ЭКО: ответы на часто задаваемые вопросы

От чего вам придётся отказаться на некоторое время, планируя процедуру экстракорпорального оплодотворения? Какие ощущения у вас не должны вызывать беспокойства, а когда нужно бежать к доктору? На эти и другие вопросы вы получите ответы в нашей статье.

Наступление беременности и рождение здорового малыша при помощи ЭКО — работа слаженной команды медиков, от которой в целом зависит успех.

Однако и вклад будущих родителей в «общую копилку» для достижения положительного результата неоценим. Многое зависит от вашей подготовки к процедурам, последующей правильной оценки своего самочувствия, соблюдения определённых ограничений и выполнения врачебных рекомендаций.

Как проходит подготовка к наступлению долгожданной беременности?

За три месяца до предполагаемого времени проведения ЭКО назначается фолиевая кислота и поливитаминные комплексы, при необходимости — препараты йода.

Стимуляция овуляции. Тревожные симптомы и осложнения. Когда нужна помощь медиков?

При правильном подборе дозы и схемы введения препаратов отрицательные последствия не развиваются. Однако никто не застрахован от возможных осложнений.

Редко может возникать синдром гиперситимуляции яичников — риск выше при применении длинных протоколов. При этом яичники увеличиваются в размерах, а фолликулов созревает больше, чем нужно.

Появление любых симптомов — повод для обращения к лечащему врачу или вызова скорой помощи:

* Лёгкая степень. Возникают умеренные боли и тяжесть внизу живота — проявления похожи на ощущения, сопровождающие начало и первый день менструации.

* Средняя степень. Боли внизу живота выраженные и нестерпимые (обезболивающие не помогают), присоединяется тошнота и рвота.

* Тяжёлая степень. Дополнительно появляется одышка, повышается артериальное давление, нарушается сердечный ритм.

При развитии этого осложнения нередко приходится прерывать проведение протокола стимуляции, а иногда и даже проводить срочное оперативное вмешательство.

Упущенная возможность или синдром «пустых фолликулов» при стимуляции овуляции. Как избежать?

Лекарственное средство или триггер для запуска овуляции необходимо вводить ровно за 36 часов до пункции. Обычно женщина это делает самостоятельно в домашних условиях. Не забывайте о точном времени. Если препарат ввести позже, то при пункции не будут получены яйцеклетки. В этом случае попытка проведения ЭКО окажется напрасной.

Как готовиться к пункции через влагалище для получения фолликулов? Чего ожидать?

Накануне пункции подвергните депиляции наружные половые органы.

Если процедура назначена на первую половину дня, ограничьте приём пищи и жидкости после утреннего пробуждения. При проведении её во второй половине дня можно съесть лёгкий и небольшой завтрак. Непосредственно перед пункцией опорожните мочевой пузырь.

Процедура обычно выполняется под местным обезболиванием, но возможно применение и общего наркоза (прибегают к нему редко и по показаниям).

Яйцеклетки «добыты». Какие проявления считаются нормальными и не должны вызывать беспокойства?

* Незначительные кровянистые выделения из влагалища в течение нескольких дней являются вариантом нормы. Однако в любом случае лучше посоветоваться с лечащим доктором.

* Учащенное и умеренно болезненное мочеиспускание — сохраняется до одной недели.

* Лёгкое неприятное ощущение давления в области прямой кишки — немного усиливается в положении сидя.

* Небольшая болезненность тянущего характера в нижней части живота и поясничной области. Для облегчения состояния вплоть до переноса эмбриона можно пользоваться нестероидными противовоспалительными препаратами (например, Дексалгином, Налгезином) или спазмолитиками (Но-шпа). Принимайте в виде таблеток, ректальных свечей или внутримышечных инъекций.

* Небольшое увеличение живота в объёме.

* Запоры в течение двух-трёх дней.

* При проведении процедуры под общим наркозом на протяжении одного-двух дней наблюдается усталость, сонливость, быстрая физическая утомляемость, головокружение, тошнота. Возможна однократная рвота.

* Повышение температуры тела до 38°С без ухудшения общего самочувствия и появления признаков заболевания (кашля, насморка, ломоты и болей в суставах).

От чего придётся временно отказаться после пункции и получения яйцеклетки?

Занятий любым видом спорта, половой жизни, ношения тяжестей, мероприятий связанных с риском падения или ударов — из-за вероятности возникновения кровотечения.

Предстоит перенос эмбриона или инсеминация спермой мужа/донора. Как готовиться?

Накануне область наружных половых органов подвергните депиляции. За 45-60 минут до инсеминации или переноса эмбриона не опорожняйте мочевой пузырь — для облегчения проведения процедуры.

Какие симптомы после переноса эмбриона являются нормой и не опасны?

* Мажущие коричневатые выделения из половых путей до 10 дней. Опять-таки лучше дополнительно посоветоваться с лечащим врачом.

* Невыраженные тянущие боли в низу живота и в области поясницы в течение нескольких дней. Для уменьшения болей можно пользоваться спазмолитиками в виде таблеток.

* Повышение температуры тела до 38°С без ухудшения общего самочувствия и признаков развития заболевания (кашля, насморка), озноба и болей в мышцах.

Проведена пункция для получения яйцеклетки или процедура переноса эмбриона. Осложнения и тревожные признаки. Когда обращаться за помощью к медикам?

Необходимо позвонить лечащему врачу или вызвать скорую помощь при возникновении хотя бы одного из перечисленных симптомов:

* Появление обильных кровянистых выделений из половых путей.

* Выраженная болезненность при мочеиспускании и/или появление примеси крови в моче.

* Отсутствие мочи в течение 24 часов.

* Возникновение чувства сильного давления на прямую кишку — трудно сидеть, появляется ощущение переполненности и распирания «где-то там в глубине».

* Выраженная болезненность в нижней части живота и области поясницы. Боль не проходит при использовании нестероидных противовоспалительных средств и спазмолитиков.

* Учащённое сердцебиение и дыхание (одышка), падение артериального давления ниже 80/50 мм.рт.ст.

* Отсутствие стула в течение трёх и более суток.

* Повторяющаяся многократная рвота.

* Выраженное увеличение живота в размерах: носимые до этого брюки/штаны, джинсы, шорты или юбка не застегиваются

* Повышение температуры тела выше 38°С, сопровождающееся ознобом, ухудшением самочувствия, появлением боли в суставах и мышцах.

Перенос эмбриона выполнен. Как не навредить и не свести все усилия насмарку?

До получения результатов ХЧГ (на 14 день после процедуры) придётся отказаться от:

* Занятий любыми видами спорта.

* Половой жизни.

* Посещения бани, сауны, распаривания в ванной или душе.

* Мероприятий связанных с физическими или эмоциональными перегрузками, опасностью падения и ударов.

* Длительных поездок со сменой климата или длящихся более трёх часов перелётов.

* Физиотерапевтических или серьёзных косметологических процедур, массажа.

Также следует исключить перегревание или переохлаждение.

Итак, пройдены все этапы ЭКО и наступила долгожданная беременность. Что делать дальше? Соблюдать все врачебные рекомендации, а при малейшем отклонении в самочувствии обращаться к лечащему доктору.

