Честно признаемся: выпечка, в которую добавляется много жидкости, а тем более воды, всегда вызывает подозрения. Но этот шоколадный пирог мы так часто стали встречать на просторах сети, что решили тоже попробовать его приготовить. И однозначно не пожалели! Простые ингредиенты, которые наверняка найдутся дома, и совсем немного времени на приготовление.

Ингредиенты на форму 20 х 30 см

Шоколадное тесто:

яйца — 3 шт .;

.; сахар — 160 г;

растительное масло — 50 мл;

сметана — 100 г;

мука — 300 г;

какао — 60 г;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу;

разрыхлитель — 10 г;

кипяток — 200 мл.

Творожная начинка:

творог — 180 г;

сахарная пудра — 50 г;

яичный желток — 1 шт .;

.; кукурузный крахмал — 10 г;

ванилин — по вкусу.

Вишнёвая начинка:

вишня без косточек — 300 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

сахарная пудра — по вкусу.

1. Готовим тесто. В миске смешайте яйца, сахар и сметану. Тщательно перемешайте до однородной массы. Всё можно сделать без миксера. Затем добавьте растительное масло.

2. Всыпьте какао, соль и ванилин. Перемешайте.

3. Добавьте половину муки — 150 г — и весь разрыхлитель. Затем влейте 200 мл кипятка и тщательно перемешайте. Тесто получится довольно жидким. После этого добавьте оставшуюся муку. На этом этапе удобнее перемешивать тесто ложкой, поскольку оно станет довольно густым.

4. Сделаем творожную начинку. Возьмите любой творог, добавьте желток, сахарную пудру, ванилин и крахмал. Пробейте всё блендером — так начинка получится однородной и приготовится быстрее.

5. К вишне добавьте сахарную пудру по вкусу и крахмал. Перемешайте.

6. Форму смажьте небольшим количеством растительного масла. Выложите шоколадное тесто, сверху распределите творожную начинку, а затем добавьте вишню.

Выпекайте пирог около 50 минут при температуре 180°C. Но всё зависит от вашей духовки: времени может потребоваться немного больше. Проверяйте готовность деревянной палочкой.

Готовый пирог лучше есть слегка остывшим, но ещё тёплым. Сам по себе шоколадный бисквит получается простым и понятным по вкусу, похож на брауни, слегка влажный, но при этом полностью пропечённым. Творожная начинка и вишня идеально сочетаются с шоколадным тестом и делают вкус пирога ярким и интересным.

Сверху можно украсить шоколадом или лепестками миндаля.

Приятного аппетита!