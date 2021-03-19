Брекеты ребёнку: когда, зачем и нужно ли вообще. Актуальные вопросы ортодонту

Неправильный прикус, к сожалению, это не только эстетические проблемы. Нарушение прикуса ведет к проблемам с дикцией, повреждениям десен, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, неправильный прикус провоцирует возникновение ЛОР-заболеваний и других.

Когда нужно исправлять прикус у детей, что лучше - брекеты или элайнеры, портятся ли зубы от брекетов? На эти и другие вопросы дали ответы специалисты.

Рассказывает Шишмарева А.С., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ, врач-ортодонт высшей категории.

- В каком возрасте можно ставить брекеты детям? Нужно ли ждать, когда прорежутся все постоянные зубы?

- Все зависит от клинической ситуации и возраста ребёнка. Если говорить о раннем ортодонтичеком лечении, которое направлено на создание условий для прорезывания постоянных зубов, профилактики и лечения задержки прорезывания постоянных зубов, а также создание условий для гармоничного роста челюстей, то частичную брекет-систему фиксируют в возрасте 8-9 лет (фиксируются замки на 6-е зубы и 4 брекета на резцы), чаще всего на одну челюсть.

Когда речь идёт о достижении идеальной улыбки - где основная цель эстетика, то следует подождать, пока прорежутся все постоянные зубы и сформируются корни зубов. Лечение в этом случае проходит на обеих челюстях.

Важным аспектом является индивидуальная гигиена полости рта у ребенка, а также осознанное желание и понимание необходимости ортодонтического лечения.

- А портятся ли зубы от брекетов?

- Сама конструкция брекета для зубов безопасна. Для предупреждения развития кариозных процессов перед фиксацией брекетов врач очищает зубы от налёта и обрабатывает их специальным гелем. Однако важно понимать, что брекеты являются дополнительным пунктом для задержки налёта и остатков пищи, и в случае неудовлетворительной гигиены полости рта это может привести к ослаблению эмали зубов вокруг брекета и развитию кариозных процессов.

- Как ребенок привыкает к ношению ортодонтичекого аппарата?

- Дети достаточно хорошо адаптируются к ношению ортодонтических аппаратов. Адаптация обычно занимает несколько дней. В первые сутки ношения аппарата может повыситься слюноотделение, затруднится произношение звуков. Чтение вслух помогает с этим справиться. Очень важна мотивация родителей: важно донести до ребёнка необходимость ношения аппарата и заинтересовать его в соблюдении режима ношения, ведь от этого напрямую зависит результат лечения.

- Надо ли лечить молочные зубы, ведь они все равно выпадут. Последствия раннего удаления временных зубов.

- Лечить временные зубы необходимо. С момента прорезывания временных зубов и до их смены на постоянные проходит 12-13 лет. Это достаточно большой период, в процессе которого происходит формирование зубочелюстного комплекса и челюстно-лицевой области в целом.

Важно также не запускать разрушение зубов, ведь кариозный процесс может привести к осложнениям, таким как пульпит и периодонтит, которые, в свою очередь, сопровождаются выраженными болевыми ощущениями у ребёнка, могут нарушить формирование и развитие постоянных зубов.

К чему же может привести потеря временного зуба? Во-первых, нарушается функция жевания, может затрудниться речь. Во-вторых, происходит ряд морфологических нарушений зубочелюстной системы: рядом стоящий зуб может переместиться в сторону удаленного, сократив длину зубного ряда; развивается ретенция постоянных зубов; изменяется соотношение зубных рядов - происходит нарушение прикуса. Все это ведёт к необходимости раннего ортодонтического лечения.



- Когда лучше первый раз сводить ребенка к ортодонту, и когда начинать исправлять прикус?

- На профилактический осмотр к врачу-ортодонту ребёнка лучше привести в 4 года. В этом возрасте у детей сформирован временный прикус, к тому же они уже адаптированы к стоматологическому креслу и легче идут на контакт.

Если все благополучно, то следующий визит к ортодонту следует запланировать по достижении 6-7 лет, в момент прорезывания постоянных резцов. Ортодонт направит ребёнка на панорамный рентгеновский снимок для того, чтобы посмотреть все ли зачатки постоянных зубов есть, нет ли сверхкомплектных зубов и всем ли зубам хватает места.

Важно следовать всем рекомендациям ортодонта и в случае необходимости ортодонтическое лечение следует начинать немедленно. В ряде случаев это поможет не только исправить ситуацию в полости рта, но и избежать серьезных осложнений.

Также на вопросы родителей отвечает доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии, заведующая ортодонтическим отделением СК УГМУ Сайпеева М.М.

- Гарантирует ли высокая стоимость лечения высокое качество и наоборот. Как выбрать ортодонта?

- На мой взгляд, стоимость ортодонтического лечения складывается из двух составляющих. Первая - это квалификация врача. Врач ортодонт - это специалист узкого профиля, который после базового стоматологического обучения проходит двухгодичную стажировку в ординатуре по данной специальности. А высококачественные врачи не прекращают постоянно учиться и после окончания ординатуры. Знания и опыт такого специалиста имеют высокую ценность.

Вторая составляющая - это стоимость материалов и аппаратов для проведения ортодонтического лечения. Она не может быть низкой, так как большинство материалов в ортодонтии зарубежного производства. Таким образом стоимость лечения - фактор, отражающий его качество.

Однако, на мой взгляд, не только он имеет значение. В первую очередь нужно смотреть на профессионализм и квалификацию врача. И, конечно, на личную симпатию, ведь работа с ортодонтии продолжается не один год.

- Что такое элайнеры и ретейнеры? Исправление зубов с помощью капп или брекетов – что лучше?

- Элайнеры - это съемные прозрачные каппы для выравнивания зубов. Технология лечения на элайнерах и брекетах различна.

Для планирования лечения на элайнерах используются современные цифровые технологии. Перемещение зубов планируется на цифровых моделях, полученных методом сканирования. Для исправления прикуса пациенту изготавливается серия капп, где каждая каппа исправляет положение зуба на четверть миллиметра и до 2 градусов. В среднем ношение капп одного этапа продолжается 2 недели. Пациент самостоятельно меняет каппы, посещая врача ортодонта в среднем раз в 1-2 месяца. Каппы-элайнеры являются достойной альтернативой лечения на брекет-системе.

Ретейнеры - гарант удержания достигнутого результата ортодонтического лечения. Дело в том, что у каждого зуба есть связочный аппарат, который имеет некую «память» первоначального положения зуба. Если после снятия брекетов не зафиксировать ретейнеры, есть риск рецидива, то есть возвращения зубов в прежнее положение.

Ретейнеры необходимы для закрепления результата ортодонтического лечения до тех пор, пока костная ткань окончательно не сформируется вокруг корней зубов.

- Может ли с ростом челюсти исправиться прикус без вмешательства специалиста-ортодонта?

- Неправильный прикус сам по себе не исправится, в дальнейшем с возрастом он может лишь ухудшиться. Каждый клинический случай индивидуален, степень ухудшения, виды дальнейших осложнений у всех разные. Для более точного ответа в каждой конкретной ситуации необходима консультация врача-стоматолога ортодонта.

- Есть ли бесплатное ортодонтическое лечение?

- Бесплатного лечения в нашей стране нет. Есть лечение в рамках ОМС, в этом случае ваше лечение оплачивает государство. Ортодонтическое лечение в рамках системы ОМС возможно.

Подобнее о его объёме и спектре предоставляемых услуг можно узнать в стоматологической поликлинике по месту жительства.

Благодарим за сотрудничество ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»