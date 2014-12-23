Лечение зубов у детей. Без наркоза!

Счастлив тот родитель, у детей которого нет проблем с зубами или если его ребенок спокойно ведет себя на приеме у стоматолога! К сожалению, часто бывает совсем наоборот – малыш начинает плакать, как только видит врача, не сидит спокойно и ничего не дает делать у себя во рту. Часто вообще рот не открывает.

Как говорят психологи, достаточно часто причинами такого поведения ребенка бывают «семейные стереотипы» - страшные воспоминания о лечении у стоматолога (да в принципе у любого врача), которые кто-то из близких рассказывал или рассказывает дома и передающееся детям волнение родителей перед походом в стоматологическую поликлинику. Также имеют значение психологическая обстановка в семье, даже никак не связанная с медицинскими манипуляциями, характер ребенка, его обычный стиль поведения.

После длительных уговоров малыша, а иногда – и после нескольких неудачных попыток лечения у родителей возникают вопросы: лечить ребенку зубы дальше или уже не лечить («зубы молочные, скоро поменяются»), а если лечить, то, может быть, попробовать лечить под наркозом.

Вариант «не лечить» - безусловно, неверен. Хоть зубы и молочные, но кариес на таких зубах все равно является источником инфекции в полости рта (отсюда могут появиться и стать хроническими воспалительные заболевания носоглотки и ЖКТ). А дальше отсутствие лечения может привести к формированию неправильного прикуса и значительно более затратному по времени и средствам лечению у ортодонта.

Вариант «лечить» значительно более правильный, только и у него нужно расставить акценты. Активно лечение кариеса у детей начинается обычно с 3-4 лет, и совпадает по времени с началом активного проявления характера ребенка. Детские стоматологи знают (у них даже нагрузка на врачей распределяется в соответствии с этой статистикой), что в дошкольном возрасте у детей кариес бывает значительно чаще, чем в школе. Все бы ничего – но дошкольники как раз и самые «несговорчивые» пациенты.

Что можно сказать про общий наркоз? Лечение зубов под общим наркозом абсолютно показано только детям с очень серьезными заболеваниями нервной системы (тяжелая эпилепсия, ДЦП с преобладанием спастических проявлений). Все остальное – по желанию родителей. И вот с этим часто бывают не согласны даже сами врачи, которые лечат детям зубы под общим наркозом. Тем более, когда такое лечение проводится не один раз.

Конечно, в большинстве клиник для наркоза детям используются только качественные препараты с минимумом побочных действий. И с самого начала родителям сообщают, что процедура эта полностью безвредна. Но, как говорит главный детский невролог города Екатеринбурга Алексей Сулимов: «Проведение общего наркоза для любого ребенка небезопасно. Родителям нужно понимать, что ребенку после общего наркоза необходимо тщательное наблюдение у врача-невролога в течение минимум 1 года. Поэтому перед лечением ребенка под общим наркозом мы должны использовать все имеющиеся средства, и применять наркоз только в том случае, если они не помогут».

Из возможных отклонений после общего наркоза врачи называют нарушение памяти и внимания, прогрессирование заболеваний нервной системы, которые были у ребенка раньше. Здесь стоит вспомнить, насколько сегодня велик процент новорожденных с самыми различными отклонениями в работе нервной системы и сколько сил и средств родителями было затрачено на коррекцию этих отклонений.

Врачи (стоматологи, неврологи и анестезиологи) сегодня достаточно категорически утверждают, что желание родителей относительно стоматологического лечения ребенка под общим наркозом не должно быть определяющим! Потому что общий наркоз – это очень серьезная процедура, во время которой ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, да и сами препараты, используемые для наркоза, ни в коем случае нельзя считать безобидными и полностью безвредными.

Поэтому перед тем, как решиться на столь серьезный шаг, родителям и врачам стоит задуматься, почему ребенок на приеме у стоматолога начинает капризничать и постараться помочь такому ребенку, рассматривая общий наркоз как последнее, исключительное средство.

Советы психологов и врачей:

- Перед походом к стоматологу нужно объяснить ребенку необходимость лечения, пообещать, что рядом с ним постоянно будут мама или папа.

- Ребенку лучше заранее честно рассказать о том, что будет делать врач. Объяснить, что боли при лечении не будет.

- Не запугивать ребенка! Не обсуждать дома собственные страхи и не пересказывать при ребенке негативный опыт по поводу лечения.

- Родители должны вести себя спокойно, не ругать ребенка в том случае, если его что-то испугает в стоматологической поликлинике. При необходимости попытку лечения без наркоза стоит повторить, если она не удалась в первый раз.

- Иногда бывает очень действенным пообещать ребенку, что вы исполните его заветное желание (купить игрушку, сходить в цирк, зоопарк, кафе).

Родителям важно помнить, что стресс у ребенка во время лечения можно уменьшить с помощью психологических методик и врачей-неврологов, и вред от этого стресса все равно будет меньше того действия, который может нанести общий наркоз. Конечно, не в 100% случаев, но, наверное, никто здесь не хочет попасть в число исключений. Тем более что поводом для наркоза стало не серьезное заболевание или травма.

Если же родители вместе с врачами-стоматологами все-таки не могут справиться со страхом ребенка перед лечением, то в этом случае на помощь могут прийти детские неврологи и психологи. Сегодня в Екатеринбурге врачи-неврологи участвуют в новой программе Стоматологической поликлиники № 12 «К стоматологу – без страха» и ждут своих маленьких пациентов по направлениям от врачей-стоматологов в стоматологических поликлиниках пока трех районов города: Кировском, Октябрьском и Железнодорожном.

- Родителям стоит помнить, что если они не могут самостоятельно уговорить ребенка лечиться у стоматолога, то такому ребенку в первую очередь нужна помощь психолога или невролога. И только в том случае, если эффекта от их лечения не будет, рассматривать лечение зубов под общим наркозом,

говорит главный детский невролог Екатеринбурга Алексей Валентинович Сулимов, - сегодня существуют медикаменты, которые могут уменьшить степень "напряженности" ребенка, не оказывая воздействия на познавательную функцию его мозга - то есть на память, внимание, не провоцируя сонливость.

Одним из таких препаратов является детский тенотен. Бывает достаточно 5-6 дней для получения необходимого результата, чтобы ребенок более спокойно перенес визит к стоматологу.