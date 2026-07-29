Как выбирать подгузники

Продолжаем цикл статей про новорожденных в помощь мамам.

На самые важные вопросы отвечает Наталья Юрьевна Новикова, медицинская сестра кабинета здорового ребенка отделения медицинской профилактики Детской городской больницы № 8 города Екатеринбурга.

Наша сегодняшняя тема – подгузники.

В современном мире родители не представляют себе жизнь без одноразовых подгузников. Они обеспечивают комфорт и гигиену, при правильном применении предотвращают раздражение и опрелости кожи, упрощают жизнь родителям.

Одноразовые подгузники состоят из впитывающего слоя, задерживающего влагу и запах. Одноразовые подгузники легко одеваются и снимаются, не требуют стирки.

Одноразовые подгузники-трусики – подвид обычных подгузников. Активным и подвижным малышам намного удобнее и быстрее одеть именно трусики, которые снимаются путем разрыва по бокам подгузника.

Основное отличие подгузников-трусиков в фиксации и снятии. Подгузники-трусики надеваются как полноценные трусики, через ноги, а снимаются путём разрыва шва по бокам подгузника.

Как выбрать размер подгузника?

Если подгузник слишком большой, он может сползать, протекать или скапливать влагу, а слишком маленький может сдавливать, натирать или вызывать опрелости.

Существует несколько правил при выборе подгузников:

1. Выбирая подгузники, ориентируйтесь на вес ребёнка. Большинство производителей подгузников указывают на упаковке диапазон веса, для которого подходит данный размер. Это самый простой и надёжный способ выбрать подгузники по размеру. Однако следует учитывать особенности фигуры конкретного малыша.

2. Примеряйте подгузники на ребёнка. Можно взять несколько размерных линеек, подходящих под параметры малыша, примерить и выбрать наиболее подходящий. Изделие должно плотно облегать талию и бедра малыша, не сдавливая и не свисая. Правильно подобранный подгузник закрывает попу ребёнка полностью, не оставляя щелей или излишков ткани, он удобен и не мешает малышу двигаться.

3. Следите за реакцией ребёнка и состоянием кожи. Если малыш часто плачет, капризничает, пытается снять подгузник или дёргает его, это может быть признаком того, что подгузник ему не подходит и следует более тщательно подойти к выбору подгузника. Регулярно проверяйте кожу ребёнка на наличие раздражения, опрелостей, сыпи или аллергии. Такие симптомы могут означать, что выбранный подгузник слишком тесный, грубый, влажный или содержит вредные вещества.

Выбор подгузников по половому признаку

Мальчики мочатся спереди, поэтому для них нужно выбрать подгузники с более плотным и впитывающим слоем в передней части. Важно, чтобы подгузник не сдавливал пенис и мошонку, оставляя достаточно свободы для движения.

Девочки мочатся более равномерно по всей поверхности подгузника, поэтому для них лучше выбрать подгузники с равномерным распределением впитывающего слоя.

Важно, чтобы подгузник не натирал и не раздражал половые органы, не способствовал развитию воспалений и инфекций.

Подгузники Q и T–формы

Q- форма является единым полотном, без лишних швов, она более анатомическая и закрывает всю попу ребенка, идеальны для подвижных малышей. Оборки вокруг ножек создают дополнительную защиту от протеканий, обеспечивают плотное прилегание.

Т-форма – состоит из трех частей, классическая и привычная конструкция. Подходят для спокойных, менее активных малышей. Оснащены двойными бортиками – манжетами без дополнительных оборок.

Выбор формы происходит опытным путем.

И ещё несколько советов: