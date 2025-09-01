Может ли киберспорт стать будущей профессией. Играем и зарабатываем

Мирослав Харькин учится в 10 классе лингвистической гимназии Екатеринбурга. Учится на «4» и «5». С виду он обычный подросток, но, когда начинаешь говорить с ним, кажется, что рядом с тобой не просто взрослый человек, а четко двигающийся к своей цели стратег, просчитывающий ситуацию на несколько шагов вперед. А еще он увлеченный человек. Увлеченный киберспортом.

Мирослав рассказывает, что за свою жизнь попробовал себя в разных видах спорта: дзюдо, плавание, хоккей, волейбол, бокс, а также закончил музыкальную школу, но ничего не увлекло его так как киберспорт. С этим увлечением он живет уже 5 лет и не собирается останавливаться на достигнутом.

Смысл игры в Counter-Strike Мирослав объясняет просто.

«В игре семь карт. На каждой из них две точки – сторона атаки и сторона защиты. У стороны защиты позиции более выгодные, но им необходимо удержать свои точки. Задача стороны атаки – вскрыть эти точки и установить бомбы или устранить всех защитников».

Примечание редакции. В каждой команде по 5 человек. Вначале команда играет на одной стороне (например, на стороне атакующих), потом команды меняются местами. Играют до 13 побед одной из команд. Одна игра может длиться несколько минут, а может закончиться и через одну.

В общем то, как и в жизни: борьба мнений и позиций, интересов и противоположностей. Поэтому игру киберспортсмен воспринимает уже как часть своей жизни, отдавая ей 60-70 % своего времени. Но тратит это время спортсмен с явной пользой для себя.

«Киберспорт развивает сразу несколько важных навыков. Во-первых, комбинаторику, благодаря которой ты можешь одновременно выполнять сразу несколько физических действий. Во-вторых, быстроту реакции. Требуется моментально оценить позицию и действия соперника и отреагировать на них правильно. И, наконец, коммуникационные навыки, благодаря чему команда становится в игре единым организмом. Киберспорт на самом деле похож на шахматы. Это не только стрелялка, здесь нужно думать. Нужна стратегия, в том числе командная, и тактические действия», - рассказывает Мирослав.

Киберспорт – затратное, но, пожалуй, не самое дорогое увлечение. Для старта потребуются определённые вложения, порядка 100 тысяч рублей. На них нужно приобрести игровой компьютер, хороший монитор и периферию. Дополнительно нужно оплатить вступительный взнос в спортивную лигу и подписки, которые дают доступ к серверу для тренировок.

Новичкам Мирослав рекомендует платформу faceit. Здесь есть подборка игр и соперники для любого уровня подготовки. Чем больше навыков приобретает игрок и чем больше совершенствуется, тем более рейтинговых игроков платформа предлагает в качестве соперников.

Тренеры в киберспорте есть, как и в любом другом. Задача тренера – поставить базовую тактику, стратегию, построить механизм взаимодействия команды.

«Тренер видит игру как шахматную доску и каждого игрока воспринимает как пешку. Он просчитывает стратегию для каждого и ставит общую цель», - объясняет Мирослав.

При этом он разрушает расхожий миф о том, что компьютерные игры требуют постоянных финансовых вложений для приобретения игроком разного рода «фишичек» - от экипировки до оружия. По его словам, на игровой процесс это особо не влияет.

Добиться успеха в киберспорте просто и сложно одновременно. Прежде всего нужно быть готовым к тому, что за компьютером придется проводить по 8-10 часов. Физически это совсем не напрягает Мирослава, но, по его словам, требует огромного ментального напряжения. Такие тренировки будут развивать игровые навыки и приносить удовольствие, но вот первые серьезные деньги киберспорт принесет игроку только после того, как он войдет в ТОП-50 лучших игроков мира.

А когда успех приходит, и спортсмен становится частью профессиональной (или полупрофессиональной) команды, он может рассчитывать на клубную зарплату и призовые на выигранных турнирах. И, конечно, на известность в спортивных кругах и даже славу.

«Достичь поставленной цели не менее важно, чем заработать на киберспорте», - уверен Мирослав.

Сейчас игрок высокого уровня может ежемесячно зарабатывать от 1 000 до 5 000 долларов, а также получать призовые, которые зависят от итогов выступления команды на турнирах. Мирославу киберспорт пока особого дохода не приносит, но его рейтинг говорит, что он явно на пути к успеху.

Топовых игроков не так уж много. В Свердловской области, например, по мнению Мирослава, только один – Тимофей interz Якушин. Еще пара ребят способна конкурировать на хорошем уровне. А чем выше уровень игрока, тем конкуренция выше и сложнее.

«У профессионалов не только сложные стратегии, но и высочайший уровень механики – скорость владения мышкой и мастерство владения клавиатурой, которое заключается не только в скорости нажатия кнопок, но и в том, как они нажимаются», - объясняет Мирослав.

Соревнования уровня Чемпионата страны в нашей стране проводит Федерация компьютерного спорта России, но у игроков они не особо популярны из-за того, что не актируются в мировом рейтинге. Да и призовой фонд здесь небольшой, примерно 1,5 миллиона рублей.

Европейские турниры предлагают призовой фонд от 500 тысяч до 1,5 миллионов долларов. И за эти деньги спортсмены конкурируют по-настоящему. Для этого они тренируются совместно.

«Поселяются в командном доме, где тренируются совместно с помощью психолога и даже профессионального повара, чтобы не отвлекаться ни на что», - рассказывает наш герой.

Мирослав играет в профессиональной киберспортивной лиге ESEA. Зарегистрироваться здесь может любой спортсмен. Но это не единственная профессиональная лига киберспорта в мире и спортсмены могут состоять сразу в нескольких подобных сообществах.

Как и любой другой спорт, киберспорт – это увлечение молодых.

«Не потому, что молодой человек как-то физически отличается от более возрастного. Границ в киберспорте нет. Вспомнить кто когда закончил карьеру я не смогу, потому что киберспорт еще очень молод, и великовозрастные игроки появятся здесь только лет через 10-15», - считает Мирослав.

Мирослав ставит для себя цель стать профессиональным спортсменом и этим обеспечивать себя, а в перспективе создать финансовую основу для своей будущей семьи. А там – жить для себя и думать о будущем. Закончить играть он планирует к 30-35 годам.

Куда будет развиваться после ухода из киберспорта Мирослав еще не решил. Пока получать какую-либо профессию он не спешит, так как все его время занято тренировками. Возможно, станет тренером по киберспорту и будет помогать юным спортсменам стать настоящим проигроком.