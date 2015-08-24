Шипицы. Лечение ладонно-подошвенных бородавок

Часть 1: Шипица, или ладонно-подошвенная бородавка

Доказано, что определенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ) могут привести к развитию опухолевых заболеваний. Также известно, что типы, вызывающие образование ладонно-подошвенных бородавок не являются онкогенными. То есть не вызывают формирование злокачественных новообразований, дающих метастазы. Казалось бы, что ничего страшного. Однако, такое мнение не всегда верное.

Ладонно-подошвенные бородавки: лечить или не лечить?

Однозначно, да! Ведь папилломавирусы очень заразны. Поэтому, если образования часто травмируются, то вирусы быстро разносятся на здоровые участки кожи, приводя к еще большему разрастанию бородавок.

Кроме того, постоянное присутствие вируса в организме ослабляет работу иммунной системы. Малыш может тяжелее и дольше переносить любые заболевания: простуду, ангины, пневмонии и другие.

Хотя справедливости ради стоит отметить: согласно статистике, самоизлечение ладонно-подошвенных бородавок наступает в 25-27% случаев спустя 15-20 недель после заражения. Однако согласитесь, что процент выздоровления невелик. Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Пожалуй, нет. Лучше избавляться от таких «украшений» своевременно.

Ладонно-подошвенные бородавки: как лечить?

К сожалению, на сегодняшний день не существует ни одного стопроцентно эффективного способа, обеспечивающего полное излечение от ВПЧ. Поэтому, даже после, казалось бы, успешного лечения, всегда имеется риск того, что бородавки на подошве и/или ладонях вновь разрастутся.

Официальная медицина предлагает два основных направления в лечении ладонно-подошвенных образований:

Консервативный метод: назначаются лекарственные препараты.

назначаются лекарственные препараты. Хирургический метод: проводится небольшая операция по удалению бородавок.

Какой из них лучше для малыша? На самом деле однозначный ответ на этот вопрос отсутствует, поскольку все зависит от возраста ребенка, количества и размеров образований. Решение должен принимать только доктор в каждом конкретном случае индивидуально.

Итак, поговорим о методах несколько подробнее.

Применение лекарств: мазей и прижигающих жидкостей

Хирургическое лечение болезненно и пугающе для большинства детей. Да и по возрасту не у всех малышей можно удалять образования на подошвах и/или ладонях.

Сначала рекомендуется избавляться от таких «украшений» при помощи лекарственных препаратов. И тут на помощь приходит фарминдустрия, в арсенале которой имеется широкий выбор средств.

Кератолитики

Средства, смягчающие поверхность бородавки, расщепляющие кератин (белок, обладающий механической прочностью) и способствующие отшелушиванию кожи на обработанном участке. В результате стимулируется процесс обновления клеток кожи, что вдет к ее восстановлению.

Уродерм — мазь. В инструкции отсутствуют указания, что средство нельзя применять у детей.

Салициловая мазь — эффективное лекарство. Однако, согласно инструкции в справочнике лекарственных средств, «Видаль» противопоказано для применения в детском возрасте.

Препараты, обладающие прижигающим свойством

Способствуют свертыванию белков кожи и мумификации (прижизненному высыханию) измененных клеток.

Горный чистотел — бальзам (темный раствор). Содержит вытяжки из трав: чистотела, череды, горечавки, рододендрона золотистого и гусиной лапки. Препарат не рекомендуется для применения у детей до пяти лет.

Не путайте Горный чистотел с СуперЧистотелом — химическим препаратом, который не имеет ничего общего с натуральным средством, а содержит натрия и калия гидроокись (прозрачный раствор).

Солкодерм — раствор для наружного применения у детей старше пяти лет. Наносится на кожные образования специальным аппликатором только врачом. Недопустимо применение препарата самостоятельно в домашних условиях.

Веррукацид — жидкость для наружного использования, которая не применяется у детей до семи лет, поэтому малышам средство не подходит.

Маме на заметку

Все процедуры в домашних условиях с препаратами, обладающими прижигающим свойством, проводите, избегая попадания раствора на слизистые оболочки и здоровые участки кожи малыша. Кроме того, желательно образования обрабатывать в хорошо проветриваемом помещении, поскольку жидкости обладают едким запахом.

Противовирусные мази

Риодоксол выпускается в виде 0,25% или 0,5% мази. Процент мази, которая применяется у ребенка, определяется врачом. В инструкции отсутствуют указания на то, что препарат противопоказан для использования у детей.

Виферон мазь. Основное действующее вещество — синтетический интерферон, который не только борется с вирусами, но еще и стимулирует местный иммунитет. Назначается, начиная с возраста 12 месяцев.

Оксолиновая 3% мазь. Препарат противопоказан к применению у детей до 3-х месяцев.

Для достижения лучшего эффекта, а также во избежание развития устойчивости вирусов к противовирусным препаратам иногда целесообразно чередовать мази раз в 10 дней.

Средства криотерапии

Убивают вирус и удаляют бородавку путем заморозки измененных тканей при температуре минус 57 градусов.

Криофарма — аэрозоль, содержащий пропан и диметиловый эфир. Средство можно применять в домашних условиях. Противопоказан для использования у детей до 4-х лет.

Приведенные препараты — лишь часть лекарственных средств, разрешенных для лечения ладонно-подошвенных бородавок у детей. Но не спешите сразу отправляться в аптеку за чудодейственным средством. Лучше обратитесь к врачу, который назначит препарат, а также порекомендует схему и длительность лечения в соответствии с возрастом ребенка, количеством и размером образований.

Хирургическое лечение ладонно-подошвенных бородавок у детей

Существует несколько методик. Однако, когда дело касается детей, то следует более тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы принять верное решение.

Когда показано удаление ладонно-подошвенных бородавок у детей?

У малышей до пяти лет вообще не рекомендуется прибегать к хирургическому лечению шипиц.

У детей старшего возраста ладонно-подошвенные бородавки удаляют в нескольких случаях:

Имеется выраженная болезненность.

Мешают при ходьбе или выполнении определенных движений кистью (например, во время письма).

Появился надрыв.

Образования разрослись до больших размеров.

На поверхности бородавок появились черные точки, либо образования стали кровоточить.

Рядом с основным очагом имеются дочерние — результат распространения на здоровый участок кожи папилломовируса.

Способы удаления

Посещение хирурга — событие малоприятное для малыша. Да и взрослым сначала следует морально подготовиться к предстоящему визиту.

Однако, если все же доктор порекомендовал хирургическое лечение, лучше «вооружиться» некоторыми знаниями.

Криотерапия

Суть методики

На бородавку воздействуют жидким азотом, температура которого составляет минус 196 градусов. При этом уничтожаются пораженные клетки, а также улучшается местный иммунитет.

Необходимость обезболивания

Процедура болезненная, поэтому доктор предлагает местное обезболивание. И если предстоит удаление у подростка небольшого образования, то возможно проведение процедуры без обезболивания, поскольку время воздействия недлительное.

Эффективность

Когда бородавка удаляется в первые шесть месяцев с момента появления, эффективность составляет около 87%, если более — около 39%. Поэтому иногда приходится повторять сеансы.

Длительность

Одно воздействие или обработка длится от 10 до 30 секунд.

Если образование большое, то в течение одного сеанса удаление проводится в несколько воздействий, между которыми для оценки эффективности обработки делается перерыв около одной-двух минут.

Если бородавка небольшая, то обычно достаточно одного воздействия.

Уход и заживление

Ранка заживает с образованием корки, которая отпадает самостоятельно спустя 10-14 дней. Рекомендуется местно ранку обрабатывать антисептиком в течение первых 4-5 дней.

После проведения процедуры несколько дней местно сохраняется умеренная болезненность.

Последствия

При глубокой обработке возможно образование рубцов.

Лазерная коагуляция

Суть методики

Послойно прижигается пораженный участок, поэтому контролируется глубина обработки. Кроме того, лазерный луч припаивает сосуды на месте воздействия, предотвращая развитие кровотечения.

Необходимость обезболивания

Процедура болезненная, поэтому местно проводится обезболивание.

Эффективность зависит от метода лазерной коагуляции. Например, при обработке углекислотным лазером — 70%, эрбиевым лазером — 75%, импульсным лазером на красителях — 95%.

Как видите, возможны рецидивы, и иногда требуется проведение повторных сеансов.

Длительность процедуры зависит от величины образования, но обычно составляет от 1-2 до 10 минут.

Уход и заживление

Ранка заживает в течение 7-10 дней с образованием корочки, которая отпадает самостоятельно спустя 10-14 дней. Ранка обрабатывается любым дезинфицирующим раствором в первые 4-6 дней.

Последствия

Процедура обычно не оставляет следов, но если воздействие было глубоким, то возможно образование рубцов.

Радиоволновая терапия

Суть методики

Высокочастотные волны образуют тепловую энергию, которая нарушает структуру только измененных клеток в бородавке, не затрагивая здоровые ткани. Кроме того, параллельно прижигаются сосуды, поэтому не развивается кровотечение.

Необходимость обезболивания

Процедура малоболезненная, поскольку радиоволны предотвращают болезненное сокращение мышц и стимуляцию нервных окончаний. Поэтому считается, что введение местного анестетика в виде инъекций в большинстве случаев необязательно. Однако, многое зависит от возраста и порога болевой чувствительности ребенка, поэтому обезболивание, как правило, проводится.

Как альтернативу инъекциям для уменьшения неприятных ощущений во время процедуры можно использовать крем или спрей, которые содержат обезболивающее.

Эффективность — 95-97%.

Длительность процедуры обычно составляет от 10 до 20 минут.

Уход и заживление

Образуется небольшая и малоболезненная ранка, которая покрывается корочкой. Через 7-10 дней корка отпадает самостоятельно.

Местная обработка ранки антисептиком в большинстве случаев не требуется (за редким исключением), поскольку во время проведения процедуры происходит стерилизация тканей.

Последствия

Как правило, не образуется рубцов и шрамов.

А может лучше комбинировать?

Вы с успехом избавились от шипицы, и больше она никогда не беспокоила малыша? Поздравляю! Однако ни один ребенок не застрахован от рецидива (возврата симптомов заболевания) после удаления химическим или хирургическим путем образований, так как нередко папилломавирус остается в организме ребенка надолго.

Что делать? Вопрос не риторический. Ответ на него имеется: улучшить работу иммунной системы малыша.

Самое наилучшее — наладить полноценное питание ребенка без консервантов и красителей, а также больше гулять на свежем воздухе. Ведь наш организм — саморегулирующаяся система, которая сама найдет правильное решение.

Но такие меры не всегда приводят к желаемому результату, поэтому приходится вмешиваться в работу организма искусственным путем.

При необходимости врач назначает лекарственные препараты согласно возрасту:

Витамины — например, Витамишки или Алфавит. Подробнее о витаминах для детей читайте в наших статьях http://www.u-mama.ru/read/obaby/babyhealth/7434.html и http://www.u-mama.ru/read/obaby/babyhealth/7438.html

Противовирусные средства, которые также улучшают и работу иммунной системы. Считается, что хорошей эффективностью против ВПЧ обладают препараты интерферона (например, Виферон) и Гроприносин (Изопринозин).

Иммуностимуляторы — например, Ликопид.

Ошибки и заблуждения, или Работают ли заговоры и ритуалы?

Марк Твен в одном из произведений приводит совет своего (многим знакомого) литературного персонажа Тома Сойера. Этот сорванец и «генератор» идей полагал, что для избавления от бородавок достаточно прокрутить у себя над головой дохлую кошку, а потом закопать ее на кладбище.

Что сказать? Какой бы метод ни был странным, он может привести к желаемому результату. Поскольку при улучшении работы иммунной системы иногда наступает самоизлечение, которое может совпасть с моментом вашего стремления таким оригинальным способом избавиться от шипиц.

На самом деле, заговоры и ритуалы не действуют на ВПЧ. Более того, некоторые методы иногда предполагают травматизацию бородавки (например, перетягивание ниткой) либо смазывание излишне агрессивными средами (типа резинового клея).

Такие вмешательства могут привести к рецидиву (вновь растет шипица нередко с формированием новых бородавок), поскольку образование глубоко прорастает в кожу. Тогда как такими способами убирается только верхушка, а вирус легко разносится с кусочками тканей на соседние участки кожи. Кроме того, имеется риск занести инфекцию.

Пожалуй, не стоит ставить эксперименты, принося ребенку еще больше неудобств и эмоционального дискомфорта.

«Бабушкины средства» из Кладовой Природы

Вы найдете много рецептов на просторах Интернета с использованием чеснока, уксусной кислоты и других компонентов. Не все эти методы подходят для использования у детей, поскольку могут вызвать ожоги на нежной детской коже.

Все же один способ, который дерматологи рекомендуют для малоболезненного выведения шипиц у детей старшего возраста: использование чистотела, который также обладает противовирусным свойством и способствует заживлению тканей.

Применяется свежий сок чистотела. Причем для продления срока использования можно самостоятельно в домашних условиях смешать свежевыжатый сок чистотела со спиртом (спиртовой экстракт) либо глицерином.

У метода имеется существенный минус: для лечения можно применять только цветущий с мая по август-сентябрь чистотел. Поэтому для городского жителя способ не совсем подходит. В этом случае можно использовать аптечный препарат Горный Чистотел.

Профилактика — наше все!

Дети частенько передвигаются, как метеор, поэтому уследить за ними крайне сложно. Однако постарайтесь создать условия, чтобы ваш малыш не подхватил «украшения».

Для этого любые травмы (ссадины, порезы), которые неизбежны в этом возрасте, вовремя обрабатывайте раствором антисептика.

Проследите, чтобы ребенок не ходил босиком в помещениях, особенно в которых имеется влажная среда: бассейн, тренажерный зал и других.

Подберите ребенку правильную и удобную обувь по размеру, чтобы она не натирала.

Постарайтесь объяснить малышу, чтобы он не грыз ногти, поскольку околоногтевые бородавки очень болезненны, да и вылечить их намного тяжелее.

Как видите, ладонно-подошвенные бородавки — не совсем приятный «спутник» по жизни для ребенка. И вовсе не стоит ждать, пока образования самостоятельно «рассосутся» либо «отвалятся». Обратитесь своевременно к врачу.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения