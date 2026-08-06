Самый вкусный паштет с ягодным желе

Сегодня делимся рецептом невероятно вкусного домашнего паштета. Его основа знакома многим — куриная печень и овощи. Но настоящую изюминку блюду придает нежная шапочка из ягодного желе. Контраст насыщенного печеночного вкуса и легкой кислинки ягод делает паштет необычным и очень изысканным. Он отлично подойдет для завтрака, а также эффектно будет смотреться на праздничном столе.

Ингредиенты

Для паштета:

куриная печень — 450 г;

лук — 1/2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1–2 стебля;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло для жарки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для ягодного желе:

клюква и/или брусника — 200 г;

сахар — 50 г;

быстрорастворимый желатин — 10 г;

Способ приготовления

1. Приготовьте паштет. Лук, сельдерей и чеснок мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости.

2. Добавьте к овощам куриную печень и готовьте все вместе до полной готовности печени. В конце положите 10 г сливочного масла, посолите и поперчите по вкусу.

3. Дайте массе немного остыть, затем переложите ее в чашу блендера и измельчите до однородной кремовой консистенции. Добавьте оставшееся мягкое сливочное масло и еще раз хорошо взбейте.

4. Переложите паштет в форму. Для красивой подачи лучше использовать прозрачную стеклянную посуду, но это не обязательно. Аккуратно разровняйте поверхность и уберите паштет в холодильник.

5. Приготовьте желе. Желатин залейте 20 мл холодной воды и оставьте набухать. Ягоды переложите в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и варите около 5 минут.

6. Протрите ягодную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и косточек.

7. Подогрейте желатин в микроволновой печи 5–7 секунд, пока он полностью не растворится. Не допускайте кипения.

8. Влейте желатин в ягодное пюре и тщательно перемешайте.

9. Достаньте паштет из холодильника и аккуратно залейте сверху ягодное желе. Снова уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы желе полностью застыло.

Паштет готов! Подавайте его с хрустящими гренками, смазанными сливочным маслом или творожным сыром. Насыщенный вкус печени великолепно сочетается с яркой ягодной кислинкой, превращая привычный паштет в по-настоящему праздничную закуску.

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Приятного аппетита!