Страх за ребенка и интуиция. Ищем золотую середину

История первая. Родив дочурку, моя подруга Вера (назовем ее так) окунулась в материнство с головой. Как выяснилось, слишком глубоко. Однако «вынырнуть» из тревожных мыслей о микробах, прививках, наличии молока ей все-таки пришлось. Как-то по телефону она призналась: «Я влюбилась в киноактера. Я с ним разговариваю. Кажется, начинаю пугать своим поведением дочь…».

Только когда навязчивые идеи о кинозвезде обернулись галлюцинациями, Вера обратилась к специалисту. С тех пор Вера дважды лежала с острым состояниям в клинике неврозов. Причины возникшего расстройства врачи обозначили примерно так: «Зацикленность на ребенке, отсутствие других интересов, гормональная перестройка в связи с окончанием грудного вскармливания, наследственная предрасположенность к расстройствам психики». Этот «коктейль» оказался настолько ядреным, что до сих пор влияет на качество жизни всего семейства Веры.

Когда я родила первенца, пообещала самой себе, что никогда не допущу подобного. «Я хочу быть адекватной мамой. Оставляю за собой свои увлечения и не трясусь над дитем, как безумная», – решила я. Этот настрой помог мне легче справиться с послеродовой депрессией и множеством проблем, связанных со здоровьем и развитием сына.

Зачем нам нужен страх?

Многие убеждены, что страх – полезное чувство, которое помогает избегать опасных для здоровья и жизни ситуаций. Если копнуть глубже, это не совсем так.

История вторая. Зимним вечером мамочка с пятимесячным стажем катила коляску по парку. Маршрут, несмотря на наступившую темноту, она решила не менять, и неспешно двигалась по плохо освещенным аллеям. Увидев, как неровным шагом к ней начал приближаться некий гражданин, она, разумеется, испугалась. Убедившись, что он идет именно к ней (вскоре он еще и объятия распростер), женщина отвернула от него коляску, выхватила из сумки первую попавшуюся бутылочку и направила вперед на манер газового баллончика. Одновременно на мужчину был выпущен словесный залп из мата и угроз типа: «Если ты мне сейчас ребенка испугаешь, я за себя не отвечаю». Все это прозвучало со страшным шипением, поскольку мамочка не хотела разбудить малыша. Хэппи энд. Злодей ретировался.

Страх – это сигнал о конкретной опасности, которая уже наступила или вот-вот настигнет. После сигнала мы обязаны оперативно отреагировать, чтобы потери были минимальными. Одним словом, это эмоция, ограниченная во времени. С ней бороться бессмысленно, да и не за чем. Но когда чувство страха или смутной тревоги мучает постоянно, пора к врачу. Моя Вера затянула с первым визитом из-за того, что такой накал тревоги за ребенка казался ей нормой, а последующие симптомы выглядели уж больно мелодраматично.

Страх действительно помогает, но не избежать опасности, а вовремя сконцентрировать все ресурсы и ПРЕОДОЛЕТЬ кризис. Но человеку дан еще и разум. Он помогает именно ИЗБЕЖАТЬ многих неприятностей. Легко объяснить, почему молодую мамочку из второй истории «понесло» именно в парк на ночь глядя. Там и воздух чище, и городского шума нет. В данном случае любовь и забота перевесили элементарное благоразумие. А оно родителям просто необходимо, кстати, и для того, чтобы привить это полезное качество потомству.

Прямой путь к паранойе

Но как научить ребенка не лезть в розетку, к плите, не играть со спичками, быть осторожнее на горке, на лестницах, быть осмотрительным на улице, полной опасностей?! Большинство родителей предпочитают действовать через страх, который в них самих множится, как в сказке про «горшочек, вари!». Вскоре и ребенка накрывает этой волной. «Исполненные страхов родители рождают исполненных страхов детей» (психолог, философ Лиз Бурбо). Согласитесь, проще внушить ребенку страх перед газовой плитой, чтобы вообще не подходил к этому опасному предмету, чем показать, как это работает, и объяснить, что плита пока слушается только взрослых.

История третья. Когда мой сынишка научился ползать, он всюду совал свой любопытный нос, и противное «нельзя» прямо само слетало с языка. Очень быстро мы с мужем осознали, что нагромождаем вокруг малыша страшный и неуютный мир запретов. И это все при наличии заглушек на розетках, фиксаторах на шкафах, убранных повыше проводах и минимуме мебели, которую можно уронить на себя. Теперь в нашем доме был введен мораторий на страх в его патологическом проявлении. Для собственного спокойствия была куплена радионяня. А контрольным выстрелом по паникерским настроениям стало пособие по оказанию первой медицинской помощи на все случаи жизни: от ушиба до приступа аппендицита.

Понаблюдайте за собой. Как вы даете понять малышу, что перед ним горячий предмет? «Не трогай сковородку! Горячо!» или «Сковородка горячая. Можно обжечься. Это больно». Второе высказывание заставит ребенка на секунду задуматься. Для мамы это маленькая победа над собственной фобией. Для ребенка – еще один шаг к умению прогнозировать последствия своих действий. Такая стратегия не теряет своей силы с взрослением ребенка. Наоборот, только крепнет. Для каждого «осторожно» или «нельзя» должны быть «потому что».

Подарок природы - инстинкт

Всеми обитателями Земли в той или иной мере движут инстинкты. Самый сильный из них – инстинкт самосохранения - включается чувством страха. В животном мире главные спасители – это различные полезные навыки в сочетании со строением организма. У кого-то наиболее развиты органы чувств (зрение, обоняние, осязание, слух, вкус), кто-то владеет приемами мимикрии, умеет издавать предупреждающие запахи или звуки, а кто-то превращается в камень или колючий шар. В человеческом мире весь этот арсенал тоже работает. Недаром мы готовы все, чтобы ребенок вырос здоровым, ловким, сильным и сообразительным. Цель у всех родителей одна, но пути ее достижения часто очень разные.

История четвертая. Когда-то давно от моего дяди ушла жена. Он остался с полугодовалым сыном на руках и почти год растил его один, как мог и как считал нужным. Всяких «уси-пуси» он не признает, поэтому ребенок жил практически на военном положении. Кормился и укладывался спать строго по часам, после побудки его обязательно обливали холодной водой. Лишний раз подстраховать вставшего на неокрепшие ноги парня отцу было некогда. Так что самостоятельно ходить мальчуган научился быстро и умел падать как-то очень ловко, почти без ссадин и синяков…

Долго ли, коротко ли, дядина супруга опомнилась и вернулась. Вскоре мальчишка пошел в садик. Болел он крайне редко и до сих пор отличается завидным здоровьем. Чего не скажешь о его младшем брате, который позже родился в этом же семействе. Младшенький рос под неусыпным оком матери. Она изливала на него всю любовь и заботу, не растраченную на старшего. Укутывая младшего сына, защищая от ветра, дождя, солнца и микробов, она регулярно боролась с его болячками. Сын вырос и теперь подлечивает себя сам. Хэппи энд?

Материнский инстинкт так же могуч, как желание выжить. Поэтому, когда инстинкт становится неуправляем, туго приходится всем участникам событий. О чрезмерной заботе и гиперопеке есть поучительные научно-популярные книги. Теперь попытаемся поговорить о почти неосязаемой стороне материнской любви – интуиции.

Интуиция. Подарок без инструкции по применению

Между матерью и ребенком существует психо-эмоциональная связь - доказано учеными. Но исследовать этот феномен крайне трудно, а говорить об интуиции с позиции объективной науки – тем более. Самое печальное, что мы практически не научились пользоваться этим материнским чутьем. Мы пытаемся, у многих есть положительный опыт, но до уровня «уверенного пользователя» нам еще далеко.

Сразу несколько историй. Мы живем на третьем этаже. Ребенок легко преодолевает три лестничных пролета, но предпочитает возвращаться с прогулки на лифте - там так интересно! Однажды я настояла на том, чтобы мы поднялись до квартиры пешком. Уж не помню, как я себе самой объяснила этот шаг. Минут через двадцать после того, как мы зашли в квартиру, из подъезда послышался приглушенный зов соседки, только что застрявшей в лифте. Так мы с ребенком избежали долгого сидения в темной тесной кабине.

Еще раньше (после введенного в семье моратория на страх) я придумала для себя некий заменитель постоянного беспокойства за малыша. Мое правило гласило: «Если внезапно захотелось посмотреть на ребенка, сразу это сделай». В большинстве случаев проверка показывала, что все хорошо. Но несколько раз, благодаря этому правилу, неприятности проходили стороной. Кроме лифта и предотвращенных падений ребенка с кровати, на счету моей неокрепшей интуиции леденящий душу эпизод.

Приехав к бабушке, я разбирала привезенные гостинцы, а сын тем временем возился в прихожей с кошкой. Что-то меня заставило отвлечься от уже потекшего в пакете мороженого и посмотреть в коридор. Ребенок держал перед глазами газовый баллончик и силился нажать на кнопку! Интересно, где было мое благоразумие, о котором я говорила в самом начале этого повествования? Ведь можно было сначала проверить ящики комода в коридоре, а только потом «спасать» мороженое!

Растет ребенок, растет и накал переживаний за него. Во многом, из-за того, что чадо уже невозможно контролировать. Школа, друзья, новые интересы, а потом нагрянет подростковый (о, ужас!) период. Вспоминаю себя в этом возрасте и радуюсь: «Как хорошо, что тогда не было мобильников. Какая свободная, полная приключений у меня была юность!». Очень постараюсь, чтобы мои чада вспоминали детство с той же радостью и ощущением полета. Полета, который родители не запретили, пытаясь оградить от всех опасностей мира», а лишь предложили запасной аэродром в случае аварии.

Избегаем крайностей. Семь шагов к золотой середине

1. Максимально расширяем границы допустимого для ребенка. Наиболее опасные предметы обезвреживаем (ставим мягкие наконечники на углы мебели, заглушки на розетки, фиксаторы на окна, провода поднимаем повыше, ножи прячем, бытовую химию и лекарства отправляем в зону недосягаемости). Твердый пол, горячие батареи, еле уловимый сквознячок от двери или балкона, а также нестерильность игрушек и всего остального – все это не является прямой угрозой для ребенка.

2. Мама должна стать соучастником ребенка в процессе познания мира, а не барьером между малышом и окружающей средой. Мама помогает понять, что мир бывает твердым и мягким, горячим и ледяным, что не каждый – друг, но и не каждый – враг. Огонь согревает, но от него может быть пожар. Кошка пушистая и умеет мурлыкать, но у нее есть когти. Все разнообразие вариантов взаимодействия с одним и тем же объектом ребенок осознает только с опытом, и мама должна помочь его приобрести.

3. Изучаем приемы первой медицинской помощи при ранах, ушибах, ожогах, отравлениях, попадании посторонних предметов в дыхательные пути и так далее. Зачастую наши страхи связаны с неуверенностью в собственных силах в критический момент. Нужно сделать все, чтобы эта уверенность появилась.

4. Учимся говорить ребенку «нет» и «нельзя». В идеале нужно делать это как можно реже. А если запрет произнесен, нужно объяснить его причину. Фраза «потому что я за тебя беспокоюсь» - не аргумент.

5. Анализируем проявления своей тревоги. Пытаемся ее гасить, в особенности, если она необоснованна. Ребенок, как антенна, ловит все невербальные сигналы матери. Трудно предугадать, как наша несдержанность отразится в будущем на стрессоустойчивости ребенка.

6. Наблюдаем за своими эмоциями, не поддающимися логическому объяснению. Часто это и есть сигналы интуиции о том, что стоит повысить бдительность по отношению к ребенку.

7. Прислушиваемся к тому, что шепчет внутреннее чутье. Часто оно помогает определить, насколько ребенок готов для приобретения того или иного опыта. В момент увлеченности и возбуждения малыш может не воспринять предостережение родителей или просто не услышать его. Интуиция должна подсказать, как преподать очередной урок жизни наиболее эффективным и безболезненным способом.