Самый вкусный паштет с ягодным желе
Сегодня делимся рецептом невероятно вкусного домашнего паштета. Его основа знакома многим — куриная печень и овощи. Но настоящую изюминку блюду придает нежная шапочка из ягодного желе. Контраст насыщенного печеночного вкуса и легкой кислинки ягод делает паштет необычным и очень изысканным. Он отлично подойдет для завтрака, а также эффектно будет смотреться на праздничном столе.
Ингредиенты
Для паштета:
- куриная печень — 450 г;
- лук — 1/2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей — 1–2 стебля;
- чеснок — 1 зубчик;
- сливочное масло — 30 г;
- растительное масло для жарки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Для ягодного желе:
- клюква и/или брусника — 200 г;
- сахар — 50 г;
- быстрорастворимый желатин — 10 г;
Способ приготовления
1. Приготовьте паштет. Лук, сельдерей и чеснок мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости.
2. Добавьте к овощам куриную печень и готовьте все вместе до полной готовности печени. В конце положите 10 г сливочного масла, посолите и поперчите по вкусу.
3. Дайте массе немного остыть, затем переложите ее в чашу блендера и измельчите до однородной кремовой консистенции. Добавьте оставшееся мягкое сливочное масло и еще раз хорошо взбейте.
4. Переложите паштет в форму. Для красивой подачи лучше использовать прозрачную стеклянную посуду, но это не обязательно. Аккуратно разровняйте поверхность и уберите паштет в холодильник.
5. Приготовьте желе. Желатин залейте 20 мл холодной воды и оставьте набухать. Ягоды переложите в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и варите около 5 минут.
6. Протрите ягодную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и косточек.
7. Подогрейте желатин в микроволновой печи 5–7 секунд, пока он полностью не растворится. Не допускайте кипения.
8. Влейте желатин в ягодное пюре и тщательно перемешайте.
9. Достаньте паштет из холодильника и аккуратно залейте сверху ягодное желе. Снова уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы желе полностью застыло.
Паштет готов! Подавайте его с хрустящими гренками, смазанными сливочным маслом или творожным сыром. Насыщенный вкус печени великолепно сочетается с яркой ягодной кислинкой, превращая привычный паштет в по-настоящему праздничную закуску.
Приятного аппетита!