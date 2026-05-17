Загородные летние лагеря 2026

Детский оздоровительный комплекс «Дружба»

Современный детский оздоровительный комплекс «Дружба» предлагает вам возможность размещения детей и организованных групп в возрасте от 8 до 16 лет для проведения детского оздоровительного отдыха и открывает дополнительные продажи на лето.

Стоимость путёвок

Смена Даты заезда/выезда Цена за сутки Стоимость путёвки
1 02 июня – 22 июня (21 день) 7700 руб. 161 700 руб.
2 25 июня – 15 июля (21 день) 7700 руб. 161 700 руб.
3 18 июля – 7 августа (21 день) 7700 руб. 161 700 руб.
4 10 августа – 30 августа (21 день) 7700 руб. 161 700 руб.

Размещение в комфортабельных корпусах (с евроремонтом 2021 г.), комплектация номеров в соответствии с требованиями СНиП.

ДОК «Дружба» в одну смену принимает до 800 детей.

В стоимость путёвки включено:

  • Проживание.

  • Питание - 5-ти разовое (комбинированное - шведский стол+меню).

  • Медицинское обслуживание – круглосуточно.
  • Ежедневное посещение моря, купание, мастер-классы, подвижные игры, спортивные мероприятия.

  • Пользование пляжным комплексом.

  • Пользование бассейнами и спортивными площадками, инфраструктурой лагеря.

  • Кинотеатр.
  • Культурно-развлекательная программа согласно заявленной тематике смен.

  • Настольные игры, отрядные и массовые мероприятия.

  • Работа мастер-классов (кружки), библиотека, танцевальный зал, фитнес зал, спортивный комплекс.
  • Бытовое обслуживание детей (прачечная на территории и в корпусах).

Дополнительно оплачивается:

  • Экскурсии по достопримечательностям Сочи.
  • Лечебный массаж.
  • Физиотерапия.
  • Индивидуальное питание (по медицинским показателям).
  • Магазин.

Возможно размещение родителей в отелях на прилегающей территории

354204, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижнее Макопсе, ул. Кольцова, д. 17

 

По вопросам бронирования обращаться:

Тел.  8 (992) 012-10-99, 8 (900) 200-65-71, 8 (982) 765-58-00

 

Если номер не отвечает, пишите на MAX!    

 

Почта: more@dok-druzba.ru   

 

Сайт: https://dokdruzba.ru

Пингвин🐧
18.05.26, 23:10

За 161000 спать на двухярусной узкой кровати?
Это наверняка ещё цены без дороги
Капец 🤯

