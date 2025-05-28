«Успех в плавании зависит от воспитания ребенка и образа жизни семьи»

В этом уверен тренер по плаванию спортивной школы «Юность» Георгий Степин. Он рассказал «Юмаме», как проходит отбор и тренировки будущих пловцов и на что стоит обратить внимание родителям, которые хотят привести ребенка в бассейн.

Набор в спортивную школу по плаванию проводится с 7 лет. Это минимальный возраст зачисления ребенка на этап начальной подготовки. До этого времени юный спортсмен может посещать оздоровительные занятия. Для малышей с 1 года до 3 лет тренировки проходят с одним из родителей в мини-группах по программе «Мать и дитя». С четырехлетнего возраста дети занимаются с тренером в физкультурно-оздоровительных группах уже самостоятельно.

Как отмечает Георгий Степин, такие занятия являются хорошей базой для поступления в спортивную школу. За три года подготовки ребенок успевает не только научиться плавать, но и осваивает правильную технику дыхания, понимает и выполняет команды тренера, знакомится со стилями плавания. Такие занятия помогают детям увереннее чувствовать себя на отборочных испытаниях.

Плавание – один из самых популярных видов спорта, поэтому конкурс здесь всегда большой – 5-7 человек на место. Вступительные испытания проводятся во второй половине августа. Основные баллы ребенок получает как раз за умение плавать. Оцениваются технические аспекты навыков ребенка, критерии которых можно найти на сайте спортивной школы

Вторая часть испытаний – общефизическая подготовка. Комиссия оценивает скорость ребёнка при беге на различные дистанции, гибкость при выполнении специальных упражнений, прыжок в длину и бросок мяча.

Для поступления на бюджет ребенку необходимо успешно пройти все испытания и набрать определенное количество баллов. Бывает так, что до проходного балла кандидату не хватает совсем чуть-чуть. В этом случае ребенок может пойти в платную группу, подготовиться и попробовать поступить на бюджет во время дополнительного набора или на следующий год.

«Не каждый ребенок готов к нагрузкам спортивной школы и видит себя профессиональным пловцом, но при этом плавает он с удовольствием. Для таких детей открыты физкультурно-оздоровительные группы. Родители могут выбрать удобное расписание занятий, и тогда дети уже в комфортном для себя режиме осваивают технику, стили плавания и приобретают жизненно необходимый навык», – отмечает Георгий Степин.

В плавании нужны такие качества, как гибкость, сила, выносливость и скорость. Реализовать себя в этом виде спорта могут дети с разными физическими данными. Но только по антропометрии кандидатов в плавание не отбирают. Специалисты обращают внимание и на психологическую устойчивость ребенка, которая в дальнейшем позволит ему быть успешными в сложных соревновательных условиях.

Раньше считалось, что дети высокого роста в плавании более успешны. И именно этот показатель учитывался при отборе. Однако практика показала, что рост – не самое важное в плавании.

«На последнем чемпионате мира рекорд скорости на короткой воде (бассейн 25 м – Прим.ред) был обновлен спортсменом ростом 175 сантиметров, который по стандартам XX века вообще не подходит для этого вида спорта», – объяснил Георгий Степин.

Если по физиологическим показателям плавание подходит практически каждому здоровому ребенку то, с точки зрения психологии, этот вид спорта больше подходит детям, которым легко даются монотонные действия, и они не устают от повторений.

«Плавание – один из ярких представителей циклических видов спорта. Есть люди, которые по складу характера и особенностям психики не могут повторять одни и те же действия. Им больше подходят игровые виды спорта. Таких детей легко заметить с первых тренировок на воде: они отвлекаются, мешают другим, не выполняют команды наставника», – подчеркнул тренер «Юности».

Тем, кому циклические виды спорта не подходят, но заниматься в бассейне всё-таки хочется, Георгий Степин советует обратить внимание на прыжки в воду. Здесь также принимают детей с 7 лет, умеющих плавать. Прыжки в воду – сложно координационный вид спорта, требующий гибкости, силы и, как выразился тренер, «некоторого безумства». Ребенок должен не бояться высоты, с которой ему предстоит прыгнуть в воду. Без природной смелости это невозможно.

По словам Георгия Степина, историй успеха детей, пришедших в плавание из других видов спорта, немного. Все дело в освоении техники плавания разными стилями. Именно технику комплексного плавания нужно продемонстрировать при переходе с начального этапа на учебно-тренировочный в возрасте 10 лет. Без специальной подготовки это практически невозможно. А вот примеров, когда плавание заложило основы спортивной карьеры в других спортивных дисциплинах – достаточно.

На базовом уровне (подготовка к спортивной школе) в малом бассейне дети занимаются от 1 до 3 раз в неделю по 40-45 минут. На этапе начальной подготовки в спортивной школе (7-8 лет) тренировки длятся по 6 часов в неделю: 4 часа в бассейне и 2 часа в зале или на стадионе (в зависимости от погодных условий).

Со временем количество занятий увеличивается. К старшим классам ребята занимаются уже по 18-20 часов в неделю. Тренировки проходят 2 раза в день. У кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта утренняя тренировка начинается в 6:30, вечерняя в 15:00. Занятия проводятся не только по плаванию, но и общей физической и специальной физической подготовке, в том числе в тренажерном зале.

Подход к новичкам в плавании всегда индивидуальный, отмечает тренер.

«Нет стандартной схемы обучения плаванию. Одно и то же упражнение дети осваивают по-разному. Одному ребенку бывает достаточно объяснить на словах, как нужно делать, для другого этого недостаточно и нужно еще показать движение «на суше», третьему нужно увидеть, как делает упражнение другой ребенок, четвертому нужно объяснить упражнение через игру, пятому просто требуется время для осознания происходящего», – рассказывает Георгий Степин.

Всего существует четыре вида плавания: баттерфляй, плавание на спине, плавание брассом, плавание кролем. Базовые виды — это кроль на груди и кроль на спине. Обучение начинается с них. Брасс более сложный технически, баттерфляй более сложный физически. Ребенок в младшем возрасте не совсем понимает, как этими стилями плавать.

Успех в плавании зависит от воспитания ребенка и образа жизни семьи, отмечает Георгий Степин. Прежде всего важно, насколько ребенок может планировать и распределять свое время. Огромное значение имеет здоровый образ жизни. Многие дети не высыпаются, так как ложатся поздно, а встают рано. Родители не следят за этим, возможно не понимая проблему. А младший школьник в 9 или 10 вечера должен уже быть в постели. Из-за недосыпа дети начинают страдать хронической усталостью, которая раньше была болезнью только взрослых. Какой уж тут спорт?

Тренерский состав уверен, что обучению в общеобразовательной школе нужно уделять не меньше времени, чем тренировкам.

«Если ребенок интеллектуально плохо развит, ему будет тяжело в спорте. Лидеры по плаванию в нашей спортивной школе отлично учатся. Яркий пример тому София Молчанова (2011 г.р.). В 12 лет она выполнила норматив мастера спорта России. При этом в обычной школе она тоже успевает учиться на “хорошо” и “отлично”», — подчеркнул Георгий Степин.

Плавание – не самый затратный вид спорта. На этапе подготовки к спортивной школе занятия стоят в среднем 500 рублей, в спортивной школе они бесплатные.

Для начала тренировок нужны купальный костюм, шапочка, очки, сланцы и гигиенический набор для душа.

Для спортивного плавания потребуется специальный инвентарь: ласты, доски, лопатки, трубки. Из-за применения специальных составов для санитарного содержания бассейнов, купальники в плавании – расходный материал. Их приходится менять несколько раз в год. В спорте высоких достижений требуются гидрокостюмы. Их предстоит обновлять так же часто, как и купальники.

«Плаванием стоит позаниматься каждому ребенку. Это важно для его гармоничного физического развития», — уверен Георгий Степин. Он отметил, что сейчас в Екатеринбурге достаточно бассейнов, как спортивных, так и оздоровительных. Научить ребенка плавать возможность есть.

У «Юности», например, есть несколько филиалов в Екатеринбурге, где занимаются оздоровительные и спортивные группы.

Групповые занятия по плаванию в Ленинском районе

Бассейн «Юность» и детский бассейн «Юнга» ул. Куйбышева, 32а (вход с ул. Народной Воли), тел. 257-30-61, +7-912-290-0439

Лицей №173 (ул. Народной Воли, 21/2), тел. +7-912-290-0377

Групповые занятия по плаванию в Академическом районе

Бассейн СОШ №19, ул. П. Шаманова, 18, тел. +7-912-29-005-66

Бассейн СОШ №23, ул. П. Шаманова, 54, тел. +7-912-60-017-25

СОШ №31 (ул. Евгения Савкова, 17), тел. +7-912-620-2803

Групповые занятия по плаванию в Верх-Исетском районе

Бассейны лицея №12 на ул. Бебеля, 122б и на ул. Готвальда, 19а, тел. +7-912-290-0377

Другие детские спортивные школы по плаванию в Екатеринбурге:

Спортивная школа №19 «Детский стадион», ул. Краснофлотцев 48, тел. +7 (343) 298-02-39

Спортивная школа «Виктория» (занятия в бассейне СК «Урал»), ул. Комвузовская, 9, тел. +7(343) 375-79-72

Спортивная школа «Кристалл», ул. Зои Космодемьянской, д. 46/Б, тел. +7 (343) 258-90-35

Спортивная школа «Буревестник», ул. Академическая, 10, тел. +7 (343) 317-93-95

Фото Дмитрий Часовитин.