. Вообще-то и возник танец живота в глубокой древности именно как практика подготовки молодых девушек к здоровому материнству, и только во вторую очередь восточный танец может считаться искусством соблазнения мужчин.

Откуда что взялось

…Когда на плодородных землях по берегам средиземного моря зарождались первые земледельческие цивилизации, в древних культах изобилия превыше всего почиталась Великая Богиня-Мать. В более поздних культурах она будет появляться под разными именами: Иштар, Изида, Астарта, Афродита, Венера, Гера, Парвати и другие. Функцией этих богинь была репродукция в большом смысле. Смена времен года, рост зерновых культур, увеличение поголовья скота, сохранение и продолжение рода человеческого… Заметьте, ни одна из этих богинь не была безбрачная! Жрицы древних храмов исполняли священный танец, в котором выставлялся живот – источник изобилия богини.

Берберские церемонии, связанные с родами, также включают священный танец живота: это сакральное искусство не предназначалось для посторонних глаз. В древности этот танец представлял материнство, таинственную концепцию жизни, страдания и радости, с которой человек приходит в этот мир. Традиция исполнять этот танец босиком также ведёт начало от древних культов – босая танцовщица «подключается» к Родительской земле.

Известно ещё, что великий правитель, построивший Тадж-Махал, приказал обучить своих внучек искусству танца живота, чтобы они выросли здоровыми матерями и красивыми женами… (Подробнее об истории Восточного танца мы уже писали - http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2238)

Итак, мы выяснили, Танец Живота или Беллиданс зародился в глубокой древности как истинно женское искусство, способствующее плодородию в самом высоком смысле этого слова!

Суть вопроса

Далеко не всякое потряхивание животом и бёдрами может именоваться Восточным Танцем. Зачастую, те, кто никогда не видел профессиональных исполнительниц этого жанра, составляют своё мнение об искусстве Восточного Танца по далеко не лучшим образцам, случайно увиденным по телевизору или в ресторане.

Между тем, с каждым годом число поклонников и желающих профессионально заниматься Восточными Танцами в России растёт: шесть лет назад в Екатеринбурге была создана Федерация Восточного Танца, а в последствии - и Лига профессионалов Восточного танца в Москве, которая объединяет региональные школы и студии. Как и в танцах других стилевых направлений, здесь также существуют свои конкурсы, профессиональное жюри и строгие критерии оценки. Так, например, среди прочих, танцовщицы получают оценку за «арабизм» - жюри решает, насколько точно исполнительнице удалось прочувствовать и передать в танце национальный восточный колорит.

Существует несколько направлений Восточного танца. Они отличаются не только характером движений, но и аксессуарами и стилем одежды. Некоторые виды Восточного танца предполагают использование реквизита – так, есть танцы с тростью, с кинжалом, с канделябром, платком, сагатами (цимбалы).

Техника и искусство

Я сама была на уроке по танцу живота всего один раз в жизни – нельзя сказать, что у меня есть какое-то предубеждение против этого занятия. Просто как-то казалось: танец живота – это не моё. Для танца живота, рассуждала я, прежде всего надо иметь живот – то есть, пышные формы, которые и будут колыхаться в такт музыке, а я девушка худенькая... Однако, начав знакомиться с танцем живота ближе, я выяснила: пузо – вовсе не обязательный атрибут, а общеизвестные «тряски» - далеко не единственный элемент танца живота!

* Итак, основные элементы танца живота:

- Тряски. Нужно, расслабив ягодицы, в быстром темпе поднимать вверх то одно бедро, то другое; грудная клетка неподвижна. Это будет «ягодичная качалка». А бывают ещё тряски «коленная», «от стопы», «одной ногой», «грудью»… всего около 15-ти разновидностей!

- Движения бёдрами – самый популярный и характерный элемент. Мне удалось овладеть «восьмёркой» (бёдра ходят по траектории «8», грудь опять же неподвижна). Разновидностей движений бёдрами в танце живота тоже существует великое множество.

- Грудная клетка в восточном танце также выполняет самые невероятные движения: это сдвиг, скольжение, прогиб, перекос и даже движение по траектории «Х». или «Y».

- Шаги – скрестный, приставной, балетный, рыбка, удар… Больше двух десятков разновидностей.

Кстати, в найденном мной в Интернете самоучителе по танцу живота описаны также движения для рук, колен, головы и есть даже такие хитрые фигуры, где танцовщица стоит на коленях, или, например, лежит на полу.

Поэтому, кстати, термин «танец живота» - не совсем верный: здесь «танцуют» и бёдра, и грудь, и кисти, и стопы, и даже волосы! Изящный, пластичный арабский танец доступен женщинам любого возраста и любой комплекции: полные женщины, начав заниматься, подтягиваются и стройнеют, а худенькие и угловатые становятся мягче.

Ритуал богини плодородия

Процитируем статью Татьяны Дорош – это московский врач-геронтолог, и известнейший преподаватель Восточного Танца в России:

- Если говорить о пользе или вреде для здоровья человека от занятий чем-либо, нужно вспомнить, что наша жизнь без занятий просто бессмысленна. Жизнь это движение. Восточный танец привносит в наше существование радость и удовольствие, ощущение собственной красоты и владения своим телом. Занятие прекрасным женственным искусством под звуки потрясающей восточной музыки в хорошей компании единомышленниц приносит немалую пользу для психического здоровья женщины. Я наблюдаю большую группу женщин в течение 11 лет и могу сказать, что и для физического здоровья занятия танцы живота, несомненно, полезны.

Конечно, очень важно, чтобы преподаватель был грамотным. Если занятия проводятся от простого к сложному, от медленного к быстрому, и при этом мы не забываем про хорошую разминку и упражнения на расслабление в конце занятия, то проблем со здоровьем у занимающихся не будет:

- незаметно обнаружится, что повышается выносливость, исчезают одышка и учащенное сердцебиение при физической нагрузке, это говорит о тренированности сердечно-сосудистой системы;

- если беспокоили проблемы с пищеварением, то отмечается улучшение самочувствия при хронических заболеваниях желчевыводящих путей и поджелудочной железы;

- очень хорошие результаты наблюдаются при хронических колитах, особенно сопровождающихся запорами;

- тряски не только вызывают приток крови к органам живота и малого таза, но и улучшают цвет лица, заметно омолаживают;

- доказано, что занятия Восточным танцем активизируют функции яичников, особенно в возрасте после 40 лет. Климакс отодвигается, а если наступает, то протекает менее мучительно;

- при бесплодии, вызванном хроническим воспалительными процессами, наблюдаются очевидные результаты (!);

- очень хорошие результаты при заболеваниях суставов, особенно при остеоартрозе. Танец живота укрепляет косые мышцы поясничной области, что способствует хорошей осанке, гибкости, исчезновению болей.

Одним словом, я практически не знаю противопоказаний для занятий восточным танцем. Хотя, безусловно, любые острые патологические состояния предполагают постельный режим и покой. Наивно расценивать занятие танцем как панацею - здоровье человека зависит от многих аспектов. Если вы курите, злоупотребляете алкоголем и имеете вздорный и завистливый характер, не ждите, что танец спасет вас. Однако, начав заниматься восточным танцем, вы делаете первый шаг к здоровому образу жизни.

Я сама занимаюсь восточным танцем в течение 12 лет по 5-6 часов в день. Мне 49 лет, я подвижна, гибка, прекрасно себя чувствую, полна сил, веду активный образ жизни, а мое существование наполнено радостью творчества!»

(подробно о том, кто такая Татьяна Дорош - http://www.bellydance.ru/stars/pearl.shtml)

Оздоровительный эффект танца живота заметила на себе и другая танцовщица – екатеринбургский преподаватель Восточного танца, член Федерации Восточного Танца, призер чемпионата Европа–Азия 2003, 2004, призер конкурса «Ориенталь»-2005 и по совместительству дизайнер журнала «BellyDance international» Алёна Брежнева:

- Я начала заниматься Восточными танцами за несколько лет до беременности, и могу сказать, что они как нельзя лучше способствуют зачатию ребёнка – это я проверила на себе. Беременность наступила в первые же месяцы после начала регулярных занятий. Естественно, я в первый же день, как узнала о своей беременности, сообщила радостную весть и своему тренеру.

Для занятий Восточными танцами есть ограничения для беременной женщины! Так, опасно выполнять некоторые элементы, например, интенсивные тряски. Если вы никогда раньше не пробовали себя в Восточном танце – думаю, беременность, это не то время, когда следует начинать. Здесь идёт работа именно теми мышцами, которые надёжно защищают ребёнка – не стоит провоцировать лишние напряжения. Дождитесь рождения ребёнка и через полтора-два месяца после родов постепенно начинайте тренировки.

Но и здесь обязательно скажите тренеру, что вы восстанавливаетесь после родов – программа должна быть для вас менее интенсивной. Плавно и своевременно начатые занятия Восточным танцем помогут вам быстро восстановиться после родов, стать пластичнее, избавиться от болей в спине, подтянуть живот и ягодицы. Главное – не форсировать события. Восток не терпит суеты, и обучение Арабскому танцу – тонкая наука.

Итак, если наступила беременность…

Нужно отметить, что беременность является противопоказанием для начала профессиональных занятий Восточным Танцем, как и любым серьёзным видом физической нагрузки (будь то профессиональные бальные танцы, художественная гимнастика, лёгкая атлетика или балет). Если же вы занимались и ранее, то занятия можно продолжать, но под наблюдением и с согласия вашего преподавателя.

Сейчас в Екатеринбурге можно встретить предложения по «Танцу живота для беременных» - объявления встречаются чаще всего в Интернете или на стендах печатной рекламы. К профессиональной Федерации Восточного танца эти организации отношения не имеют. Возможно, на этих группах даётся Восточный Танец в адаптированном виде.

Отправляться на подобные занятия можно, если выполняются сразу несколько условий:

- ваша беременность протекает без осложнений;

- вы доверяете тренеру и организации, которая проводит занятия;

- это специальная группа для беременных, где программа рассчитана на начинающих;

- на занятиях и после них вы хорошо себя чувствуете.

Научиться профессиональному Беллидансу непросто, но, освоив несколько движений, так сказать, для частного использования, любая женщина может, как минимум, улучшить своё самочувствие. Печатных самоучителей, видеокурсов и Интернет-сайтов, посвящённых танцу живота, имеется великое множество – вы можете использовать танец живота просто для себя, как оздоровительную гимнастику и средство для снятия напряжения в нижней части спины и живота. В конце концов, это поспособствует не только зачатию ребёнка, но и в целом гармонизации сексуальной жизни, установлению регулярных месячных и раскрытию вашего женского потенциала!

Полезные ссылки:

- Пошив пояса для танцев - http://www.beledi.ru/statyi/poyas_tanec_jivota.htm

- Популярно о танце - http://www.bellydance.ru/read/origins.shtml

- Самоучитель - http://www.bellydances.ru/

- Коллекция музыки для танца живота – http://orientalmusic.narod.ru/