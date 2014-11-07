Нужна ли ритмика ребенку?

Ритмика была очень популярна в Советском союзе, а вообще появилась в начале XX века! В нашей школе ее вела бабушка с боевым раскрасом и буйным танцевальным прошлым. Поэтому она со всей страстью пыталась нас, первоклашек в чешках, научить слушать музыку и даже двигать бедрами. А мы весь урок смеялись и нехотя повторяли за ней движения.

Халатное отношение к ритмике аукается мне всю жизнь – ни слуха, ни ритма, ни танцев… А может, просто начинать надо было раньше, еще до школы?

Кто занимается ритмикой

Захожу в зал и вижу совсем крохотных детей. Самой младшей девочке 2,5 года, старшей — 5 лет (но есть группы и до 10 лет). На нашей тренировке есть даже мальчик (они в дефиците на танцах с детства). И зря некоторые родители поддаются стереотипному «танцы не для мальчика»! Например, наш герой Коля успешно занимается и карате, и ритмикой, тем более, что от нее столько пользы...

Чем полезна ритмика?

Занятия ритмикой развивают у детей координацию, умение держать баланс, зрительную и мышечную память, музыкальный слух. Выпрямляется осанка, появляется грация, развивается пластика, растяжка.

Как проходит занятие

Сначала без музыки под счет тренера отрабатывается какое-то простое движение, например, «носок-пяточка». Ставим ножку на носок, потом на пятку. Затем включается музыка и под счет это движение слегка усложняется — добавляется «пружинка». В конце занятия делается небольшая композиция под музыку.

Дмитрий (тренер) очень хорошо, образно все объясняет деткам: «носочек к полу тянем острый, как иголочка», «ручкой тянемся в сторону, за чем тянемся?». И тут дети себя выдают: «за арбузиком», «за пончиком», за тортиком».

Самая активная девочка Милана все время пытается привлечь к себе внимание – все делают движение правильно, она по-другому, потому что в «садике так». А ее самым протестным заявлением было: «А я хочу попой вертеть». Но Дмитрий детские капризы умеет обходить на позитиве.

Мое самое главное удивление – такие малютки, а ведь все повторяют за тренером. Конечно, они не догадываются, как им повезло – занятие ведет мастер спорта по спортивным танцам.

Перед финальной композицией дети на ковриках делают упражнения на растяжку и даже, при поддержке тренера, пытаются сесть на шпагат. Оказалось, что их любимое упражнение на коврике — «бабочка», когда руками обхватывают стопы сложенные друг к другу и, как бабочки крыльями, машут коленками.

Заканчивается занятие даже более ответственно, чем у взрослых. Дмитрий собирает детей в кружок и дает задание — повторять дома перед зеркалом то, что понравилось из урока и показывать родителям, бабушкам и всем родственникам.

Это интересно:

Ритмика подходит и пригодится и тем детям, кто хочет в дальнейшем заниматься танцами – латиной, хип-хопом и другими стилями, и тем, кто просто хочет научиться двигаться под музыку.

Самый ранний возраст для девочек, с которого можно начать заниматься – 2½ года, для мальчиков – 3-3½ года.

Очень важна растяжка, на шпагат дети садятся после месяца тренировок, но нужно посещать занятия 2 раза в неделю, иначе не будет эффекта – важно и движения повторять, и растяжку совершенствовать.

В 80-е годы в Советском союзе на телевидении программа «Ритмическая гимнастика» была невероятно популярна. Но до этого долгое время программа была запрещена к показу Государственным комитетом телевидения и радиовещания как аморальная!

Из истории ритмики: Систему музыкально-ритмического воспитания (метод развития чувства ритма) создал швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз в 1900 году. К этой идее его привели наблюдения за учениками на сольфеджио: даже те, кто был не способен запомнить и воспроизвести музыкальную фразу, сразу понимали задание, как только начинали двигаться вместе с музыкой. В России одним из главных последователей ритмической гимнастики был князь С.Волконский.

