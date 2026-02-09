С момента появления на свет ребёнок регулярно проходит осмотры у разных врачей — это общепринятая медицинская практика. Такие обследования позволяют вовремя обнаружить и предотвратить различные патологии, вылечить имеющиеся заболевания, скорректировать особенности развития. Тем не менее многие родители воспринимают детскую гинекологию как необязательную медицинскую специализацию, из-за чего девочки зачастую впервые попадают к гинекологу лишь после наступления менструации.

Сегодня мы поговорим на тему, которая требует отдельного внимания, — о детской гинекологии.

В этой теме поможет нам разобраться начальник отдела внебюджетной деятельности Областной детской клинической больницы Елена Викторовна Крихно.

Начнём с самого начала: нужен ли девочке осмотр гинеколога и с какого возраста?

Абсолютно необходим — и начинать стоит рано. Согласно действующим нормативным документам осмотры рекомедуется проводить:

Новорожденным (первый осмотр после рождения).

В 9-12 месяцев.

В 3 года (перед детским садом).

В 6-7 лет (перед школой).

В 10-12 лет (начало полового созревания).

С 14 лет — ежегодно.

В случае появления жалоб — обращаться к специалистам нужно незамедлительно, вне зависимости от возраста.

Здоровье девочки — основа её будущего благополучия.

В Областной детской клинической больнице маленькие пациенты могут получить комплексную медицинскую помощь от опытных специалистов.

Пропускать плановые осмотры врачей крайне нежелательно. С одной стороны, это позволяет оперативно выявлять и купировать развитие заболеваний, затрагивающих общее здоровье. С другой — регулярное посещение гинеколога способствует воспитанию у девочек культуры бережного отношения к своему организму и помогает преодолеть стеснение при обсуждении «неудобных» тем и визитах к данному специалисту.

Многие родители переживают: не будет ли осмотр травматичным для психики ребёнка? Как подготовить дочку?

Ключевой момент — доверие и понятные объяснения. Рекомендации для родителей:

1. Говорить спокойно, без тревожных интонаций.

2. Объяснить, что врач помогает следить за здоровьем, как стоматолог или педиатр.

3. Заранее рассказать, какие процедуры будут (осмотр, возможно, УЗИ).

4. Дать ребёнку право задавать вопросы врачу.

Врачи в Областной детской клинической больнице — квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в области детской гинекологии. Они знают, как найти подход к ребёнку и провести обследование максимально бережно.

С какими проблемами можно обратиться к специалистам в ОДКБ?

Детская гинекология заслуженно существует как самостоятельная отрасль медицины. Дело в том, что ребёнок — не просто уменьшенная копия взрослого: все составляющие его организма (органы, системы, физиологические процессы) имеют свои характерные особенности.

Специалист по детской гинекологии детально осваивает нюансы развития на разных возрастных этапах, особенности строения тела в детском и подростковом возрасте, а также специфику детских заболеваний.

Наши специалисты помогают при следующих состояниях:

нарушения менструального цикла у подростков;

аномалии развития мочеполовой системы;

воспалительные заболевания;

гормональные нарушения;

иные гинекологические патологии детского и подросткового возраста.

Какие факторы рискуют нарушить репродуктивное здоровье девочки?

Основные риски – это, конечно:

1. Хронические заболевания: патологии щитовидной железы, сахарный диабет, болезни почек.

2. Нарушения питания: анорексия, булимия, резкие скачки веса.

3. Инфекции: частые ангины, пиелонефриты (могут влиять на яичники).

4. Стресс: перегрузки в школе, конфликты в семье.

5. Вредные привычки (особенно в подростковом возрасте).

Будьте внимательны к здоровью ваших детей. Профилактика и доверие — лучшая защита.

Доверьте здоровье вашей дочери профессионалам Областной детской клинической больницы г.Екатеринбург. Запишитесь на консультацию к детскому гинекологу — сделайте шаг к здоровью и уверенности в будущем!

Бесплатно задать вопрос или обсудить тревожащую тему можно в нашем чате Центра платных услуг ОДКБ в телеграме

А записаться на консультацию можно по телефону +7 (343) 300-8-300.

г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32