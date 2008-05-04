Как защитить ребенка от комаров, клещей и других кровопийц

«В хорошую погоду детям за городом прекрасно, а в плохую хорошо!»

Корней Чуковский

Детям на природе хорошо всегда и в любую погоду. Комарам, к сожалению, тоже. Кровопийцы обожают жару: чем теплее, тем лучше. Для защиты малыша от комаров можно использовать только детские репелленты, соответствующие его возрасту. По сравнению с репеллентами для взрослых они менее токсичны. Как правило, антикомариные средства продаются для детей от трех лет. Есть препараты и для малышей, их нужно использовать с большой осторожностью! Не мажьте ребенка антикомариным средством «просто так», если в парке, где вы гуляете, вьется ровно один назойливый комар. Крем от комаров, используемый по причине «чтобы мама была спокойной» нанесет больше вреда, чем пара укусов. Как ни крути, он остается химией. Которую прекрасно впитывает кожа.

Что предлагают для детей: спреи, кремы, лосьоны. Наносить их нужно тонким слоем, не втирая в кожу. А еще существуют салфетки, пропитанные антикомариным составом. Конечно же, вещество не должно попасть на ранки, царапины и на слизистые (в первую очередь в рот). Лицо и кисти рук ребенка лучше оставлять не обработанными. Бегая, малыши потеют, и репеллент, стекая вместе с потом, может попасть в глаза или рот, а с облизанных пальцев прямиком окажется в животе. И вообще, по возможности лучше максимально обработать детскую одежду (головной убор, майку, шорты), а не кожу. Не жалейте одежду – отстирается. Пожалейте кожу - впитается! Чтобы обезопасить «колясочных» детей, средство наносят прямо на полог коляски (либо капают гвоздичное масло).

Любое средство защиты наносят не более 2-3 раз в день, а после возвращения с прогулки нужно обязательно смыть антикомариный состав с кожи ребенка теплой водой с мылом. Если вы видите, что комары все равно вьются вокруг ребенка – не подмазывайте кремом каждые полчаса. Любой крем рассчитан не менее чем на два часа. Если он не действует – возможно, вы купили подделку. Либо комаров привлекает какой-то запах – ваш личный парфюм, дезодорант. Либо они вьются, но не садятся, такое тоже бывает. Они даже могут грустно ходить по коже, не впиваясь.

Внимание – подделки! Средства от комаров одни из наиболее часто подделываемых товаров. Покупайте их не в уличных лотках, а в магазинах или аптеках.

Что ищем на этикетке:

Слово "Дэта" на этикетке означает яд. Концентрация его не должна превышать 40%. Если его меньше 7 %, этим средством могут обороняться даже дети. Ищите на упаковке слово "пролонгатор". Детские репелленты обязательно содержат пролонгаторы, минимум ядовитых компонентов и максимум эфирных масел – для малышей никакая другая рецептура просто не подходит.

Советуют эксперты:

Анатолий Шакиров, руководитель направления средств от насекомых торгового дома "ТехПроект": Вещество с пролонгатором позволяет уменьшить количество действующего вещества во много раз, и при этом сохранить такое же время защиты от насекомых, как и от стандартного репеллентного средства - от 2 до 5 часов.

Наталья Шашина, к.б.н., ведущий научный сотрудник НИИ Дезинфектологии МЗ РФ: Максимальное время защиты – не более 4 часов. Если на этикетке вы видите, что кто-то обещает 8, 9, 10 часов времени защиты от комаров, значит, эта этикетка не утверждена в Минздраве.

Средства от комаров в помещении: все ли эффективны?

Фумиганты. Это химические препараты, которые, испаряясь, уничтожают вредителей в радиусе своего действия. Для защиты малышей продаются фумиганты без запаха или специальные детские средства. Например, пластинки и жидкость Mosquitall, Фумитокс «Неженка», Раптор "Некусайка". В комнате, где спит ребенок, электрофумигатор включают в отсутствие малыша за 1-2 до сна - и не ближе 1 м от детской кроватки, чтобы он успел уничтожить насекомых. Если ребенок зачихал, закашлял, глаза заслезились - надо немедленно отключить прибор и проветрить комнату.

Антимоскитные детские браслеты. Одно из недавних изобретений в ряду репеллентов. Браслет не содержит токсичных веществ и позиционируется как средство для детей с рождения. Он надевается на запястье или на ногу, его можно подвесить к кроватке, чтобы защитить ребенка ночью.

В главной лаборатории - НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора - испытывают все средства от комаров, продающиеся в наших магазинах. По словам специалиста НИИ Натальи Шашиной (интервью для businesspress.ru ) браслеты от комаров для детей у них не тестировались. Многие покупатели замечают, что браслеты слишком сильно пахнут, а это означает, что они могут вызвать аллергию.

Ультразвуковые отпугиватели насекомых. Они генерируют звуковой сигнал, непереносимый комарами. Приборы считаются абсолютно безвредными для человека. Выпускаются и детские антимоскитные ночники, они работают в течение всей ночи, одновременно давая свет и защищая от комаров. Также производители предлагают ультразвуковые детские брелки, они работают от батареек, поэтому ими удобно пользоваться на улице. Правда, их отпугивающее действие распространяется на небольшое расстояние (всего около 1 м).

И снова ложку дегтя подливают специалисты из Роспотребнадзора: по их мнению, на комаров ультразвуковые отпугиватели не оказывают ровно никакого воздействия. “За свою 30-летнию практику я не встречала ни одного зарегистрированного ультразвукового отпугивателя и ни одной научной публикации, подтверждающей, что они действуют”- рассказала Наталья Шашина. Но самое главное - ультразвуковые отпугиватели не зарегистрированы в Роспотребнадзоре и продажа их незаконна.

Инсектицидная спираль и аэрозоли от насекомых в присутствии детей не используются!

Какое средство от комаров самое-самое?

Советует сотрудник отдела дезинфекции областной санэпидслужбы Гостевских А.С.:

Репеллентные препараты выпускаются на основе химических средств ДЭТА, АКРЕП и ПРЕПАРАТ 3535. Продолжительность действия против комаров репеллентов на основе ДЭТА и препарата 3535 составляет 1.5-2.5 часа. Репелленты, имеющие в качестве действующих веществ ДЭТА и препарат 3535 малоэффективны по отношению к мошкам, клещам, слепням. Более эффективные репелленты выпускаются на основе вещества акреп, которые отпугивают комаров в течение 3–5 часов, слепней – 1–2 часов. Но репелленты на основе акрепа оказывают слабораздражающее действие на людей, имеющих чувствительную кожу – и, соответственно, непригодны для детей.

Огласим весь список (www.2mm.ru):

Торговое название Форма репеллента Возрастные ограничения Тайга Гвоздика Спрей Без ограничений Москидоз (Moustidose) Антикомариный детский Крем от 3 месяцев Спрей Mosquitall линия "Защита для малышей" молочко-спрей 2 в 1 от 1 года крем 2 в 1 гель 2 в 1 Gardex Baby Детский крем от комаров с защитой от солнца Крем от 1,5 лет Green Factor линия BABY COSMETICS Молочко от 1,5 лет "НАША МАМА" Защитная эмульсия от комаров Спрей от 1,5 лет "НАША МАМА" Защитный крем от комаров Крем Бэби Дэта Молочко от 2 лет Крем Glorus Молочко репеллентное С экстрактом алоэ и гвоздики Молочко от 2 лет Glorus Крем репеллентный С экстрактом алоэ Крем Mosquitall линия "Нежная защита" Молочко от 2 лет Гель от 3 лет Спрей Карандаш Салфетки №10 Салфетки в инд. упаковке Green Factor линия BABY COSMETICS Крем от 3 лет Gardex Baby крем-гель от 3 лет Карандаш Тайга-Бэби Лосьон от 3 лет Спрей Autan Family Молочко от 3 лет Крем Карандаш OFF! Детский Крем от 3 лет Спрей Biban Гель от 3 лет Москидоз (Moustidose) Антикомариный для взрослых Крем от 3 лет Спрей Фумитокс-Детский Крем от 3 лет Mosquitall линия "Универсальная защита" Крем от 5 лет Молочко Карандаш Спрей Аэрозоль Салфетки в инд. упаковке Green Factor линия FAMILY COSMETICS Крем от 5 лет Молочко Гель Спрей Аэрозоль Салфетки в инд. упаковке Редэт детский Крем от 5 лет Gardex Family крем- гель от 12 лет Аэрозоль Карандаш

Как защитить малыша от комаров подручными средствами:

1. Смешиваем порошок ванилина с подсолнечным маслом или детским кремом. Эта смесь наносится на одежду или на кожу. Также можно нанести на одежду (при защите спящего ребенка - на салфетку, уголок подушки) несколько капель гвоздичного или эвкалиптового масла.

2. Смешайте 50 мл растительного масла, 30 капель масла чайного дерева и 5 капель гвоздичного масла. Перелейте полученную смесь в бутылку темного стекла и сильно встряхните. Этот натуральный репеллент можно наносить и на очень чувствительную кожу.

Осторожно с маслами! Любые эфирные масла нужно обязательно разводить кремом или растительным маслом. Иначе рискуете получить солнечный ожог в смазанном месте.

Средства после укусов: гомеопатия - Ледум, Апис; борный спирт, настойка календулы, сок репчатого лука (срез луковицы), «Звездочка», кефир или простокваша.

Ирина УСПЕНСКАЯ, врач-аллерголог: «Сделайте содовую примочку (1 ч. ложка на ст. воды). Помажьте место укуса цинк-салициловой пастой, цинковой мазью, суспензией «Циндол» (они снимают воспаление) или гелем «Фенистил» (он содержит еще и антигистаминное вещество)».

Клещ: какой он, враг наш?

Это насекомое размером около 2 мм похоже на паучка. Запомните этого уродца по фотографии, и не забывайте. Цвет – от темно-желтого до коричневого, почти черного. Лесной клещ не может передвигаться на большие расстояния, он ленив и злобен. Сидя на веточке, он выжидает, когда потенциальная жертва окажется поблизости — на расстоянии вытянутой лапки. Как только это происходит, он вцепляется в кожу или одежду и, перемещаясь по телу, выбирает себе место. Чаще он приглядывает нежные участки кожи: паховые складки, шею, за ушами, у детей – затылок.

Чем же опасны клещи?

Сам укус не так страшен. Он может вызвать покраснение, зуд, небольшой отек в области ранки. Куда опаснее инфекции, которые попадают в кровь человека при укусе клеща с его слюной, а также при его раздавливании. Это в первую очередь - клещевой энцефалит. Он вызывается вирусами, поражающими центральную нервную систему. Первые симптомы после укуса появляются через две недели. Заболевание развивается остро, в течение нескольких дней. Грозит осложнениями в виде параличей. К сожалению, у этого заболевание высокая смертность.

Способы защиты от клещей делятся на специфические и неспецифические. Специфические – это прививки. Прививаться начинают в холодное время года, осенью или зимой. Курс состоит из двух прививок с интервалом 1-3 мес. Предусмотрена быстрая вакцинация с интервалом 14 дней. Повторные прививки от клещевого энцефалита проводятся через 9-12 месяцев и 3 года.

Вакцина ФСМЕ-ИММУН Инжект, применяется с 6 месяцев, разрешена во время беременности и кормления грудью, вакцину Энцепур ставят детям от года. Отечественный препарат Энцевир разрешается только с трехлетнего возраста. Противопоказания к прививке: аллергия на яичный белок.

Кстати, Александр Николаевич Харитонов, главный эпидемиолог г.Екатеринбурга, в своих интервью НЕ РЕКОМЕНДУЕТ прививать детей до двух лет и беременных. «Прививку нужно ставить только после медицинского осмотра. Противопоказанием может быть болезнь ребёнка в течение последнего месяца. Не менее 2-3 недель он должен быть здоров! Если есть какие-то катаральные явления, кашель, сопли, боль в горле - ставить прививку ни в коем случае нельзя».

Еще активнее клещи распространяют боррелиоз или болезнь Лайма. От этой болезни не умирают, но она дают опасные осложнения на сердце, суставы. Коварство боррелиоза в том, что его симптомы напоминают обыкновенную простуду — кашель, насморк, головная боль, слабость. И большинство пострадавших не обращаются к врачу. Болезнь Лайма проявляется бурным покраснением места укуса. Оно имеет вид пятна с яркими краями. К сожалению, вакцины против этого заболевания пока нет. Инкубационный период боррелиоза около одного месяца. Однако через 1-2 недели в крови при заболевании появляются защитные антитела — специфические для боррелиоза иммуноглобулины. Их обнаруживают в крови. Бывают ситуации, когда необходимо знать, инфицировался малыш при укусе клеща, может ли он заболеть, или нет, тогда рекомендуется сделать анализ крови на выявление специфических иммуноглобулинов.

К сожалению, бывают и «миксовые» заразы: один и тот же клещ болеет и энцефалитом и бореллиозом.

Как уберечься от укуса клеща?

Для детей до 3-5 лет не существует противоклещевых средств. Не верьте рекламе, обещающей защитить ребенка в возрасте 0-3 года «от клещей и комаров». Такого не бывает. Средства от клещей все без исключения очень токсичны.

!Очень важно! Все средства от клещей наносятся только на одежду! А на кожу распыляют средства от комаров.

Эксперт по жучкам Анатолий Шакиров (из передачи «Москва. Инструкция по применению»): Клещ, обрызганный средствами от комаров, возбуждается настолько, что это можно сравнить с сумасшествием, а сумасшедший клещ - это просто страшная сила! Он уже не двигается по телу, как обычно, 2-3 часа, а впивается в любом месте. Самое страшное, что он после этого может умереть.

Оно вам надо: бешеный клещ, который еще и может тихо скончаться на коже, после чего его невозможно вытащить? Наверное, нет. В лесу или в парке постарайтесь сосредоточиться и повторяйте как мантру: от клеща – на одежду, от комара – на кожу. Не распыляйте аэрозоль вокруг ребенка, заключая его с ног до головы в ядовитое облако. Материнская любовь выражается несколько иначе.

Театр начинается с вешалки, а защита от клеща - с одежды. Штаны заправляйте в носки. Не оставляйте открытой шею и голову: водолазка, легкий платок и т.д. Немало случаев, когда клещ, проползая по спине, попадает в открытый ворот. Если ребенок бегает по траве голышом, осматривайте его каждые 20 минут. Клещ никогда не впивается сразу, он долгое время ползет вверх. На голом человеке, особенно маленьком ребенке, увидеть клеща гораздо проще.

Клещу необходимо проползти 10 см по отравленной ткани, чтобы средство подействовало. И какую же ткань вы собрались отравлять? – правильно, натуральную. Действующее вещество некоторых репеллентов разрушает синтетические материалы. Отправляясь в парк или лесную зону, одевайте ребенка в светлую одежду! На темной одежке вы будете искать клеща значительно дольше.

Если вы гуляете с колясочным ребенком в парке, не обработанном от клещей – защитите коляску. Репелленты наносят не только на колеса, но и на колясочные бока.

Что делать, если Вы нашли на ребенке присосавшегося клеща?

Клеща не нужно пытаться удалять немедленно, вы можете выдавить его содержимое в рану вместе с инфекцией (если клещ – заразный). Оставшаяся в коже головка вызовет нагноение. Захватите клеща ниткой или пинцетом как можно ближе к коже и очень осторожно, предельно аккуратно вывинчивайте. Клеща держим строго перпендикулярно коже. После процедуры обязательно вымойте руки. Не нужно капать на клеща маслом, бензином или спиртом (см. раздел «мифы») – это опасно! В аптеках продаются специальные петли-крючки, к которым прилагается инструкция. Если клещ присосался к труднодоступному месту, или вы не уверены, что сможете его вытащить самостоятельно, обратитесь лучше к специалистам.

Если хоботок остался в коже, надо обратиться к врачу, чтобы хирургически извлечь его.

Место присасывания обработайте тетрациклиновой или левомицитиновой мазью, спиртом или йодом и заклейте бактерицидным пластырем. Удаленного клеща поместите в стеклянную баночку и положите туда же смоченную водой бумажную салфетку. Доставить клеща в лабораторию нужно не позднее, чем через двое суток.

В случае заражения вводить иммуноглобулин можно только в течение трех суток со времени заражения. В любом случае, если ребенка укусил клещ, обязательно обратитесь в медучреждение. Если в течение 96 часов после укуса не будет возможности определить, заразен клещ или нет, врачи проведут экстренную профилактику препаратами иммуноглобулина. Он вводится внутримышечно. Введение иммуноглобулина может не обеспечить 100% защиты. Но на фоне его введения, если заболевание и разовьется, оно будет протекать в легкой форме. Детям до 16 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.

Куда можно сдать клеща на анализ:

Военный госпиталь: Декабристов, 87, тел.: 2579400.

ОблСЭС: пер.Отдельный, 3, тел.: 3741379.

Перечень травматологических пунктов г. Екатеринбурга по оказанию медицинской помощи

лицам, пострадавшим от покусов клещами

Ленинский район ГБ№2 ул. Саперов, 3 тел. 257-57-01 Октябрьский район ГБ№36 ул. Центральная, 2 тел. 226-00-12 ГБ№2 ул. Бажова, 122а тел. 350-32-59 Орджоникидзевский район ГБ№5 ул. Ст. Большевиков, 9 тел. 334-03-39 ГБ№14 ул. XX партсъезда, 15 тел. 331-02-67 Верх-Исетский район ГБ№33 ул. Заводская, 29-б тел. 246-35-18 Кировский район ГБ№7 ул. Вилонова, 33 тел. 341-77-98 Чкаловский район ГБ№20 ул. З.Космодемьянской, 42 тел. 227-16-34 ГБ№24 пер. Рижский, 9 тел. 225-13-50

По вопросам профилактики клещевого энцефалита можно обращаться по телефону отдела эпидемиологических экспертиз: 374-14-80 с 9-00 до 17-00.

Мифы о клещах

- Клещи живут на деревьях, особенно на березах. Клещи, все-таки, ползают по траве и кустарникам. На деревьях они не живут, т.к. физически не залезают выше метра. Не любят хвойные леса. Поэтому для отдыха выбирайте каменистые полянки, чтобы травы было поменьше.

- От клещевого энцефалита можно уберечься, если принять йодантипирин. Это средство хорошо помогает взрослым, но его запрещено принимать детям до 12 лет.

- Клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита, имеют на спине "крестик" или красную спину. Крестиков у клещей нет вообще – ни у инфицированных, ни у здоровых, а красно-коричневую окраску имеют самки клеща таежного.

- Если присосавшегося клеща помазать маслом (спиртом, одеколоном, бензином), то он вылезет из кожи сам. Чрезвычайно стойкое, распространенное и вредное мнение, весьма поднадоевшее сотрудникам отдела иммунопрофилактики. Если брюшко клеща намазать маслом (именно там у него располагаются органы дыхания), то он задохнется и умрет. От бензина и спирта он умрет еще быстрее. А мертвого клеща достать из кожи проблематично - он может порваться. Если вы капните чем-либо на клеща, он, извините, опорожнится или выделит много слюны в рану, а уж потом покинет кожу. Если данный клещ является энцефалитным, то заболевание укушенному обеспечено.

- Чем ближе клещ присосался к голове, тем быстрее разовьется заболевание. Это неверно. Попадающий в кровь вирус клещевого энцефалита разносится гематогенно, (то есть с током крови) по всему организму.

- Болезнь Лайма более опасна, чем клещевой энцефалит. Мнение неверное. Клещевой энцефалит - вирусное заболевание, а болезнь Лайма - бактериальное. С бактериальными инфекциями человечество научилось, в большинстве случаев, справляться с помощью антибиотиков. А вот таких же эффективных противовирусных средств в руках медицины еще нет.

(по информации с портала ymama.ru)

Как еще можно подхватить клещевую инфекцию?

Не покупайте ребенку молоко от неведомой козы. Не покупайте ребенку никаких деревенских молочных продуктов, если вы не уверены в производителе (торговцы на дорогах). Козье молоко, зараженное энцефалитом, если его не прокипятить, гарантированно приведет к тому, что человек заболеет.

Нельзя давить клеща руками! Вирус из раздавленного клеща через трещины, ссадины на коже, через слизистую оболочку глаз, носа может попасть в организм человека.

Все антиклещевые репелленты можно применять детям только после пяти лет:

Это Диптерол-супер, Гардекс аэрозоль экстрим, Дэфи-тайга, Кра-реп, Офф-экстрим с действующим веществом диэтилтолуамид (ДЭТА), которые можно использовать для открытых участков тела, и препараты на основе альфаметрина – Москитол антиклещ, Рефтамид таёжный, Гардекс-антиклещ и Претикс, предназначенные только для обработки одежды.

Крылатые вампиры тоже не дремлют

Если укусила оса или пчела: нужно пинцетом или ногтями удалить жало, протереть место укуса спиртом и приложить лед или салфетку, смоченную раствором питьевой соды или холодной водой (компресс меняйте по мере согревания). Если малыш аллергик, то дайте ему антигистаминные препараты, а место укуса смажьте гелем «Фенистил». Если же состояние ребенка вызывает у вас опасение (выражен отек или очень сильное покраснение), немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Хорошее средство - приложить листик петрушки, она снимает местный отек.

Укусы слепней очень болезненны, вызывают значительный отек и зуд. Обработайте ранку мыльной водой, приложите на 15 минут пасту из равных частей питьевой соды и водки. Дайте супрастин и обезболивающее.

Мелкие мошки активны на солнце, они проживают возле проточной воды. Реагируют на запах пота и любят белые одежды. Кусая, мошка впрыскивает под кожу ядовитую слюну-заморозку и разжижители крови, чтобы удобнее было вампирить. Яд вызывает значительный отек (который может держаться неделю), а за ним и зуд. Воздержаться от расчесывания практически невозможно – что взрослому, что ребенку. Укус протирают нашатырным спиртом и прикладывают лед, который, с одной стороны, охлаждает воспаленное место, с другой – заставляет ткани сжиматься и выбрасывать яд наружу. Лед тает, вода стекает, яд благополучно смывается.

Пчелы, осы, шмели, шершни и слепни впрыскивают перед укусом яд, который может вызвать аллергическую реакцию - вплоть до анафилактического шока при повторных укусах. Даже если вам кажется, что именно ваше дитя спокойно реагирует на яды насекомых, возьмите с собой на отдых одно из этих лекарств: кларитин, зиртек, эриус. Эта мера предосторожности может спасти жизнь вам и вашему ребенку.

