Загородные летние лагеря 2026
erid:2Vtzqutx5cU
Детский оздоровительный комплекс «Дружба»
Современный детский оздоровительный комплекс «Дружба» предлагает вам возможность размещения детей и организованных групп в возрасте от 8 до 16 лет для проведения детского оздоровительного отдыха и открывает дополнительные продажи на лето.
Стоимость путёвок
|Смена
|Даты заезда/выезда
|Цена за сутки
|Стоимость путёвки
|1
|02 июня – 22 июня (21 день)
|7700 руб.
|161 700 руб.
|2
|25 июня – 15 июля (21 день)
|7700 руб.
|161 700 руб.
|3
|18 июля – 7 августа (21 день)
|7700 руб.
|161 700 руб.
|4
|10 августа – 30 августа (21 день)
|7700 руб.
|161 700 руб.
Размещение в комфортабельных корпусах (с евроремонтом 2021 г.), комплектация номеров в соответствии с требованиями СНиП.
ДОК «Дружба» в одну смену принимает до 800 детей.
В стоимость путёвки включено:
- Проживание.
- Питание - 5-ти разовое (комбинированное - шведский стол+меню).
- Медицинское обслуживание – круглосуточно.
- Ежедневное посещение моря, купание, мастер-классы, подвижные игры, спортивные мероприятия.
- Пользование пляжным комплексом.
- Пользование бассейнами и спортивными площадками, инфраструктурой лагеря.
- Кинотеатр.
- Культурно-развлекательная программа согласно заявленной тематике смен.
- Настольные игры, отрядные и массовые мероприятия.
- Работа мастер-классов (кружки), библиотека, танцевальный зал, фитнес зал, спортивный комплекс.
- Бытовое обслуживание детей (прачечная на территории и в корпусах).
Дополнительно оплачивается:
- Экскурсии по достопримечательностям Сочи.
- Лечебный массаж.
- Физиотерапия.
- Индивидуальное питание (по медицинским показателям).
- Магазин.
Возможно размещение родителей в отелях на прилегающей территории
354204, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижнее Макопсе, ул. Кольцова, д. 17
|
По вопросам бронирования обращаться:
Тел. 8 (992) 012-10-99, 8 (900) 200-65-71, 8 (982) 765-58-00
Если номер не отвечает, пишите на MAX!
Почта: more@dok-druzba.ru
Сайт: https://dokdruzba.ru
Реклама. Рекламодатель ООО «ДОК «Дружба», ОГРН 1192375056389.
За 161000 спать на двухярусной узкой кровати?
Это наверняка ещё цены без дороги
Капец 🤯