7 секретов, чтобы вырастить ребёнка счастливым

Воспитывать детей - искусство, которому не обучают в ВУЗах, по этой дисциплине не сдают экзамены. И все же мы берём на себя эту огромную ответственность - вырастить и воспитать нового человека. Знания о том, как должен идти процесс воспитания, мы берём у своих родителей, в социуме, в книгах. Стараемся как лучше, страдаем, если не выходит. Но воспитать счастливого, гармоничого и успешного человека несложно, если его слышать, любить и уважать.

Любовью мы почему-то боимся избаловать ребёнка, вместо этого муштруем, учим, заставляем, наказываем, лишаем. Считая, что закаляем и готовим к трудностям взрослой жизни. В итоге ребёнок привыкает жить в борьбе, в ощущении собственной никчемности, без четкого понимания своих потребностей. И во взрослом мире испытывает стресс и боль, не зная, как перестать быть послушным и удобным для всех.

Давайте посмотрим на процесс воспитания иначе. «Дети сразу и непринужденно осваиваются со счастьем, ибо они сами по природе своей — радость и счастье» - эта цитата принадлежит Виктору Гюго. Почему мы, вырастая, перестаём получать радость от жизни? Кто сказал, что именно так и должно быть? А что, если продолжать вместе с ребёнком радоваться и быть счастливым, вместо того, чтобы выбивать из него само ощущение счастья?

Первое - учимся быть осознанными родителями

Книги по психологии и воспитанию сегодня доступны, как никогда. Мнение и опыт других мам поможет сориентироваться в море информации. Современные мамы ищут возможности строить гармоничные отношения с детьми, опираясь на то, что малыш - совершенно самостоятельная отдельная личность со своими чувствами и потребностями. И ему нужно не столько воспитание, сколько собственный опыт, который он может получить с помощью и поддержкой родителей.

Держим баланс

Современный подход к воспитанию строится на любви и уважении к ребенку. И это не означает вседозволенности. Строгость, идущая от родителей, позволяет ребёнку формировать собственные границы и границы дозволенного.

Соблюдая баланс между требовательностью и любовью, родители помогают ребёнку ориентироваться в понятиях можно и нельзя, при этом не подавляя его, как личность.

Семья для ребёнка - основа и опора, чувствуя любовь, идущую из семьи, и понимая социальные требования, растущему ребёнку проще ориентироваться. Он видит иерархию и уважение к каждому члену в семье, учится ощущать свою ценность и ценность каждого человека.

Ребёнок - не ваша собственность!

К вам пришёл долгожданный малыш, рожденный в любви. И он пришел, чтобы с вашей помощью вырасти и занять достойное место в жизни. Постарайтесь помнить об этом с каждым новым его шагом, с каждой новой ошибкой, с каждым поступком, за который, возможно, вам будет неловко перед кем-то. Дайте ребёнку это право на ошибку.

Наказанием можно добиться не улучшения ситуации, а возникновения у ребёнка чувства, что он не годится, не нужен, не любим. Не унижайте ребёнка словами, тем более, физическим наказанием. Принимайте его, как маленького человека, ведь себе, взрослому, вы позволяете делать ошибки... Учите делать выводы из ошибок, учиться их исправлять, видеть, куда ребёнку нужно двигаться. Вы - его пример, пусть этот пример всегда будет достойным.

В атмосфере любви и взаимопонимания психоэмоциональное состояние ребёнка будет в норме - он будет меньше совершать ошибок и не бояться наказания за них. Ведь он живет с чувством безопасности и поддержки со стороны близких, он уверен, что его принимают таким, какой он есть и готовы не уничтожить за промах, а помочь, утешить и выслушать.

Каждый ребёнок - уникален

Вы же помните, что сравнивать своего ребёнка с другими не стоит? Это не имеет никакого смысла. Дети развиваются каждый в своем темпе и имеют различный набор талантов и способностей. Сравнивайте своего ребёнка только с ним же, чуть более маленьким.

Гордитесь им, каждым шагом, словом, каракулей, не забывайте рассказывать о его успехах подругам и родным, чтобы он мог слышать. И вместе с тем прививайте ребёнку понимание, что другие люди тоже добиваются успехов: папа умеет делать то и то, маме дали премию на работе, а в конкурсе тортов её творение стало лучшим; у соседского мальчика здорово получается попадать в ворота мячом, а подруга красиво нарисовала маме открытку.

Это позволит ребёнку понять, что в большом мире каждый человек добивается своих успехов. Ты уникален своим талантом и силой, рядом с тобой - такие же уникальные люди, все разные, но каждый достоин уважения.

Пространство для развития

Ребёнок - существо энергичное. В своём процессе познания мира он не останавливается ни на секунду. Используйте это для его развития. Расширьте его пространство. Включайте в зону развития ребёнка все возможности для творчества, физического развития, интеллектуального познания. И наблюдайте! Дайте возможность ребёнку быть максимально самостоятельным. Дайте ему свободу выбора, пусть пробует! Ведь ни он, ни вы не узнаете, насколько хорош он может быть каком-то деле, если ребёнок им не займется... А свобода выбора - одна из самых важных внутренних опор человека.

Конечно, на первых порах родителям придётся показывать и подсказывать, но не стоит делать за ребенка то, что он может освоить сам. Тогда ребёнок будет расти независимым и уверенным в своих силах, он не боится пробовать, знает, что при должном старании у него всё получится.

Учите ребёнка ответственности

У всего две стороны. Давая ребёнку свободу выбора, необходимо отдавать ему и ответственность за то, что он делает. Ребёнок должен понимать, что залог успеха в усердии и личностном росте. Следите за тем, чтобы время ребёнка было продуктивным и развивающим.

Его мотивация, конечно, зависит во многом от родителей. Поэтому помните, что ребенок видит в первую очередь вашу модель поведения и личный пример родителей. Пусть это будет ваше осознанное отношение к жизни: организуйте своё время насыщенно, будьте внимательны и уважительны к людям, не нарушайте обещаний, выполняйте свои обязанности.

Отмечайте успехи и неудачи, отслеживайте вместе, какие решения ребёнка к ним привели. Дайте ребёнку самому анализировать свои слова и поступки, помогите, объясняя последствия и важность принятых решений.

Научитесь критиковать правильно

Давайте снова вспомним о том, что ребёнок по своей природе светел и чист, на этом чистом листе мы пишем всё, что считаем нужным... Иногда не заботясь о чувствах самого ребёнка. Но ведь, делая ошибку, ребёнок может просто не знать, как поступить, поэтому разделяйте личность ребёнка и его поступок. Обсуждая поступок, критикуйте не качества ребёнка, а действия и его последствия.

Каждый человек, а тем более, маленький, совершенствуется и становится лучше методом проб и ошибок. Критикуя личностные качества ребёнка, вы принижаете детскую самооценку, создавая кучу комплексов. Пусть, даже провинившись, ребенок знает, что он в любом случае любим и ценен.