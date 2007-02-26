Ребенок-поваренок

Прошло то время, когда малыш с упоением лепил для вас пирожки и куличи в песочнице. Теперь он прекрасно знает, что гораздо вкуснее и куда интереснее готовить из настоящего теста. Он не упускает случая запустить свою ручонку в миску или самостоятельно вылить жидкое содержимое черпака на шкворчащую сковородку.



«По моему хотенью»

Это может произойти в любой момент. Маленький повторюшка, копирующий каждое движение взрослых, застал маму за увлекательным занятием: она месила тесто для пирожков! Тут же неутомимые ручонки тянут мамочку за фартук. Без слов становится понятно: чадо просится в помощники. Не спешите произнести очередное «нельзя», устранив таким образом помеху со своей территории. Отказавшись от «помощи» в тот момент, когда ребенок страстно этого желает, спустя несколько лет на свою просьбу вы рискуете получить категорический отказ.

Не стоит доводить малыша до слез, запрещая поучаствовать во «взрослых делах». В детстве ребенок моделирует свою будущую жизнь, осваивается в окружающем мире. Ему очень нравится чувствовать себя большим, самостоятельным и умелым. Помогите ему в этом. Пусть на первых порах вам придется заниматься готовкой в два раза дольше – за себя и за малыша, но единственным верным решением в данной ситуации (если, конечно, через десять минут вам не надо бежать на электричку или переговоры) – подвинуть к столу табуретку, водрузить на нее карапуза и позволить добровольному помощнику погрузить свою пятерню в липкое тесто

Один дома

Иногда приобщение к кулинарному мастерству младшего члена семьи становится жизненной необходимостью. Папа-мама на работе, а уроки в школе заканчиваются ровно в полдень. Не сидеть же голодным до вечера! Приходится приучать чадо к самостоятельности. Понимаем, что страшно доверять кухню семилетнему отпрыску. Но если предварительно провести с ним курс молодого бойца и максимально продумать технику безопасности, то ситуация перестанет быть ужасной и безвыходной. Между прочим, в «нежном» возрасте дети очень ценят доверие и в «экстремальных» ситуациях действуют аккуратно и ответственно, соблюдая все правила и предписания

«Подросли мои года»

Если сын или дочка, пренебрегая законами «детского любопытства» и «подражания взрослым» годам к пяти-семи так и не изъявили желания помочь вам по хозяйству, пришла пора настойчиво предложить им сделать это. В самом деле, зачем вам ребенок? Чтобы на старости лет был у вас в доме настоящий помощник. Чтобы умница-дочка и супчик молочный сварила, и чайку с липой душистого заварила, и блинчиков с творожком напеклаѕ А у мужчин вообще от природы кулинарные способности. Надо только развить. В общем, пришло время готовить ребенка к взрослой жизни.

Педагогика по Никитиным

Тут все понятно: хотите воспитать настоящего Человека, с ранних лет приучайте чадо к труду праведному. Ведь именно труд превратил обезьяну в Homo sapiens. Только не переусердствуйте, следуя законам педагогики: оставьте Человеку хоть капельку детства и маленькую возможность побыть обезьянкой

На всякий пожарный

Пятый пункт объединяет в себе все остальные причины, по которым надо научить ребенка готовить. Всякое в жизни бывает: мама уехала в командировку, а соседская тетя Маша может заходить лишь ненадолго. Семья в ожидании второго чуда, и папа носится как угорелый между работой и роддомом, забывая о еде. Оставили на попечение старшенькому младшего братишку, а того неожиданно обуял голодѕ В общем, все в жизни бывает, и на ее горячий призыв «Будь готов!» у каждого из нас непременно должен быть один ответ: «Всегда готов!

С чего начать?

Карапуз просится к раковине, чтобы помыть посуду? Подставьте ему табуретку, сами встаньте позади. И в таком тандеме продолжайте. Кто как умеет. Конечно, кроха вам мешает. Если уж его присутствие совсем обременительно, и малыш иногда соглашается на компромисс, налейте в тазик воды, поставьте на табуретку, постелив предварительно на пол тряпку, и дайте ему для помывки что-нибудь небьющееся.

Вы печете блины? Конечно, наливать на шипящую сковороду тесто очень увлекательно, и потому малыш снова просится к вам. Не гоните. Тут вам снова поможет табуретка и собственное терпение. Управляя рукой малыша, покажите, как надо это делать.

Очень заманчивы для детей колюще-режущие предметы. Особенно если ими делают салат. Можно подключить карапуза и к этой процедуре, управляя его рукой. Но если малыш еще совсем мал и есть риск, что в следующий раз он схватится за опасную игрушку самостоятельно, то лучше повременить с обучением. Замените острый нож на более безобидный пластиковый и доверьте ребенку порезать что-нибудь длинное – зелень, кусочек огурца, колбасы, сыра, предварительно объяснив, что левую руку надо держать подальше от острого предмета.

Вообще, «кухонные манипуляции» полезны для ребенка. Помогают развивать координацию, мелкую и крупную моторику. Даже в методике Монтессори целенаправленно используются некоторые «упражнения». Малыши могут часами переливать воду или другую жидкость из одного сосуда в другой, перекладывать предметы из миски в миску, ложкой накладывать что-то в тарелку или другую емкость, заниматься с сыпучими веществами – различными крупами. Так что занятий для малыша на кухне найдется немало. Научите его наливать из-под крана в кастрюлю воду, из банки или пакета – молоко, сок в кружку. Попробуйте вместе перемешать в миске салат, разложить его на тарелки всем членам семьи. Очень полезно будет для пальчиков крохи, если вы предложите малышу вместе перебрать гречку или рис для каши. Или будете катать колобки из теста для пельменей, раскатывать их скалкой, вырезать формочкой кружочки, выпекать фигурное печенье. Да мало ли еще что!

По-немецки «цацки-пецки»...

Это блюдо всех времен и народов может стать первым в кулинарной коллекции вашего малыша. Подумайте сами. Что прежде всего доставали из холодильника в детстве вы, когда разгоряченные прибегали с улицы? Сыр, колбаску, а то и просто масло. Клали все это на хлеб и были счастливы. К тому же с бутербродами можно экспериментировать сколько душе угодно.

Если пока не разрешаете ребенку пользоваться ножом, на первых порах можно покупать уже нарезанный хлеб. Сыр и колбаса тоже продаются расфасованными. Тем же пластиковым ножом можно отлично намазывать на хлеб масло или плавленый сыр, паштет. Из сладкого — джем, варенье, мед, сгущенку. А самый простой и востребованный в детстве рецепт – ржаной хлеб с подсолнечным маслом: наливаешь масло на дно блюдечка, кладешь в него ломоть хлеба, ждешь, пока пропитается, посыпаешь солью. Все. Можно есть. А запивать вкусней всего обычной водой или томатным соком.

Макарония – чудесная страна

Макароны могут быть первым горячим блюдом, которое войдет в арсенал юного поваренка как «коронное». Готовить его можно везде и всегда в больших количествах – на всех. И непременно самостоятельно.

Самый ответственный момент в приготовлении макарон – закидывание изделий в кипящую воду и помешивание содержимого кастрюльки. Для удобства лучше взять ковшик с длинной, ненагревающейся ручкой, налить в него воды только до половины и сделать небольшой огонь, чтобы максимально исключить выкипание. Для перемещения готового блюда на тарелку лучше использовать шумовку, поскольку, выливая содержимое кастрюльки в дуршлаг, можно ошпариться. Ну а дальше все просто: 3 – 4 тренировки, и чадо сможет готовить самостоятельно. Чтобы было веселее, можно купить цветные макароны. Через некоторое время усложните задачу: попробуйте вместе приготовить макароны с тушенкой или сыром. Вот увидите: когда в очередной раз вы задержитесь с работы, на столе вас будет ждать аппетитный, источающий аромат ужин.

«По морям, по волнам»

Настоящее спасение для занятых родителей и самостоятельных детей – микроволновка. На некоторое время можно отложить обучение чада профессиональной кулинарии и пользоваться «полуфабрикатами» – тем, что приготовила с вечера мама. Пришел ребенок из школы, а в микроволновке уже стоит порция супа или картошки в специальной посудине. Режимы чудо-машины тоже установлены заранее. Остается только нажать на кнопочку. И не забудьте повесить на крючок рядом с микроволновкой плотную прихваточку. Остальное – дело техники и аппетита.

Впрочем, особо талантливые дети смогут с помощью микроволновки найти применение и своим кулинарным талантам. Например, те же бутерброды, только горячие. Использовать можно практически все, что лежит в холодильнике. Особенно удобно, если режимы на микроволновке прописаны по-русски.

«Скушай, доченька, яйцо диетическое»

Полезный и очень простой в приготовлении продукт — куриные яйца. Варить их еще проще, чем макароны. Заодно научите чадо обращаться с часами. Три минуты с того момента, как по водичке пошли пузырьки – яйцо всмятку, пять минут – вкрутую. Кому что больше нравится. Тот же ковшик с ненагревающейся ручкой будет несложно переместить под струю холодной воды, чтобы «блюдо» остыло. Из крутых яиц можно делать не менее «крутые» блюда: грибочки, мышки, хрюшки, кораблики – на что хватит фантазии.

Другой вариант – яичница или омлет. Но это уже следующий уровень сложности.

В общем, удачи и приятного аппетита!