Какое бы ни было лето, капризное или настоящее, а пить все равно хочется больше. Что мы пьем? Хватаем на бегу разноцветные бутылки в ларьках, бегаем к кофейным автоматам на работе или с видом праведника употребляем исключительно чистую воду в нужном объеме... Попробуем разобраться.

ВОДА

В народе говорили: «покой пьет воду, а беспокойство – мед». Когда мы нервничаем, нас тянет на сладкое, а зря – нужно пить воду. Чистая вода – это наилучшее питье для всех сезонов, возрастов и настроений. Пол-литра воды улучшают обмен веществ на 30%. Поэтому вода способствует сбросу лишнего веса: попробуйте начинать день со стакана воды натощак. Завтрак – через полчаса. И далее весь день приучайте себя к воде, выпивая по стакану каждые 2-3 часа (примерно). Вы почувствуете себя гораздо лучше: голова ясная, тело легкое, а главное, через некоторое время с удивлением поймете, что панический голод куда-то отступил. Особенно вечером. И вам уже совсем не хочется бегать к холодильнику каждую минуту.

Если пить прохладную воду, организм будет тратить много энергии, чтобы ее нагреть. Это тоже приводит к сжиганию лишних калорий. Вода оздоровляет кожу, уже через неделю-две состояние кожи улучшается, исчезают сухости на лице, руках и ступнях. Увеличением (а не уменьшением) количества жидкости лечат отеки: почки, получая достаточно воды, перестают удерживать ее в организме. Улучшается настроение – вода является мощным тонизирующим средством, ведь не зря ее предлагают человеку, пережившему стресс.

Ученые таинственно, как бы смущаясь, предполагают, что вода лечит все болезни, вплоть до раковых опухолей. Это пока недоказуемо. Но доверять можно. Специалисты советуют: если человек жалуется на нездоровье, обратите внимание на то, что он пьет. Не злоупотребляет ли кофе, газированными напитками, и, наконец, пьет ли он достаточное количество воды вообще. Ведь вода – лучший абсорбент, она гонит из организма токсины.

Основная причина, почему утолять жажду нужно водой, и ничем другим: природа не предусмотрела, что человек будет пить что-либо, кроме воды. Все остальное по структуре нам подходит не очень. Особенно напитки с химическими добавками. Любой такой напиток – стресс для организма. Однако переизбыток воды тоже вреден: организм ослабевает как после мощного алкогольного опьянения, обмен веществ замедляется. Такой эффект – конечно, непродолжительный, можно испытать, объевшись, к примеру, арбузов. Также избыток воды вымоет из организма не только токсины, но и водорастворимые витамины. Здоровому человеку вполне достаточно 2,5-3 литра воды в день (считая супы, овощи и фрукты, содержащие «скрытую» воду).

Когда лучше пить? Запивать сразу можно только сухую или жирную пищу. Все остальное запиваем не ранее, чем через полчаса после еды, чтобы не разжижать желудочный сок, не мешать усваиванию.

Какую воду пить? Очищенную. Фильтрованную или бутилированную, если вы уверены в фирме-производителе. Воду из бутылок кипятить не нужно: при кипячении изменяется структура воды, она становится "мертвой", поскольку происходит испарение кислорода. Да и непонятно, зачем вы потратили деньги на бутилированную воду, чтобы потом ее злостно убить. При многократном кипячении вода будет «мертвая, еще мертвее», такая вода исключительно вредна. Некоторым выходом из ситуации может стать покупка чайника с регулятором температуры, ведь вам совсем необязательно каждый раз кипятить одну и ту же воду, вам нужна просто горячая вода. После кипячения водопроводной воды мы имеем совсем плохой результат, в котором присутствуют мелкая взвесь и механические частицы, соли тяжелых металлов, хлор. Иные люди хвастаются, что после употребления кипяченой воды из-под крана у них нет никаких проблем. Пока нет. Тяжелые металлы накапливаются в организме не один год, и они еще проявят себя во всей красе. К сожалению, наша екатеринбургская вода из-под крана имеет официальный статус «технологическая», никак не «питьевая».

Вода - лучшее питье для ребенка

Большинство современных педиатров сходятся во мнении, что ребенка, получающего грудное молоко или смесь в достаточном объеме, до введения прикормов допаивать не нужно. Грудное молоко на 90% состоит из воды, «переднее» молоко – это питье. Многие кормящие мамы замечают, что в жару ребенок начинает чаще просить грудь, при этом он присасывается на две минуты. Ребенок пьет переднее молоко, более водянистое. Часто приводят стереотип: мол, взрослым хочется пить, и ребенку тоже хочется. Еда взрослых несколько отличается от детской: то, что едят взрослые, возбуждает жажду. Природа не предусмотрела никакого другого питья для ребенка, кроме грудного молока, оно вполне удовлетворяет все его потребности. Вода – это чрезмерная нагрузка на еще незрелые почки. Некоторые мамы в период коликов допаивают ребенка укропной водой или чаем «плантекс», опять таки на воде. В этом случае ребенок получает совершенно лишнюю воду, способную как раз вызвать колики. Ребенок рождается со стерильным кишечником, а вода размывает флору, которая только-только начала образовываться.

Еще один стереотип: «раньше всех детей, поили – и ничего». Это неправда – допаивали отнюдь не всех, могу подтвердить лично, как представитель еще «того времени». Раньше мамы старались кормить по режиму, и, когда ребенок начинал через час после кормления кричать от голода, считалось, что он хочет пить, отсюда родился миф о повсеместном допаивании. Состав грудного молока не был известен, поэтому грудное молоко называли «едой», которую нужно запивать.

Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, как и последние указания Минздрава РФ, предлагают не давать дополнительного питья детям на грудном вскармливании без специальных медицинских показаний примерно до шести месяцев. Да-да, и наш Минздрав тоже. Несколько лет назад было запрещено маркировать специальные чаи для детей пометкой «с рождения», теперь все чаи рекомендуются только с 4-х месяцев по указу Минздрава РФ.

В каких случаях детей все-таки нужно допаивать водой? Детям-«искусственникам» вода обычно нужна, поскольку смесь – очень тяжелый для переваривания продукт, и без допаивания могут появиться проблемы с ЖКТ, например, запоры. Так же любому ребенку после 4-х месяцев можно предложить воду в жаркое время, особенно если ребенок плохо переносит жару: потеет, беспокоится. Ребенок сам выберет, нужна ли ему вода. Как правило, груднички отказываются от воды до 8-9 месяцев. Если к 9-10-ти месяцам ребенок получает прикормы в достаточных количествах, он обязательно должен пить воду. В любом случае, нужно смотреть по ребенку. Признаки обезвоживания: сухая кожа, редкое мочеиспускание (в жару количество пописов гораздо реже, это нормально, т.к. организм удерживает воду), моча имеет темный цвет и резкий запах.

Чем поить? Самое лучшее питье для ребенка – это чистая вода. Компоты, соки – это скорее еда, а не питье. Компот – это концентрат, любой концентрат нужно разбавлять. Допаивать компотом до полугода отнюдь не полезно – ребенок еще больше захочет пить, «съев» концентрат из сухофруктов. После шести месяцев можно давать разбавленный компот из запаренных сухофруктов: при варке большинство витаминов погибает, фрукты лучше залить кипятком и настоять, получившийся настой – щедро разбавить водой.

Совсем необязательно поить ребенка специальной детской водой. Каждый год проводятся экспертизы бутилированной воды: 86% видов не соответствуют рекламным посулам. «Вода экстра» или «вода детская» на поверку оказываются самой обычной очищенной водой. Не все фирмы идут на обман, а те, которые идут, оправдываются: мол, они удовлетворяют спрос, потребители любят выбор. Детям подойдет очищенная вода из-под хорошего фильтра – или бутилированная. Воду из бутылей кипятить не рекомендуется, при кипячении она превращается в «мертвую» (об этом написано выше). Но вы должны быть хотя бы интуитивно уверены в поставщике этой воды.

Что делать, если ребенок плохо пьет? Если у ребенка не наблюдается признаков обезвоживания, нет проблем с ЖКТ, здоровая кожа, то, возможно, он получает достаточно «скрытой» воды из основной пищи (из овощей, фруктов, супов). Либо ему просто хватает воды: обезвоживание никогда не происходит бессимптомно. Используйте различные «завлекаловки»: маленьким детям нравятся оригинальные кружки и поильники.

Минеральная вода

Минералка - это дождевая вода, которая много столетий или даже тысячелетий назад ушла глубоко в землю, просачиваясь сквозь расщелины и поры разных слоев породы. При этом в ней растворялись различные минеральные вещества, находящиеся в породе. По поводу минеральной воды у нас больше всего вопросов. Как, у вас их нет? А вот подождите. Никто точно не знает, какую минеральную воду можно пить и в каком количестве. Все где-то слышали, что минералка нынче – вся поддельная. Или ею кличут коктейль из воды, поваренной соли и капли йода. Кстати, такая вода действительно существует и вполне официально. Еще бывает искусственная минерализация…

Чем отличается минеральная вода от обычной? Тем, что имеет постоянный состав. Она не проходит по ржавым трубам и содержит комплекс полезных минеральных веществ. Основными важными элементами, содержащимися в минералке, являются кальций, магний, натрий и железо. Эти вещества полезны всем, но женщинам их нужно употреблять обязательно, не зря известные «женские» комплексы витаминов состоят, в основном, из кальция и магния. В критические дни, во время стрессов, беременности, кормления ребенка грудью, диет, гормональных скачков кальций, железо и магний первыми машут ручкой, уплывая из женского организма. Интересный нюанс: кальций из минеральной воды усваивается так же хорошо, как из кисломолочки. Магний особенно нужен людям, страдающим хронической усталостью, раздражительностью. Натрий поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, в нашем рационе натрия немало, поэтому он не самый необходимый элемент. Так же некоторые виды минералки содержат бром или йод.

Минеральная вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную.

Столовая (на ней указано: «слабоминерализированная») вода не оказывает лечебного эффекта, только тонизирующий и очищающий («Святой источник», «Аква минерале», «Увинская столовая», «Меркурий»). Столовая минералка не должна иметь запаха и осадка.

Лечебно-столовые воды уже содержат биологически активные элементы.

Лечебные воды содержат богатый спектр различных солей, эти воды предназначены сугубо для лечения. Лучше их употреблять в санаторных условиях.

Кроме того, существует вода искусственно минерализированная. Это очищенная вода, насыщенная солями. Такую воду используют для ванн и косметических процедур, для питья она малополезна – изучайте этикетку, на ней должно быть указано, природная вода или искусственно минерализированная.

Если у вас есть какое-либо заболевание желудочно-кишечного тракта – или склонность к ним, запомните нужное название воды из этого списка, и ориентируетесь на него в выборе воды.

Гидрокарбонатная («Боржоми») – богата кальцием и магнием. Применяется в лечении гастритов и колитов. Подходит всем.

Хлоридная («Тюменская», «Миргородская») – употребляется при пониженной кислотности. Ее полезно давать детям.

Сульфатная («Байгора», кисловодский «Нарзан», «Славянская») – употребляется при заболеваниях желчных путей, диабете и ожирении. Стимулирует моторику кишечника.

Так же бывают воды со смешанным составом.

При повышенной кислотности или язвенной болезни пейте Ессентуки, Нарзан, Архыз, Увинскую; при пониженной и нормальной - Арзни, Нижне-Сергинскую, Омскую, Талицкую, Тюменскую-1, Обуховскую-14, Обуховскую-13, Обуховскую-11.

Как еще определить подделку? Минеральная вода не может стоить очень дешево. Исключение составляют воды, выпущенные в вашем родном регионе. Если на бутылке стоит штамп выпуска, указывающий, что вода выпущена более полугода назад – это точно подделка. Вода, как и все продукты питания не залеживается, ее быстро разбирают. Лечебная минеральная вода не хранится более трех месяцев. Покупайте воду в стеклянной таре, ее труднее подделать. К примеру, минеральную воду «Ессентуки» выпускают всего три завода: марка «Старый источник», (г. Минеральные воды); ООО «Завод Кавминкурортрозлив» (г. Ессентуки) и «Вимм-Билль-Данн». Все остальные «Ессентуки» - фальсификация.

Сколько пить? Столовую, то есть слабоминерализированную воду можно пить без ограничений. Лечебно-столовую - не более 200 мл за один раз и не чаще трех раз в день. Вода должна быть комнатной температуры (при конкретных заболеваниях желудка можно пить горячую минералку), пить мелкими глотками. Лечебную минералку в домашних условиях лучше не пить вообще. Приобщитесь к источнику в каком-нибудь курорте.

В каких случаях минералка запрещена? При заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, протекающих с отеками, болезни мочевыводящих путей, обострении хронического гастрита и язвенной болезни с явлениями тошноты и рвоты.

Минеральная вода – детям

Минеральную воду можно предлагать детям после года, но только без газа – и только столовую! То есть воду со слабой минерализацией. Для удаления пузырьков газа из минеральной воды достаточно налить воду из емкости в чашку или стакан и дать отстояться 20-30 минут. Можно периодически помешивать жидкость чайной ложкой, выделение пузырьков ускоряется.

Газированные напитки

Из чего же делают газировку?

Отследить все компоненты практически невозможно. Пожалуй, один из самый известных – аспартам. Это подсластитель, пищевая добавка. Он в 200 раз слаще сахара и относится к генетически модифицированным продуктам. Спор о пользе и вреде аспартама не утихает до сих пор. Противники приводят неприятный довод: при нагреве до 30 градусов, то есть в жару основное количество аспартама в газированной воде распадается на формальдегид, метанол, фенилаланин и другие неприятные составляющие. После воды с аспартамом во рту остается металлический привкус – замечали? И пить хочется еще больше.

Во всех газированных напитках содержится сахар или его заменители. Многие напитки содержат кофеин. А самый главный компонент – углекислый газ. Сам по себе он безвреден, но считается активным нарушителем перистальтики. Если у вас и так повышенная кислотность, пейте негазированные напитки. В газировке также присутствует фосфорная кислота. При наследственной предрасположенности к мочекаменной или желчекаменной болезни она может увеличить риск образования камней в почках или желчном пузыре. Поэтому газированная вода не рекомендуется беременным женщинам, их почки и так работают в усиленном режиме. Регулятор кислотности Е-330 – это обычная лимонная кислота, используется для придания приятного кислого вкуса. Лимонная кислота не раздражает слизистые пищеварительного тракта и разрешена к применению без ограничений. Консервант Е-211 - бензоат натрия, это относительно безвредное вещество.

Подкрашивают газированные напитки натуральными (например, жженый сахар) или искусственными красителями. Такая же история с ароматизаторами – производитель обязан честно указать, не прячась за перечислением многочисленных «Е», какие ароматизаторы использовались. Чем ниже стоимость бутылки с газ. водой, тем больше вероятности, что натуральная в ней только вода.

Для успокоения избегайте бутылок с ярким кислотным наполнением. Предпочитайте напитки на «пряно-ароматическом растительном сырье», они подороже, но значительно вкуснее и лучше по качеству. Берегите здоровье: выбирайте газ. воду с сахаром, а не подсластителями. Стеклянная бутылка предпочтительнее полиэтиленовой, которая при нагреве, да еще и в союзе со сбрендившим от тепла аспартамом способна творить чудесные химические опыты. Результат не замедлит растворить желудок.

Чем опасны ненатуральные ароматизаторы, красители и иже с ними? Тем, что они абсолютно не подходят организму. Он просто не знает, что с ними делать. Эти компоненты не усваиваются, не имеют никакой биологической ценности и плохо выводятся наружу. В небольших количествах они невредны. Но есть любители газировки – особенно дети – пьющие любимый напиток каждый день да не по одному литру. В этом случае химия будет постепенно накапливаться в организме, превращаясь в неутомимого вредителя.

Детям газированная вода категорически противопоказана до трех лет!

Все составляющие газированных напитков, исключая затерянные в них три капли натурального сока, только вредят детскому организму – начиная с углекислого газа и заканчивая красителями, которых для нанесения ощутимого вреда нужно совсем немного.

Чай

Чай состоит из очень важных и полезных веществ: эфирные масла, витамины, аминокислоты, минералы – цинк, калий, йод, фтор, медь. В зеленом чае количество растворимых веществ гораздо больше, зато в черном чае больше эфирных масел. Интересный факт: в зеленом чае содержится количество белка, равное такому же количеству в фасоли и горохе. Так же чай содержит ферменты и различные кислоты – яблочную, янтарную, эти вещества способствуют сбросу лишнего веса.

Чай – мощный поставщик витаминов группы В, витамина PP (показан аллергикам) и С. В зеленом чае витамина С в 10 раз больше, чем в черном. Содержащийся в зеленом чае катехин подавляет вещества, вызывающие мутацию клеток, таким образом, защищая организм от рака, так же в нем содержится танин – вещество, в 20 раз эффективнее витамина Е сохраняющее молодость.

Основным витамином чая является витамин Р, этот витамин помогает усвоению и накоплению витамина С. Таким образом, чай – это биологически активный коктейль.

Если чай – качественный, заварка должна иметь очень темный, почти черный цвет. Коричневый оттенок допустим только для чаев низкого качества. Черный чай заваривается крутым кипятком, зеленый – «начальным» кипятком, то есть водой, которая только-только начала закипать.

С молоком и сахаром? Молоко успешно борется со многими полезными веществами, содержащимися в чае, специалисты называют чай с молоком «белой водичкой». Сахар – известный киллер в мире витаминов, в частности, он полностью поглощает витамин В. Поэтому, если вам скучно пить чай без сладкого, обратите внимание на фруктозу или сухофрукты. Добавляйте в чай изюм, яблоки или другие фрукты, оцените вкус. Либо покупайте готовые смеси чая с сухофруктами.

Когда нельзя пить чай? С самого утра на пустой желудок. Чай – достаточно насыщенный продукт, желудок вряд ли воспримет его спокойно. Лучше выпейте стакан чистой воды. Многие производители выпустили так называемый холодный чай в бутылках – известно, что холодный чай способствует отделению слизи, провоцируя насморки. Не пейте крепкий чай на ночь – кофеин поможет бессоннице. Не запивайте чаем таблетки – вещества, содержащиеся в чае, будут пытаться побороть химию. Черный чай пейте свежим, а зеленый – вчерашним. Перестоявший черный чай самоокисляется, пропадает вся его польза, а зеленый чай – наоборот, только укрепляет и преумножает свое богатство. Не закупайте чай впрок и не пейте чай с истекшим сроком годности. Скорее всего, в нем уже достаточно влаги, а значит и плесневых грибков. Не пейте «ополоски»: чай хорош тем, что вредные вещества, содержащиеся в листьях, выходят в последнюю очередь. На третьей-четвертой заварке они точно выйдут. Это касается черного чая, б/у заварку из зеленого чая можно заваривать еще пару раз.

Чай – не только внутрь? Благодаря мощным бактерицидным свойствам чая, из него можно приготовить компрессы для воспаленных глаз, ожогов кожи и слизистой. Вчерашняя заварка непригодна для питья, зато бесценна для таких компрессов.

Что за зверь такой – кофеин? Кофеин – это психомоторный стимулятор, тонизирующий нервную систему. Благодаря кофеину, любой возбуждающий сигнал будет действовать на нервные клетки сильнее. Кофеин повышает сахар в крови, это одна из причин ощущения прилива энергии. Он начинает действовать через 2-3 часа, поэтому бесполезно пить крепкий кофе или чай в попытке взбодриться немедленно. Польза кофеина неоспорима: он сжигает лишний жир, повышает работоспособность. В разумных дозах он абсолютно безвреден для здоровых людей. Лучше ограничить или воздержаться от кофеина людям с болезнями желудка, склонностью к гипертонии. Беременным женщинам рекомендуют выпивать не более двух-трех чашек кофеиносодержащих напитков, поскольку кофеин беспрепятственно попадает к ребенку и выводится очень медленно.

В прошлом году независимая организация «Эксперт» провела экспертизу нескольких сортов чая, результат показал, что больше всего кофеина содержится в зеленых чаях фирм Heritage и Greenfield, а меньше всего – в черных сортах чая Hyleys и Dilmah. Зеленый чай содержит кофеина в два раза больше, чем черный, но в зеленом действие кофеина смягчается другим веществом – танином. Поэтому чай возбуждает гораздо меньше, чем кофе.

Полезно ли пить чай детям?

В чае содержится немало витаминов и минералов. После полутора лет ребенку можно предлагать некрепкий чай, подсластить его лучше фруктозой или сухофруктами, например, изюмом. Или медом, если у ребенка нет аллергии. Чай должен быть не горячим и не холодным, только теплым. Чай улучшает перистальтику, укрепляет зубки фтором, насыщает организм витаминами – но только в том случае, если он заварен некрепко. В крепком чае мало витамина В, зато повышается концентрация дубильных веществ, кофеина и теина, то есть для ребенка такой чай не подходит. Если у ребенка были проблемы с ЖКТ, лучше воздержаться от чая подольше, поскольку чай повышает кислотность.

Кофе

Оно или он? Изначально пили не кофе, а «кофий». «Кофе», как и «пальто» - слова заимствованные. Средний род они приобрели насильственно. Теперь уже оба варианта являются верными. Проводимые опросы показывают: кофе – это не просто тонизирующий напиток, это ритуал. Человеку легко отказаться от самого кофе, но трудно избавиться от утреннего ритуала: тихое распитие чашечки кофе, туманный взгляд за окно, мысли цепляются за уходящую ночь… Кофе содержит не только кофеин, но и другие полезные вещества. Не все они доходят до потребителя в процессе изготовления – к сожалению, процент поддельного и просто низкокачественного кофе слишком высок.

Если вы очень любите кофе, но желудок с утра не воспринимает его адекватно – пейте кофе после плотного завтрака, он поможет завтраку усвоиться. Возбуждающее действие кофе можно притупить сливками и сахаром. В норме допускается без вреда для организма выпивать в день до трех чашек кофе – естественно, натурального. В молотом кофе содержится больше кофеина, и, к сожалению, невозможно предугадать, что на самом деле содержит эта банка – качественный продукт или веселое сборище ароматизаторов и красителей.

Известно, что кофеин, содержащийся в кофе, вымывает кальций из организма (как и магний, калий, натрий) и мешает его усвоению. Поэтому, если вы пьете не меньше 2-3 чашек в день, дополнительно принимайте кальций или не забывайте про кисломолочные продукты и зеленые яблоки. Может быть, лучше пить напитки без кофеина? Это спорный вопрос, потому что зерна кофе для очистки от кофеина обрабатывают химическими растворителями, многие из которых являются канцерогенами.

