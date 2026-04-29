Детская урология: о чём важно знать родителям мальчиков

Есть темы, которые родители откладывают «на потом». Не потому они что не важны. Просто не очень понятно, как о них говорить. Интимное здоровье мальчиков – как раз из таких. Кажется, что ещё рано, неловко или «вырастет - сам разберётся». Но практика показывает: чем раньше родители включаются в эти вопросы, тем меньше проблем возникает в будущем.

Крипторхизм у детей: куда пропало яичко?

Сразу после рождения врачи обязательно проверяют, опустились ли яички в мошонку. В норме это происходит ещё в период внутриутробного развития или в первые дни жизни. Иногда яичко может «подтягиваться» вверх – например, при холоде или стрессе. Это так называемый ложный крипторхизм, лечить его не нужно.

Другая ситуация, когда яичко постоянно находится вне мошонки. Это уже истинный крипторхизм, который требует наблюдения и, при необходимости, лечения.

Важно понимать, что крипторхизм – это не просто анатомическая особенность. В будущем он может влиять на репродуктивную функцию, поэтому такие состояния нужно обязательно держать под контролем.

Фимоз: норма или повод для обращения к врачу

Сужение крайней плоти у мальчиков – одна из самых частых причин тревоги у родителей. При этом далеко не всегда речь идёт о заболевании.

Физиологический фимоз – обычная история для детского возраста. Головка полового члена может не открываться полностью и в 6, и в 10 лет – и это не всегда патология.

Ориентироваться стоит не на возраст, а на симптомы. Как поясняют специалисты «СМ-Клиника», при отсутствии воспалений, боли и проблем с гигиеной чаще всего достаточно наблюдения и аккуратного ухода.

Поводом для лечения становится патологический фимоз, когда возникает воспаление, появляется боль, затрудняется мочеиспускание, и, конечно, если проблема сохраняется после пубертата – чтобы человек мог вести нормальную половую жизнь. В таких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Обрезание: когда это действительно нужно

Обрезание – тема, которая вызывает у родителей много вопросов. Делать или не делать, если ничего не беспокоит?

С медицинской точки зрения операция показана при патологическом фимозе, поясняют специалисты «СМ-Клиника». В таких случаях это не вопрос выбора, а необходимое лечение.

При этом есть аргументы и в пользу профилактического обрезания. Так, у обрезанных мужчин реже бывают инфекции мочевыводящих путей, опухоли половых органов, а также значительно снижается риск передачи вируса папилломы человека – того самого, что увеличивает вероятность рака шейки матки у женщин. Именно поэтому в некоторых странах обрезание мальчиков проводится в первые дни жизни и считается стандартной профилактической мерой.

Сама операция малотравматичная, длится не более 15-20 минут и обычно хорошо переносится детьми. В «СМ-Клиника» используют щадящие методики и современную анестезию. Ребёнок находится в медикаментозном сне, а после процедуры некоторое время остаётся под наблюдением врачей в комфортных условиях стационара.

Важно подчеркнуть: проводить обрезание необходимо именно в медицинском учреждении. Даже если процедура выполняется по религиозным соображениям, попытки сделать её вне медицинской организации могут привести к осложнениям – от воспалений и кровотечений до более серьёзных последствий, требующих повторного хирургического вмешательства.

Любая операция требует подготовки. В «СМ-Клиника» перед вмешательством обязательно проводят обследование: ЭКГ, анализы крови и мочи, консультации педиатра, кардиолога и анестезиолога. Это позволяет минимизировать риски и сделать процедуру максимально безопасной для ребёнка.

Размеры и развитие: когда стоит переживать

Вопросы о размере половых органов – ещё одна частая причина тревоги. На практике жёстких стандартов здесь нет: многое зависит от индивидуальных особенностей. Оценивать размеры корректнее в соотношении друг с другом. Например, относительно небольшие яички по сравнению с половым членом могут указывать на недостаточную выработку тестостерона. Различие в размерах яичек также является поводом для консультации специалиста.

При этом переживать из-за небольших размеров полового члена, как правило, не стоит: развитие у детей происходит неравномерно, и в периоды гормональных изменений рост может значительно ускоряться.

Как отмечают специалисты «СМ-Клиника», в большинстве случаев тревога родителей не подтверждается, но при любых сомнениях лучше обсудить их с врачом, чем ориентироваться на непроверенную информацию «из интернета».

Ещё один повод для внимания – увеличение груди у мальчиков. Если изменения небольшие, достаточно простого наблюдения, без каких-либо вмешательств. Но если грудь увеличивается сильно или несимметрично, стоит обратиться к детскому эндокринологу, который проведёт необходимые обследования и даст соответствующие рекомендации.

Когда пора к врачу-урологу

Плановые осмотры у детского уролога-андролога становятся регулярными в подростковом возрасте. Но и раньше важно обращать внимание на любые изменения.

Боль, припухлости, изменения формы или цвета – всё это повод не откладывать визит. Многие состояния, включая водянку яичка, паховую грыжу или перекрут яичка, требуют своевременной диагностики.

В «СМ-Клиника» можно пройти необходимые обследования и, если требуется, лечение быстро и в рамках одного медицинского центра.

Немного о пубертате

Подростковый период – время активных изменений, и не все они очевидны или понятны самому ребёнку. Поллюции, изменения тела, интерес к собственной физиологии – это естественная часть взросления.

Задача родителей – заранее, спокойно и без неловкости объяснить, что происходит, и помочь сформировать правильное отношение к своему телу. Отдельное внимание стоит уделить гигиене. Привычки, сформированные в детстве, во многом определяют здоровье в будущем.

Как подчёркивают специалисты «СМ-Клиника», важно, чтобы у ребёнка не возникало ощущения, что с ним что-то не так. Тогда и к вопросам здоровья, и к визитам к врачу он будет относиться спокойно.

Делаем выводы

Детская урология– это не про «страшные диагнозы», а про внимательное отношение к здоровью и развитию ребёнка. Большинство состояний не представляют серьёзной угрозы, если их вовремя заметить.

Регулярные осмотры, спокойное отношение к теме и готовность обсуждать с ребёнком вопросы здоровья помогают избежать лишних тревог и сложных ситуаций в будущем.

