Осенние каникулы в Екатеринбурге: роботы, программирование и новые друзья

Собрать робота и заставить его двигаться, разобраться с программированием, сходить на прогулку и поиграть с новыми друзьями — такой может быть каникулярная неделя в городе.

С 26 по 30 октября 2026 года «Лига Роботов» и «Смарт Код» приглашают детей на пятидневные программы в Екатеринбурге. Можно выбрать направление по интересам ребёнка и удобный формат: половину или полный день.

Обе программы подходят для первого знакомства с технологиями. Если ребёнок пока не собирал роботов и не писал программы, это не помешает участию: преподаватели помогают разобраться с заданиями.

«Лига Роботов»: пять дней на Станции ТехноЛегенд

Для детей 6–12 лет «Лига Роботов» подготовила «Осенние ТехноЛегенды». В основе программы — приключение: на станции произошёл сбой, и участникам предстоит исследовать пять секторов, собрать роботов и помочь восстановить её работу.

Каждый день посвящён новому миру. В ночном секторе ребята познакомятся с летучей мышью и узнают, как она ориентируется в темноте. В лаборатории фантастики соберут Франкенштейна и зададут модели движения. Затем отправятся в игровую локацию с всадником без головы и пауком, построят избушку на роботоножках и завершат неделю финальной миссией в мире цифровых легенд.

Сказочные персонажи здесь становятся поводом для инженерных задач: как устроен механизм, что заставляет модель двигаться и какую команду ей нужно задать? Ребята собирают конструкции, программируют их и проверяют результат. Для младших участников используются LEGO WeDo 2.0, для старших — LEGO EV3. Преподаватель предлагает задания с учётом подготовки ребёнка.

В первой половине дня, с 09:00 до 13:00, ребята собирают и программируют роботов. Занятия чередуются с играми и перерывом на второй завтрак. В 13:00 программа для участников половины дня завершается.

Во второй половине дня, с 13:00 до 17:00, участники полного дня обедают, гуляют и играют на свежем воздухе, проходят образовательные квесты и участвуют в мастер-классах. В конце дня — полдник, свободное творчество и общение.

«Смарт Код»: попробовать себя в программировании

Детям 8–12 лет, которым интересно создавать собственные программы и решать логические задачи, подойдут осенние IT-каникулы в «Смарт Код». Начать можно без специальной подготовки: наставник помогает освоиться и двигаться в своём темпе.

Программирование чередуется с творческими заданиями, настольными и развивающими играми, перерывами и разминкой. Ребёнок пробует свои решения, задаёт вопросы преподавателю и общается со сверстниками. В группе — не более 12 детей на педагога.

Для полного дня предусмотрены прогулки и активные игры, квесты и мастер-классы. Завершается день полдником, свободным творчеством и обсуждением того, что получилось. Подробное тематическое расписание «Смарт Код» по дням ещё готовится; сейчас можно познакомиться с общим форматом программы и выбрать время посещения.

Как выбрать направление

Если ребёнку нравится собирать конструкторы, разбираться в механизмах и сразу видеть результат в движении робота, присмотритесь к «Лиге Роботов». Здесь программирование связано с физической моделью: собрал, задал команду, проверил, что произошло.

Если больше привлекают задачи за компьютером и создание собственных программ, стоит рассмотреть «Смарт Код». Для детей 8–12 лет доступны оба направления, поэтому при выборе можно ориентироваться на интерес ребёнка.

Половина дня или полный день

Смены длятся пять дней — с понедельника, 26 октября, по пятницу, 30 октября. Доступны два варианта:

• 09:00–13:00 — половина дня с основной образовательной программой и вторым завтраком.

• 09:00–17:00 — полный день: после основных занятий дети остаются на обед, прогулку, игры, квесты и мастер-классы.

Питание включено в стоимость:

• Половина дня — второй завтрак: батончик или фрукт.

• Полный день — второй завтрак (батончик или фрукт), обед (суп и второе) и полдник (булочка и чай).

В помещениях ведётся видеонаблюдение. Родителям предоставляют описание дня и фото- или видеоотчёты. До начала программы можно ознакомиться с материалами о площадке или согласовать её посещение с менеджером.

Сколько стоит каникулярная неделя

Стоимость пяти дней одинакова для обеих программ. По акции со скидкой 10% до 5 октября половина дня стоит 8 730 рублей вместо 9 700 рублей, полный день — 15 300 рублей вместо 17 000 рублей.

Где проходят занятия

На 9 площадках в «Лиге Роботов» в Екатеринбурге: ул. Большакова, 18; площадь Субботников, 1; проспект Академика Сахарова, 37Б; ул.Степана Разина, 71; ул. Сулимова, 28А; Сиреневый бульвар, 15В; ул.Старых Большевиков, 22; ул. Кировградская, 11; ул.Свердлова, 35.

На 5 площадках в «Смарт Код» в Екатеринбурге:площадь Субботников, 1; проспект Академика Сахарова, 37Б; ул. Академика Бардина, 41; ул.Свердлова, 35; ул.Кировградская, 11.

При записи уточните наличие мест и проведение выбранной программы по удобному адресу. Менеджер поможет подобрать направление и формат пребывания.

Подробнее и запись:

«Лига Роботов» — ekb.ligarobotov.ru/camp/autumn/

тел. +7 (343) 346-31-88

«Смарт Код» — ekb.s-kod.ru/camp/autumn

тел. +7 (343) 344-88-10

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